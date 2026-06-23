اليوم، لا تحل الحلول المؤتمتة سوى حوالي 14% من استفسارات العملاء. يتوقع العملاء أن يطرحوا سؤالاً على روبوت المحادثة، ويحصلوا على إجابة واضحة، ويحسنوا صياغة سؤالهم، ويغيروا اتجاهه، وأن يظلوا مفهومين. ويتوقعون من الأنظمة أن تحافظ على السياق، وتتعامل مع الغموض، وتتذكر احتياجاتهم خلال جلسات متعددة، وتستجيب بطريقة طبيعية، لأن روبوت المحادثة مثل ChatGPT يوفر هذه التجارب.

ثم يسألون البنك أو شركة التأمين أو مزود الاتصالات ويواجهون تجربة مختلفة مع فريق خدمة العملاء لديهم. ويتساءلون: "لماذا لا يعمل روبوت المحادثة هذا بنفس طريقة روبوت المحادثة الذي أستخدمه؟"

بدلاً من ذلك، يواجهون إجراءات جامدة، وأسئلة متكررة، ومآزق تدفعهم نحو طلب التحدث إلى موظف بشري. عندما يحدث ذلك بشكل متكرر، يفقد العملاء ثقتهم بالقنوات الرقمية تمامًا. قد يلجؤون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية كواجهة أساسية لفهم المنتجات والسياسات والخدمات، ما يعرض الشركات لخطر فقدان السيطرة على علاقات العملاء.

بالنسبة إلى قادة خدمة العملاء، تكون نتيجة هذه التجربة فورية: ارتفاع تكاليف الخدمة، وانخفاض الاحتواء، وانهيار تجربة العملاء. استبدال الوكلاء البشريين بروبوتات المحادثة لا تستطيع حل المشكلات يترك العملاء محبطين وغير مدعومين. عندما لا يتمكن العميل من الحصول على المساعدة، فإنه لا يكتفي بالانسحاب، بل يغادر.