يدخل معظم مهندسي البرمجيات هذا المجال بهدف البناء والابتكار، من خلال تصميم الأنظمة، وتطوير التطبيقات، وحل المشكلات الجوهرية المرتبطة بالبيانات. التوقع هو التركيز على الابتكار، وتأثير المستخدمين، وتقديم القدرات الجديدة باستمرار.

لكن الواقع يختلف في كثير من المؤسسات الحديثة. فمع تنامي أهمية أنظمة البيانات اللحظية بوصفها عنصراً أساسياً في البنى الرقمية، تزداد مسؤوليات المطورين لتشمل تشغيل البنية التحتية التي تدعم هذه الأنظمة، إلى جانب تطوير التطبيقات. ولم تعد مهام مثل ضبط أداء JVM، وإدارة سلامة المجموعات، واستكشاف مشكلات النسخ المتماثل وإصلاحها، والتعامل مع التنبيهات الليلية الطارئة حالات استثنائية، بل أصبحت جزءاً من العمل الهندسي اليومي.

ولا يظهر هذا التباين بوضوح أكبر من الفرق التي تعمل مع Apache Kafka.