نظرًا لأن التعلم العميق والتعلم الآلي غالبًا ما يُستخدمان كمرادفين، فمن المهم توضيح الفروق الدقيقة بينهما. يعد التعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية مجالات فرعية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الشبكات العصبية هي في الواقع مجال فرعي للتعلم الآلي، والتعلم العميق هو مجال فرعي للشبكات العصبية.

الطريقة التي يختلف بها التعلم العميق والتعلم الآلي هي في كيفية تعلّم كل خوارزمية. يمكن للتعلم الآلي "العميق" استخدام مجموعات البيانات المصنفة، المعروفة أيضًا بالتعلم الخاضع للإشراف، لتوجيه خوارزميته، ولكنه لا يتطلب بالضرورة مجموعة بيانات مصنفة. يمكن لعملية التعلم العميق استيعاب البيانات غير المنظمة في شكلها الخام (مثل النصوص أو الصور)، ويمكنها تحديد مجموعة الميزات التي تميز فئات البيانات المختلفة عن بعضها البعض تلقائيًا. وهذا يلغي بعض التدخل البشري المطلوب ويتيح استخدام كميات كبيرة من البيانات. يمكنك أن تفكر في التعلم العميق باعتباره "تعلم الآلي القابل للتوسع" كما يشير Lex Fridman في محاضرة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا1.

يعتمد التعلم الآلي الكلاسيكي أو "غير العميق" بشكل أكبر على التدخل البشري للتعلّم. يقوم الخبراء بتحديد مجموعة من السمات لفهم الاختلافات بين إدخالات البيانات، وعادةً ما يتطلب الأمر المزيد من البيانات المنظمة للتعلّم.

الشبكات عصبية، أو الشبكات العصبية الاصطناعية (ANNs)، تتكون من طبقات عقدية، تحتوي على طبقة إدخال، طبقة مخفية واحدة أو أكثر، وطبقة إخراج. كل عقدة، أو عقدة صناعية، تتصل بأخرى ويكون لها وزن وحد مرتبطان بها. إذا كان ناتج أي عقدة فردية أعلى من قيمة الحد المحدد، تُنشط تلك العقدة، وتُرسل البيانات إلى الطبقة التالية من الشبكة. وإلا فلن يتم تمرير أي بيانات إلى الطبقة التالية من الشبكة بواسطة تلك العقدة. يشير مصطلح "العميق" في التعلم العميق فقط إلى عدد الطبقات في الشبكة العصبية. يمكن اعتبار الشبكة العصبية التي تتألف من أكثر من ثلاث طبقات—والتي تشمل الإدخال والمخرجات—خوارزمية تعلم عميق أو شبكة عصبية عميقة. الشبكة العصبية التي تتكون من ثلاث طبقات فقط هي مجرد شبكة عصبية أساسية.

يعود الفضل في تسريع التقدم في مجالات مثل رؤية الكمبيوتر، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعرف على الكلام إلى التعلم العميق والشبكات العصبية.

راجع منشور المدونة "الذكاء الاصطناعي مقابل التعلم الآلي مقابل التعلم العميق مقابل الشبكات العصبية: ما الفرق؟" لإلقاء نظرة فاحصة على كيفية ارتباط المفاهيم المختلفة.