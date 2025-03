تتخذ خوارزميات تجزئة المثيل بشكل عام إما نهجًا من مرحلتين أو لقطة واحدة للمشكلة. تقوم النماذج المكونة من مرحلتين، مثل الشبكات العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNNs)، بإجراء الكشف التقليدي عن الأشياء لتوليد مربعات محيطة لكل مثيل مقترح، ثم إجراء تجزئة وتصنيف أكثر دقة داخل كل مربع محيط. تحقق نماذج اللقطة الواحدة، مثل YOLO (You Only Look Once)، تجزئة المثيل في الوقت الفعلي من خلال إجراء كشف الأشياء وتصنيفها وتجزئتها في وقت واحد.

توفر الأساليب ذات اللقطة الواحدة سرعة أكبر (مع مقايضة في الدقة)، بينما توفر الأساليب ذات المرحلتين دقة أكبر (مع مقايضة في السرعة).