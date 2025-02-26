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أتمتة تكنولوجيا المعلومات

 التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات
رسم توضيحي يوضح تكامل التقنية والخوارزميات والتشغيل الآلي لتنفيذ المهام المؤتمتة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

اختيارات المحررين

مميّزة

القيمة التجارية للمواءمة بين توفير التكلفة وقابلية الملاحظة والأتمتة

وفقًا لتقرير IDC، فإن المؤسسات التي نشرت مراقبة أداء التطبيقات أو أدوات تحسين تكلفة السحابة الهجينة كانت قادرة على استخدام الأتمتة لتقليل تعقيد إدارة التطبيقات الهجينة وخفض تكلفتها.

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المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وفيديوهاتنا التوضيحية وأدلتنا حول أتمتة تكنولوجيا المعلومات.

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مواكبة التعقيدات المتزايدة لإدارة الإنفاق على التقنيات

استكشف كيف ازداد تعقيد مجموعة حلول التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، ما يستلزم اتباع نهج حديث لإدارة التكاليف وتحسين الأداء.

 كيفية تحسين تكاليف سحابة AWS

اطّلع على لمحة عامة سريعة عن الأساليب المختلفة لإدارة تكاليف سحابة AWS - والمشكلات التي تحلها وأفضل طريقة لاستخدامها.

 ضمان سلامة عمل التطبيقات في عصر الخدمات المصغرة

تعرّف على مدى تأثير المقاييس البطيئة وتجميع المسارات بشكل سلبي في عصر الخدمات المصغرة على عمليات تطوير السحابة ومبادرات هندسة موثوقية الموقع (SRE)، ما يتسبب في حدوث تأخيرات أو أعطال تؤثر في تجربة المستخدم. استكشف كيف يمكن لمنصة Instana® تقديم المساعدة.

 ما هي إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)؟

اكتشف كيف تتيح إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إمكانية نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيلها وإدارتها على النحو الأمثل على مستوى المؤسسة.

 ما هي عمليات تقنية المعلومات (ITOps)؟

تعرّف على دور عمليات تكنولوجيا المعلومات في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقديمها ودعمها لتلبية احتياجات العمل للمستخدمين الداخليين والخارجيين.

 ما المقصود بهندسة موثوقية الموقع (SRE)؟

استفِد من حلول هندسة موثوقية الموقع (SRE) لأتمتة مهام تشغيل تكنولوجيا المعلومات التي كان من الممكن تنفيذها يدويًا، وتسريع تسليم البرامج والحد من مخاطر تكنولوجيا المعلومات.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات؟

تعرَّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) للبيانات والتعلم الآلي لتحسين إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأتمتتها.

 ما المقصود بالعمليات المالية؟

تعرَّف على العمليات المالية (FinOps)، وهو تخصص متطور لإدارة الشؤون المالية السحابية وممارسة ثقافية تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة للأعمال في البيئات السحابية الهجينة والمتعددة.

التقارير البحثية

اقرأ تقارير أبحاثنا للمساعدة على توجيه النجاح المؤسسي.

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دليل المدير التنفيذي حول الإنفاق على التقنية من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية البقاء في الصدارة من خلال تحديد أولويات المشاريع التي تقدم ميزة تنافسية، بدلًا من نشر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات.
اغتنام فرص الذكاء الاصطناعي والأتمتة

احصل على معارف قابلة للتنفيذ حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مدعومة بدراسات حالة واقعية ومخطط من 11 نقطة لتحسين الأتمتة الذكية.
اتخاذ شاغلي منصب الرئيس التنفيذي للقرارات في عصر الذكاء الاصطناعي

تعرَّف على كيفية اتخاذ المديرين التنفيذيين للقرارات في هذه البيئة الجديدة، وما يطمحون إليه وما يندمون عليه، وما أكبر التحديات التي يواجهونها في اتخاذ القرارات اليوم.
فعالية الذكاء الاصطناعي: تكنولوجيا المعلومات والشبكات الاستباقية

تعرَّف على كيفية إدارة أتمتة الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي لتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية للسحابة الهجينة لتعزيز الرؤية التشغيلية وكفاءة التكلفة.

مقاطع فيديو

تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في أتمتة تكنولوجيا المعلومات من خلال سلسلة مقاطع الفيديو التوضيحية التي نقدمها.

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في هذا الفيديو، يهدم كريس فاريل نائب رئيس شركة IBM ست خرافات مختلفة تخص قابلية الملاحظة واحدة تلو الأخرى.

تعرَّف على كيفية تقديم نموذج العمليات المالية نهجًا يعتمد على الأداء أولًا لتمكين المهندسين من الأتمتة والحصول على قيمة الأعمال من السحابة.

شاهد استراتيجية أكثر ذكاءً للحفاظ على سلامة عمل البرامج من خلال الجمع بين قابلية الملاحظة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشكلات قبل تحوِّلها إلى حوادث.

تعرَّف على أوجه الاختلاف بين قابلية الملاحظة ومراقبة أداء التطبيقات وكيف توفِّر مستشعرات قابلية الملاحظة السياق والفهم اللازمين لمؤسستك بأكملها.

البودكاست (المدونات الصوتية)

استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية.
استمد الإلهام من مالكولم جلادويل، المفكر والكاتب الشهير في العلوم الاجتماعية، في حواره مع رواد الابتكار حول التقنية التحويلية. استمع إلى البودكاست

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

®IBM Concert

يمنحك IBM Concert القدرة على التحكم، من خلال تبسيط العمليات وتحسينها للتركيز على تقديم تجربة عملاء محسّنة باستمرار وتحسين إنتاجية المطورين وهندسة موثوقية الموقع (SRE).

 تعرّف على المزيد
حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

يمكن أن تساعدك حلول الذكاء الاصطناعي وIBM AIOps على التحكم في الإنفاق على السحابة والحفاظ على أداء التطبيق واكتساب قابلية الملاحظة الكاملة وإدارة الحوادث بشكل أفضل.

 تحسين الأداء وتحسين الإنفاق في مجال تقنية المعلومات
IBM Turbonomic

يمكنك تعزيز أداء التطبيقات بتكاليف أقل من خلال منصتنا السحابية الهجينة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وخفض التكلفة.

 تحسين أداء التطبيقات

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