تشير السيادة الرقمية إلى القدرة على الاحتفاظ بالسيطرة وإمكانية الرؤية والحوكمة على البيانات والبنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الحيوية. وقد تحولت سريعًا من موضوع للنقاش حول السياسات إلى ضرورة استراتيجية. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعاظم الاعتماد على التقنيات الرقمية، تعيد الحكومات النظر في كيفية بناء التقنيات الأساسية وتشغيلها وتأمينها.

وفي صميم هذا التحول يقف مزودو خدمات الاتصالات (telcos). لطالما حصر كثيرون دور شركات الاتصالات في تشغيل خدمات الاتصال، لكنها تبرز اليوم بوصفها جهات تصوغ ركائز المرونة الرقمية الوطنية. وتتولى هذه الشركات على نحو متزايد مسؤولية لا تقتصر على استمرار تشغيل الشبكات، بل تشمل أيضًا ضمان احتفاظ الاقتصادات بالسيطرة على الأنظمة التي تعتمد عليها.

وضعت دول كثيرة استراتيجيات رسمية للسيادة الرقمية وأصدرت بيانات رسمية في هذا الشأن، من بينها 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين وتعزيز السيطرة على البنية التحتية الحيوية. لكن السيادة لا تعني ببساطة إبقاء كل شيء داخل الحدود الوطنية. في الواقع، تقتضي السيادة تحقيق التوازن بين السيطرة والابتكار، وحماية أحمال التشغيل الحساسة، مع مواصلة إتاحة الوصول إلى المنظومات العالمية التي تدفع عجلة التقدم التقني.