متى ستتفوق الحواسيب الكمية على الحواسيب الكلاسيكية؟
استخدام الحواسيب الكمية لكشف أسرار فيزياء الكم
نظرة من الداخل على الخوارزميات الكمية: تسريع الأداء، والحلول الهجينة، والمستقبل
كيفية وضع كمبيوتر كمومي فائق التوصيل في السحابة
نظرة من الداخل على أجهزة الكمبيوتر الكمومية: الموصلات الفائقة، والتوسع، والمستقبل
من غرابة الكم إلى المحاكاة الكمية

نبذة عن السلسلة

يقدِّم بودكاست The Coherence Times شرحًا لعالم لحوسبة Quantum المعقد، من خلال دروس تأسيسية تستعرض تحديات هذه التقنية الفارقة واختراقاتها التي ترسم ملامح هذا العصر.

في هذا البودكاست، يتحدث مضيفنا Ryan Mandelbaum مع التقنيين والباحثين والقادة في مجال الكمومية لكشف تعقيدات عالم الكم. شاهد لتكتسب فهمًا أعمق لكيفية عمل هذه التقنية، ولتتعرف إلى الإمكانات الهائلة التي تعد بها حوسبة Quantum.

تابعنا كل ثلاثاء بالتناوب عند الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) لتنضم إلى الرحلة الكمية.

حول المضيف

Ryan Mandelbaum، رئيس التحرير، IBM Quantum وQiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
تعرّف على Ryan Mandelbaum، رئيس التحرير في IBM Quantum® وQiskit®. طرحنا بعض الأسئلة لنتعرّف أكثر على Ryan وعلى البودكاست. تقدّم الإجابات التالية لمحة عمّا هو قادم:

🎙️The Coherence Times (بودكاست): Ryan. سعيد جدًا بانضمامك مضيفًا لنا! بالنسبة للمستمعين الذين يرغبون في التعرّف عليك بشكل أفضل، كيف تصف نفسك في جملة واحدة؟
🐦 Ryan Mandelbaum (المضيف): في داخلي ذئبان—يريد أحدهما فهم الأسس الجوهرية للكون، بينما يأمل الآخر أن يرى الكثير من الطيور النادرة.
🎙️The Coherence Times (بودكاست): أحببت ذلك. من عالم الكم بأسره... ما الفكرة في مجال الكم التي تشعر بأنها الأقرب إليك، ولماذا؟
🐦 Ryan Mandelbaum (المضيف): أجد نفسي قريبًا جدًا من مفهوم التراكب—فكرة أن الكون يسمح بطبيعته للجسيمات بأن تكون في حالات متعددة في الوقت نفسه. وأظن أن داخل كل كيوبت ذئبين أيضًا—أحدهما في الحالة 0 والآخر في الحالة 1 (إلى أن تقيس الكيوبت، بطبيعة الحال).
🎙️The Coherence Times (بودكاست): Ryan، هل هناك ما تود مشاركته مع الجمهور حول ما يمكن توقعه هذا الموسم؟

🐦 Ryan Mandelbaum (المضيف): بالتأكيد. استمع إلى هذا البودكاست إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الكم، واستمع إليّ وأنا أتحدى بعضًا من أذكى الفيزيائيين في العالم لشرح هذه الموضوعات بطريقة تتيح لأي شخص فهمها.

 

أكتوبر - ديسمبر 2025

