حلول الذكاء الاصطناعي (AI)

انتقل من تجارب الذكاء الاصطناعي الأولية إلى مراحل الإنتاج لتحقيق تأثير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأعمال.
الذكاء الاصطناعي (AI) هو التقنية التحويلية في عصرنا الحالي. إن طفرات الاكتشافات والاختراعات التي لم تكن يومًا متصورة الحدوث سوى في روايات الخيال العلمي، أصبحت اليوم ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الحقيقية التي يمكنك تطبيقها على مهام محددة وعمليات بأكملها. على عكس برامج الكمبيوتر التقليدية، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز الذكاء البشري ومساعدة الشركات على تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي التكيّفي من IBM لحل مشكلات العمل الحقيقية. فنحن نستخدم نهج ذكاء اصطناعي مفتوح من فئة المؤسسات يوفر خيارات أكثر ومرونة أكبر لتناسب احتياجات عملك على أفضل وجه. من خلال شراكة استشارية، نطبق الذكاء الاصطناعي على سير العمل والأنظمة التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى أعمالك، مثل SAP، وفرق المبيعات وAWS. وهذا يعني:
استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المناسبة وتدريبها على مجموعات البيانات الصحيحة في الوقت المناسب
تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان مع وصول آمن إلى بياناتك أينما تم تخزينها
إعطاء الأولوية للسلامة والامتثال من خلال نهج حوكمة الذكاء الاصطناعي الشامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها
توسيع نطاق قدرات فريقك باستخدام أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المرنة والملائمة للغرض
من خلال IBM، يمكنك توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل المزيد من أجزاء عملك بثقة أكبر لتحقيق نتائج أقوى. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.
تحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المضمنة في watsonx.ai وتلك المضمنة في منصات خارجية
ما الجديد في الذكاء الاصطناعي من IBM Research
Granite: هي مجموعة من النماذج عالية الأداء ومفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة تم بناؤها على بيانات مخصصة لكل مجال يمكنك الوثوق بها.
يمكنك تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول—كل ذلك على منصة واحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات.
يمكنك تخصيص ودمج المساعدين الافتراضيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمصممون لغرض بعينه في مهام سير العمل الأساسية للمؤسسة.
يمكنك تبسيط وأتمتة تكنولوجيا المعلومات باستخدام سحابة هجينة مصممة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتك وتطبيقاتك.
تفاعل مع خبراء ومهندسي الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم مهام سير العمل وتعزيز تنفيذ تحول حقيقي للأعمال.
يمكن أن تساعدك IBM على البدء اليوم وتطبيق أنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي على أفضل حالات الاستخدام التي تعود بالفائدة الأكبر على أعمالك. بداية من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وخوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق، يمكن أن تساعدك قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها IBM على القيام بما يلي:
يمكنك توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، واختصار الوقت السابق على الوصول للقيمة، من خلال مستشارينا ومهندسينا الخبراء، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة. يمكنك بناء ميزة تنافسية في مجالات مثل خدمة العملاء، والموارد البشرية، وعمليات تكنولوجيا المعلومات على مستوى عدة مجالات، بما في ذلك الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي، وغير ذلك الكثير.
من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) إلى النماذج اللغوية الصغيرة (SLM)، استكشف كيف يمكنك اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام التي تقوم عليها أعمالك.
اكتشف الحقائق الست الصعبة التي يجب على الرؤساء التنفيذيين مواجهتها لتحقيق أقصى استفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعرف على كيفية تعظيم قيمة السحابة الهجينة والاستفادة من الكميات الكبيرة من البيانات المنتشرة عبر مؤسستك في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يهتم Dmitry Krotov الباحث لدى IBM بالبحث في الشبكات العصبية الاصطناعية التي يمكنها معالجة البيانات بنفس كفاءة الدماغ.
انضم إلى Malcolm Gladwell في بودكاست "محادثات ذكية مع IBM " الذي يتعمق في عالم الذكاء الاصطناعي - مع التركيز على مفهوم "الانفتاح" القوي - وإمكانياته وآثاره والمفاهيم الخاطئة المرتبطة به.
الذكاء الاصطناعي مقابل التعلم الآلي مقابل التعلم العميق مقابل الشبكات العصبية. ما الفرق بينها؟ وما علاقة كل منها بالآخر؟ يقوم خبراؤنا بالتعمق في التفاصيل.
في حين أن الذكاء الاصطناعي العام لا يزال نظريًا، إلا أنه يمكن للمؤسسات أن تتخذ خطوات استباقية للتحضير لوصول الذكاء الخارق من خلال تعزيز بيئة تعاونية حيث يمكن للذكاء البشري والذكاء الاصطناعي أن يتشاركا فيها بسلاسة.
يقوم مجتمع من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وIBM Research بتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي للتأثير في الأعمال والمجتمع.
ابدأ بالاطلاع على ملخص بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمنصة watsonx. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx الارتقاء باستثماراتك في مجال التقنية.