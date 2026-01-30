البودكاست (المدونات الصوتية)

شاهِد جميع حلقات بودكاست Think

انضم إلينا ونحن نستكشف عالم الذكاء الاصطناعي المتقدِّم، ونتعمَّق في الحديث عن تطبيقات IBM العملية، ونستفيد من خبرات روَّاد التقنية الذين يقودون التحوُّل المؤسسي. تابِع مجموعة بودكاست Think لمواكبة التطورات المستمرة في حلول الأعمال الذكية المدعومة من IBM. 🎙️

استكشِف عروضنا أدناه.
غلاف حلقة Smart Talks with IBM – الموسم 6، الحلقة 6، بمشاركة NASA.
وكالة NASA والذكاء الاصطناعي: فك شفرة الكون استمع الآن
رسم توضيحي لفقاعات حوار متداخلة تحمل عبارة "Smart Talks with IBM".
وكالة NASA والذكاء الاصطناعي: فك شفرة الكون
تصميم متجه بخطوط متوازية وحروف AI، مع نص متراكب: AI in Action Think Podcast.
تقديم إدارة ثروات أكثر ذكاءً وسهولة من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل
كلمة "Techsplainers" مكتوبة أعلى مستطيلات باللونين الأصفر والوردي، مع فصل الكلمة بسهم متجه للأمام.
ما المقصود بعمليات التطوير؟
رسم توضيحي بأسلوب الكتابة اليدوية لمخطط انسيابي على ورقة مربعات، بعنوان Mixture of Experts.
أبرز أحداث الذكاء الاصطناعي في CES 2026: NVIDIA Rubin وأجهزة مذهلة
دوائر متحدة المركز باللون البنفسجي مع نص متراكب: Security intelligence.
منظور جديد لمكافآت الثغرات، وفِرق الاختراق الذكية، وقراراتنا للعام الجديد
عمل فني لبودكاست Techsplainers من Think
ما المقصود بالحوسبة الكمومية؟
عمل فني لبودكاست Mixture of Experts من Think
الذكاء الاصطناعي خلال العام: التوجهات التي ستشكِّل 2026
عمل فني لبودكاست Security Intelligence
لماذا يكلِّف الاختراق في أمريكا الكثير؟
عمل فني لبودكاست Techsplainers من Think
ما هي Full Stack Observability؟
عمل فني لبودكاست Mixture of Experts من Think
توليد الأكواد بالذكاء الاصطناعي: النجاحات والإخفاقات والمستقبل
عمل فني لبودكاست Security Intelligence
أبرز قصص الأمن الإلكتروني لعام 2025
تدرّج لوني من الوردي إلى الأزرق مع نص متراكب: The Coherence Times, a quantum podcast.
متى ستتفوق الحواسيب الكمية على الحواسيب الكلاسيكية؟
عمل فني لبودكاست AI in Action
كيف تستخدم UFC الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى في الوقت الفعلي؟
عمل فني لبودكاست The Coherence Times
استخدام الحواسيب الكمية لكشف أسرار فيزياء الكم
العنوان Transformers مدمج فوق أربع صور مرتَّبة في شبكة 2×2: إبرة تمر عبرها خيوط رقمية زرقاء، يد رجل تكتب على سبورة بيضاء، امرأة مبتسمة ذات شعر بني مجعد، وصورة مقرّبة لورقة نبات تُظهر بنيتها الشبيهة بالأوردة.
Transformers تحتفل بعيد ميلادها الأول: أسئلة سريعة مع Ann Funai
صورة غلاف بودكاست Transformers
من الأنظمة القديمة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي: دليل نجاح المديرين التنفيذيين

استكشِف مراكز البودكاست

Ai in Action

انضم إلى المضيف David Levy وهو يجلس مع خبراء من IBM وخارجها لفهم كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة عملهم في الأعمال. سواء أكنت تبدأ رحلتك مع الذكاء الاصطناعي أم تسعى إلى تسريعها، تقدِّم كل حلقة رؤى قيّمة لكل مرحلة - من التنفيذ والتحسين إلى الاستنتاجات الرئيسية والنتائج القابلة للقياس.

 شاهِد جميع حلقات برنامج AI in Action
Mixture of Experts

استمِع إلى مناقشات ثاقبة حول أحدث توجُّهات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات، وتأثيرها في الأعمال. يقدِّمه Tim Hwang، ويقدِّم هذا البودكاست مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل حول كل شيء، من الأبحاث الرائدة إلى التطبيقات العملية.

 شاهد جميع حلقات برنامج Mixture of Experts
Security Intelligence

استكشِف بودكاست Security Intelligence الأسبوعي، الذي يجمع أحدث أخبار الأمن الإلكتروني مع حوارات متعمقة مع المتخصصين في المجال.

 شاهِد جميع حلقات Security Intelligence
صورة مصغّرة لبودكاست Smart Talks with IBM، يظهر فيها Jay Gambetta وMalcolm Gladwell في حوار، مع نص متداخل: NASA and AI: Decoding our universe.
Smart Talks

انضم إلى Malcolm Gladwell، المؤلف ومقدِّم بودكاست Revisionist History، في برنامج Smart Talks with IBM، حيث يُجري حوارات مع روَّاد يستخدمون التكنولوجيا بطريقة مبتكرة في الأعمال لتحفيز التغيير وتحويل صناعاتهم. هذا الموسم، ينطلق برنامج Smart Talks with IBM في جولة على الطريق. نخرج من الاستوديو لاستكشاف كيف يستخدم عملاء IBM الذكاء الاصطناعي لتحويل طريقة إدارة أعمالهم. نظرة جديدة خلف كواليس التكنولوجيا، حيث تلتقي الأفكار الكبيرة بأحدث الحلول.

 شاهِد جميع حلقات Smart Talks
The Coherence Times

يقدِّم بودكاست The Coherence Times شرحًا لعالم الحوسبة الكمية المعقد، من خلال دروس أساسية تستكشف التحديات والإنجازات في هذه التقنية التي تحدِّد ملامح هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا. 

 شاهِد جميع حلقات برنامج The Coherence Times
Transformers

استكشِف بودكاست Transformers، الذي يركِّز على التحديات الواقعية والدروس التحويلية بدلًا من النقاشات النظرية. استكشِف عالم مديري المعلومات (CIOs) ومديري التكنولوجيا (CTOs) ونظرائهم وهم يتعاملون مع التكنولوجيا والمعلومات بوتيرة متسارعة بشكل متزايد.

 شاهِد جميع حلقات Transformers
أول بودكاست من Think يركِّز على الصوت أولًا Techsplainers

هل تبحث عن طريقة سريعة وذكية للبقاء في صدارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ يقدِّم Techsplainers by IBM رؤًى جديدة كل يوم من الاثنين إلى الجمعة حول الموضوعات الرائجة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الوكيل، والأمن الإلكتروني، والبيانات للذكاء الاصطناعي، كلها مشروحة بوضوح وبساطة.

 ابدأ بالاستماع

الحلقات الأكثر مشاهدة لدينا

شاهِد أدناه أكثر المواضيع استماعًا هذا الشهر.
يشمل ذلك ما يلي:

  • الذكاء الاصطناعي الوكيل
  • تحول الأعمال
  • الأمن الإلكتروني
Mixture of Experts‏ | 4 يوليو 2025 هل سيدير وكلاء الذكاء الاصطناعي جميع الأعمال؟

شاهِد الحلقة 62
Smart Talks ‏| 9 سبتمبر 2025 قاعدة جماهير فيراري، مدعومة بالذكاء الاصطناعي

استمِع إلى الحلقة 3
Transformers ‏| 17 سبتمبر 2025 البشر والشراكات ووكلاء الذكاء الاصطناعي

شاهد الحلقة 9
AI in Action‏ | 23 سبتمبر 2025 إعادة تصوُّر العمل الصناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات

شاهِد الحلقة 13
Transformers‏ | 15 أكتوبر 2025 الشركاء والتكنولوجيا والضرائب: قيادة التحوُّل مع EY وIBM

شاهِد الحلقة 10
Transformers ‏| 17 سبتمبر 2025 البشر والشراكات ووكلاء الذكاء الاصطناعي

شاهد الحلقة 9
Smart Talks ‏| 28 أكتوبر 2025 ابتكار أعمال أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

استمِع إلى الحلقة 4
Transformers‏ | 20 أغسطس 2025 تعزيز العدالة الصحية من خلال الابتكار الرقمي

شاهِد الحلقة 7
Security Intelligence ‏| 1 أكتوبر 2025 كيفية خداع وكيل الذكاء الاصطناعي

شاهِد الحلقة 4
Transformers ‏| 3 سبتمبر 2025 الأمن الإلكتروني والمبيعات والذكاء الاصطناعي

مشاهدة الحلقة 8
Techsplainers‏ | 1 ديسمبر 2025 ما المقصود باختراق أمن البيانات؟

استمِع إلى الحلقة 16
Mixture of Experts ‏| 1 أغسطس 2025 وضع الدراسة في ChatGPT، الانتقال من تجربة المستخدم (UX) إلى تجربة الذكاء الاصطناعي (AX)، وتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025

شاهِد الحلقة 66
اكتشِف المزيد من المحتوى التقني

من ندوات الإنترنت إلى معرض الفيديوهات التعليمية، انقر أدناه لاستكشاف الكتالوج السمعي والبصري للمحتوى التقني لدينا.

 استكشِف المزيد من مقاطع الفيديو استكشف أكاديمية الذكاء الاصطناعي
رجل يراقب مركز بيانات US Open بشاشات متعددة.
مقاطع فيديو
منظر علوي ليد شخص يكتب على كمبيوتر محمول حديث.
ندوات الإنترنت
امرأتان ترتديان ملابس العمل تقفان خلف حاجز.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي
منظر علوي ليد شخص يحمل هاتفًا يظهر على شاشته مقالًا عن الذكاء الاصطناعي والأعمال.
الأخبار
ابقَ على تواصل

تعرَّف على أحدث أخبار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا - واكتشِف ماذا تعني لك ولأعمالك. اشترِك في رسائل Think الإخبارية 📩.

 اشترِك في قناة IBM Research على YouTube اشترِك في قناة IBM Technology على YouTube