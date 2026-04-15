تجارب في القمة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

يرحب منتجع Serre Chevalier، إحدى أكبر الوجهات الجبلية طوال العام في جبال الألب الجنوبية والموقع الرئيسي ضمن مجموعة Compagnie des Alpes، بالزوار الذين نمت توقعاتهم بشكل مطرد بالتوازي مع ما يقدمه المنتجع. ومع توسع نطاق التجربة، أصبحت نقطة الاتصال الأساسية—اختيار بطاقة التزلج المناسبة أمرًا معقدًا بشكل غير متوقع. يعتمد ما يبدو أنه خيار بسيط على متغيرات متعددة، بما في ذلك منطقة التزلج والمدة ومستوى الخبرة والظروف الموسمية. أدت هذه الفروق الدقيقة إلى ظهور عدد كبير من الأسئلة الروتينية، خاصة خلال فترات الذروة، ما يشير إلى أن الزوار يجدون صعوبة في الشعور بالثقة في اختياراتهم.

كان المنتجع يعتمد على جيل سابق من تقنيات المساعد الرقمي لدعم هذه التفاعلات، وعلى الرغم من أنها خدمت الزوار بشكل جيد لعدة مواسم، فإن طبيعة الاستفسارات قد تطورت. فقد أصبحت الأسئلة أكثر تنوعًا، وأكثر اعتمادًا على السياق، بالإضافة إلى تعدد اللغات بشكل متزايد، ما أدى إلى تجاوز إمكانات الأداة الحالية وتطلب تدخل فرق خدمة العملاء بشكل متكرر. لم يكن التحدي يكمن في فشل الحل السابق؛ بل في أن احتياجات المنتجع التشغيلية والتجريبية قد تجاوزت ما صُمم النظام القديم لتقديمه.

كان وراء الحاجة الفورية لتبسيط اختيار تذاكر التزلج طموحٌ أوسع يتمثل في ضمان أن تكون رحلة الزوار واضحة وسهلة ومطمئنة منذ اللحظة التي يبدأ فيها التخطيط للرحلة. كان منتج Serre Chevalier يريد أن يتمكن الضيوف من اتخاذ القرارات الأساسية بسرعة وسهولة، ما يقلل من المشكلات في وقت مبكر من العملية حتى تبدأ تجربة الإقامة الشاملة بشكل إيجابي.