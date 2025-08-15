يعزِّز IBM HR تجربة الموظفين باستخدام IBM watsonx Orchestrate.
مع توسُّع القوى العاملة لدى IBM على مستوى العالم، واجَه قسم الموارد البشرية تعقيدات متزايدة. فقد أدَّت العمليات المنفصلة، والسياسات غير الموحَّدة عبر المناطق، والاعتماد الكبير على المهام اليدوية والمتكررة إلى إثقال كاهل الموظفين والمتخصصين في الموارد البشرية على حد سواء. تضمنت المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التجارب متعددة القنوات التي أدَّت إلى انخفاض رضا المستخدمين، والتأخيرات في الاستجابة بسبب انتقال المهام، وتعرُّض متخصصي الموارد البشرية للإرهاق بسبب المهام غير الاستراتيجية.
على الرغم من الابتكارات الرقمية السابقة في القسم، أدركت IBM أن الحلول التقليدية للذكاء الاصطناعي والسحابة وحدها لا تستطيع تلبية التوقعات المتزايدة لدعم الموارد البشرية بشكل أسرع وأكثر تخصيصًا. كانت الشركة قد طبَّقت بالفعل مبدأ "الإلغاء، التبسيط، الأتمتة" ومنهجية "التحول لا النقل" - لضمان عدم أتمتة العمليات غير الفعَّالة، واستناد جميع عمليات إعادة التصميم إلى إعادة تصوُّر تجربة الموظفين. الآن، أصبحت هناك حاجة ملحة للانتقال من التجارب المتفرقة إلى نظام موحَّد وذكي يمكنه تبسيط سير العمل، وتقديم دعم فوري ودقيق، وتمكين خبراء الموارد البشرية من التركيز على الأعمال الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى.
لقد حان الوقت لتحويل عمليات الموارد البشرية وتمهيد الطريق لقيادة عهد جديد من خدمات الموارد البشرية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم والأتمتة، مع التزام مستمر بالابتكار والممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
على مدى السنوات الست الماضية، قامت IBM بتحسين وكيلها الافتراضي الداخلي AskHR باستمرار لأتمتة أكثر من 80 مهمة في الموارد البشرية والتعامل مع أكثر من 1.5 مليون محادثة مع الموظفين سنويًا. وفي الآونة الأخيرة، في عام 2025، قام الفريق بدمج IBM watsonx Orchestrate لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الأتمتة الوكيلية في AskHR. تواصِل هذه التحديثات تعزيز تجربة موحَّدة وحوارية تساعد الموظفين على الوصول إلى دعم الموارد البشرية بسرعة وبشكل بديهي وباللغة التي يفضلونها.
يعمل AskHR حاليًا بنموذج دعم من مستويين: حيث يتولى الذكاء الاصطناعي معالجة الاستفسارات الروتينية بينما يدير المستشارون البشريون الاحتياجات الأكثر تعقيدًا، ما يعزز الكفاءة والخدمة المخصصة. خلف الكواليس، يتم تبسيط عمليات الموارد البشرية المعقدة من خلال التكامل العميق مع أنظمة المؤسسة مثل Workday وSAP وConcur.
بفضل هذه القدرات المحسَّنة، يمكن للموظفين طرح أسئلة مثل "أين يمكنني الاطِّلاع على قسيمة راتبي؟" أو "ما سياسة الإجازات المرضية؟" والحصول على إجابات مخصصة تتوافق مع سياسات الرواتب والموارد البشرية المحلية. يمكنهم طلب خطابات تثبيت الوظيفة، وتقديم طلبات الإجازة، أو الحصول على تذكيرات لتنظيم السفر وتنبيهات الطقس، وكل ذلك تتم إدارته عبر AskHR. يستفيد المديرون أيضًا، حيث تساعدهم الأتمتة على بدء عمليات نقل الموظفين أو تحديث الهياكل التنظيمية من خلال SAP SuccessFactors. وقد وصلت نسبة اعتماد AskHR بين المديرين إلى 98%.
من خلال مساعدة متخصصي الموارد البشرية على الانتقال إلى أعمال استراتيجية ذات قيمة أعلى، تواصِل IBM إعادة تعريف تجربة دعم الموظفين - وتحديد معايير الابتكار في الموارد البشرية المعتمِد على الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.
بفضل AskHR، تمكَّنت IBM من تحقيق تأثير قابل للقياس على مستوى المؤسسة. ساعَد الوكيل الافتراضي على تقليل تكاليف العمليات لفريق الموارد البشرية بنسبة 40% في عام 2024، وحقَّق أيضًا احتواءً بنسبة 94% للمشكلات الشائعة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 75% في عدد طلبات الدعم المقدمة من 2016 إلى 2024، وأكثر من 10 ملايين تفاعُل مع الموظفين سنويًا منذ 2023. هذا التحول لا يعزز تجربة الموظفين فقط، بل يفتح أيضًا أبواب الكفاءة التشغيلية ويمكِّن متخصصي الموارد البشرية من التركيز على الأولويات الاستراتيجية.
وثَّقت IBM HR مكاسب كبيرة في الإنتاجية في المهام الخاصة بالمجالات بين 2022 و2024، حيث تحسَّنت بعض المجالات بنسبة تصل إلى 75% بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يستطيع AskHR الآن حل 94% من الاستفسارات البسيطة في الموارد البشرية، ما أدى إلى تقليل ميزانية التشغيل السنوية لقسم الموارد البشرية بنسبة 40% في عام 2024.
يدعم AskHR أيضًا مجموعة من الأتمتة تشمل خطابات الموظفين، وطلبات الإجازات، والوصول إلى الرواتب، وسير العمل الخاص بالمديرين مثل تغييرات التعويضات والتحديثات التنظيمية. بشكل عام، ينفِّذ الوكيل الافتراضي حوالي 80 مهمة مؤتمتة.
بدعمٍ من watsonx Orchestrate، تطوَّر AskHR من مساعد افتراضي إلى وكيل رقمي كامل الوظائف، حيث يتم توليد الردود عبر نماذج لغوية كبيرة ملتزمة بالمعايير. تعمل هذه النماذج اللغوية الكبيرة على تصنيف طلب الموظف، وتحويله إلى المجال المناسب في الموارد البشرية (المزايا، الرواتب، التطوير المهني والمهارات)، ثم تفعيل مهمة أو تقديم رد مولَّد بالذكاء الاصطناعي.
مع AskHR، تحوَّل نموذج تشغيل الموارد البشرية في IBM نحو الأتمتة الهجينة، ما مكَّن العمل الرقمي من تقديم دعم دون تدخل بشري مع الحفاظ على التجربة البشرية عند الحاجة.
تُعَد IBM شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات ذات تاريخ عريق يعود إلى عام 1911. تخدم الشركة قاعدة متنوعة من العملاء حول العالم، وتقدِّم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والاستشارات. تحظى IBM بتقدير واسع لالتزامها بالابتكار، مع تركيز كبير على البحث والتطوير. يتكون فريق عمل الشركة من محترفين موهوبين، ما يسهم في تحقيقها لإيرادات كبيرة وتعزيز نفوذها في صناعة التكنولوجيا.
