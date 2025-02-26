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أتمتة تكنولوجيا المعلومات
احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وفيديوهاتنا التوضيحية وأدلتنا حول أتمتة تكنولوجيا المعلومات.
استكشف كيف ازداد تعقيد مجموعة حلول التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، ما يستلزم اتباع نهج حديث لإدارة التكاليف وتحسين الأداء.
اطّلع على لمحة عامة سريعة عن الأساليب المختلفة لإدارة تكاليف سحابة AWS - والمشكلات التي تحلها وأفضل طريقة لاستخدامها.
تعرّف على مدى تأثير المقاييس البطيئة وتجميع المسارات بشكل سلبي في عصر الخدمات المصغرة على عمليات تطوير السحابة ومبادرات هندسة موثوقية الموقع (SRE)، ما يتسبب في حدوث تأخيرات أو أعطال تؤثر في تجربة المستخدم. استكشف كيف يمكن لمنصة Instana® تقديم المساعدة.
اكتشف كيف تتيح إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إمكانية نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيلها وإدارتها على النحو الأمثل على مستوى المؤسسة.
تعرّف على دور عمليات تكنولوجيا المعلومات في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقديمها ودعمها لتلبية احتياجات العمل للمستخدمين الداخليين والخارجيين.
استفِد من حلول هندسة موثوقية الموقع (SRE) لأتمتة مهام تشغيل تكنولوجيا المعلومات التي كان من الممكن تنفيذها يدويًا، وتسريع تسليم البرامج والحد من مخاطر تكنولوجيا المعلومات.
تعرَّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) للبيانات والتعلم الآلي لتحسين إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأتمتتها.
تعرَّف على العمليات المالية (FinOps)، وهو تخصص متطور لإدارة الشؤون المالية السحابية وممارسة ثقافية تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة للأعمال في البيئات السحابية الهجينة والمتعددة.
اقرأ تقارير أبحاثنا للمساعدة على توجيه النجاح المؤسسي.
تعرَّف على كيفية البقاء في الصدارة من خلال تحديد أولويات المشاريع التي تقدم ميزة تنافسية، بدلًا من نشر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات.
احصل على معارف قابلة للتنفيذ حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مدعومة بدراسات حالة واقعية ومخطط من 11 نقطة لتحسين الأتمتة الذكية.
تعرَّف على كيفية اتخاذ المديرين التنفيذيين للقرارات في هذه البيئة الجديدة، وما يطمحون إليه وما يندمون عليه، وما أكبر التحديات التي يواجهونها في اتخاذ القرارات اليوم.
تعرَّف على كيفية إدارة أتمتة الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي لتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية للسحابة الهجينة لتعزيز الرؤية التشغيلية وكفاءة التكلفة.
تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في أتمتة تكنولوجيا المعلومات من خلال سلسلة مقاطع الفيديو التوضيحية التي نقدمها.
في هذا الفيديو، يهدم كريس فاريل نائب رئيس شركة IBM ست خرافات مختلفة تخص قابلية الملاحظة واحدة تلو الأخرى.
تعرَّف على كيفية تقديم نموذج العمليات المالية نهجًا يعتمد على الأداء أولًا لتمكين المهندسين من الأتمتة والحصول على قيمة الأعمال من السحابة.
شاهد استراتيجية أكثر ذكاءً للحفاظ على سلامة عمل البرامج من خلال الجمع بين قابلية الملاحظة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشكلات قبل تحوِّلها إلى حوادث.
تعرَّف على أوجه الاختلاف بين قابلية الملاحظة ومراقبة أداء التطبيقات وكيف توفِّر مستشعرات قابلية الملاحظة السياق والفهم اللازمين لمؤسستك بأكملها.
استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية.
يمنحك IBM Concert القدرة على التحكم، من خلال تبسيط العمليات وتحسينها للتركيز على تقديم تجربة عملاء محسّنة باستمرار وتحسين إنتاجية المطورين وهندسة موثوقية الموقع (SRE).
يمكن أن تساعدك حلول الذكاء الاصطناعي وIBM AIOps على التحكم في الإنفاق على السحابة والحفاظ على أداء التطبيق واكتساب قابلية الملاحظة الكاملة وإدارة الحوادث بشكل أفضل.
يمكنك تعزيز أداء التطبيقات بتكاليف أقل من خلال منصتنا السحابية الهجينة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وخفض التكلفة.