أداء الأعمال هو انعكاس لأداء تقنية المعلومات. والآن، فإن الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والإمكانيات التي يوفرها تضع تقنية المعلومات تحت ضغط أكبر لتقديم نتائج أفضل للأعمال، وتجارب أفضل للعملاء، وإنجاز كل هذه المهام بأقل تكلفة ممكنة.

تقدم مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المتوفرة من IBM إحدى أكثر مجموعات تقنيات الأتمتة النمطية اكتمالًا وتكاملًا. وقد أدى استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي نقدمها لضمان عمليات أكثر كفاءةً لتقنية المعلومات إلى ارتقاء أداء العملاء إلى مستويات أعلى.