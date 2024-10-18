احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وشروحاتنا التوضيحية حول الحوسبة والخوادم.
تعرّف على كل ما تحتاج إلى معرفته لفهم الجدل الدائر حول الحاويات والأجهزة الافتراضية، والمحاكاة الافتراضية ولماذا تزداد شعبية الحاويات.
تعرّف على أساسيات البنية الموجهة للخدمة والخدمات المصغرة والاختلافات الرئيسية بينهما وأي النهجين هو الأفضل بالنسبة لك.
استكشف الاختلافات بين ® OpenShift و Kubernetes وكيفية أتمتة التنسيق لأعباء عمل البرمجيات لتحسين أداء التطبيق.
اكتشف كيف تستخدم الحوسبة عالية الأداء (HPC) المعالجات القوية لمعالجة كميات هائلة من البيانات وحل مشاكل الحوسبة الأكثر تعقيدًا في الزمن الحقيقي أو الزمن شبه الحقيقي.
تعرّف على كيفية تمكين الحوسبة السحابية من الوصول إلى البنية الأساسية والتطبيقات القائمة على الشبكة الداخلية، ما يلغي الحاجة إلى الصيانة في الموقع ويحسن الكفاءة.
تعرّف على Kubernetes — منصة تنسيق حاويات مفتوحة المصدر — لإدارة التطبيقات الموجودة في الحاويات وتوسيع نطاقها، وتحسين التوافر وتقليل التكاليف.
اكتشف كيف أحدثت حوسبة الحافة ثورة في الحوسبة الموزعة من خلال تقريب تطبيقات المؤسسات من مصادر البيانات مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IOT).
استكشف ملخص أفضل ست حالات استخدام لـ Kubernetes والتي تكشف عن كيفية تحويل Kubernetes للبنية الأساسية لتقنية المعلومات.
اطّلع على تقاريرنا البحثية لمساعدتك على توجيه رحلة التحول الرقمي لديك.
تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في الحوسبة والخوادم من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية لدينا.
انضم إلى Ashher Syed من IBM Cloud سيشرح لك ميزات الحوسبة بدون خادم، مما يسمح للمطورين بالتركيز على تطوير التطبيقات دون إدارة البنية الأساسية.
شاهد Jason Goode من IBM Cloud وهو يقدم نظرة عامة سريعة على الوظيفة كخدمة (Faas)، مع استكشاف ميزاتها الجوهرية وتوضيح علاقتها بالحوسبة بدون خادم.
انضم إلى Bradley Knapp من IBM Cloud وهو يشرح أوجه الاختلاف والتشابه بين التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية مساعدتك في تلبية احتياجات عملك.
استخدم خوادم IBM Z القوية والآمنة، التي تتميز بأجهزة z/Architecture الحديثة التي تشغِّل برمجيات أنظمة z/OS و Linux و z/TPF و z/VM و IBM Z، لتعزيز الابتكار.
استفد من أداء وقابلية توسع خوادم IBM Power، المدعومة بمعالجات IBM Power، والقادرة على تشغيل ®IBM AIX و IBM i و ®Linux.