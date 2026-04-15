تطوير ذكاء اصطناعي وكيل موثوق لدعم صحة الأمهات على نطاق واسع

لا تزال نتائج الأمهات الصحية في الولايات المتحدة غير عادلة إلى حد كبير، حيث تتأثر المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات—وخاصة النساء من ذوي البشرة السمراء والسكان الأصليين—بشكل متفاوت بالمضاعفات والوفيات المرتبطة بالحمل. يمكن الوقاية من أكثر من 80% من حالات الوفاة المرتبطة بالحمل.1 ساعد تعريف مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لإمكانية الوقاية—وهي حالات الوفاة التي يمكن تجنبها بتغييرات معقولة في العوامل المتعلقة بالمريض ومقدم الرعاية والمنشأة والنظام والمجتمع1—على صقل رؤية MyLÚA Health التأسيسية.

يتطلب تحسين النتائج وصول خدمات دعم موثوقة إلى العائلات خارج العيادات. وقد أدى هذا الاقتناع إلى إطلاق منصة LÚA، وهي منصة لصحة الأمهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتقديم إرشادات قائمة على الأدلة ومتناغمة ثقافيًا طوال فترة الحمل وخلال السنة الأولى بعد الولادة، بما في ذلك اللحظات الحرجة بين المواعيد. "كل أم تستحق الدعم الذي يتفهم حالتها—وليس فقط مخططها الطبي. صُممت منصة LÚA لتلبية احتياجات العائلات في أي مرحلة كانوا، وذلك من خلال تقديم إرشادات تعكس ثقافتهم ولغتهم وتجاربهم الحياتية،" حسب قول J'Vanay Santos-Fabian، MBA، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في MyLÚA Health.

لتطبيق هذه الرؤية على نطاق واسع، كانت MyLÚA Health بحاجة إلى منصة جاهزة للمؤسسة توفر إجابات متسقة، وتخصص الدعم بتفهم ومراعاة للسياق، وتحمي المعلومات الصحية الحساسة، وتربط المستخدمين بالخطوات التالية مثل المتابعات، والتذكيرات، والموارد المحلية.