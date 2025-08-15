مع توسُّع القوى العاملة لدى IBM على مستوى العالم، واجَه قسم الموارد البشرية تعقيدات متزايدة. فقد أدَّت العمليات المنفصلة، والسياسات غير الموحَّدة عبر المناطق، والاعتماد الكبير على المهام اليدوية والمتكررة إلى إثقال كاهل الموظفين والمتخصصين في الموارد البشرية على حد سواء. تضمنت المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التجارب متعددة القنوات التي أدَّت إلى انخفاض رضا المستخدمين، والتأخيرات في الاستجابة بسبب انتقال المهام، وتعرُّض متخصصي الموارد البشرية للإرهاق بسبب المهام غير الاستراتيجية.

على الرغم من الابتكارات الرقمية السابقة في القسم، أدركت IBM أن الحلول التقليدية للذكاء الاصطناعي والسحابة وحدها لا تستطيع تلبية التوقعات المتزايدة لدعم الموارد البشرية بشكل أسرع وأكثر تخصيصًا. كانت الشركة قد طبَّقت بالفعل مبدأ "الإلغاء، التبسيط، الأتمتة" ومنهجية "التحول لا النقل" - لضمان عدم أتمتة العمليات غير الفعَّالة، واستناد جميع عمليات إعادة التصميم إلى إعادة تصوُّر تجربة الموظفين. الآن، أصبحت هناك حاجة ملحة للانتقال من التجارب المتفرقة إلى نظام موحَّد وذكي يمكنه تبسيط سير العمل، وتقديم دعم فوري ودقيق، وتمكين خبراء الموارد البشرية من التركيز على الأعمال الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى.

لقد حان الوقت لتحويل عمليات الموارد البشرية وتمهيد الطريق لقيادة عهد جديد من خدمات الموارد البشرية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم والأتمتة، مع التزام مستمر بالابتكار والممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.