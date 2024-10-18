الكلمة الافتتاحية لمؤتمر Think 2024
تعرّف من قادة الصناعة على كيفية تحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز في خدمة العملاء، وتحديث التعليمات البرمجية، وأتمتة سير العمل.
ارتقِ بفطنتك التقنية إلى مستوًى أعلى من خلال مقالاتنا التأسيسية التي أعدها خبراء ®IBM عن موضوعات التقنية الشائعة.
استكشف الدروس التعليمية العملية لمساعدة المطورين في تطبيق التقنيات في المشروعات المختلفة.
حسِّن مهاراتك من خلال الدورات التدريبية والشهادات الرائدة من فريق التعلم في IBM.
اكتسب خبرةً مباشرة في أحدث استراتيجيات التقنية والأعمال من الخبراء.
تعرّف على أحدث التطورات في مجال الأمن والهوية
تعرّف على أضخم وأحدث الاكتشافات في مجال الاستدامة
تعرّف على أضخم وأحدث الموضوعات في مجال تحليلات البيانات
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تعرّف على أحدث التطورات في مجال أتمتة الأعمال
تعرّف على أحدث التطورات في مجال أتمتة تقنية المعلومات
تعرّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات عمليات التطوير
تعرّف على أحدث التطورات في مجال التخزين
تعرّف على أحدث التطورات في مجال إدارة الأصول
تعرّف على أحدث التطورات في مجال البرمجيات الوسيطة
تعرّف على أحدث التطورات في مجال الكم
تعرّف على أحدث التطورات في مجال الشبكات
حسِّن مستوى فهمك من خلال الفيديوهات التعليمية التي نقدمها بإشراف خبرائنا وقوائم التشغيل على YouTube عن أهم الموضوعات والاتجاهات في مجال التقنية. وأتقِن الأساسيات، أو عزّز مجموعة مهاراتك، أو احصل على استراتيجيات واقعية للاستفادة من التقنية.
شاهد الجلسات حسب الطلب من IBM Think 2024، التي تجمع قادة التقنية معًا لمشاركة الأفكار التي تقود التحول.
شاهد أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة فيديوهات للتجربة التعليمية في مجال الأعمال بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM.
توضح سلسلة الرسوم المتحركة من IBM كيف يُمكنك تحويل خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والموارد البشرية، والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
شاهد خبيرة IBM كيت سول وهي تشرح بالتفصيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.