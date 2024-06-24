Smart Talks with IBM

بودكاست يقدِّمه Malcolm Gladwell، ويستضيف الرؤى الذين يوظفون التكنولوجيا بشكل إبداعي لتحفيز التغيير في الأعمال.
طوَّرت NASA وIBM نماذج أساسية متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وكشف الأنماط على الأرض وما وراءها. تُحدث هذه الأدوات تأثيرًا فعليًا في أرض الواقع، بدءًا من مساعدة كينيا في التخطيط لزراعة 15 مليار شجرة، ووصولًا إلى تمكين المملكة المتحدة من تتبُّع تفتحات الطحالب الضارة. توفِّر هذه الشراكة رؤى استراتيجية للعمل المناخي، ومراقبة البيئة، والاستجابة للطوارئ.
يتوجَّه Malcolm Gladwell إلى أسبوع التكنولوجيا في سان فرانسيسكو ليُجري حديثًا مع Jay Gambetta، المدير الجديد للأبحاث في IBM، أمام جمهور مباشر. يناقشان خطط IBM لتوسيع قدرات الحوسبة الكمية، والتجارب الرائدة الجارية بالفعل، والتأثير المحتمل لهذه الحواسيب الجديدة في الكيمياء والطب وحتى التمويل.
يُجري Malcolm Gladwell حوارًا مع Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، في حلقة مباشرة خاصة لمناقشة الإمكانات الثورية للحوسبة الكمية، والتأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في الأعمال، وكيف أنَّ تنبؤات Krishna الاستشرافية منذ التسعينيات ما زالت توجِّه ابتكارات IBM حتى اليوم.
تُعيد كلٌّ من Scuderia Ferrari وIBM تعريف تفاعل الجماهير من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية متقدمة. اكتشِف كيف تساعد IBM فريق Scuderia Ferrari على تعزيز التواصل مع نحو 400 مليون معجب حول العالم، ودفع الابتكار وبناء المجتمع في العصر الرقمي.
تنتقل الحلقة إلى مركز البحث والابتكار التابع لدى L’Oréal في نيوجيرسي، حيث يستكشف Malcolm Gladwell تعقيدات صياغة مستحضرات التجميل وشراكة L’Oréal مع IBM في مجال الذكاء الاصطناعي. اكتشِف كيف يغيِّر الذكاء الاصطناعي صناعة الجمال، ما يجعل المنتجات أكثر استدامة وابتكارًا.
يزور Malcolm Gladwell جامعة Kennesaw State للتعرُّف على Jiwoo، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المعلمين المستقبليين على ممارسة التعليم التفاعلي من خلال محاكاة التفاعلات الصفية مع الطلاب. اكتشِف تأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب التدريس لتحضير المعلمين للصف الدراسي.
انضم إلى Malcolm Gladwell، مؤلف ومقدِّم برنامج Revisionist History، ومقدِّمي حلقات بودكاست Pushkin Industries المفضَّلين لديك، حيث يتحدثون مع روَّاد يستخدمون التكنولوجيا بشكل إبداعي في الأعمال لإحداث التغيير وتحويل صناعاتهم.
هذا الموسم، ينطلق برنامج Smart Talks with IBM في جولة على الطريق. نخرج من الاستوديو لاستكشاف كيف يستخدم عملاء IBM الذكاء الاصطناعي لتحويل طريقة إدارة أعمالهم. نظرة جديدة خلف كواليس التكنولوجيا، حيث تلتقي الأفكار الكبيرة بأحدث الحلول.
