أكاديمية الذكاء الاصطناعي بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM، استفد من دورة تدريبية شاملة مُصممة لقادة الأعمال والبيانات عن موضوعات الذكاء الاصطناعي الأكثر أهمية.

الجلسات حسب الطلب من مؤتمر Think 2024 شاهد الجلسات حسب الطلب من مؤتمر IBM Think 2024، التي تجمع قادة التقنية معًا لمشاركة الأفكار التي تقود التحول.

حالات استخدام Rethink توضح سلسلة الرسوم المتحركة من IBM كيف يُمكنك تحويل خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والموارد البشرية، والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ما نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ كيف يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوًى عالي الجودة؟ شاهد خبيرة IBM كيت سول وهي تشرح بالتفصيل كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي نماذج لغوية كبيرة (LLMS) لفعل ذلك.

كيفية بناء نماذج الأساس الجاهزة للمؤسسات إن بناء نموذج أساس جدير بالثقة، وفعال، وعالي الأداء يتطلب عناية فائقة. وترشدنا خبيرة IBM كيت سول في كل خطوة من خطوات خط أنابيب الذكاء الاصطناعي.

كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب هناك الكثير من نماذج الأساس المتوفرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن كيف تختار النموذج المناسب؟ لأن اختيار النموذج الخاطئ قد يكلفك المال، والوقت، والدقة، والموثوقية. ولذا، يشرح لك مارتن كين، المخترع البارع، منهجه المكوّن من ست خطوات لاختيار النموذج المناسب لمشروعك القادم.

التعلّم الآلي مقابل التعلّم العميق شاهد حديث مارتن كين وهو يطرح وجهة نظر فريدة من نوعها عن الفرق بين التعلّم الآلي والتعلّم العميق - مشروحًا وموضحًا في تشبيه يُسيل اللعاب لطلب البيتزا.