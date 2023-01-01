الصفحة الرئيسية الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف تدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز
سجِّل للحصول على دليل أتمتة تقنية المعلومات استكشِف دراسات الحالة للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
لقطة شاشة توضح لمحات من IBM Turbonomic وIBM Instana Observability وIBM Apptio وIBM AIOps Insights
تحسين الأداء وتحسين الإنفاق في مجال تقنية المعلومات

أداء الأعمال هو انعكاس لأداء تقنية المعلومات. والآن، فإن الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والإمكانيات التي يوفرها تضع تقنية المعلومات تحت ضغط أكبر لتقديم نتائج أفضل للأعمال، وتجارب أفضل للعملاء، وإنجاز كل هذه المهام بأقل تكلفة ممكنة.

تقدم مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المتوفرة من IBM إحدى أكثر مجموعات تقنيات الأتمتة النمطية اكتمالًا وتكاملًا. وقد أدى استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي نقدمها لضمان عمليات أكثر كفاءةً لتقنية المعلومات إلى ارتقاء أداء العملاء إلى مستويات أعلى.
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متوفر الآن: IBM Concert

يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعمليات التقنية وتحسينها باستخدام معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

منتج جديد تعرَّف على المزيد عن IBM Concert الإعلان عن IBM Instana Intelligent Remediation

يمكنك تحسين أداء التطبيق وحل المشكلات قبل أن تؤثر في العملاء.

ميزة جديدة تعرف على المزيد الإعلان عن VMware Optimization with IBM Turbonomic

يمكنك تعزيز الإنتاجية وكفاءة بيئة VMware من خلال الأتمتة الذكية المستمرة في الوقت الفعلي.

ميزة جديدة تعرف على المزيد
حالات الاستخدام
التحكم في الإنفاق على تقنية المعلومات

يمكنك إدارة التكاليف بفاعلية على مستوى جميع مورّدي التقنيات السحابية وتقليل الإهدار عند ربط الاستثمارات التقنية بقيمة واضحة للأعمال. وهنا يأتي دور حلولنا الموثوقة وسهلة الاستخدام التي تقدم قدرات عمليات مالية تساهم في تحقيق أقصى استفادة من استراتيجية التقنيات السحابية إلى جانب السبق إلى الاستغلال الأمثل لموارد التطبيقات في كل طبقات المجموعة. تعرّف على الكيفية التي قللت بها شركة TUI تكلفة التقنيات السحابية بنسبة 50% من دون التأثير سلبًا في استمرارية الأعمال.

 استكشِف Apptio، إحدى شركات IBM استكشِف IBM Turbonomic
ضمان أداء التطبيقات

إذا كانت أعمالك تقوم بالأساس على التطبيقات، فمن الضروري ضمان الأداء المتسق للتطبيقات. ولكن "التشغيل الدائم" مكلِّف. بالإضافة إلى أنّ ما لا يمكنك رؤيته لا يمكنك إصلاحه. وهنا يأتي دور حلولنا إذ توفرت قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي، وتساعدك على تحديد متى وكيف يتم استخدام الموارد، ومطابقة الطلب الفعلي في الوقت الفعلي. تعرَّف على الكيفية التي تستخدم بها شركة Enento أداة IBM Instana للوفاء باتفاقيات مستوى خدمة الأعمال (SLAs) وتحقيق توفُّر للتطبيقات بنسبة 99.99%.

 استكشف IBM Instana استكشِف IBM Turbonomic
تبسيط إدارة الأحداث

إن سرعة التعرف على أحداث تقنية المعلومات وتقييمها وعلاجها أمر بالغ الأهمية لضمان كفاءة العمليات. تعرض حلولنا الرؤية في الوقت الفعلي وتسبق إلى معالجة المشكلات المعقدة كما تقدم معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان تقليل متوسط الوقت اللازم للحل (MTTR) وزيادة مدة تشغيل التطبيقات. راجِع الكيفية التي قلّصت من خلالها شركة Electrolux مدة حل مشكلات تقنية المعلومات من ثلاثة أسابيع إلى ساعة واحدة.

 استكشِف منصة IBM Cloud Pak for AIOps ذاتية الاستضافة
تحسين مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) من خلال قابلية الملاحظة المؤتمتة

تُعدُّ أتمتة جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لضمان الحصول على مسارات قوية للتكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD). بينما تقوم فِرَق عمليات التطوير بكتابة التعليمات البرمجية ودمجها واختبارها وإصدارها، يمكن أن تساعدك حلولنا على الوصول بشكل أسرع إلى السوق من خلال الاكتشاف والمراقبة والتحقق من صحة أداء التطبيق بشكل مؤتمت ومستمر. تعرَّف على كيفية حصولك على فهم أفضل لبيئتك والتسريع من وتيرة الابتكار من خلال الرؤية الشاملة للواجهتين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).

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إنشاء تقنية معلومات أكثر استدامة

إن الإفراط في تخصيص الموارد لتجنب مخاطر الأداء يكلِّف الشركة والبيئة على حد سواء، كما يراقب العملاء مدى جديتك في التعامل مع الالتزامات البيئية. تساهم حلولنا بدورها في تحسين بيئات التقنيات السحابية ومراكز البيانات بشكل مؤتمت لتقليل الطاقة والإهدار الناتج عن الأجهزة المعطَّلة. تعرَّف على الكيفية التي حققت بها شركة BlueIT انخفاضًا بنسبة 10% في الإهدار من دون المساس بالأداء.

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دراسات حالة
الأتمتة الذكية على تقنيات السحابة العامة باستخدام IBM Turbonomic

تعرَّف على الكيفية التي ساهمت بها منصة IBM Turbonomic في تحسين أداء الخادم في شركة Komatsu بنسبة 33% وقلّلت الإنفاق الإجمالي على تقنيات السحابة بمقدار 650,000 دولار أمريكي.
تقليل الإهدار في التقنيات السحابية وتحقيق الاستدامة باستخدام IBM Turbonomic

تعرَّف على الكيفية التي وفرت بها شركة Natura ما يفوق 260,000 دولار أمريكي من الإنفاق على تقنيات السحابة العامة وقامت بمبادرات الاستدامة باستخدام IBM Turbonomic.
التوفير في تكاليف التقنيات السحابية وتعزيز الكفاءة باستخدام موارد تقنية المعلومات

حققت شركة WPP انخفاضًا بنسبة 30% في الإنفاق على التقنيات السحابية وتحسين الموارد بكفاءة باستخدام توصيات لتحديد الحجم مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإجراءات مؤتمتة لتحديد الحجم باستخدام IBM Turbonomic وIBM Apptio Cloudability.
تحقيق التميّز في الأداء وإدارة الطلبات

اقرأ كيف حطم فريق IBM Sterling Order Management Software (OMS) الأرقام القياسية للطلبات والإيرادات في الجمعة البيضاء.
حلول أسرع وأقصى مدة تشغيل

اقرأ كيف تلبي شركة ExaVault طلب العملاء بتوفير الأتمتة للمليارات من عمليات نقل الملفات الحساسة.
تحقيق أقصى قدر من أداء الخدمات الحكومية الحساسة

تعرَّف على الكيفية التي ساعدت بها أداة IBM Instana وIBM Turbonomic شركة APS IT في تخفيف الضغط الناتج عن إدارة أداء التطبيقات.
الموارد دليل المؤسسة للذكاء الاصطناعي وأتمتة تقنية المعلومات

تعرَّف على كيفية تغيير مكانة فِرق تقنية المعلومات لديك من كونها "مراكز تكلفة" إلى "متعاونين" وكيفية تخصيص منهجيتك المتبعة في استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لديك أو تغييرها أو حتى إعادة التفكير فيها.

 مقارنة بين إدارة الأحداث التقليدية وإدارة الأحداث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أسباب عدم نجاح استراتيجية "الإتلاف والإصلاح" القديمة، في مؤسسات تقنية المعلومات الحديثة وكيف يمكن لحل مدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يساهم في إبقائك في مضمار المنافسة.

 الدليل السريع لتفعيل أتمتة العمليات المالية

اكتشِف دور العمليات المالية (التمويل + عمليات التطوير) والأتمتة الذكية، وكيف يمكن أن تساهم هذه الممارسة في مواءمة التوقعات مع الإنفاق الفعلي للحصول على عمليات تقنية معلومات أفضل من حيث الاقتصاد في التكلفة والاستدامة.

 الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لعامَي 2023-24 من Omdia Universe

تعرَّف على أسباب تسمية شركة IBM بوصفها قائدًا و"أكثر مورّدي الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات اتساقًا في العالم من حيث الأداء في جميع الفئات الفرعية".

 تحطيم الخرافات ذات الصلة بقابلية الملاحظة: فصل الحقيقة عن الخيال

اكتشِف الخرافات الأكثر شيوعًا، وكذلك الحقائق، لمساعدتك على فصل الحقيقة عن الخيال في عالم قابلية الملاحظة.
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