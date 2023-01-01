أداء الأعمال هو انعكاس لأداء تقنية المعلومات. والآن، فإن الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والإمكانيات التي يوفرها تضع تقنية المعلومات تحت ضغط أكبر لتقديم نتائج أفضل للأعمال، وتجارب أفضل للعملاء، وإنجاز كل هذه المهام بأقل تكلفة ممكنة.
تقدم مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المتوفرة من IBM إحدى أكثر مجموعات تقنيات الأتمتة النمطية اكتمالًا وتكاملًا. وقد أدى استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي نقدمها لضمان عمليات أكثر كفاءةً لتقنية المعلومات إلى ارتقاء أداء العملاء إلى مستويات أعلى.
يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعمليات التقنية وتحسينها باستخدام معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكنك تحسين أداء التطبيق وحل المشكلات قبل أن تؤثر في العملاء.
يمكنك تعزيز الإنتاجية وكفاءة بيئة VMware من خلال الأتمتة الذكية المستمرة في الوقت الفعلي.
يمكنك إدارة التكاليف بفاعلية على مستوى جميع مورّدي التقنيات السحابية وتقليل الإهدار عند ربط الاستثمارات التقنية بقيمة واضحة للأعمال. وهنا يأتي دور حلولنا الموثوقة وسهلة الاستخدام التي تقدم قدرات عمليات مالية تساهم في تحقيق أقصى استفادة من استراتيجية التقنيات السحابية إلى جانب السبق إلى الاستغلال الأمثل لموارد التطبيقات في كل طبقات المجموعة. تعرّف على الكيفية التي قللت بها شركة TUI تكلفة التقنيات السحابية بنسبة 50% من دون التأثير سلبًا في استمرارية الأعمال.
إذا كانت أعمالك تقوم بالأساس على التطبيقات، فمن الضروري ضمان الأداء المتسق للتطبيقات. ولكن "التشغيل الدائم" مكلِّف. بالإضافة إلى أنّ ما لا يمكنك رؤيته لا يمكنك إصلاحه. وهنا يأتي دور حلولنا إذ توفرت قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي، وتساعدك على تحديد متى وكيف يتم استخدام الموارد، ومطابقة الطلب الفعلي في الوقت الفعلي. تعرَّف على الكيفية التي تستخدم بها شركة Enento أداة IBM Instana للوفاء باتفاقيات مستوى خدمة الأعمال (SLAs) وتحقيق توفُّر للتطبيقات بنسبة 99.99%.
إن سرعة التعرف على أحداث تقنية المعلومات وتقييمها وعلاجها أمر بالغ الأهمية لضمان كفاءة العمليات. تعرض حلولنا الرؤية في الوقت الفعلي وتسبق إلى معالجة المشكلات المعقدة كما تقدم معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان تقليل متوسط الوقت اللازم للحل (MTTR) وزيادة مدة تشغيل التطبيقات. راجِع الكيفية التي قلّصت من خلالها شركة Electrolux مدة حل مشكلات تقنية المعلومات من ثلاثة أسابيع إلى ساعة واحدة.
تُعدُّ أتمتة جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لضمان الحصول على مسارات قوية للتكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD). بينما تقوم فِرَق عمليات التطوير بكتابة التعليمات البرمجية ودمجها واختبارها وإصدارها، يمكن أن تساعدك حلولنا على الوصول بشكل أسرع إلى السوق من خلال الاكتشاف والمراقبة والتحقق من صحة أداء التطبيق بشكل مؤتمت ومستمر. تعرَّف على كيفية حصولك على فهم أفضل لبيئتك والتسريع من وتيرة الابتكار من خلال الرؤية الشاملة للواجهتين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).
إن الإفراط في تخصيص الموارد لتجنب مخاطر الأداء يكلِّف الشركة والبيئة على حد سواء، كما يراقب العملاء مدى جديتك في التعامل مع الالتزامات البيئية. تساهم حلولنا بدورها في تحسين بيئات التقنيات السحابية ومراكز البيانات بشكل مؤتمت لتقليل الطاقة والإهدار الناتج عن الأجهزة المعطَّلة. تعرَّف على الكيفية التي حققت بها شركة BlueIT انخفاضًا بنسبة 10% في الإهدار من دون المساس بالأداء.
تعرَّف على الكيفية التي ساهمت بها منصة IBM Turbonomic في تحسين أداء الخادم في شركة Komatsu بنسبة 33% وقلّلت الإنفاق الإجمالي على تقنيات السحابة بمقدار 650,000 دولار أمريكي.
تعرَّف على الكيفية التي وفرت بها شركة Natura ما يفوق 260,000 دولار أمريكي من الإنفاق على تقنيات السحابة العامة وقامت بمبادرات الاستدامة باستخدام IBM Turbonomic.
حققت شركة WPP انخفاضًا بنسبة 30% في الإنفاق على التقنيات السحابية وتحسين الموارد بكفاءة باستخدام توصيات لتحديد الحجم مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإجراءات مؤتمتة لتحديد الحجم باستخدام IBM Turbonomic وIBM Apptio Cloudability.
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تعرَّف على الكيفية التي ساعدت بها أداة IBM Instana وIBM Turbonomic شركة APS IT في تخفيف الضغط الناتج عن إدارة أداء التطبيقات.
تعرَّف على كيفية تغيير مكانة فِرق تقنية المعلومات لديك من كونها "مراكز تكلفة" إلى "متعاونين" وكيفية تخصيص منهجيتك المتبعة في استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لديك أو تغييرها أو حتى إعادة التفكير فيها.
تعرَّف على أسباب عدم نجاح استراتيجية "الإتلاف والإصلاح" القديمة، في مؤسسات تقنية المعلومات الحديثة وكيف يمكن لحل مدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يساهم في إبقائك في مضمار المنافسة.
اكتشِف دور العمليات المالية (التمويل + عمليات التطوير) والأتمتة الذكية، وكيف يمكن أن تساهم هذه الممارسة في مواءمة التوقعات مع الإنفاق الفعلي للحصول على عمليات تقنية معلومات أفضل من حيث الاقتصاد في التكلفة والاستدامة.
تعرَّف على أسباب تسمية شركة IBM بوصفها قائدًا و"أكثر مورّدي الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات اتساقًا في العالم من حيث الأداء في جميع الفئات الفرعية".
اكتشِف الخرافات الأكثر شيوعًا، وكذلك الحقائق، لمساعدتك على فصل الحقيقة عن الخيال في عالم قابلية الملاحظة.