حلول الذكاء الاصطناعي (AI)

الذكاء الاصطناعي (AI) هو التقنية التحويلية في عصرنا الحالي. إن طفرات الاكتشافات والاختراعات التي لم تكن يومًا متصورة الحدوث سوى في روايات الخيال العلمي، أصبحت اليوم ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الحقيقية التي يمكنك تطبيقها على مهام محددة وعمليات بأكملها. على عكس برامج الكمبيوتر التقليدية، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز الذكاء البشري ومساعدة الشركات على تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.

تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي التكيّفي من IBM لحل مشكلات العمل الحقيقية. فنحن نستخدم نهج ذكاء اصطناعي مفتوح من فئة المؤسسات يوفر خيارات أكثر ومرونة أكبر لتناسب احتياجات عملك على أفضل وجه. من خلال شراكة استشارية، نطبق الذكاء الاصطناعي على سير العمل والأنظمة التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى أعمالك، مثل SAP، وفرق المبيعات وAWS. وهذا يعني:

استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المناسبة وتدريبها على مجموعات البيانات الصحيحة في الوقت المناسب

تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان مع وصول آمن إلى بياناتك أينما تم تخزينها

إعطاء الأولوية للسلامة والامتثال من خلال نهج حوكمة الذكاء الاصطناعي الشامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها

توسيع نطاق قدرات فريقك باستخدام أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المرنة والملائمة للغرض

من خلال IBM، يمكنك توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل المزيد من أجزاء عملك بثقة أكبر لتحقيق نتائج أقوى. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.