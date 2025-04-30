الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

جنِّب الأشخاص المرور بتجربة سيئة. استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز رضا العملاء وتحقيق عائد استثمار أعلى.
استكشف IBM watsonx™ Orchestrate® تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء
رسم توضيحي ليد تشير إلى مهمة مع وجود ثلاثة أيدي مساعد رقمي تنفذ المهارات

عملاؤك يريدون إجراءات وإجابات

لا أحد يرغب في التواصل مع خدمة الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، فإن تجربة خدمة العملاء السيئة قد تُفاقِم المشكلة بدلاً من حلّها. ولهذا السبب، لم يَعُد الدعم الاستثنائي مجرد أولوية، بل أصبح ضرورة. يتوقع عملاؤك منك تقديم تجارب أسرع وأكثر ذكاءً وتخصيصًا، بغض النظر عمّا إذا كانوا يتصلون هاتفيًّا أو يقومون بزيارة موقع إلكتروني أو يستخدمون تطبيقًا. يمكنك تحسين دعم العملاء في مؤسستك وزيادة إنتاجية الوكلاء مع إعطاء الأولوية للتخصيص وأمن البيانات، مما يؤدي إلى عملاء أكثر سعادة وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات. 

سجّل لتكون من أوائل من يجربون وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين لخدمة العملاء

تعمل شركة IBM على تعزيز قدرات العملاء والموظفين على حدٍ سواء من خلال وكلاء واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا والمؤتمتة والمدمجة في مهام سير عمل خدمة العملاء الأساسية.

انضم إلى قائمة الانتظار
الفوائد
تعزيز كفاءة مركز الاتصال

أطلق وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مراكز الاتصال وتقليل التكاليف. يساعد هؤلاء الوكلاء فرق خدمة العملاء على تحقيق الأهداف المتعلقة بتكلفة المكالمة ومدة التعامل مع المكالمات وحل المشكلة من أول اتصال وصافي نقاط المروّج، ورضا العملاء. يمكن للمهنيين غير التقنيين تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع السياسات، ودمجهم مع التطبيقات الحالية،  والبحث في قواعد المعرفة — بدون الحاجة إلى كتابة أي رمز برمجي.
زيادة إنتاجية الوكلاء

مكِّن الوكلاء البشريين من التركيز على التفاعلات عالية القيمة مع العملاء. يوفّر وكلاء الذكاء الاصطناعي رؤى ومعلومات ملائمة أثناء هذه التفاعلات، مما يتيح للوكلاء البشريين الاستجابة لاستفسارات العملاء بسرعة وثقة أكبر. يسهم هذا التحسين في جودة المحادثة في تقليل مدة المكالمات وتعزيز معدلات الحل من أول اتصال.
تعزيز رضا العملاء

تعامل مع استفسارات العملاء المعقدة آنيًّا، وادعمهم في تحقيق أهدافهم عبر قنواتهم المفضلة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء. يعزز هؤلاء الوكلاء رضا العملاء من خلال تمكين الخدمة الذاتية السهلة للعملاء والمساعدة في ضمان انتقال سلس إلى الوكلاء البشريين عند الحاجة.

حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

watsonx orchestrate - use cases illustration - 4 customer services - NO text version

watsonx Orchestrate 

باستخدام IBM watsonx Orchestrate، يمكنك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء لخدمة العملاء، دون الحاجة إلى كتابة أي رمز برمجي، لتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال إجابات سريعة ومتسقة ودعم الخدمة الذاتية عبر جميع قنواتك الرقمية.
استكشف watsonx Orchestrate
Full length shot of a mature woman going through the finances of her coffee shop

تحويل خدمة العملاء 

في ظل تزايد توقعات العملاء وارتفاع التكاليف التشغيلية، تحتاج المؤسسات إلى تلبية احتياجات عملائها وتحويل فرق العمل لديها. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، يساعد IBM Consulting® المؤسسات على وضع إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.
استكشف خدمات IBM الاستشارية في مجال خدمة العملاء
الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع %10 تقليل الأخطاء في عمليات إدارة المشاريع لدى Avid Solutions اقرأ قصة Avid Solutions %40 زيادة تفاعل العملاء في جميع منصات Camping World اقرأ قصة Camping World

الرؤى

استمع إلى قادتنا واكتشف كيف يمكنك توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويل مهام خدمة العملاء في مؤسستك.
Save people from screaming "representative"- episode 4 cover art for ibm.com page
إنقاذ الناس من الصراخ "نموذج تمثيلي"
هل تحتاج فعلاً إلى وجود إنسان حقيقي، أم أنك بحاجة فقط لمنح الوكلاء الافتراضيين الفرصة؟ استمع إلى بودكاست AI in Action، حيث نستعرض كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين كفاءة كل من الوكلاء البشريين والافتراضيين في أداء وظائفهم.
Guidebook Illustration - AI academy
تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء
تحسين إنتاجية مراكز الاتصال وإسعاد العملاء هي الأولوية القصوى للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق الرؤساء التنفيذيين.
23-RL1217-9AMM_A_AUG01_ENG_CEOs Guide to generative AI - Digital Customer Service
من مركز تكلفة إلى منشئ قيمة
لا يوجد مجال واحد في المؤسسة يوفر أساسًا أفضل لإظهار نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي من خدمة العملاء.
اتخِذ الخطوة التالية

كن السبب وراء تجربة عملائك لمستوى جديد من السعادة.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا