Smart Talks with IBM

بودكاست يقدِّمه Malcolm Gladwell، ويستضيف الرؤى الذين يوظفون التكنولوجيا بشكل إبداعي لتحفيز التغيير في الأعمال.

استمع لأحدث حلقة

استمِع إلى الموسم 6 الآن

الحلقة 6 من الموسم السادس من Smart Talks مع NASA
وكالة NASA والذكاء الاصطناعي: فك شفرة الكون

طوَّرت NASA وIBM نماذج أساسية متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وكشف الأنماط على الأرض وما وراءها. تُحدث هذه الأدوات تأثيرًا فعليًا في أرض الواقع، بدءًا من مساعدة كينيا في التخطيط لزراعة 15 مليار شجرة، ووصولًا إلى تمكين المملكة المتحدة من تتبُّع تفتحات الطحالب الضارة. توفِّر هذه الشراكة رؤى استراتيجية للعمل المناخي، ومراقبة البيئة، والاستجابة للطوارئ.

استكشاف مستقبلنا في عالم الكم

يتوجَّه Malcolm Gladwell إلى أسبوع التكنولوجيا في سان فرانسيسكو ليُجري حديثًا مع Jay Gambetta، المدير الجديد للأبحاث في IBM، أمام جمهور مباشر. يناقشان خطط IBM لتوسيع قدرات الحوسبة الكمية، والتجارب الرائدة الجارية بالفعل، والتأثير المحتمل لهذه الحواسيب الجديدة في الكيمياء والطب وحتى التمويل.

ابتكار أعمال أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

يُجري Malcolm Gladwell حوارًا مع Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، في حلقة مباشرة خاصة لمناقشة الإمكانات الثورية للحوسبة الكمية، والتأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في الأعمال، وكيف أنَّ تنبؤات Krishna الاستشرافية منذ التسعينيات ما زالت توجِّه ابتكارات IBM حتى اليوم.

قاعدة جماهير فيراري، مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تُعيد كلٌّ من Scuderia Ferrari وIBM تعريف تفاعل الجماهير من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية متقدمة. اكتشِف كيف تساعد IBM فريق Scuderia Ferrari على تعزيز التواصل مع نحو 400 مليون معجب حول العالم، ودفع الابتكار وبناء المجتمع في العصر الرقمي.

L'Oréal وIBM: الجمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تنتقل الحلقة إلى مركز البحث والابتكار التابع لدى L’Oréal في نيوجيرسي، حيث يستكشف Malcolm Gladwell تعقيدات صياغة مستحضرات التجميل وشراكة L’Oréal مع IBM في مجال الذكاء الاصطناعي. اكتشِف كيف يغيِّر الذكاء الاصطناعي صناعة الجمال، ما يجعل المنتجات أكثر استدامة وابتكارًا.

كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي المساهمة في تحويل التعليم؟

يزور Malcolm Gladwell جامعة Kennesaw State للتعرُّف على Jiwoo، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المعلمين المستقبليين على ممارسة التعليم التفاعلي من خلال محاكاة التفاعلات الصفية مع الطلاب. اكتشِف تأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب التدريس لتحضير المعلمين للصف الدراسي.
نبذة عن السلسلة

انضم إلى Malcolm Gladwell، مؤلف ومقدِّم برنامج Revisionist History، ومقدِّمي حلقات بودكاست Pushkin Industries المفضَّلين لديك، حيث يتحدثون مع روَّاد يستخدمون التكنولوجيا بشكل إبداعي في الأعمال لإحداث التغيير وتحويل صناعاتهم.
 
هذا الموسم، ينطلق برنامج Smart Talks with IBM في جولة على الطريق. نخرج من الاستوديو لاستكشاف كيف يستخدم عملاء IBM الذكاء الاصطناعي لتحويل طريقة إدارة أعمالهم. نظرة جديدة خلف كواليس التكنولوجيا، حيث تلتقي الأفكار الكبيرة بأحدث الحلول.

المزيد من الحلقات من Smart Talks with IBM

اضغط لتوسيع المواسم الخاصة بنا واستكشِف حلقاتنا أدناه ↓

28 يناير 2025 | الحلقة 8 كيف تشكّل البنية التحتية عصر الذكاء الاصطناعي

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Ric Lewis، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية، IBM

 مشاهدة الحلقة 8 22 أكتوبر 2024 | الحلقة 7 كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع الأمن الإلكتروني

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
- Jason Kelley، المدير العام للشراكات الاستراتيجية والأنظمة البنائية في IBM
 - Kristy Friedrichs، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الشراكات في شركة Palo Alto Networks

 شاهِد الحلقة 7 8 أكتوبر 2024 | الحلقة 6 توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بهدف محدد

المضيف: Jacob Goldstein

الضيوف:
- Rebecca Finlay، الرئيسة التنفيذية لشركة Partnership on AI

 

 

 شاهِد الحلقة 6 24 سبتمبر 2024 | الحلقة 5 قوة Granite في الأعمال

المضيف: Jacob Goldstein

الضيوف:
 – Maryam Ashoori، مديرة إدارة المنتجات ورئيسة فريق المنتجات في IBM watsonx.ai

 

 مشاهدة الحلقة 5 10 سبتمبر 2024 | الحلقة 4 التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي

المضيف: د/ Laurie Santos

الضيوف:
 – Justina Nixon-Saintil، نائب الرئيس والمسؤولة التنفيذية عن الأثر الاجتماعي، المسؤولية الاجتماعية للشركات في IBM
– April Dawson، عميد مشارك للتكنولوجيا والابتكار وأستاذة قانون

 شاهِد الحلقة 4 27 أغسطس 2024 | الحلقة 3 كيف يمكن للبرمجيات مفتوحة المصدر أن تُتيح الذكاء الاصطناعي للجميع

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 - Mo Duffy، مدير هندسة البرمجيات في Red Hat
 

 شاهِد الحلقة 3 13 أغسطس 2024 | الحلقة 2 ميزة الذكاء الاصطناعي في بطولة أمريكا المفتوحة

المضيف: Jacob Goldstein

الضيوف:
 – Brian Ryerson، المدير الأول للاستراتيجية الرقمية في US Tennis Association

 شاهِد الحلقة 2 25 يونيو 2024 | الحلقة 1 الذكاء الاصطناعي ومفارقة الإنتاجية

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Rob Thomas، نائب الرئيس الأول للبرمجيات والرئيس التجاري في IBM

 

 

 شاهِد الحلقة 1
10 أبريل 2024 | الحلقة 8 قوة التعاون: مجالات تعاون IBM مع Microsoft

المضيف: Tim Harford

الضيوف:
 - Srinivasan Venkatarajan، مدير أعمال الشركاء العالميين في Microsoft

 مشاهدة الحلقة 8 19 مارس 2024 | الحلقة 7 الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: كيف يوسِّع الذكاء الاصطناعي التوليدي نطاق علاج الخصوبة

المضيف: د/ Laurie Santos

الضيوف:
 - Alice Crisci، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمزود خدمات الخصوبة Ovum Health

 

 شاهِد الحلقة 7 28 نوفمبر 2023 | الحلقة 6 Salesforce وIBM: إحداث تغيير جذري في التجارب مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

المضيف: Jacob Goldstein

الضيوف:
– Susan Emerson، نائب الرئيس الأول للمنتجات: الذكاء الاصطناعي والتحليلات والبيانات في Salesforce
 – Matthew Candy، الشريك الإداري العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي في IBM Consulting

 شاهِد الحلقة 6 14 نوفمبر 2023 | الحلقة 5 الذكاء الاصطناعي التوليدي: صعوده وإمكاناته للمجتمع

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – د/ Darío Gil، نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في IBM

 مشاهدة الحلقة 5 17 أكتوبر 2023 | الحلقة 4 الذكاء الاصطناعي المسؤول: لماذا تحتاج الشركات إلى حوكمة موثوق بها للذكاء الاصطناعي

المضيف: Malcolm Gladwell وLaurie Santos

الضيوف:
 - Christina Montgomery، رئيسة قسم الخصوصية والثقة في IBM

 شاهِد الحلقة 4 3 أكتوبر 2023 | الحلقة 3 Hugging Face وwatsonx: لماذا تُعَد المصادر المفتوحة مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأعمال؟

المضيف: Malcolm Gladwell وTim Harford

الضيوف:
 - Jeff Boudier، رئيس قسم المنتجات والنمو في Hugging Face

 شاهِد الحلقة 3 19 سبتمبر 2023 | الحلقة 2 التحولات في الذكاء الاصطناعي: لماذا تُعَد نماذج الأساس هي المستقبل؟

المضيف: Malcolm Gladwell وJacob Goldstein

الضيوف:
 - د/ David Cox، نائب الرئيس لنماذج الذكاء الاصطناعي في IBM Research

 شاهِد الحلقة 2 5 سبتمبر 2023 | الحلقة 1 الذكاء الاصطناعي للأعمال: مضاعفة تأثير الذكاء الاصطناعي

المضيف: Malcolm Gladwell وJacob Goldstein

الضيوف:
 – Kareem Yusuf، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات والنمو في IBM Software

 شاهِد الحلقة 1
19 يونيو 2023 | الحلقة 10 IBM وHBCUs: تمكين جيل جديد من خبراء الأمن الإلكتروني

المضيف: Malcolm Gladwell ود/ Laurie Santos

الضيوف:
 – Derrick Warren، عميد كلية الأعمال في جامعة Grambling State (كان سابقًا عميدًا مشاركًا في كلية الأعمال بجامعة Southern)

 شاهِد الحلقة 10 14 فبراير 2023 | الحلقة 9 355 يومًا في الفضاء: البحث عن المعنى مع رائد الفضاء Mark Vande Hei

المضيف: Malcolm Gladwell


الضيوف:
 - Mark Vande Hei، رائد فضاء، NASA

 شاهد الحلقة 9 29 نوفمبر 2022 | الحلقة 8 النقرات وليس البرمجة: تحويل التجارب الرقمية باستخدام Salesforce

المضيف: Malcolm Gladwell وJacob Goldstein

الضيوف:
 - Phil Weinmeister، رئيس قسم المنتجات، Salesforce Americas، في IBM

 مشاهدة الحلقة 8 15 نوفمبر 2022 | الحلقة 7 إطلاق العنان لاستراتيجية البيانات: الإلمام بالبيانات لتحسين الأعمال

المضيف: Malcolm Gladwell وRonald Young Jr.‎

الضيوف:
 – Nicholas Renotte، متخصص تقني في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM

 شاهِد الحلقة 7 25 أكتوبر 2022 | الحلقة 6 مكافحة التحيز في التوظيف: توظيف قوى عاملة متنوعة مع الأتمتة الذكية

المضيف: Malcolm Gladwell وJacob Goldstein

الضيوف:
 – Angela Hood، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ThisWay Global

 شاهِد الحلقة 6 27 سبتمبر 2022 | الحلقة 5 مستقبل سلسلة التوريد: بناء أعمال مستدامة وتتسم بالشفافية

المضيف: Malcolm Gladwell وTim Harford


الضيوف:
 – Sheri Hinish، قائدة خدمات الاستدامة العالمية في IBM وقائدة عروض سلسلة التوريد المستدامة

 مشاهدة الحلقة 5 30 أغسطس 2022 | الحلقة 4 سفينة Mayflower ذاتية القيادة: الذكاء الاصطناعي والأتمتة في البحار

المضيف: Malcolm Gladwell وLauren Ober


الضيوف:
 – Brett Phaneuf وDon Scott، المهندسان وراء مشروع السفينة المستقلة Mayflower

 شاهِد الحلقة 4 23 يوليو 2022 | الحلقة 3 المخترق الجيد: اختراق الشركات لحمايتها قبل أن يخترقها المجرمون

المضيف: Malcolm Gladwell وTim Harford


الضيوف:
 – Stephanie "Snow" Carruthers، كبيرة مخترقي الموارد البشرية في X-Force، ‏IBM

 شاهِد الحلقة 3 28 يونيو 2022 | الحلقة 2 بناء الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة: نهج شامل

المضيف: Malcolm Gladwell ود/ Laurie Santos

الضيوف:
 – Phaedra Boinodiris، قائدة ممارسة الثقة في الذكاء الاصطناعي في IBM Consulting

 شاهِد الحلقة 2 31 مايو 2022 | الحلقة 1 Home Lending Pal: إحداث تغيير جذري في مجال الرهن العقاري باستخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

المضيف: Malcolm Gladwell وJacob Goldstein

الضيوف:
 – Bryan Young وSteven Better، مؤسسا Home Lending Pal

 شاهِد الحلقة 1
9 ديسمبر 2021 | الحلقة 12 إدارة تقلبات سلسلة التوريد في ذروة موسم التسوق

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Jonathan Wright، الشريك الإداري العالمي لاستشارات سلسلة التوريد في IBM

 شاهِد الحلقة 12 2 ديسمبر 2021 | الحلقة 11 كيف سيبدو مستقبل الاستدامة لشركتك وعملائك

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Marc Rolfe، نائب الرئيس الأول ورئيس نجاح نظام الشركاء الاستراتيجيين في SAP، وJason Kelley، المدير العام للشركاء الاستراتيجيين في IBM

 شاهِد الحلقة 11 19 نوفمبر 2021 | الحلقة 10 كيف يبني النهج المرتكز على الإنسان ذكاءً اصطناعيًا جديرًا بالثقة

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Christina Montgomery، كبيرة مسؤولي الخصوصية في IBM ورئيسة مشاركة لمجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ود/ Seth Dobrin، المدير العالمي للذكاء الاصطناعي

 شاهِد الحلقة 10 29 أكتوبر 2021 | الحلقة 9 الحوسبة الكمية هي حوسبة الحاضر والمستقبل

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – د/ Darío Gil، نائب الرئيس الأول ومدير IBM Research

 شاهد الحلقة 9 30 سبتمبر 2021 | الحلقة 8 تسريع الابتكار بفضل السحابة الهجينة على الحافة

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – David Shacochis، نائب الرئيس لتكنولوجيا المؤسسات والمدير الفني الميداني في Lumen، وHoward Boville، رئيس منصة IBM السحابية

 مشاهدة الحلقة 8 26 أغسطس 2021 | الحلقة 7 لماذا تحتاج الأعمال إلى سلسلة الكتل؟

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 - Jason Kelley، قائد بارز في IBM

 شاهِد الحلقة 7 29 يوليو 2021 | الحلقة 6 محادثة مفتوحة عن الابتكار المفتوح

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 - Jim Whitehurst، مستشار أول في IBM

 شاهِد الحلقة 6 3 يونيو 2021 | الحلقة 5 الأريكة أم المكتب المقسَّم: هل المستقبل للعمل بالنظام الهجين؟

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Adam Grant، متخصص علم النفس التنظيمي وأستاذ في كلية Wharton
 

 

 مشاهدة الحلقة 5 27 مايو 2021 | الحلقة 4 هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون متعاطفًا؟ إعادة ابتكار تجارب العملاء

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Anil Bhatt، نائب الرئيس الأول والمدير الفني في Anthem، وGlenn Finch، الشريك الإداري للخدمات التجارية العالمية في IBM

 شاهِد الحلقة 4 29 أبريل 2021 | الحلقة 3 إعادة تشكيل المستقبل مع المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Carla Piñeyro Sublett، نائب الرئيس الأول ومديرة التسويق، وChimka Munkhbayar، المؤسس المشارك لشركة Agrolly

 شاهِد الحلقة 3 30 مارس 2021 | الحلقة 2 كيف تعمل شبكات الجيل الخامس (5G) وحوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي على تحويل الصناعات؟

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 - Srini Kalapala، نائب الرئيس لتقنية الشبكات والاستراتيجية والسحابة العالمية في Verizon
– Steve Canepa، المدير العام العالمي والمدير التنفيذي لقطاع الاتصالات في IBM

 شاهِد الحلقة 2 25 مارس 2021 | الحلقة 1 استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة التفكير في طريقة إنجاز العمل

المضيف: Malcolm Gladwell

الضيوف:
 – Rob Thomas، نائب الرئيس الأول لمنصة السحابة والبيانات في IBM

 شاهِد الحلقة 1
17 نوفمبر 2020 | الحلقة 15 Smart Talks with IBM: لماذا تحتاج الأعمال إلى سلسلة الكتل؟

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 - Jason Kelley، قائد أول في IBM

 مشاهدة الحلقة 15 2 نوفمبر 2020 | الحلقة 14 Smart Talks with IBM: البرمجة معًا من أجل المساواة العرقية

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 – Dale Davis Jones وLysa Banks، المهندسان المتميزان في IBM، مع Britni Lonesome، المهندسة المعمارية الإبداعية

 شاهِد الحلقة 14 20 أكتوبر 2020 | الحلقة 13 Smart Talks with IBM: كيف يساعد P-TECH على تجهيز الطلاب لمستقبل العمل

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 – Joel Mangan من IBM، المدير التنفيذي لبرنامج P-TECH، والخريجان الحديثان من P-TECH، Suyhalia Karim-Doran وEric Cholula-Martinez

 شاهِد الحلقة 13 6 أكتوبر 2020 | الحلقة 12 Smart Talks with IBM: الخصوصية على الإنترنت أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى

المضيف: Robert وJoe

الضيوف:
 – Sheri Bachstein، رئيسة قسم Watson Advertising وThe Weather Company عالميًا، إحدى شركات IBM.

 شاهِد الحلقة 12 22 سبتمبر 2020 | الحلقة 11 Smart Talks with IBM: العبودية البشرية لا تزال قائمة. هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على الحد منها؟

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 - John McGrath، كبير مهندسي الحلول في IBM
– Neil Giles، الرئيس التنفيذي لمركز تحليل حركة المرور

 شاهِد الحلقة 11 28 يوليو 2020 | الحلقة 10 معالجة الفجوات الصحية أثناء جائحة كوفيد-19

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 - د/ Kyu Rhee، كبير مسؤولي السلامة في IBM
– د/ Irene Dankwa-Mullan، نائبة كبير مسؤولي الصحة في IBM Watson Health

 

 شاهِد الحلقة 10 14 يوليو 2020 | الحلقة 9 المشهد المتغير للأمن الإلكتروني

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 - Wendi Whitmore، نائب رئيس IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter، قائدة البرامج، IBM Security Command Center

 شاهد الحلقة 9 16 يونيو 2020 | الحلقة 7 الذكاء الاصطناعي للمناظرات

المضيف: Robert وJoe

الضيوف:
 – Noam Slonim، الباحث الرئيسي لمشروع Project Debater
– Madhu Kochar، نائب الرئيس في IBM لقسم البيانات والذكاء الاصطناعي

 شاهِد الحلقة 7 2 يونيو 2020 | الحلقة 6 تأثير الذكاء الاصطناعي في الوباء

المضيف: Robert وJoe

الضيوف:
 – Ritika Gunnar، نائب الرئيس لمختبرات الخبراء والتعلُّم في قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM
– Jay Bellissimo، المدير العام لشركة IBM للسوق العام والفيدرالي في الولايات المتحدة

 شاهِد الحلقة 6 19 مايو 2020 | الحلقة 5 إعادة التفكير في سلسلة التوريد

المضيف: Robert وJoe

الضيوف:
 – Luq Niazi، المدير الإداري العالمي لصناعات المستهلكين في IBM
– Karl Haller، شريك في مركز التميز للمستهلكين (CoC) في IBM

 مشاهدة الحلقة 5 5 مايو 2020 | الحلقة 4 العمل معًا رغم التباعد

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 – Kristin Wisnewski
– Grace Suh

 شاهِد الحلقة 4 21 أبريل 2020 | الحلقة 3 تسريع الوصول إلى حل لجائحة كوفيد-19

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 – Dave Turek من IBM

 شاهِد الحلقة 3 7 أبريل 2020 | الحلقة 2 تتبُّع كوفيد-19

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 – Cameron Clayton، المدير العام لمنظومة IBM Cloud وThe Weather Company

 شاهِد الحلقة 2 24 مارس 2020 | الحلقة 1 مشروع Owl

المضيف: Jonathan Strickland

الضيوف:
 - Bryan Knouse من Project OWL، الفائز في Call for Code من IBM
– Alisa Maclin من IBM

 شاهِد الحلقة 1

ما الموضوعات التي تبحث عنها؟

بناء مؤسسة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي للأعمال حدود الحوسبة الكمية الابتكار المفتوح والمسؤول





