ما المقصود بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟ 

تُمكِّن معالجة اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية من التعرف على النصوص والكلام وفهمها وتوليدها من خلال الجمع بين اللغويات الحاسوبية—النمذجة القائمة على القواعد للغة البشرية—مع النمذجة الإحصائية والتعلم الآلي والتعلم العميق.

ساعدت أبحاث معالجة اللغة الطبيعية في تمكين عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، من مهارات الاتصال لدى النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وصولًا إلى قدرة نماذج توليد الصور على فهم الطلبات. أصبحت معالجة اللغة الطبيعية NLP جزءًا من الحياة اليومية للكثيرين، حيث تدعم محركات البحث، وتشغّل الذكاء الاصطناعي الحواري في روبوتات المحادثة لخدمة العملاء باستخدام الأوامر الصوتية، وأنظمة GPS التي تعمل بالصوت، والمساعدات الرقمية المجيبة عن الأسئلة في الهواتف الذكية مثل Alexa من Amazon، وSiri من آبل، وCortana من Microsoft.

تلعب معالجة اللغة الطبيعية أيضًا دورًا متزايدًا في حلول المؤسسات التي تساعد على تبسيط وأتمتة العمليات التشغيلية وزيادة إنتاجية الموظفين وتبسيط عمليات الأعمال.