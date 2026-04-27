تحقِّق الشركات التي لديها رئيس الذكاء الاصطناعي (CAIO) نتائج أفضل. يوضِّح القادة من Heineken وSchneider Electric وIBM كيف حققوا ذلك.
أصبح منصب Chief AI Officer من أسرع المناصب نموًا في عالم الأعمال. وكشف تقرير جديد صادر عن IBM Institute for Business Value (IBV)، عُرض لأول مرة خلال Think 2026، أن 76% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع لديها CAIO في عام 2026، مقارنةً بنسبة 26% فقط في عام 2025. ولا يقتصر ذلك على شركات التكنولوجيا مثل Meta وSalesforce، بل يشمل أيضًا مؤسسات مثل Heineken وWPP وNike وCVS Health. وقد يبدو هذا النوع من النمو مبالغًا فيه. لكن IBV وجد أن الشركات التي لديها Chief AI Officer حققت عائدًا على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي أعلى بنسبة 5%. كيف حدث ذلك؟
تمامًا مثل التكنولوجيا التي أسهمت في ظهوره، شهد دور CAIO نضجًا خلال السنوات القليلة الماضية. ويقول Jacob Dencik، مدير الأبحاث في IBV، في مقابلة مع IBM Think: "كان دور رئيس الذكاء الاصطناعي (Chief AI Officer) في السابق أقرب إلى الواجهة الرمزية، إذ كان يقتصر على الترويج للذكاء الاصطناعي والدعوة إلى تبنّيه. أما اليوم، فهم يقودون تحولًا حقيقيًا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ويساعدون المؤسسات على الانتقال من المشروعات التجريبية إلى التطبيق واسع النطاق".
تُعَد Schneider Electric مثالًا واضحًا على هذا التركيز على التنفيذ. فقد أنشأت شركة تقنيات الطاقة العالمية منصب Chief AI Officer في عام 2021، أي قبل وقت طويل من أن يفرض الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه على أجندة معظم الشركات. ومنذ البداية، ركَّزت مهمة قيادة الذكاء الاصطناعي في Schneider Electric على تحقيق أثر تشغيلي أكثر من التركيز على التجربة لذاتها. وكما أوضح Philippe Rambach، رئيس الذكاء الاصطناعي في الشركة، خلال حديثه مع IBM Think، فإن الذكاء الاصطناعي في Schneider Electric يبدأ دائمًا من احتياج تجاري، وليس من التكنولوجيا.
ومع ذلك، لا يزال البعض غير مقتنع بأن الشركات بحاجة إلى هذا المنصب. ويرى Tim Crawford، المؤسس والمستشار الاستراتيجي لرؤساء المعلومات (CIO) في شركة الأبحاث AVOA، أن اللحظة الحالية لـ CAIO تبدو مألوفة. ويقارنها بظهور منصب رئيس التحول الرقمي (Chief Digital Officer) قبل عقد من الزمن، وهو منصب انتشر سريعًا في كثير من الشركات، لكنه حقق نتائج متفاوتة، خاصةً عندما سارعت المؤسسات إلى استقطاب CDO من خارجها، على حد قوله. وأشار إلى أن هؤلاء القادة واجهوا أحيانًا صعوبة لأنهم لم يكونوا على دراية كافية بطبيعة الأعمال، وفي المقابل كانت المسؤولية الأساسية عن التحول الرقمي تعود في نهاية المطاف إلى رئيس المعلومات (CIO).
وعلى الورق، قد يبدو صعود منصب رئيس الذكاء الاصطناعي تكرارًا غير ضروري. فقد أضاف العديد من الشركات مسؤوليات الذكاء الاصطناعي إلى مهام رئيس المعلومات (CIO) ورئيس التكنولوجيا CTO) ورئيس البيانات (Chief Data Officer) ورئيس التحول الرقمي (Chief Digital Officer). لكن المؤسسات اكتشفت خلال العامين الماضيين أن الذكاء الاصطناعي لا يشبه التقنيات السابقة. فنطاق تأثيره أوسع، وإيقاع تطوره أسرع، والتوقعات المرتبطة به أعلى بكثير.
يقول Dencik: "يعبر الذكاء الاصطناعي مختلف أنحاء المؤسسة بطريقة لم تشهدها معظم التقنيات الأخرى". وأوضح أنه، بخلاف الحوسبة السحابية أو برمجيات المؤسسات التي كانت تقتصر إلى حد كبير على إدارات تكنولوجيا المعلومات، فإن الذكاء الاصطناعي أصبح مجالًا يتوقع كل عضو في الإدارة التنفيذية العليا وكل موظف أن يكون له دور فيه، سواء من حيث ما ينبغي أن يقدمه أم مدى سرعة تحقيقه للقيمة.
وفي Schneider Electric، أسهم هذا الاتساع في تشكيل طبيعة المنصب منذ وقت مبكر. فبدلًا من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه وظيفة تقنية مستقلة، نظمت الشركة جهودها وفق نموذج hub-and-spoke، بحيث يتولى فريق مركزي للذكاء الاصطناعي وضع الاستراتيجية والمعايير والأدوات، بينما يتم تنفيذ المبادرات داخل وحدات الأعمال. وقال Rambach إن هذا النهج يساعد على إبقاء الذكاء الاصطناعي قريبًا من المشكلات التشغيلية الفعلية، مع تجنُّب تشتت الجهود وازدواجية العمل.
واتفق Crawford على أن تشتت جهود الذكاء الاصطناعي يمثِّل أحد أبرز التحديات أمام القادة، لكنه حذر من افتراض أن كل مؤسسة تحتاج إلى CAIO مستقل لمعالجة هذا التحدي. وقال إنه في بعض الحالات، يمكن أن تقع مسؤولية الذكاء الاصطناعي على عاتق رئيس المعلومات (CIO) أو حتى الرئيس التنفيذي (CEO)، شريطة وجود مساءلة واضحة وتنسيق قوي بين مختلف الوظائف. وتجمع شركات أخرى، مثل SAP وNike، بين منصب رئيس الذكاء الاصطناعي (CAIO) ومنصب آخر ضمن الإدارة العليا. فعلى سبيل المثال، يشغل Philip Herzig في SAP منصبي رئيس الذكاء الاصطناعي ورئيس التكنولوجيا (CTO) في الوقت نفسه، بينما يشغل Alan John في Nike منصب الرئيس العالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي. ويرى Crawford أن القضية الأهم ليست أي مسؤول تنفيذي يتولى قيادة الذكاء الاصطناعي، بل إذا كانت المؤسسة تمتلك الهياكل القيادية اللازمة لتوجيهه بصورة مسؤولة مع اتساع نطاق استخدامه في مختلف أنحاء الأعمال.
وأشار Dencik أيضًا إلى وجود فجوة متزايدة بين الطموح والواقع، إذ تستثمر الشركات بكثافة في الذكاء الاصطناعي، لكنها تواجه أحيانًا صعوبة في تجاوز مرحلة المشروعات التجريبية أو قياس أثرها. وقال إن ذلك يؤدي إلى الحاجة لإنشاء قدرة مخصصة داخل المؤسسة يمكنها بالفعل تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة للأعمال، بدلًا من ترك المبادرات تتوسع عبر الإدارات من دون تنسيق. ولهذا السبب، تلجأ الشركات إلى تعيين رئيس للذكاء الاصطناعي (CAIO).
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وتساعد الحاجة إلى وجود جهة مركزية تقود هذه الجهود في تفسير سبب عدم تبعية العديد من رؤساء الذكاء الاصطناعي بالضرورة لقيادات التكنولوجيا. فوفقًا لأبحاث IBM، يرفع عدد كبير منهم تقاريره مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي (CEO) أو حتى إلى مجلس الإدارة، وهو ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُنظر إليه بصورة متزايدة باعتباره قضية استراتيجية للأعمال، وليس مجرد وظيفة داخلية.
يقول Dencik: "يتعلق الأمر ببناء جسر بين جانب الأعمال والجانب التقني. لم يَعُد الذكاء الاصطناعي مجرد موضوع تقني".
واعتمدت Schneider Electric رؤية مماثلة عند استحداث هذا المنصب، إذ ربطت قيادة الذكاء الاصطناعي عمدًا بأولويات الأعمال، مثل كفاءة الطاقة وتحسين سلسلة التوريد وتحقيق أهداف الاستدامة. وقال Rambach إن مسؤولية رئيس الذكاء الاصطناعي لا تتمثل في اختيار النماذج أو الأدوات أولًا، وإنما في ضمان توافق استثمارات الذكاء الاصطناعي بصورة وثيقة مع المجالات التي تحتاج فيها الأعمال إلى تحسينات قابلة للقياس.
وحتى في الشركات التي لديها رئيس ذكاء اصطناعي مخصص، فإن هؤلاء القادة لا يؤدون دائمًا دورًا مماثلًا لبقية أعضاء الإدارة العليا. وأوضح Crawford أنه في الواقع، يعمل كثير من قادة الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر عندما يشغلون مناصب مثل SVP أو رؤساء الوظائف المشتركة على مستوى المؤسسة، وهي مناصب تُتيح لهم التنسيق ووضع الحوكمة، بدلًا من التنافس مع رئيس المعلومات (CIO) أو الرئيس المالي (CFO) أو رئيس العمليات (COO). وأضاف أن العامل الأكثر أهمية ليس المسمَّى الوظيفي، بل الصلاحيات الممنوحة، أي القدرة على جمع الأشخاص المناسبين لتحديد الأولويات وإجراء التجارب ووضع الضوابط اللازمة.
ويزداد انتشار هذا النموذج، وغالبًا ما يتم تنظيمه في صورة مجلس للذكاء الاصطناعي. ويقول Crawford: "إن هذه المجالس ينبغي أن تكون متعددة الوظائف بطبيعتها، وأن تركِّز على النتائج لا على المظاهر. لا ينبغي للشركات أن تستخدم منصب رئيس الذكاء الاصطناعي كوسيلة تسويقية. العملاء لا يهتمون حقًا بما إذا كنتم تستخدمون الذكاء الاصطناعي. ما يهمهم هو النتيجة".
وعلى الرغم من الانتشار الكبير للمسميات الوظيفية، لا يزال دور رئيس الذكاء الاصطناعي يحيط به كثير من سوء الفهم. فهو ليس، كما يمزح بعض المشككين، رئيس ChatGPT المسؤول عن إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى كل عرض تقديمي. كما أنه ليس منصبًا يقتصر على الامتثال، ينشغل باللوائح التنظيمية بينما تمضي بقية المؤسسة قدمًا.
وفي الواقع، يقع هذا الدور في مكانٍ وسط بين هذين التصورين. ومع تسارع الشركات في تبنّي الذكاء الاصطناعي، اكتشف كثير منها أن المبالغة في الترويج قد تضر بالمصداقية بقدر ما يضر بها التقاعس عن التحرك. وقد تحدث Daniel Hulme، رئيس الذكاء الاصطناعي في WPP، بصراحة عن هذا الخطر. يقول: "في كل مرة تظهر فيها تقنية جديدة، يتحمس لها الناس كثيرًا. ثم يطبقون تلك التقنيات على حل المشكلات الخطأ".
وأكدت قيادة الذكاء الاصطناعي في Schneider Electric مرارًا على أهمية الحفاظ على هذا النهج الواقعي. وترى الشركة أن الانطلاق من احتياجات الأعمال يساعد على تجاوز الضجيج؛ لأنه يجبر الفِرق على تبرير استثمارات الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى أثرها، لا إلى حداثتها.
وأكَّد Crawford على هذا الرأي، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من مظاهر التنافس الحالية لا يعدو كونه تسويقًا مبالغًا فيه للذكاء الاصطناعي. وأضاف أن العملاء يهتمون بتحقيق القيمة، لكنهم يهتمون أيضًا بالثقة. فقد يرحِّب العملاء بالمنتجات والخدمات الأكثر ذكاءً، لكن إساءة استخدام البيانات يمكن أن تقوِّض سريعًا أي ثقة اكتسبتها الشركة. وقال إن الدرس المستفاد لقادة الذكاء الاصطناعي هو أن النجاح لا يُقاس بمدى التطور التقني بقدر ما يُقاس بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين الطريقة التي تخدم بها الشركة عملاءها بصورة ملموسة.
ومع سعي الشركات إلى استقطاب مرشحين يجمعون بين الخبرة في الأعمال والتكنولوجيا وإدارة التحول، يختلف القادة حول إذا ما كان ينبغي أن يأتي قائد الذكاء الاصطناعي من داخل الشركة أم من خارجها. ويرى أحد الاتجاهات أن أنجح رؤساء الذكاء الاصطناعي هم أولئك الذين تتم ترقيتهم من داخل المؤسسة؛ لأن التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة أقل على الابتكار التقني، وبدرجة أكبر على الفهم العميق للمؤسسة.
وفي Schneider Electric، التي استحدثت منصب رئيس الذكاء الاصطناعي (CAIO) في وقت مبكر، أسهمت ترقية أحد قادتها من داخل الشركة في توحيد جهودها القائمة بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي عبر إدارة الطاقة والأتمتة الصناعية والاستدامة. وأتاح هذا الفهم الداخلي مواءمة مبادرات الذكاء الاصطناعي بصورة أفضل مع الأولويات التشغيلية الفعلية، وإرساء الحوكمة دون إبطاء وتيرة العمل. ويرى مؤيدو هذا النهج أن المهمة الأساسية لرئيس الذكاء الاصطناعي تتمثل في دمج الذكاء الاصطناعي في آليات عمل المؤسسة، ولذلك فإن أفضل مرشح هو من يمتلك خبرة راسخة داخلها.
في المقابل، يرى آخرون أن التعيين من خارج المؤسسة يوفر مزايا واضحة، خاصةً عندما تسعى الشركة إلى تسريع وتيرة التغيير أو إعادة النظر في افتراضات راسخة منذ فترة طويلة. فعلى سبيل المثال، عكس قرار Heineken تعيين Surajeet Ghosh من خارج الشركة رغبتها في بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من الأساس تقريبًا. وبفضل خبرته في تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متعددة، أدخل Ghosh نهجًا قائمًا على البيانات لدعم اتخاذ القرارات الرئيسية عبر سلسلة القيمة العالمية للشركة، وهو موضوع تناوله بالتفصيل في إحدى الحلقات الحديثة من بودكاست Smart Talks مع Malcolm Gladwell. ويرى المؤيدون للتعيين من خارج المؤسسة أن القادة الجُدُد يمكنهم مساعدة المؤسسات على تجنُّب الاكتفاء بالتحسينات التدريجية، وفرض انضباط أوضح فيما يتعلق بالعائد على الاستثمار (ROI)، وتسريع الانتقال من المشروعات التجريبية إلى بيئات الإنتاج، حتى وإن واجهوا منحنى تعلم أكثر حدة فيما يتعلق بثقافة المؤسسة.
وخلال حديثه مع Gladwell في Smart Talks، استعرض Ghosh مثالًا معبرًا، إذ أوضح أنه بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الذكاء الاصطناعي في Heineken، ساعد على تحليل العائد على الاستثمار (ROI) للإعلانات على Instagram الخاصة بـ Heineken مقارنةً بـ Dos Equis. وبعد توظيف الذكاء الاصطناعي لمعالجة هذا التحدي، تمكَّنت الشركة من زيادة المبيعات بنسبة 30%.
وعندما يتعلق الأمر باختيار رئيس للذكاء الاصطناعي (CAIO)، يكتسب اتجاه ثالث زخمًا متزايدًا، إذ يرى الخبراء أن الجدل حول التعيين من داخل المؤسسة أو خارجها أقل أهمية من الطريقة التي يُحدد بها هذا الدور. ففي الشركات التي تحقق تقدمًا حقيقيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، يتفوق الهيكل التنظيمي على المسميات الوظيفية. وإذا كانت المؤسسات التي لديها منصب رسمي لرئيس الذكاء الاصطناعي تحقق نتائج أفضل، فليس بسبب المسمى الوظيفي، وإنما لأن العنصر الفارق يتمثل في كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي وإدارته.
ويتفق الجميع، من الباحثين إلى أعضاء الإدارة العليا، على أن أي رئيس للذكاء الاصطناعي لا يمكنه تحقيق النجاح دون خبرة قوية في التكنولوجيا واستراتيجية الأعمال وإدارة التغيير. ويمكن تطوير هذه القدرات داخل المؤسسة أو استقطابها من خارجها، لكنها يجب أن تقترن بالقدرة على التأثير داخل المؤسسة، ووضوح الرؤية في إيصالها.
تقول Lula Mohanty، الشريك الإداري في IBM Consulting لمنطقة الشرق الأوسط، وإحدى مؤلفات تقرير "رؤساء الذكاء الاصطناعي" الصادر عن IBM لعام 2025، في مقابلة مع IBM Think: "لا ينبغي أن يتولى شخص واحد مسؤولية الذكاء الاصطناعي، بل يجب أن يكون هناك من يقود هذه المسيرة ويوجِّهها". وأضافت Mohanty أن رئيس الذكاء الاصطناعي هو في نهاية المطاف قائد للتغيير، يركِّز على تبنّي الذكاء الاصطناعي، وتحقيق النتائج، وترسيخ استخدامه داخل المؤسسة.
ولا يوجد في IBM منصب رئيس للذكاء الاصطناعي. لكن عددًا من العاملين في IBM أشاروا إلى Joanne Wright، النائب الأول للرئيس للتحول والعمليات (SVP of Transformation and Operations)، باعتبارها تؤدي دورًا مماثلًا. وتعمل Wright عند نقطة التقاء جميع المجالات التشغيلية في الشركة، وهو ما يمنحها رؤية شاملة تُتيح لها تحديد المواضع التي ينبغي فيها توظيف الذكاء الاصطناعي، والتوقيت الأنسب لذلك. وعندما سُئلت عما إذا كانت تؤدي فعليًا دور رئيس الذكاء الاصطناعي، أجابت Wright في حديثها مع IBM Think: "نعم ولا".
وأوضحت قائلة: “أتحمل مسؤولية كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في طريقة عمل الشركة. ويشمل ذلك كيفية تقديم الخدمات للعملاء والتعاون مع الشركاء وإدارة القوى العاملة وأتمتة العمليات التي كانت تتطلب في السابق قدرًا هائلًا من الجهد البشري. لكنني لا أتولى مسؤولية الذكاء الاصطناعي”. وأضافت أن كل قائد في IBM مسؤول عن تبنّي الذكاء الاصطناعي داخل فريقه، بينما يتمثل دورها في إزالة أي عوائق قد تعترض ذلك. وقالت Wright: “أكثر ما أفتخر به هو أننا بنينا نموذجًا تشغيليًا أصبحت فيه استراتيجية الذكاء الاصطناعي مدمجة بعمق في استراتيجية الأعمال. ومن دون جهة مركزية تنسِّق هذه الجهود، سينتهي الأمر بالمؤسسة إلى حلول لا تتواصل مع بعضها، وتعمل بصورة مجزأة، ولا يمكن توسيع نطاقها بفاعلية”.
وفي Schneider Electric، حيث يشكِّل نموذج التشغيل القائم على نموذج hub-and-spoke محورًا رئيسيًا لجهود الذكاء الاصطناعي، تمكَّنت فِرق الذكاء الاصطناعي من التحرك بسرعة مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير موحَّدة وحوكمة متسقة وضوابط واضحة. وبعد خمسة أعوام من إنشاء هذا المنصب، يمتلك رئيس الذكاء الاصطناعي في الشركة ما يفتقر إليه كثير من نظرائه الذين تولوا المنصب مؤخرًا، وهو دليل عملي على ما يتطلبه الحفاظ على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بمرور الوقت.
أما WPP، فتتبنّى نهجًا مختلفًا، إذ تنظر إلى الذكاء الاصطناعي من منظور سلسلة توريد المحتوى التسويقي، من خلال دمج النماذج التوليدية ضمن إطار تشغيلي كان محددًا بوضوح بالفعل. يقول Hulme: “تلك الجوانب الأخرى لم تتغير. كل ما حدث هو أنها أصبحت أكثر قوة وفعالية مما كانت عليه”.
ويتماشى هذا التركيز على نماذج التشغيل إلى حد كبير مع رؤية Crawford. فهو يرى أن المهمة الحقيقية لقيادة الذكاء الاصطناعي تتمثل في ضمان تركيز المؤسسة على الأولويات الصحيحة، وإجراء التجارب بسرعة، وتوسيع نطاق ما يثبت نجاحه، من دون التهور عندما يتعلق الأمر بالحوكمة وإدارة المخاطر.
ومع انتقال الشركات إلى توسيع نطاق استخدام الوكلاء، تزداد أهمية الحوكمة. وبقدر أهمية وجود جهة تتولى تنسيق جهود الذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية اقتران هذا الدور بحوكمة قائمة على التنسيق. ويغيِّر هذا النهج موضع ممارسة الرقابة. فبدلًا من وضع السياسات والاعتماد على تفسير الفِرق لها بالشكل الصحيح، أصبحت المؤسسات تدمج الضوابط مباشرةً داخل الأنظمة التي تشغِّل الذكاء الاصطناعي، ما يشمل النماذج والوكلاء، وعلى نحو متزايد منظومات الذكاء الاصطناعي الوكيل الأكثر تعقيدًا.
وأصبحت النتائج المترتبة على ذلك ملموسة بالفعل. فما يقرب من سبعة من كل عشرة مسؤولين تنفيذيين يقرُّون اليوم بأنهم لا يملكون رؤية كاملة للذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه فِرقهم، أو حتى للأماكن التي تعمل فيها تلك الأنظمة. ومع ذلك، فإن الشركات التي تعتمد حوكمة قائمة على التنسيق تَسُدّ هذه الفجوة بسرعة، إذ تزيد احتمالية امتلاكها رؤية كاملة لأصول الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف، كما ترتفع احتمالية احتفاظها بوثائق شفافة بنسبة 169%، وتزداد احتمالية حمايتها للبيانات من خلال إخفاء الهوية وتقييمات الأثر وضوابط الوصول الصارمة بنسبة 132%.
والأهم من ذلك أن هذه الرقابة الإضافية لا تأتي على حساب الأداء. فقد أفادت المؤسسات البالغ عددها 2,000 مؤسسة والمشاركة في الاستطلاع بانخفاض الخسائر الناتجة عن المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 29%، وتحقيق عائد على الاستثمار (ROI) أعلى بنسبة 20%، إلى جانب مكاسب أكبر في الإنتاجية والإيرادات.
ويرى Dencik من IBM أن هذه النتائج مجتمعة توضِّح سبب استمرار تطور دور رئيس الذكاء الاصطناعي، ليتحول من التركيز على المسؤولية المباشرة إلى التركيز على التنسيق. وتزداد فاعلية رئيس الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على قدرته على تنسيق الأنظمة التي تتقدم فيها الابتكارات والحوكمة معًا بصورة متكاملة، أكثر من اعتمادها على بناء النماذج أو صياغة السياسات. وفي عصر يتوسع فيه الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من قدرة أي قائد على الإشراف عليه يدويًا، تصبح الحوكمة القائمة على التنسيق هي الأساس الذي يجعل هذه القيادة مستدامة، وهي ما يميز في نهاية المطاف بين الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع والطموحات التي يصعب استدامتها.
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