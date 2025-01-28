يشرح Campbell Watson كيف تُحدِث نماذج الأساس للذكاء الاصطناعي تحولًا في علوم الأرض والمناخ والفضاء.

مرحبًا بكم في بودكاست "AI in Action"—حيث تحصلون على رؤى وإلهام من قادة نجحوا في تطبيق الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع. بعد موسم أول ترك أثرًا واضحًا، يعود البودكاست بجولة جديدة من الحوارات التي تركز على الذكاء الاصطناعي مع ضيوف من مختلف القطاعات.انضموا إلى المضيف David Levy في لقاءات مع خبراء من IBM وخارجها لفهم كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة عملهم. سواء كنتم في بداية رحلتكم مع الذكاء الاصطناعي أو تسعون إلى تسريعها، تقدّم كل حلقة رؤى قيّمة لكل مرحلة—من التنفيذ والتحسين إلى أبرز الخلاصات والنتائج القابلة للقياس.
يعمل David Levy مهندسَ تقنيةٍ استشاريّ ضمن فريق هندسة العملاء في شركة IBM. بدأ David مسيرته المهنية كمطوّر، ويتمتع بمهارات عالية في معمارية الأنظمة، وهندسة السحابة، وتصميم تطبيقات الويب، وغير ذلك. حلّ ضيفًا في حلقتين من "AI in Action"، كما قدّم مقطعي فيديو على قناة IBM Technology على YouTube. ويمتلك David خبرة في تحويل المفاهيم التقنية إلى حلول أعمال عملية وسهلة التطبيق. ويشكّل شغفه بحل المشكلات المعقّدة بأفكار بسيطة أسلوب تفاعله مع الضيوف—إذ يطرح أسئلة مدروسة واستقصائية، مع الحفاظ على طابع الحوار ممتعًا وجذابًا.
نماذج الأساس تسرّع علوم الفضاء والمناخ.

ينضم Campbell Watson إلى أحدث حلقة من بودكاست "AI in Action" ليشارك كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لدراسة الأرض والمناخ والفضاء.

8 أبريل 2025 | الموسم 2، الحلقة 1 يشارك خبير بطولة Masters، ‏Jim "Bones" Mackay، وجهة نظره حول البيانات والاستراتيجية.

الضيوف:
Monica Ellingson، شريكة في IBM Consulting وقائد ممارسة IBM iX® للرياضة والترفيه
Jim “Bones” Mackay، لاعب جولف في PGA ومراسل

22 أبريل 2025 | الموسم 2، الحلقة 2 الذكاء الاصطناعي الفاعل: التحدي الناشئ في مجال الأمن السيبراني

الضيفة: Wendi Whitmore، نائبة الرئيس الأولى للوحدة 42 في Palo Alto Networks

 6 مايو 2025 | الموسم 2، الحلقة 3 إحداث تحوّل في الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل: رؤى من قصة العميل صفر في IBM

الضيف: Steve Moss، مدير watsonx Americas Client Zero Go-to-Market

 20 مايو 2025 | الموسم 2، الحلقة 4 بدأ رسميًا عصر الذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل

الضيف: Ron Insana، الرئيس التنفيذي لشركة iFi AI ومساهم مخضرم في CNBC

 3 يونيو 2025 | الموسم 2، الحلقة 5 الذكاء الاصطناعي: جعل المبيعات أكثر ذكاءً، وليس أكثر صعوبة

الضيف: Morgan J. Ingram
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AMP Creative

 17 يونيو 2025 | الموسم 2، الحلقة 6 الإنتاجية وحدها لا تكفي—حوّل نموذج أعمالك باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

الضيفة: Allie K. Miller، الرئيسة التنفيذية لشركة Open Machine

 1 يوليو 2025 | الموسم 2، الحلقة 7 الذكاء الاصطناعي في العقارات: استخدم الذكاء الاصطناعي في خطوتك التالية

الضيف: Ariel Dos Santos، نائب الرئيس الأول للمنتج والتصميم في Redfin

 15 يوليو 2025 | الموسم 2، الحلقة 8 قابلية الملاحظة: لتشغيل بيئة تكنولوجيا المعلومات اعتمادًا على الرؤى لا على الحدس

الضيف: Vikram Murali، نائب رئيس تطوير المنتجات في IBM Automation

 01 يوليو 2025 | الموسم 2، الحلقة 9 ذكاء اتخاذ القرار: خيارات مدروسة قائمة على البيانات

الضيفة: Cassie Kozyrkov، الرئيس التنفيذي (CEO) لـ Koyzr

 15 أغسطس 2025 | الموسم 2، الحلقة 10 استهلاك الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي: ما الذي يعنيه ذلك للشركات وقطاع الطاقة

الضيف: Joseph Majkut، مدير برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)

 26 أغسطس 2025 | الموسم 2، الحلقة 11 لماذا يبدأ تبنّي الذكاء الاصطناعي بسعادة الموظفين؟

في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتطور طريقة بناء الفِرق وإدارتها. اطّلع على كيفية تبنّي الشركات حلول ذكاء اصطناعي تحفّز الموظفين وتمكّنهم فعليًا.

الضيفة: Debbie Lovich، المدير الإداري والشريك الأول، BCG

 9 سبتمبر 2025 | الموسم 2، الحلقة 12 تُظهر Tractor Supply Company قوة الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة

تُحدث الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولًا في إدارة المخزون وتفاعل العملاء على نطاق واسع. تعرّف على كيفية تبنّي شركات البيع بالتجزئة للذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.

الضيف: Glenn Allison، نائب رئيس منصات الذكاء الاصطناعي، Tractor Supply Company

 23 سبتمبر 2025 | الموسم 2، الحلقة 13 إعادة تصوُّر العمل الصناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات

عالم التشغيل الآلي يشهد تغييرًا. اطّلع على حجم التأثير الذي يشهده القطاع الصناعي عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي.

 

الضيف: Aaron Saunders، المدير التقني (CTO)، Boston Dynamics

 7 أكتوبر 2025 | الموسم 2، الحلقة 14 "يتطلب اعتماد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة جديدة"

من أبرز مؤشرات الخطر عند تبنّي الذكاء الاصطناعي البيانات غير المنظّمة أو القديمة. تعرّف على العوامل الأساسية التي ينبغي على الشركات مراعاتها لضمان تبنّي ناجح للذكاء الاصطناعي.

 

الضيف: Conor Grennan، كبير معماريي الذكاء الاصطناعي، كلية Stern School of Business بجامعة نيويورك (NYU)، والرئيس التنفيذي (CEO) لشركة AI Mindset

 21 أكتوبر 2025 | الموسم 2، الحلقة 15 تتحرك المشتريات بسرعة الذكاء الاصطناعي

لا مزيد من بطء المشتريات. تعرّف على كيفية تسريع الذكاء الاصطناعي للعمليات، وكشف الرؤى، وتحويل الطريقة التي تتخذ بها فرق المشتريات قراراتها.

الضيف: Daniel Barnes، مدير تسويق المنتجات وتسويق العملاء في Gatekeeper

 4 نوفمبر 2025 | الموسم 2، الحلقة 16 عندما تلتقي حوكمة الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني

استكشف كيف تتكامل حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتشكيل ابتكار مسؤول، حيث تدفع القيادة القوية وثقافة المساءلة التقدم الآمن.

الضيفة: Jen Easterly، المديرة السابقة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية

 11 نوفمبر 2025 | الموسم 2، الحلقة 17 تبدأ قوة الذكاء الاصطناعي ببيانات أفضل

اكتشف كيف تُسهم تنقيح البيانات وحوكمتها في دعم الذكاء الاصطناعي الوكيل، بما يساعد المؤسسات على الانتقال من فوضى البيانات إلى الوضوح، واتخاذ القرارات بثقة.

الضيف: Madison Faulkner، شريك، NEA

 18 نوفمبر 2025 | الموسم 2، الحلقة 18 تقديم إدارة ثروات أكثر ذكاءً وسهولة من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل

تعرّف على كيف يستخدم WealthBuild الذكاء الاصطناعي الوكيل لإتاحة الإرشاد المالي للجميع، ودعم البنوك المجتمعية، وإتاحة المشورة المخصصة على نطاق واسع.

الضيفة: Ramona Ortega، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية (CEO)، WealthBuild

 
25 مارس 2025 | الحلقة 18 النساء الرائدات في مجال الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي

ساعدت IBM بطولة The Masters على التواصل مع عشّاق الغولف حول العالم. ويشارك Jim Mackay، مساعد لاعب في PGA، كيف غيّرت ميزة مدعومة من IBM مثل Hole Insights ديناميكيات هذه البطولة للجميع.

 11 مارس 2025 | الحلقة 17 إعادة تعريف أتمتة التسويق والتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

في هذه الحلقة، تنضم Emily McReynolds، رئيسة الاستراتيجية العالمية للذكاء الاصطناعي في Adobe، وPierre Charchaflian، نائب الرئيس والشريك الأول والقائد العالمي لممارسة التسويق في IBM، إلى الحوار. ويناقشون كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد اللعبة في محتوى التسويق المخصص.

 25 فبراير 2025 | الحلقة 16 كيف يساعد تطبيق الطب بالذكاء الاصطناعي من Mayo Clinic في الوقاية من السكتات الدماغية؟

في هذه الحلقة، يناقش Dr. Guru Kowlgi، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية القلبية في Mayo Clinic، كيف يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء على تحسين صحة القلب لدى المرضى، ويتناول المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الطب—بما في ذلك التحيّز والثقة—ويستكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

 07 يناير 2025 | الحلقة 15 واقعية الذكاء الاصطناعي مع NE-YO وEd Ulbrich: تأثير الذكاء الاصطناعي على الفنانين، من الملكية الفكرية إلى التصوير بالكاميرا (CGI)

يتحدث Ne-Yo الفنان الحائز على جائزة Grammy وEd Ulbrich، رئيس المحتوى في Metaphysic، عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمخاطر عند استخدامه في صناعة الفن والترفيه. يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الفن مثل أي أداة تكنولوجية أخرى، ونحن بحاجة إلى ضوابط تحمي ما هو جيد.

 17 ديسمبر 2024 | الحلقة 14 الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد إنتاجية

ماذا لو استطعنا استخدام الذكاء الاصطناعي أداةً لحل المشكلات الإنسانية؟ استمع إلى James Hodson، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في AI for Good، وهو يتحدث عن كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تُحدِث تحولًا إيجابيًا في المجتمعات.

 3 ديسمبر 2024 | الحلقة 13 وكلاء التغيير مع Ethan Mollick: كيف سيُعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي ابتكار الإنتاجية

هل يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يحسّنوا أداءك في عملك؟ استمع إلى Ethan Mollick، المدير المشارك لمختبر الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI Lab) في Wharton، للحصول على نصائح حول كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر إبداعًا وكفاءة.

 26 نوفمبر 2024 | الحلقة 12 اختراق الذكاء الاصطناعي التوليدي: الحد من المخاطر الأمنية في عصر الذكاء الاصطناعي

بينما يؤكد 81% من التنفيذيين أهمية الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة، فإن 24% فقط من مشاريع الذكاء الاصطناعي تتمتع بالأمان. هل يصحّ يومًا تقديم الابتكار على الأمان عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي؟ استمع إلى Chris Thompson، الرئيس العالمي لفريق IBM X-Force Red، وMoumita Saha، مهندسة أمن أولى في AWS، يتحدثان عن نطاق الاختراقات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمخاطر، وكيف يمكننا تأمين نماذج الذكاء الاصطناعي.

 19 نوفمبر 2024 | الحلقة 11 من برامج الذكاء الاصطناعي التجريبية إلى التقدم: الخلاصة حول عوامل نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي

قد يكون إعداد برنامج تجريبي للذكاء الاصطناعي سهلًا نسبيًا، لكن تطبيقه أصعب بكثير—ولهذا يفشل 4 من كل 5 برامج تجريبية قبل أن تنطلق. في هذه الحلقة، يكشف الضيفان Anupam Singh، نائب رئيس الهندسة في Roblox، وNick Renotte، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في IBM، العثرات الخفية التي تتسبب في فشل تطبيقات الذكاء الاصطناعي—مثل التكلفة وجودة البيانات وتجربة المستخدم—وكيف يمكنك تجنّب الوقوع في الفخ نفسه.

 22 أكتوبر 2024 | الحلقة 10 القادة في مواجهة المتعلمين: الأمر كله يتوقف على إتاحة الذكاء الاصطناعي

هناك طليعة تقود الجهود لإتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، بينما لا يزال آخرون يحاولون اللحاق بالركب. ومع ذلك، وسط هذا التقدم، تبرز حقيقة مقلقة: تتشكل فجوة بين الجنسين في مجال الذكاء الاصطناعي. استمع إلى Reshma Saujani، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة Girls Who Code، وهي تتحدث عن "aspirational AI" وما يمكننا فعله لسد هذه الفجوة.

 8 أكتوبر 2024 | الحلقة 9 هل يمكنك تحمّل تكلفة الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ كيف تجعل بنية الذكاء الاصطناعي التحتية والتكامل والبيانات وتكاليف خفية أخرى الذكاء الاصطناعي مرتفع التكلفة

الذكاء الاصطناعي التوليدي مكلف، وتزداد تكلفته أكثر كلما توسّعت في استخدامه. تعرّف على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي، مثل تكامل الذكاء الاصطناعي والبيانات وأمن الذكاء الاصطناعي.

 24 سبتمبر 2024 | الحلقة 8 ليس مجرد روبوت محادثة: بناء وكلاء افتراضيين مفيدين حقًا مع الذكاء الاصطناعي

كان الوكلاء الافتراضيون جزءًا من حياتنا منذ وقت طويل، لكن هل يمكنهم أن يحلّوا محل البشر مع ازدياد سرعتهم ودقتهم بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

 8 سبتمبر 2024 | الحلقة 7 تطوير المستقبل باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر

الذكاء الاصطناعي التوليدي يغيّر حياة الجميع، بمن فيهم من يصنعونه، أي المطوّرين. في هذه الحلقة، يتحدث IBM Developer Advocate، JJ Asghar، عن سبب أهمية "الانفتاح" لأمن الذكاء الاصطناعي، وكيفية البدء مع نماذج الذكاء الاصطناعي.
 

 27 أغسطس 2024 | الحلقة 6 كيف تساعدك البيانات على الفوز في Fantasy Football مع Greeny من ESPN

يشرح مقدّم برنامج ESPN، Mike Greenberg، لماذا ينبغي أن نتجاهل حدسنا عند لعب Fantasy Football، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا على تحقيق الفوز.

 13 أغسطس 2024 | الحلقة 5 تحديث التعليمات البرمجية دون إزالتها كلها

يستطيع الذكاء الاصطناعي كتابة تعليمات برمجية، لكننا لا نزال بعيدين كل البعد عن استبدال المطورين بالذكاء الاصطناعي.

 30 يوليو 2024 | الحلقة 4 إنقاذ الناس من الصراخ "نموذج تمثيلي"

هل تحتاج حقًا إلى وجود عنصر بشري على الخط، أم أنك تحتاج فقط إلى منح الوكلاء الافتراضيين فرصة؟ استمع لتتعرَّف على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة كفاءة الوكلاء الافتراضيين والبشريين في أداء مهامهم.

16 يوليو 2024 | الحلقة 3 الجانب الإنساني للموارد البشرية—تعزيز الروابط الحقيقية مع الذكاء الاصطناعي

استمع إلى المضيف Albert Lawrence، وJon Lester، نائب رئيس قسم الموارد البشرية والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي في IBM، وDavid Levy، مهندس استشاري في تكنولوجيا الهندسة لدى IBM، وهم يناقشون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لزيادة كفاءة وإنسانية إدارة الموارد البشرية.

 2 يوليو 2024 | الحلقة 2 توسيع نطاق التقنية باستخدام الثنائي الديناميكي الذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الهجينة

تخيل دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة عبر بياناتك - سواء محليًا أو في السحابة. يناقش خبراء التكنولوجيا في IBM كيفية التغلب على تعقيدات بيئات البيانات المتباينة.

 18 يونيو 2024 | الحلقة 1 من الحالة الطبيعية إلى المحفزة: التفويض باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

استمع إلى مقدم البودكاست Albert Lawrence، إلى جانب Jessica Rockwood، نائبة الرئيس لهندسة العملاء في IBM، وMorgan Carroll، مهندس ذكاء اصطناعي أول في هندسة العملاء في IBM، وهم يتحدثون عن كيفية التخلّص بنجاح من الأعمال الشاقة المتكررة، وعن البيانات التي تحتاجها للوصول إلى ذلك.

 

