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حلول الذكاء الاصطناعي (AI)

انتقل من تجارب الذكاء الاصطناعي الأولية إلى مراحل الإنتاج لتحقيق تأثير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأعمال.

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استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال

الذكاء الاصطناعي (AI) هو التقنية التحويلية في عصرنا الحالي. إن طفرات الاكتشافات والاختراعات التي لم تكن يومًا متصورة الحدوث سوى في روايات الخيال العلمي، أصبحت اليوم ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الحقيقية التي يمكنك تطبيقها على مهام محددة وعمليات بأكملها. على عكس برامج الكمبيوتر التقليدية، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز الذكاء البشري ومساعدة الشركات على تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية. 

تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي التكيّفي من IBM لحل مشكلات العمل الحقيقية. فنحن نستخدم نهج ذكاء اصطناعي مفتوح من فئة المؤسسات يوفر خيارات أكثر ومرونة أكبر لتناسب احتياجات عملك على أفضل وجه. من خلال شراكة استشارية، نطبق الذكاء الاصطناعي على سير العمل والأنظمة التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى أعمالك، مثل SAP، وفرق المبيعات وAWS. وهذا يعني:

  • استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المناسبة وتدريبها على مجموعات البيانات الصحيحة في الوقت المناسب

  • تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان مع وصول آمن إلى بياناتك أينما تم تخزينها

  • إعطاء الأولوية للسلامة والامتثال من خلال نهج حوكمة الذكاء الاصطناعي الشامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها

  • توسيع نطاق قدرات فريقك باستخدام أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المرنة والملائمة للغرض  

من خلال IBM، يمكنك توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل المزيد من أجزاء عملك بثقة أكبر لتحقيق نتائج أقوى. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.
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تحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المضمنة في watsonx.ai وتلك المضمنة في منصات خارجية

ما الجديد في الذكاء الاصطناعي من IBM Research

استكشف حلول الذكاء الاصطناعي من IBM تساعدك حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها IBM على بناء مستقبل أعمالك. وتشمل هذه الحلول: ™IBM® watsonx، منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بنا ومحفظتنا التي تضم مجموعة من المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي؛ و™IBM® Granite، وهي مجموعة النماذج عالية الأداء ومفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة والتي تم تدريبها على بيانات مؤسسية موثوقة؛ وIBM Consulting، والتي تمثل خدماتنا في مجال الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى إعادة تصميم مهام سير العمل؛ وعروض السحابة الهجينة التي توفّر بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي من أجل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. اختيار النماذج المصممة للمؤسسات

Granite: هي مجموعة من النماذج عالية الأداء ومفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة تم بناؤها على بيانات مخصصة لكل مجال يمكنك الوثوق بها.

 تعرف على نماذج الذكاء الاصطناعي من Granite استكشف تقرير تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بناء الذكاء الاصطناعي وتدريبه وضبطه وحوكمته

يمكنك تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول—كل ذلك على منصة واحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات. 

 تعرّف على watsonx استكشف دليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات التحسين من خلال الإنتاجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

يمكنك تخصيص ودمج المساعدين الافتراضيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمصممون لغرض بعينه في مهام سير العمل الأساسية للمؤسسة.

 تعرَّف على مساعدي الذكاء الاصطناعي من watsonx استكشاف دليل مشتري مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين تكنولوجيا المعلومات من أجل الذكاء الاصطناعي

يمكنك تبسيط وأتمتة تكنولوجيا المعلومات باستخدام سحابة هجينة مصممة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتك وتطبيقاتك.

 تعرف على حلول السحابة الهجينة استكشف إدارة التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بالمهارات والخبرات المناسبة

تفاعل مع خبراء ومهندسي الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم مهام سير العمل وتعزيز تنفيذ تحول حقيقي للأعمال.

 تعرف على الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي استكشف عملية "هندسة العميل"

البدء بحالات استخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تساعدك IBM على البدء اليوم وتطبيق أنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي على أفضل حالات الاستخدام التي تعود بالفائدة الأكبر على أعمالك. بداية من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وخوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق، يمكن أن تساعدك قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها IBM على القيام بما يلي:

  • تحقيق أتمتة عالية الأداء للأعمال الشاقة
  • تحسين عمليات الأعمال
  • تبسيط إدارة وسير عمل علم البيانات
  • عرض معارف في الوقت الفعلي تقريبًا
  • تسهيل اتخاذ القرارات بشكل أفضل

يمكنك توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، واختصار الوقت السابق على الوصول للقيمة، من خلال مستشارينا ومهندسينا الخبراء، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة. يمكنك بناء ميزة تنافسية في مجالات مثل خدمة العملاء، والموارد البشرية، وعمليات تكنولوجيا المعلومات على مستوى عدة مجالات، بما في ذلك الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي، وغير ذلك الكثير.

الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء بادر بتعزيز تجارب العملاء لديك لتمييز مؤسستك من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي بذكاء.  تحويل خدمة العملاء بناء روبوتات محادثة لخدمة العملاء
الذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات بادر بوضع استراتيجية لعملية تطوير وإدارة تطبيقاتك وتحديث تلك العملية باستخدام قوة وإمكانات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة. تحويل التطبيقات أتمتة إنشاء الرموز البرمجية
استخدام الذكاء الاصطناعي في تنمية المواهب حسِّن مهارات القوى العاملة لديك باستخدام حلول وخبرات الموارد البشرية المعززة بالذكاء الاصطناعي. تحويل الموارد البشرية أتمتة عمليات الموارد البشرية
استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق عدِّل الاستراتيجية التي تتبعها والمحتوى الخاص بك بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحدِّد سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوجهات المبيعات. تحويل التسويق بناء روبوت المحادثة للتسويق
استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتمكّن من قياس الأداء والتنبؤ على نحو أفضل واتخاذ القرارات بمزيد من الثقة. تحويل الشؤون المالية أتمتة عمليات الشؤون المالية
استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تكنولوجيا المعلومات اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تكنولوجيا المعلومات أن يمنحك المعارف المطلوبة لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.   تحويل عمليات تكنولوجيا المعلومات تبسيط إدارة التطبيقات
كيف يطبق العملاء الذكاء الاصطناعي شاهد كيف يقوم عملاء IBM بحل المشكلات التي تواجههم في طريقهم لتحقيق قيمة حقيقية للأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي. اكتشف كيف تستخدم الشركات watsonx %99 تحسن في الوقت المستغرق لاختبار الرحلة. تعرف على المزيد عن Vodafone %75 عمليات توظيف أسرع متوقعة. تعرف على المزيد عن Silver Egg Technology أكبر من 40% انخفاض في تكاليف التشغيل المرتبطة بالسحابة. تعرف على المزيد عن Water Corporation

سرّع من رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي

تعرّف على ماهية الذكاء الاصطناعي للأعمال من قادة الفكر في شركة IBM بداية من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال. شاهد الحلقات
دليل نموذج الأساس

من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) إلى النماذج اللغوية الصغيرة (SLM)، استكشف كيف يمكنك اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام التي تقوم عليها أعمالك.
دراسة حول شاغلي منصب CEO

اكتشف الحقائق الست الصعبة التي يجب على الرؤساء التنفيذيين مواجهتها لتحقيق أقصى استفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
الكتاب الإلكتروني للسحابة الهجينة

تعرف على كيفية تعظيم قيمة السحابة الهجينة والاستفادة من الكميات الكبيرة من البيانات المنتشرة عبر مؤسستك في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
واكب مستقبل الذكاء الاصطناعي
البحث عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستوحاة من العقل البشري

يهتم Dmitry Krotov الباحث لدى IBM بالبحث في الشبكات العصبية الاصطناعية التي يمكنها معالجة البيانات بنفس كفاءة الدماغ.

 تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مبتكر

انضم إلى Malcolm Gladwell في بودكاست "محادثات ذكية مع IBM " الذي يتعمق في عالم الذكاء الاصطناعي - مع التركيز على مفهوم "الانفتاح" القوي - وإمكانياته وآثاره والمفاهيم الخاطئة المرتبطة به.

فهم المصطلحات الأساسية في علوم الحاسب الآلي

الذكاء الاصطناعي مقابل التعلم الآلي مقابل التعلم العميق مقابل الشبكات العصبية. ما الفرق بينها؟ وما علاقة كل منها بالآخر؟ يقوم خبراؤنا بالتعمق في التفاصيل.

 استعد للذكاء الاصطناعي العام

في حين أن الذكاء الاصطناعي العام لا يزال نظريًا، إلا أنه يمكن للمؤسسات أن تتخذ خطوات استباقية للتحضير لوصول الذكاء الخارق من خلال تعزيز بيئة تعاونية حيث يمكن للذكاء البشري والذكاء الاصطناعي أن يتشاركا فيها بسلاسة.

 علم الذكاء الاصطناعي لتقديم تأثير حقيقي

يقوم مجتمع من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وIBM Research بتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي للتأثير في الأعمال والمجتمع.
وضع استراتيجية من خلال خبرائنا

ابدأ بالاطلاع على ملخص بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمنصة watsonx. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx الارتقاء باستثماراتك في مجال التقنية.

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