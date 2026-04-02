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لماذا تعد قابلية التشغيل البيني أساس الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الإنتاجية

By Samina Hossain

في مختلف القطاعات، يتزايد عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي ويصبحون أكثر أهمية في العمليات اليومية. ومع تسارع وتيرة تبنيهم، برز التجزؤ كتحدٍ جديد. فقد أصبح قادة الأعمال يواجهون وكلاء منفصلين لا يستطيعون التواصل أو التنسيق أو الالتزام بإطار حوكمة موحد، ما يبطئ تحقيق القيمة ويؤدي إلى نتائج غير متسقة. والواقع أن المؤسسات نادرًا ما تعتمد على منصة واحدة، لذلك يجب أن يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على العمل في بيئات لم تُصمم أصلاً لتكون موحدة.

تعمل المؤسسات الحديثة عبر مزيج من أنظمة البرمجيات كخدمة (SaaS) والتطبيقات الحالية ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM) ومزودي السحابة والأدوات المخصصةا. وغالبًا ما يشمل هذا النظام البيئي تقنيات مثل SAP وSalesforce وServiceNow، إلى جانب مجموعة واسعة من التطبيقات السحابية والأنظمة المخصصة. ومع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الإدارات، يزداد هذا التعقيد.

ولا تعكس منصة واحدة شاملة للوكلاء الواقع الفعلي للمؤسسات. بل إن المؤسسات التي ستنجح في عصر الوكلاء هي تلك التي تستطيع حوكمة قوة عمل كاملة من الوكلاء، وتنسيقها، وتوسيع نطاقها عبر السحب المختلفة، والموردين، والأنظمة.

قابلية التشغيل البيني تتفوق على التوحيد القياسي

مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، تحاول كثير منها بصورة تلقائية توحيد الأدوات المستخدمة بين مختلف الفرق. لكن هذا التوحيد يبطئ الابتكار، ونادرًا ما يعكس طريقة عمل المؤسسات العالمية الهجينة. فمشهد الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة، بحيث لا تستطيع منصة واحدة تلبية جميع المتطلبات أو حالات الاستخدام. إضافةً إلى ذلك، فإن إلزام جميع أقسام المؤسسة باستخدام الأدوات نفسها غالبًا ما يكون أمرًا غير عملي ويستغرق وقتًا طويلاً.

قابلية التشغيل البيني تقلب هذا النموذج. فبدلاً من إجبار الفرق على الالتزام بأداة واحدة، يسمح للوكلاء بالعمل عبر الأنظمة الحالية. ويمكن للفرق استخدام الأدوات الأنسب لأحمال تشغيل عملها مع الحفاظ على ترابط وكلائها. ويمنح هذا النهج المؤسسات مرونة أكبر، وحوكمة أفضل، وسرعة أعلى في تحقيق القيمة، من دون الحاجة إلى عمليات انتقال معقدة ومكلفة.

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التحكم في كتالوج الوكلاء

ومع ازدياد عدد الوكلاء داخل المؤسسة، يحتاج مسؤولو مجال الأعمال (LOB) وتقنية المعلومات إلى وسيلة موثوقة لإدارتهم. ولا ينبغي النظر إلى هؤلاء الوكلاء بوصفهم مساعدين منفصلين، بل كقوة عمل من الموظفين الافتراضيين، لكل منهم دور وصلاحيات ومسؤوليات. ويصبح كتالوج الوكلاء السجل المرجعي الذي يوضح كيفية عمل الوكلاء، ومن المسؤول عن إدارتهم، وكيفية تفاعلهم. 

يحدد الكتالوج الوكلاء المعتمدين وصلاحياتهم وعمليات التكامل الخاصة بهم والقيود التي تحكم عملهم. ويُعد هذا الكتالوج العمود الفقري لتنسيق الوكلاء القابلين لإعادة الاستخدام بين الإدارات المختلفة، ما يتيح أتمتة قابلة للتوسع وخاضعة للحوكمة. وبفضل كتالوج الوكلاء، تستطيع المؤسسات تحقيق التوازن بين السرعة والثقة ببيئات العمل ذات الطلب المرتفع.

تحقيق التوازن بين السرعة والثقة

تعد قابلية التشغيل البيني قرارًا يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وهي أيضًا عامل يسرّع نمو الأعمال. فعندما تعتمد المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف الإدارات، تتضاعف القيمة فقط عندما يستطيع هؤلاء الوكلاء التعاون عبر الأنظمة وسير العمل ومصادر البيانات. لا يبحث القادة عن "المزيد من الأدوات"، بل يبحثون عن نتائج موحدة: 

  • تحقيق عائد استثمار أسرع باستخدام وكلاء قابلين لإعادة الاستخدام وخاضعين للحوكمة
    عندما يستطيع الوكلاء العمل عبر مختلف الأنظمة، لن تضطر الفرق إلى إعادة إنشاء عمليات الأتمتة من البداية، ما يحول الاستثمارات إلى إنتاجية وتأثير على مستوى المؤسسة بأكملها.
  • توفير تجارب متسقة للعملاء والموظفين
    تضمن قابلية التشغيل البيني أن تبدو تجربة العميل موحدة وموثوقة، سواء كان يتحقق من طلب، أو يطلب خدمة، أو يحاول حل مشكلة.
  • تقليل المخاطر التشغيلية ومخاطر الامتثال
    تحتاج المؤسسات إلى ذكاء اصطناعي يلتزم بمتطلبات الأمان، وضوابط الوصول، ومتطلبات التدقيق. وتتيح قابلية التشغيل البيني تطبيق حوكمة مشتركة عبر البيئات المختلفة، ما يقلل من احتمالية ظهور "وكلاء الظل" غير الخاضعين للإدارة أو انحراف عمليات الأتمتة عن الضوابط المعتمدة.
  • تبسيط سير العمل من البداية إلى النهاية
    وكما هو الحال مع الموظفين، تتحقق أكبر المكاسب عندما يعمل عدة وكلاء معًا وينسقون أدوارهم في الوقت نفسه. وقابلية التشغيل البيني هي ما تجعل هذه الرحلات متعددة الخطوات والمنسقة ممكنة.
  • بناء منظومات ذكاء اصطناعي قابلة للتكيف
    تتغير التقنيات والنماذج والموردون باستمرار. وتمنح البنية القابلة للتشغيل البيني المؤسسات المرونة اللازمة لإضافة قدرات ذكاء اصطناعي جديدة أو استبدالها أو ترقيتها من دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
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خطوات نحو قابلية التشغيل البيني

يمكن للقادة البدء في تحقيق قابلية التشغيل البيني على مستوى المؤسسة من خلال مجموعة من الخطوات العملية:

  1. تقييم "الوضع الحالي لوكلاء الظل" غير الخاضعين للإدارة
    يمكن تحديد الفرق التي أنشأت بالفعل وكلاء أو عمليات أتمتة أو عمليات تكامل مخصصة. وتكتشف معظم المؤسسات وجود عشرات المبادرات غير الموثقة أو المكررة عبر إدارات الموارد البشرية، والمالية، وعمليات الخدمة، وتقنية المعلومات، والتطوير.

  2. إنشاء فرق الحوكمة وضوابط الوصول وآليات المساءلة
    تساعد عمليات الوكلاء (AgentOps) الفرق على إدارة تطوير الوكلاء ومراقبته وتحسينه. وتتيح عمليات الوكلاء تحديد من يملك حق إنشاء الوكلاء، والبيانات التي يمكنهم الوصول إليها، وكيفية مراقبة أدائهم. وبذلك يمكن التعامل مع الوكلاء بصفتهم موظفين رقميين لديهم أدوار وصلاحيات وتوقعات أداء واضحة.

  3. اعتماد طبقة تشغيل بيني تعمل عبر جميع الأنظمة
    يمكن اختيار المنصات وطبقات التنسيق التي تمتد عبر جميع البيئات والتطبيقات. فالهدف هو ربط الأنظمة، وليس فرض منصة واحدة على المؤسسة بأكملها. وتوفر بوابة وكلاء الذكاء الاصطناعي نقطة اتصال وتحكم موحدة للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

  4. إنشاء كتالوج للوكلاء أو اعتماده
    يصبح هذا الكتالوج العمود الفقري للعمليات التشغيلية، حيث يتيح اكتشاف الوكلاء المعتمدين، وإدارة الأدوار والصلاحيات، وتطبيق الحوكمة، وإعادة استخدام الوكلاء بين الفرق. وبذلك يحل نظام تسجيل واحد محل التجزؤ.

  5. تغيير طريقة التفكير من نشر الوكلاء إلى تنسيق قوة عمل متكاملة
    يتحقق الذكاء الاصطناعي المؤسسي الحقيقي عندما يتعاون الوكلاء عبر الخطوات والفرق ووظائف الأعمال المختلفة. ولذلك ينبغي للقادة التفكير في قوة عمل منسقة من الوكلاء، لا مجرد مجموعة من المساعدين المنفصلين.

كيف يجمع IBM watsonx Orchestrate جميع هذه العناصر في منصة واحدة

أصبح التشغيل البيني المفتوح والخاضع للحوكمة يشكل الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وهنا يقدم IBM® watsonx Orchestrate مسارًا واضحًا للمضي قدمًا. فعندما تعتمد المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الإدارات والمنصات، يتيح watsonx Orchestrate ربط هؤلاء الوكلاء، وإدارتهم وفق ضوابط الحوكمة، وتنسيقهم كقوة عمل متكاملة. ويجمع بين أنظمة SAP وSalesforce وServiceNow والأنظمة المخصصة، إضافة إلى أي بيئة تعتمد عليها المؤسسة بالفعل. 

كما تضيف ميزة بوابة الذكاء الاصطناعي (AI Gateway) نقطة اتصال وتحكم واحدة للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي عبر واجهات برمجة التطبيقات، ما يضمن أن تكون جميع تفاعلات الوكلاء مؤمَّنة، وخاضعة للمراقبة، ومدارة بصورة متسقة. 

ويمنح IBM watsonx Orchestrate المؤسسات ما لا تستطيع الأدوات المجزأة توفيره، وهو طبقة موحدة للتشغيل البيني. 

استكشف watsonx Orchestrate من IBM
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Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

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