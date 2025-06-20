الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

ساعِد مؤسستك على الازدهار من خلال أتمتة المهام المتكررة في الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزِّز تجارب الموظفين ويزيد من الإنتاجية.
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رسم توضيحي يُظهر شخصًا يعمل على مكتب وآخر واقفًا

ارتقِ بتجربة الموارد البشرية

استفِد من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء المهام المتكررة عن فريق الموارد البشرية، مما يعزِّز الإنتاجية ويُتيح لقسم الموارد البشرية التركيز على الجوانب المتعلقة بالأشخاص أنفسهم.

ندوة عبر الإنترنت: إعادة ابتكار مستقبل العمل: توسيع نطاق الإنتاجية باستخدام وكلاء الموارد البشرية في IBM watsonx

انضم إلينا في 23 يونيو في تمام الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاستكشاف قدرات وكلاء الموارد البشرية الجاهزون لدينا، والمصممة خصيصًا لمساعدة محترفي الموارد البشرية على اكتساب ميزة تنافسية.

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الفوائد
تحسين تجربة الموظف

يمكنك تبسيط سير العمل باستخدام الخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة. يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فِرَق الموارد البشرية على سرعة تلخيص المعلومات والحصول على إجابات موثوق بها في الوقت الفعلي، مما يغني عن استعراض وثائق مطولة خاصة بالسياسات أو التنقل بين التطبيقات المختلفة.
زيادة الإنتاجية الإدارية

من خلال تقليل المهام الإدارية، يُتيح الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمديرين والموظفين ومتخصصي الموارد البشرية التركيز على المبادرات الاستراتيجية، كتطوير المسار الوظيفي، ورفع المهارات، وإدارة الأداء، والاحتفاظ بالمواهب.
تعزيز عمليات التوظيف

حسِّن اكتساب المواهب باستخدام التحليلات التنبؤية لتحسين إعلانات الوظائف بما يتماشى مع مقاييس الأداء وأهداف الاحتفاظ بالموظفين. وفّر الوقت لمتخصصي اكتساب المواهب ليركّزوا على بناء العلاقات بدلاً من الانشغال بالعمليات اليدوية.

الذكاء الاصطناعي لحلول الموارد البشرية

رسم توضيحي لوكلاء ذكاء اصطناعي للخدمة الذاتية في مجال الموارد البشرية

فعّل الخدمة الذاتية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي  

تعامل مع تعقيدات سير العمل المتزايدة في الموارد البشرية مع الحفاظ على الامتثال لسياسات الشركة، من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي. استخدم مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين لحالات استخدام الموارد البشرية، والمزوّدين بأدوات متصلة بالفعل بتطبيقات المؤسسات الشائعة. 
استكشف وكلاء الموارد البشرية في watsonx
أشخاص يستخدمون أجهزة مختلفة ويمشون في مساحة حضرية.

حدّث وحوّل أعمالك من خلال خدمات الاستشارات

يمكن لخدمات استشارات تحويل الموارد البشرية والمواهب أن ترتقي بدور الموارد البشرية من مركز امتثال إلى محرّك للقيمة. حدّث مهام الموارد البشرية في مؤسستك ووفّر تجارب أفضل للموظفين من خلال جعل الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًّا في استراتيجيتك.
استكشف الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول الموارد البشرية والمواهب

كيف يستخدم المديرون التنفيذيون الخبرة والذكاء الاصطناعي الفاعل للازدهار وسط الاضطرابات

تكشف دراسة IBM 2025 للرؤساء التنفيذيين عن خمس تحولات ذهنية جريئة لتحويل الاضطرابات إلى فرص وتعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل.

دراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025
الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع 12000 ساعة تم توفيرها كانت تُستَهلَك في إجراء المهام المتكررة مثل إدخال البيانات وجمعها، وذلك في ربع واحد فقط لدى IBM اقرأ قصة IBM AskHR 10-20% النمو المتوقع في عدد الموظفين بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤول والأتمتة الذكية في شركة FloCareer اقرأ قصة شركة FloCareer 15% تحسّن رضا موظفي IBM بعد تنفيذ مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الأحداث والتعلم  اقرأ قصة IBM HR

العروض التوضيحية

تعرَّف على كيفية مساهمة مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي في تبسيط مهام استقطاب المواهب للحصول على تجربة توظيف أكثر سلاسة وكفاءة. تفاعَل من منظور المستخدم أو المطوّر، أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مصممًا خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
رسم توضيحي لرسم بياني خطي مع شبكة على خلفية زرقاء وتعليقات توضيحية للوقت وأيقونة المستخدم.
بسّط مهام طلبات التوظيف بالاستعانة بمساعد استقطاب مواهب ذكي
اكتشف كيف يساعد watsonx Orchestrate مديري التوظيف على تبسيط مهام طلبات التوظيف، مما يساعد في ضمان سلاسة وكفاءة عملية التوظيف.
رسم بياني مع يد تحمل ثلاثة أعمدة على خلفية زرقاء وبيضاء متقلبة.
أنشئ مساعدًا ذكيًا لاستقطاب المواهب لتلبية طلبات التوظيف
استكشف كيفية إنشاء مساعد باستخدام watsonx Orchestrate لأتمتة عمليات طلب الوظائف وتعزيز الإنتاجية.

Insight

استمع إلى قادتنا واكتشف كيف يمكنك توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويل مهام الموارد البشرية في مؤسستك.

حوّل تحديات الذكاء الاصطناعي إلى فرص

حدود جديدة لمستقبل العمل

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتنمية المواهب

اكتشِف كيف يُعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي تعريف الأتمتة في مجال الموارد البشرية.

اتخِذ الخطوة التالية

تحويل قسم الموارد البشرية والمؤسسة ككل من خلال الابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي

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