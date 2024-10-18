الصفحة الرئيسية فكر Think: أخبار التقنية، والتعليم، والفعاليات
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مميّزة

الكلمة الافتتاحية لمؤتمر Think 2024

 توسيع نطاق أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

تعرّف من قادة الصناعة على كيفية تحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز في خدمة العملاء، وتحديث التعليمات البرمجية، وأتمتة سير العمل.
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تعرّف على فعاليات مؤتمر Think

استكشف الامتيازات الرئيسية من Think 2024 وتعرَّف على أحداث "فكِّر في جولة" القادمة.

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الارتقاء بحياتك المهنية
الفيديوهات التوضيحية

ارتقِ بفطنتك التقنية إلى مستوًى أعلى من خلال مقالاتنا التأسيسية التي أعدها خبراء ®IBM عن موضوعات التقنية الشائعة.
الدروس التعليمية

استكشف الدروس التعليمية العملية لمساعدة المطورين في تطبيق التقنيات في المشروعات المختلفة.
الدورات التدريبية والشهادات

حسِّن مهاراتك من خلال الدورات التدريبية والشهادات الرائدة من فريق التعلم في IBM.
الأحداث

اكتسب خبرةً مباشرة في أحدث استراتيجيات التقنية والأعمال من الخبراء.
الذكاء الاصطناعي اكتشف المزيد عن الذكاء الاصطناعي
شاهد أكاديمية الذكاء الاصطناعي للتعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى الأعمال. شاهد الحلقة الأولى الآن
مميّزة
Mixture of Experts: رحلة أسبوعية إلى أعماق عالم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي التوليدي للرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة

استكشاف جودة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والثقة

السحابة اكتشف المزيد عن السحابة
هل تريد الاستفادة من السحابة الهجينة؟ وصفة نجاح XaaS اقرأ المقالة
مميّزة
تعرَّف على كيفية وضع استراتيجية سحابة هجينة ناجحة

تعرّف على كيفية الجمع بين السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

تحديث التطبيقات على السحابة الهجينة

أطلِق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام السحابة الهجينة

استكشف المزيد من الموضوعات

الأمان

تعرّف على أحدث التطورات في مجال الأمن والهوية

 الاستدامة

تعرّف على أضخم وأحدث الاكتشافات في مجال الاستدامة

 التحليلات

تعرّف على أضخم وأحدث الموضوعات في مجال تحليلات البيانات

 الحساب والخوادم

تعرّف على أحدث التطورات في مجال الحوسبة والخوادم

 أتمتة الأعمال

تعرّف على أحدث التطورات في مجال أتمتة الأعمال

التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات

تعرّف على أحدث التطورات في مجال أتمتة تقنية المعلومات

 عمليات التطوير

تعرّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات عمليات التطوير

التخزين

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إدارة الأصول

تعرّف على أحدث التطورات في مجال إدارة الأصول

 البرامج الوسيطة

تعرّف على أحدث التطورات في مجال البرمجيات الوسيطة

 Quantum

تعرّف على أحدث التطورات في مجال الكم

 شبكة

تعرّف على أحدث التطورات في مجال الشبكات
مقاطع فيديو

حسِّن مستوى فهمك من خلال الفيديوهات التعليمية التي نقدمها بإشراف خبرائنا وقوائم التشغيل على YouTube عن أهم الموضوعات والاتجاهات في مجال التقنية. وأتقِن الأساسيات، أو عزّز مجموعة مهاراتك، أو احصل على استراتيجيات واقعية للاستفادة من التقنية.

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تعرّف على كيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

شاهد الجلسات حسب الطلب من IBM Think 2024، التي تجمع قادة التقنية معًا لمشاركة الأفكار التي تقود التحول.
افهم استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تقود النمو مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي

شاهد أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة فيديوهات للتجربة التعليمية في مجال الأعمال بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM.
استكشف كيف يمكن أن يعزّز الذكاء الاصطناعي التوليدي أعمالك

توضح سلسلة الرسوم المتحركة من IBM كيف يُمكنك تحويل خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والموارد البشرية، والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ما نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

شاهد خبيرة IBM كيت سول وهي تشرح بالتفصيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

رسائل Think الإخبارية

 

أحدث رؤى الذكاء الاصطناعي والتقنية مع Think

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