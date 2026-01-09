هل شركة NVIDIA لا تُقهر؟في هذه الحلقة من Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج Tim Hwang كل من Chris Hay، كوثر المغراوي ومارتن كين لاستعرض أضخم الإعلانات الصادرة عن معرض CES 2026. في البداية، كشف جين-سون هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، عن منصة Rubin—وهي بنية شرائح تَعِد بأداء أقوى بخمس أضعاف من Blackwell، مع خفض تكاليف رموز الاستدلال بمقدار 10 أضعاف. فهل يعزز هذا من هيمنة NVIDIA؟ كما نستكشف أيضًا العالم المذهل لأجهزة معرض CES. بعد ذلك، نناقش ما إذا كان استحواذ شركة Meta على Manus AI مقابل 2 مليار دولار أمريكي يشير إلى تحول جذري نحو منصات الوكلاء للمؤسسات. لاحقًا، سنحلل الورقة البحثية الجديدة لشركة DeepSeek حول الاتصالات الفائقة المقيدة بالتعددية (MHC)—وهي طريقة أكثر ذكاءً لتدريب النماذج التي تمنح الأولوية للكفاءة بدلاً من الاعتماد على التوسيع العشوائي المفرط. وأخيرًا، نحلل بيانات استطلاع رأي جديدة تكشف عن العلاقة المعقدة للأمريكيين مع الذكاء الاصطناعي: فهم متفائلون بشأن الفوائد، لكن لديهم مخاوف عميقة بشأن الجهة التي تتحكم به.

00:00 – المقدمة

1:27 – CES 2026

12:41 – رهانات شركة Meta على Manus بقيمة ملياري دولار أمريكي



20:08 – DeepSeek تواجه تحديات التوسيع

33:35 – التفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي مقابل الخوف منه

