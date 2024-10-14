تستمر شعبية الحوسبة السحابية في النمو، وقد ساعدت قابليتها للتوسع ووظائفها وفعاليتها من حيث التكلفة والفوائد المحتملة الأخرى في تحويل نماذج الأعمال التقليدية وتحديث الأنظمة القديمة، مما خلق فرصًا لمختلف المنظمات. ومع ذلك، فإن الترحيل السحابي هو مهمة ضخمة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق أهداف العمل بنجاح. وتتوفر الخدمات السحابية بسهولة وتأتي بجميع الأشكال والأحجام-من المهم تحديد الأفضل لمنظمتك.
على الرغم من أنه يمكن لمشروع الترحيل تحقيق كثير من الميزات، إلا إنه يشكل بعض المخاطر على المنظمة ويقدم مجموعة فريدة من التحديات. كلما فهمت المنظمة هذه التحديات بشكل أفضل، واستعدت لمعالجتها بشكل استباقي، كان الترحيل أكثر نجاحًا (وأقل إرهاقًا!).
في هذه المدونة، نستعرض فوائد الترحيل السحابي وبعض التحديات الشائعة التي تواجهها المؤسسات، لمساعدة مؤسستك على الاستعداد بشكل أفضل للترحيل السحابي.
يوفر الترحيل السحابي-عملية نقل البيانات والتطبيقات وأحمال التشغيل من مركز بيانات محلي إلى بنية تحتية قائمة على السحابة ، أو من بيئة سحابية إلى أخرى-كثير من المزايا المهمة:
على الرغم من أن الترحيل السحابي قد يكون الخطوة الصحيحة لمنظمتك، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود تحديات. تعتمد طبيعة هذه العقبات على خطة الترحيل الخاصة بمنظمتك. فقد تتأثر نتيجة الترحيل بما إذا كانت مؤسستك تخطط لترحيل جميع أصول الحوسبة الخاصة بها إلى السحابة أو تُجري ترحيل جزئي بينما تظل بعض التطبيقات والخدمات محلية. يمكن أن تكشف عملية الترحيل إلى منصة أخرى هذه عن نقاط الضعف وتساعد في تسليط الضوء على احتياجات عملك.
في الأقسام التالية، نستكشف بعض تحديات الترحيل السحابي الأكثر شيوعًا ونقدم حلولاً سحابية لمساعدة منظمتك في إدارة الترحيل السلس وتجنب مشكلات مثل فقدان البيانات وتدهور الأداء.
في حين أن الشركات والمؤسسات غالبًا ما تكون حريصة على الاستفادة من البنية التحتية السحابية، فمن المهم التعامل مع العملية بتصميم واضح وخطة عمل لتحقيق أفضل النتائج. ويجب أن تأخذ استراتيجية الترحيل السحابي في الاعتبار كثير من العوامل المختلفة، بما في ذلك أهداف الترحيل الشاملة وكيفية تجنب فترة التعطل.
من المهم إجراء فحص دقيق لأعباء العمل الأكثر ملاءمةً للسحابة، وتجنب اختيار تشغيل تطبيقات في السحابة بينما كان الأنسب لها تشغيلها محليًّا في الأساس. ويختلف هذا العامل وفقًا لاحتياجات شركتك المحددة وأهداف أعمالها ومزودي الخدمات السحابية المختارين وكذلك نماذج التوزيع السحابي (مثل خدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) وتحسين المنصة كخدمة (PaaS) والبرامج كخدمة (SaaS)).
الحل: بعد أن تقرر اعتماد السحابة، يعد إنشاء خارطة طريق مفصلة تحدد عملية الترحيل والموارد اللازمة أمرًا بالغ الأهمية للنجاح. وتشمل الأشياء التي يجب مراعاتها ما تقوم بترحيله ولماذا، ومن المسؤول عن كل جزء من عملية الترحيل. إن تحديد عمليات سير العمل هذه بوضوح يجعل الانتقال أكثر سلاسة.
تضع خارطة الطريق في الاعتبار عوامل مثل التبعيات وزمن الانتقال والمخاوف الأمنية والاستفادة من تقنيات مثل الأتمتة. ويجب على المؤسسات أن تقرر ما إذا كانت البيئة السحابية الخاصة أو السحابة العامة أو البيئة الهجينة هي الأنسب لاحتياجات البيانات السحابية الخاصة بها.
يمكن أن يكون حساب تكاليف الترحيل السحابي أحد أكثر جوانب الترحيل تحديًا. غالبًا ما تقلل المؤسسات من تقدير النطاق الكامل للنفقات المتكبدة أثناء ترحيل البيانات، مثل احتياجات الاتصال الجديدة بالشبكة للتعامل مع متطلبات النطاق الترددي المتزايدة وتكاليف ما بعد الترحيل لتشغيل أعباء العمل في البيئات السحابية.
حل: أفضل طريقة لتخطيط تكاليف السحابة هي الاستفادة من أدوات تخطيط الترحيل إلى السحابة التي ترشدك خلال جميع اعتبارات عملية الترحيل السحابي. حدد ميزانية للترحيل وتأكد من مراعاة التكاليف الحالية المرتبطة بنقل أحمال التشغيل ونفقات تشغيلها في السحابة.
قد تشكل مطابقة استراتيجية السحابة لمنظمتك مع استراتيجية تقنية المعلومات الشاملة تحديًا، خاصةً إذا كانت البنية التحتية الحالية لتقنية المعلومات معقدة. وقد يزيد تعقيد تقنية المعلومات من صعوبة تطوير إستراتيجية ترحيل إلى سحابة متوافقة وإدارتها.
الحل: لتجنب إنشاء بيئة سحابية أو بيئة هجينة جديدة معقدة، مع ما يصاحبها من تكاليف وتحديات مصاحبة، تحتاج مؤسستك إلى التخطيط بعناية ووضع رؤية واقعية. احرص على تصميم بنية سحابية متوافقة مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الداخلية الحالية لتقليل التناقضات ومشاكل التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.
هناك مخاطر أمنية ينطوي عليها أي نقل للمعلومات، بما في ذلك عند نقل البيانات من المنصات السحابية وإليها. يجب أن تتبع البيانات والتطبيقات المستضافة على السحابة نفس بروتوكول الأمان مثل تلك الموجودة محليًا. يتضمن الترحيل السحابي الناجح هذه التدابير الأمنية كجزء من إعادة بنائها.
الحل: لمعالجة هذه المخاطر، اختر مزود خدمة سحابية يتمتع بميزات أمنية قوية وتاريخ مثبت في مجال أمن المنصة. وتأكد من أن اتصالات الشبكة مناسبة للمهمة المطروحة. على سبيل المثال، اختر دائمًا اتصالاً خاصًا آمنًا للتعامل مع البيانات الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن موفري الخدمات السحابية لديهم الأدوات والممارسات والسياسات المعمول بها للامتثال لمتطلبات الأمان ذات الصلة.
لا يجب أن يكون الترحيل السحابي مربكًا. توفر منصات ™IBM Instana وIBM® Turbonomic® حلول وأدوات الترحيل السحابية التي تبسط عملية الترحيل وتساعد منظمتك في إيجاد مسار إلى السحابة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
باستخدام IBM Turbonomic يمكنك تحسين استهلاكك للسحابة من البداية، وتسريع مبادرات الترحيل السحابي وتمكين أمن السحابة.
تحلل Turbonomic الاحتياجات الآنية من الموارد لأحمال التشغيل التطبيقية، سواء كانت قائمة على سحابة أو تعمل محليًا. وتقدم المنصة بعد ذلك خططًا محتملة لترحيل التطبيقات. وتتضمن هذه الخطط بالتفصيل إجراءات محددة وتشير إلى تكوينات السحابة التي ستدعم أحمال التشغيل الخاصة بك. ينطبق هذا سواء اتبعت نهج "الرفع والنقل" أو قمت بتحسين أحمال التشغيل كجزء من الترحيل. ويمكن أن تساعد هذه استراتيجية تقييم الترحيل هذه في توفير التكاليف من خلال تجنب عمليات الترحيل المكلفة بنمط الرفع والنقل.
سواء كانت مؤسستك تفضل استراتيجية "السحابة أولًا" أو السحابة الهجينة أو السحابة المتعددة، توفر Turbonomic أدوات تخطيط الترحيل إلى السحابة لتسريع تحولك الرقمي ومساعدتك في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأسعار المخفضة.
باستخدام IBM Instana، يمكنك إنشاء خطوط أساس للأداء قبل الترحيل، وفهم احتياجات البنية التحتية الخاصة بك، وأتمتة توفير السحابة وتنسيقها، وتحديد السبب الجذري للمشكلات أثناء الترحيل، وإنشاء عمليات مراقبة استباقية بعد الترحيل. تساعد IBM Instana Observability في ضمان نجاحك خلال عملية الترحيل السحابي بالكامل (التخطيط، والترحيل، والتشغيل) للحصول على أداء سلس وفعال للتطبيقات والبنية التحتية، دون أي تعطيل للمستخدمين.
استكشف تخطيط الترحيل إلى السحابة باستخدام IBM Turbonomic
استكشف الترحيل السحابي في IBM Instana