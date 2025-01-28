مرحبًا بكم في بودكاست "AI in Action"—حيث تحصلون على رؤى وإلهام من قادة نجحوا في تطبيق الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع. بعد موسم أول ترك أثرًا واضحًا، يعود البودكاست بجولة جديدة من الحوارات التي تركز على الذكاء الاصطناعي مع ضيوف من مختلف القطاعات.انضموا إلى المضيف David Levy في لقاءات مع خبراء من IBM وخارجها لفهم كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة عملهم. سواء كنتم في بداية رحلتكم مع الذكاء الاصطناعي أو تسعون إلى تسريعها، تقدّم كل حلقة رؤى قيّمة لكل مرحلة—من التنفيذ والتحسين إلى أبرز الخلاصات والنتائج القابلة للقياس.
يعمل David Levy مهندسَ تقنيةٍ استشاريّ ضمن فريق هندسة العملاء في شركة IBM. بدأ David مسيرته المهنية كمطوّر، ويتمتع بمهارات عالية في معمارية الأنظمة، وهندسة السحابة، وتصميم تطبيقات الويب، وغير ذلك. حلّ ضيفًا في حلقتين من "AI in Action"، كما قدّم مقطعي فيديو على قناة IBM Technology على YouTube. ويمتلك David خبرة في تحويل المفاهيم التقنية إلى حلول أعمال عملية وسهلة التطبيق. ويشكّل شغفه بحل المشكلات المعقّدة بأفكار بسيطة أسلوب تفاعله مع الضيوف—إذ يطرح أسئلة مدروسة واستقصائية، مع الحفاظ على طابع الحوار ممتعًا وجذابًا.
ينضم Campbell Watson إلى أحدث حلقة من بودكاست "AI in Action" ليشارك كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لدراسة الأرض والمناخ والفضاء.
الضيوف:
Monica Ellingson، شريكة في IBM Consulting وقائد ممارسة IBM iX® للرياضة والترفيه
Jim “Bones” Mackay، لاعب جولف في PGA ومراسل
الضيفة: Wendi Whitmore، نائبة الرئيس الأولى للوحدة 42 في Palo Alto Networks
الضيف: Steve Moss، مدير watsonx Americas Client Zero Go-to-Market
الضيف: Ron Insana، الرئيس التنفيذي لشركة iFi AI ومساهم مخضرم في CNBC
الضيف: Morgan J. Ingram
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AMP Creative
الضيفة: Allie K. Miller، الرئيسة التنفيذية لشركة Open Machine
الضيف: Ariel Dos Santos، نائب الرئيس الأول للمنتج والتصميم في Redfin
الضيف: Vikram Murali، نائب رئيس تطوير المنتجات في IBM Automation
الضيفة: Cassie Kozyrkov، الرئيس التنفيذي (CEO) لـ Koyzr
الضيف: Joseph Majkut، مدير برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)
في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتطور طريقة بناء الفِرق وإدارتها. اطّلع على كيفية تبنّي الشركات حلول ذكاء اصطناعي تحفّز الموظفين وتمكّنهم فعليًا.
الضيفة: Debbie Lovich، المدير الإداري والشريك الأول، BCG
تُحدث الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولًا في إدارة المخزون وتفاعل العملاء على نطاق واسع. تعرّف على كيفية تبنّي شركات البيع بالتجزئة للذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.
الضيف: Glenn Allison، نائب رئيس منصات الذكاء الاصطناعي، Tractor Supply Company
عالم التشغيل الآلي يشهد تغييرًا. اطّلع على حجم التأثير الذي يشهده القطاع الصناعي عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي.
الضيف: Aaron Saunders، المدير التقني (CTO)، Boston Dynamics
من أبرز مؤشرات الخطر عند تبنّي الذكاء الاصطناعي البيانات غير المنظّمة أو القديمة. تعرّف على العوامل الأساسية التي ينبغي على الشركات مراعاتها لضمان تبنّي ناجح للذكاء الاصطناعي.
الضيف: Conor Grennan، كبير معماريي الذكاء الاصطناعي، كلية Stern School of Business بجامعة نيويورك (NYU)، والرئيس التنفيذي (CEO) لشركة AI Mindset
لا مزيد من بطء المشتريات. تعرّف على كيفية تسريع الذكاء الاصطناعي للعمليات، وكشف الرؤى، وتحويل الطريقة التي تتخذ بها فرق المشتريات قراراتها.
الضيف: Daniel Barnes، مدير تسويق المنتجات وتسويق العملاء في Gatekeeper
استكشف كيف تتكامل حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتشكيل ابتكار مسؤول، حيث تدفع القيادة القوية وثقافة المساءلة التقدم الآمن.
الضيفة: Jen Easterly، المديرة السابقة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية
اكتشف كيف تُسهم تنقيح البيانات وحوكمتها في دعم الذكاء الاصطناعي الوكيل، بما يساعد المؤسسات على الانتقال من فوضى البيانات إلى الوضوح، واتخاذ القرارات بثقة.
الضيف: Madison Faulkner، شريك، NEA
تعرّف على كيف يستخدم WealthBuild الذكاء الاصطناعي الوكيل لإتاحة الإرشاد المالي للجميع، ودعم البنوك المجتمعية، وإتاحة المشورة المخصصة على نطاق واسع.
الضيفة: Ramona Ortega، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية (CEO)، WealthBuild
ساعدت IBM بطولة The Masters على التواصل مع عشّاق الغولف حول العالم. ويشارك Jim Mackay، مساعد لاعب في PGA، كيف غيّرت ميزة مدعومة من IBM مثل Hole Insights ديناميكيات هذه البطولة للجميع.
في هذه الحلقة، تنضم Emily McReynolds، رئيسة الاستراتيجية العالمية للذكاء الاصطناعي في Adobe، وPierre Charchaflian، نائب الرئيس والشريك الأول والقائد العالمي لممارسة التسويق في IBM، إلى الحوار. ويناقشون كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد اللعبة في محتوى التسويق المخصص.
في هذه الحلقة، يناقش Dr. Guru Kowlgi، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية القلبية في Mayo Clinic، كيف يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء على تحسين صحة القلب لدى المرضى، ويتناول المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الطب—بما في ذلك التحيّز والثقة—ويستكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
يتحدث Ne-Yo الفنان الحائز على جائزة Grammy وEd Ulbrich، رئيس المحتوى في Metaphysic، عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمخاطر عند استخدامه في صناعة الفن والترفيه. يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الفن مثل أي أداة تكنولوجية أخرى، ونحن بحاجة إلى ضوابط تحمي ما هو جيد.
ماذا لو استطعنا استخدام الذكاء الاصطناعي أداةً لحل المشكلات الإنسانية؟ استمع إلى James Hodson، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في AI for Good، وهو يتحدث عن كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تُحدِث تحولًا إيجابيًا في المجتمعات.
هل يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يحسّنوا أداءك في عملك؟ استمع إلى Ethan Mollick، المدير المشارك لمختبر الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI Lab) في Wharton، للحصول على نصائح حول كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر إبداعًا وكفاءة.
بينما يؤكد 81% من التنفيذيين أهمية الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة، فإن 24% فقط من مشاريع الذكاء الاصطناعي تتمتع بالأمان. هل يصحّ يومًا تقديم الابتكار على الأمان عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي؟ استمع إلى Chris Thompson، الرئيس العالمي لفريق IBM X-Force Red، وMoumita Saha، مهندسة أمن أولى في AWS، يتحدثان عن نطاق الاختراقات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمخاطر، وكيف يمكننا تأمين نماذج الذكاء الاصطناعي.
قد يكون إعداد برنامج تجريبي للذكاء الاصطناعي سهلًا نسبيًا، لكن تطبيقه أصعب بكثير—ولهذا يفشل 4 من كل 5 برامج تجريبية قبل أن تنطلق. في هذه الحلقة، يكشف الضيفان Anupam Singh، نائب رئيس الهندسة في Roblox، وNick Renotte، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في IBM، العثرات الخفية التي تتسبب في فشل تطبيقات الذكاء الاصطناعي—مثل التكلفة وجودة البيانات وتجربة المستخدم—وكيف يمكنك تجنّب الوقوع في الفخ نفسه.
هناك طليعة تقود الجهود لإتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، بينما لا يزال آخرون يحاولون اللحاق بالركب. ومع ذلك، وسط هذا التقدم، تبرز حقيقة مقلقة: تتشكل فجوة بين الجنسين في مجال الذكاء الاصطناعي. استمع إلى Reshma Saujani، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة Girls Who Code، وهي تتحدث عن "aspirational AI" وما يمكننا فعله لسد هذه الفجوة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي مكلف، وتزداد تكلفته أكثر كلما توسّعت في استخدامه. تعرّف على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي، مثل تكامل الذكاء الاصطناعي والبيانات وأمن الذكاء الاصطناعي.
كان الوكلاء الافتراضيون جزءًا من حياتنا منذ وقت طويل، لكن هل يمكنهم أن يحلّوا محل البشر مع ازدياد سرعتهم ودقتهم بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
الذكاء الاصطناعي التوليدي يغيّر حياة الجميع، بمن فيهم من يصنعونه، أي المطوّرين. في هذه الحلقة، يتحدث IBM Developer Advocate، JJ Asghar، عن سبب أهمية "الانفتاح" لأمن الذكاء الاصطناعي، وكيفية البدء مع نماذج الذكاء الاصطناعي.
يشرح مقدّم برنامج ESPN، Mike Greenberg، لماذا ينبغي أن نتجاهل حدسنا عند لعب Fantasy Football، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا على تحقيق الفوز.
يستطيع الذكاء الاصطناعي كتابة تعليمات برمجية، لكننا لا نزال بعيدين كل البعد عن استبدال المطورين بالذكاء الاصطناعي.
هل تحتاج حقًا إلى وجود عنصر بشري على الخط، أم أنك تحتاج فقط إلى منح الوكلاء الافتراضيين فرصة؟ استمع لتتعرَّف على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة كفاءة الوكلاء الافتراضيين والبشريين في أداء مهامهم.
استمع إلى المضيف Albert Lawrence، وJon Lester، نائب رئيس قسم الموارد البشرية والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي في IBM، وDavid Levy، مهندس استشاري في تكنولوجيا الهندسة لدى IBM، وهم يناقشون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لزيادة كفاءة وإنسانية إدارة الموارد البشرية.
تخيل دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة عبر بياناتك - سواء محليًا أو في السحابة. يناقش خبراء التكنولوجيا في IBM كيفية التغلب على تعقيدات بيئات البيانات المتباينة.
استمع إلى مقدم البودكاست Albert Lawrence، إلى جانب Jessica Rockwood، نائبة الرئيس لهندسة العملاء في IBM، وMorgan Carroll، مهندس ذكاء اصطناعي أول في هندسة العملاء في IBM، وهم يتحدثون عن كيفية التخلّص بنجاح من الأعمال الشاقة المتكررة، وعن البيانات التي تحتاجها للوصول إلى ذلك.
استمع لمناقشات ثاقبة عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال. إذ يطرح البودكاست، الذي يقدمه تيم هوانغ، مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل في كل شيء، بدءًا من الأبحاث المتقدمة وحتى التطبيقات العملية.
استقِ إلهامك من المحادثة بين الأشخاص الذين هم في طليعة الابتكار. ولا تفوِّت فرصة الاستماع إلى مالكولم جلادويل—أحد أشهر المفكرين والكتّاب في العالم في مجال العلوم الاجتماعية—وهو يحاور القادة عن التقنية التي يمكنها إجراء تحويل إيجابي في أعمالك.
تعرّف على أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة تعليمية رائدة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال. اكتسب معارف ثاقبة من أفضل الخبراء لدى IBM بشأن تحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي بفعالية والتي يمكن أن تدفع عجلة النمو، من خلال دورة تدريبية مصممة خصيصًا لقادة الأعمال مثلك.
بودكاست أسبوعي يجمع بين أحدث أخبار الأمن السيبراني وحوارات معمّقة مع ممارسين في هذا المجال. كل يوم أربعاء، تتضمن ملخصات الأخبار لدينا لجنة خبراء من المتخصصين يحللون أهم القصص في الوقت الحالي، من أحدث البرمجيات الضارّة واتجاهات الهجمات إلى الأدوات والتقنيات الجديدة الواعدة.
تستضيفه Ann Funai، رئيس تقنية المعلومات (CIO) ونائب رئيس تحويل منصة الأعمال في IBM، ويأخذك بودكاست Transformers إلى ما وراء الكواليس والشاشات لقادة التحول في عصرنا. استكشف تحدياتهم على أرض الواقع، والدروس الملهمة التي يشاركونها، وأفضل الممارسات العملية.
يقدِّم بودكاست The Coherence Times شرحًا لعالم لحوسبة Quantum المعقد، من خلال دروس تأسيسية تستعرض تحديات هذه التقنية الفارقة واختراقاتها التي ترسم ملامح هذا العصر.