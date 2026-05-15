يستخدم بنك Farmers State Bank الذكاء الاصطناعي الوكيل لتوفير تجربة رقمية مريحة من دون فقدان اللمسة الشخصية

ما بدأ كوكيل ذكاء اصطناعي واحد في بنك Farmers State Bank أصبح مخططًا لتوسيع الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال الثقة والتحكم والتأثير على المدى الطويل. تربط طبقة التنسيق المفتوحة والخاضعة للإدارة الوكلاء عبر المؤسسة من دون تقييد، ما يتيح هذا التحول.
يُعد بنك Farmers State Bank (FSB) بنكًا مجتمعيًا موثوقًا به يلتزم بتقديم خدمة مخصصة واستقرار مالي وتجربة مصرفية مريحة وحديثة للعملاء والمجتمعات التي يخدمها. بفضل تاريخه الطويل في النزاهة والخدمات المصرفية التي تركز على العلاقات، يمزج بنك FSB بين القيم المحلية والابتكار المستقبلي لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والعائلات والشركات.
من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التحول الرقمي، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل مثل Penny، يواصل بنك FSB توسيع نطاق الوصول، وتحسين جودة الخدمة، وتقديم تجارب مصرفية آمنة وموثوقة عبر جميع القنوات.
يعيد بنك FSB تعريف شكل الخدمات المصرفية الحديثة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الوكيل لتقريب البنك من عملائه.
مع تقديم "Penny"، وهي مساعدة محادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومدعومة من IBM watsonx Orchestrate، طورتها شركة Incede.ai، أنشأ FSB تجربة سلسة ومخصصة. تمزج هذه التجربة بين سهولة الخدمات الرقمية ودفء التعامل مع بنك محلي. تعمل Penny على إعادة تصور مشاركة العملاء وتحديث عملية تقديم الخدمات الداخلية، ما يمثل إنجازًا مميزًا في رحلة بنك FSB الرقمية.
ومع استمرار المؤسسات المالية الكبرى في تحسين الحجم والكفاءة، غالبًا ما تصبح تجربة العملاء غير شخصية وتعتمد على المعاملات فقط. أدركت FSB أن عملاءها، الحاليين والمحتملين، يبحثون عن شيء مختلف:
كان الجواب واضحًا: تبني الابتكار الرقمي من دون المساس باللمسة الشخصية التي تميز بنك FSB.
أصبح العملاء يتوقعون السرعة وسهولة الوصول والراحة التي توفرها الخدمات المصرفية الرقمية مثل الإجابات الفورية والجدولة السهلة والدعم عند الطلب. وفي الوقت نفسه، ما زالوا يقدرون التجربة المخصصة القائمة على العلاقات التي شكلت مهمة بنك FSB منذ عام 1907.
يمثل تحقيق التوازن بين هذه التوقعات تحديًا إستراتيجيًا؛ حيث يسعى بنك FSB إلى تقديم خدمات رقمية حديثة من دون المساس بالخدمة الشخصية عالية المستوى التي تُعد جوهر نهجه الذي يضع العميل في المقام الأول. يتطلب هذا الجهد تكاملاً مدروسًا بين التكنولوجيا والمشاركة البشرية.
من خلال جلسات الاستكشاف مع المديرين التنفيذيين في بنك FSB وقادة الفروع ومسؤولي الامتثال، ظهرت العديد من الفرص التشغيلية:
كانت هذه الضغوط واضحة خلال ساعات الذروة خاصة، وهو الوقت الذي تزداد فيه قوائم انتظار المكالمات ومن ثَم يزداد إحباط العملاء. في الوقت نفسه، كانت الأنظمة الأساسية التي تدعم هذه التفاعلات مجزأة، ما يتطلب التنسيق اليدوي عبر الأدوات التي لم تكن مصممة للعمل معًا بطريقة موحدة وقابلة للتطوير.
أدى التفاوت في الردود بين الموظفين والقنوات إلى وجود اختلافات في تجربة العملاء وتقديم المعلومات. لم يكن العملاء في كثير من الأحيان يعرفون الموظف المصرفي الذي يجب الاتصال به، ما يؤدي إلى تأخيرات أو أخطاء في التوجيه أو تجارب خدمة دون المستوى الأمثل. كان على العملاء التنقل بين الموقع الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وزيارات الفروع في غياب تجربة سلسة أو منظمة.
كان الموقع الإلكتروني يعمل في المقام الأول كمستودع معلومات ثابت بدلاً من قناة تفاعلية ذات توجه عملي، ما أدى إلى ضياع فرص للتفاعل مع العملاء وتحويلهم إلى الموظف المصرفي أو الخدمة المناسبة بكفاءة.
في مواجهة توقعات العملاء المتزايدة للحصول على دعم أسرع وأكثر ملاءمة، شرع بنك FSB في تقديم تجربة مصرفية جديدة، تجربة حافظت على خدماتها الشخصية التي تركز على المجتمع مع تبني التقنية الحديثة والذكية. أدركت القيادة أن العملاء أصبحوا يتوقعون إجابات فورية وجدولة سلسة للمواعيد وإرشادات متسقة عبر جميع القنوات. وفي الوقت نفسه، أراد بنك FSB تقليل الضغط التشغيلي على موظفي الخطوط الأمامية، الذين غالبًا ما كانوا ينشغلون عن أنشطة بناء العلاقات للتعامل مع الاستفسارات المتكررة.
يقول سكوت Scott Falagan، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد: "Penny تساعدنا على إعادة تصور تجربة البنوك المصرفية، حيث يمكن للعملاء التفاعل وفقًا لشروطهم، وتلقي توجيه فوري ودقيق، مع الشعور بالاتصال بالأشخاص الذين يعرفونهم جيدًا."
ولتحقيق هذه الأهداف، سعى بنك FSB إلى إيجاد حل يمكنه الإجابة تلقائيًا عن أسئلة العملاء، وجدولة المواعيد مع مسؤولي العلاقات المصرفية وتخفيف الضغط على الموظفين. يحتاج هذا الحل أيضًا إلى التأكد من أن كل تفاعل قابل للتدقيق بالكامل ومتوافق مع المعايير التنظيمية.
أدت هذه الرؤية إلى تطوير Penny، وهي حل الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي صممته ونشرته Incede.ai والمدعوم من IBM watsonx Orchestrate. تعمل Penny كطبقة تنسيق مركزية تتحكم في طريقة تفاعل الوكلاء مع أنظمة المؤسسة والبيانات والمستخدمين.
بعد تقييم عدة تقنيات، اختار بنك FSB مستوى تحكم IBM watsonx Orchestrate لتوافقه القوي مع أهداف البنك الأمنية والتشغيلية وأهداف خدمة العملاء. كان أحد الأسباب الرئيسية هو قدرته على دعم أتمتة مهام سير العمل القائمة على الوكلاء. على عكس روبوتات المحادثة البسيطة، يمكن لـ Watsonx Orchestrate® تنفيذ مهام متعددة الخطوات، وتنسيق مهام سير عمل معقدة بنتائج محددة، وتسليم الإجراءات بأمان إلى أنظمة مصرفية متكاملة. وهو يفعل ذلك باستخدام واجهات مفتوحة وموحدة تتجنب الاحتكار لمنتج معين وتتيح المرونة على المدى الطويل.
يتيح هذا النهج المفتوح للتنسيق لبنك FSB ربط الوكلاء عبر مجموعة متنوعة من أنظمة المؤسسات، سواء كانت مرتكزة على السحابة أو محلية. فهو يمتد بسلاسة عبر البيئات الهجينة من دون الحاجة إلى تكاملات مخصصة لكل حالة استخدام.
وكان من المهم أيضًا وضعه الأمني والامتثال على مستوى المؤسسات. يشتمل الحل على ضوابط تتماشى مع معايير القطاع المالي، ويوفر أذونات وصول دقيقة ويتكامل بوضوح مع أنظمة الهوية والتدقيق الحالية في بنك FSB. يضمن هذا التكامل أن كل إجراء آلي يحافظ على الامتثال التنظيمي والسياسي الكامل. علاوةً على ذلك، تُستمد نماذج الحوكمة مباشرةً من الأنظمة الأساسية، ما يحافظ على الأذونات، ويفرض السياسات، ويحافظ على قابلية التدقيق الكاملة عبر كل تفاعل معتمد على الوكيل.
اختار بنك FSB شركة Incede.ai لخبرتها العميقة في تصميم الذكاء الاصطناعي الوكيل ونشره، خاصةً للحلول التي يجب أن تكون آمنة وقابلة للتدقيق ومتوافقة مع أطر العمل التنظيمية الصارمة. بصفتها شريكًا تجاريًا لشركة IBM، عملت شركة Incede.ai جنبًا إلى جنب مع قادة بنك FSB في ورش عمل تفاعلية لتوثيق مهام سير عمل خدمة العملاء الحقيقية، وتحديد العوائق التشغيلية، وإنشاء تجارب مستخدمين عالية الثقة.
تساعد Penny العملاء على تحديد الفرع الأكثر ملاءمة وتوجههم إلى الموظف المصرفي الأنسب لاحتياجاتهم. وتتيح جدولة المواعيد، وطلبات معاودة الاتصال عند الطلب، والتفاعل عبر الرسائل النصية القصيرة في الوقت الفعلي بسلاسة. عندما تتعدى الأسئلة التي تتجاوز معرفتها المباشرة، تسترجع Penny المعلومات ذات الصلة من الموقع الإلكتروني لبنك FSB والوثائق الداخلية المنسقة لضمان الحصول على إجابات دقيقة وموثوقة.
بدلاً من استبدال الاتصال البشري، تعمل Penny على تعزيزه، من خلال التغلب على التحديات وتوجيه التفاعلات وضمان حصول كل عميل على مسار واضح للتفاعل الفعال مع موظفي FSB. ينسق watsonx Orchestrate هذه التفاعلات كمستوى تحكم موحد عبر الوكلاء والأنظمة ومهام سير العمل.
من خلال إطلاق Penny، يستغل بنك FSB التكنولوجيا عن قصد لجعل الخدمات المصرفية أكثر شخصية وأكثر ترابطًا. لم تُصمم Penny لتحل محل الموظف المصرفي، ولكن لتقريب العملاء منه. يستفيد الموظفون من تبسيط مهام سير العمل وتقليل الضغط التشغيلي، بينما يحصل العملاء على تجربة أسهل، واستجابة أسرع، وخدمة أكثر اتساقًا. تمكن البنية الهجينة هذه النتائج مع إمكانية التوسع عبر أنظمة وقنوات وحالات استخدام أخرى من دون إعادة هندسة التكاملات.
"لقد لاقت Penny استحسانًا من موظفينا لأنها تبسط عملهم وتدعم الخدمة المتسقة" Scott Falagan، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد
تُعد Penny استثمارًا إستراتيجيًا من قِبل بنك FSB لتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء. يسهم التبني المبكر والمشاعر الإيجابية في تأكيد أن Penny تقدم قيمة حقيقية في الوقت الحالي، مع تعزيز مكانة بنك Farmers State Bank لتحقيق تأثير مستدام طويل الأجل.
نجاح بنك Farmers State Bank مع Penny يوضح ما يمكن تحقيقه عندما يبنى الذكاء الاصطناعي الوكيل على أساس من الثقة والمرونة وقابلية التوسع.
بدعم من IBM watsonx Orchestrate، قدم بنك FSB تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي آمنة من حيث التصميم، ومتكاملة بسلاسة مع الأنظمة الحالية، وقادرة على التطور مع تزايد احتياجات العملاء.
مع watsonx Orchestrate كمستوى تحكم لمنظومة وكلائها، يربط بنك FSB الوكلاء بطريقة مفتوحة وموحدة، ويوسع نطاق مهام سير العمل عبر البيئات الهجينة. كما يضمن تطبيق الحوكمة على نحو متسق، ما يضمن أن كل تفاعل موثوق به وقابل للتدقيق ومتوافق مع المتطلبات.
والنتيجة ليست مجرد حل للوقت الحاضر، بل هي أساس قابل للتطوير للخدمات المصرفية الشخصية الدائمة، حيث يتطور الابتكار والثقة معًا.
سجِّل بياناتك للحصول على إصدار تجريبي مجاني