تصنيف الصورة يطبق تصنيفًا فئويًا على الصورة بأكملها. على سبيل المثال، من الممكن تدريب نموذج تصنيف الصور البسيط لتصنيف صور المركبات على أنها "سيارة" أو "شاحنة". تعتبر أنظمة تصنيف الصور التقليدية محدودة التعقيد، حيث إنها لا تعالج سمات الصورة الفردية بشكل منفصل.

اكتشاف الأجسام يجمع بين تصنيف الصور وتحديد موقع الأشياء، مما يؤدي إلى إنشاء مناطق مستطيلة، تسمى "المربعات المحيطة"، حيث توجد الأشياء: بدلًا من مجرد تسمية صورة السيارة على أنها "سيارة" أو "شاحنة"، يمكن أن يشير نموذج كشف الأشياء إلى مكان العثور على السيارة (السيارات) أو الشاحنة (الشاحنات) في الصورة. في حين أن اكتشاف الأجسام يمكنه تصنيف عناصر متعددة داخل الصورة وتقريب عرض كل عنصر وارتفاعه، إلا أنه لا يمكنه تمييز الحدود أو الأشكال الدقيقة. هذا يحد من قدرة نماذج اكتشاف الأجسام التقليدية على تحديد الأجسام المتراصة بشكل وثيق ذات المربعات المحيطة المتداخلة.

يعالج تجزئة الصور البيانات المرئية على مستوى البكسل، وذلك باستخدام تقنيات مختلفة لتسمية وحدات البكسل الفردية على أنها تنتمي إلى فئة أو مثيل معين. تحدد تقنيات تجزئة الصور "الكلاسيكية" التعليقات التوضيحية من خلال تحليل الصفات المتأصلة لكل بكسل (تسمى "الاستدلالات") مثل اللون والشدة، بينما تستخدم نماذج التعلم العميق شبكات عصبية معقدة للتعرف على الأنماط المتطورة. مخرجات هذا التصنيف هي أقنعة تجزئة، تمثل الحدود والشكل المحدد لكل فئة، بكسلًا بكسلًا،—عادةً ما تتوافق مع أشياء أو سمات أو مناطق مختلفة—في الصورة.

بشكل عام ، يتم استخدام تجزئة الصور لثلاثة أنواع من المهام: التجزئة الدلالية، وتجزئة المثيل ، والتجزئة الشاملة.