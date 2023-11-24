ما التجذير؟

تعد Lovins Stemmer أول خوارزمية تجذير منشورة. وهي تعمل في الأساس كوظيفة بحث واستبدال ذات معلمات فائقة. فهي تقارن كل رمز إدخال مميز بقائمة من اللواحق الشائعة، حيث تكون كل لاحقة مشروطة بواحدة من 29 قاعدة. فإذا وجدت لاحقة من اللواحق الموجودة في القائمة في الرمز، وكانت إزالة تلك اللاحقة لا تؤدي إلى الإخلال بأي شرط من شروط هذه اللاحقة، فإن الخوارزمية تُزيل تلك اللاحقة من الرمز. ثم يُقارن الرمز الناتج بعد حذف اللواحق بمجموعة أخرى من القواعد لتصحيح أخطاء الصياغة الشائعة في أصول الكلمات المستنتجة، مثل الأحرف المزدوجة (على سبيل المثال، كلمة "hopping" تصبح "hopp" ثم "hop").6

يستخدم هذا الرمز مكتبة Python الخاصة بتجذير الكلمات،7لتجذير النص المقتبس من مسرحية شكسبير:

from stemming.lovins import stem from nltk.tokenize import word_tokenize text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stem(word) for word in words]

مخرجات الرمز:

Stemmed: ['Lov', 'look', 'not', 'with', 'th', 'ey', 'but', 'with', 'th', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'Cupid', 'paint', 'blind', '.']

يوضح الإخراج كيف حولت خوارزمية Lovins stemmer جيدًا الاقترانات والأزمنة إلى أشكال أساسية (على سبيل المثال، كلمة painted أصبحت paint) مع التخلص من الجمع (على سبيل المثال، كلمة eyes أصبحت eye). لكن خوارزمية تجذير Lovins أرجعت أيضًا عددًا من الجذور غير الصحيحة ، مثل lov وth وey. هذه الكلمات الجذرية المشوهة نتجت عن إزالة عدد كبير جدًا من الأحرف. وكما هو الحال غالبًا في التعلم الآلي، تساعد مثل هذه الأخطاء على الكشف عن العمليات الأساسية.

عند مقارنة المقولة بقائمة لواحق خوارزمية Lovins stemmer، سنجد أن أطول لاحقة مشتركة بين كل من كلمتي love وthe هي الحرف المفرد e-. الشرط الوحيد المرتبط بهذه اللاحقة هو "No restrictions on stem"، مما يعني أنه يمكن إزالة الجذر e- بغض النظر عن طول الجذر المتبقي. لكن لسوء الحظ، لا الجذر lov ولا الجذر th يحتوي على أي من الخصائص التي تستخدمها خوارزمية Lovins للتعرّف على الكلمات المشوهة، مثل الحروف المزدوجة أو الجمع غير القياسي. 8

عندما تفلت مثل هذه الجذور المشوهة من الخوارزمية، يمكن لخوارزمية Lovins stemmer أن تقلل الكلمات غير المرتبطة لغويًا إلى نفس الجذر، على سبيل المثال، سيتم ردّ كل من الكلمات the و وthis إلى th. وبطبيعة الحال، هذه الكلمات الثلاث كلها أسماء إشارة، وبالتالي فإنها تشترك في وظيفة نحوية واحدة. أما أسماء الإشارة الأخرى، مثل that وthose، لا تُرد إلى th. وهذا يعني أن الجذور المُنشأة في خوارزمية Lovins لا تمثل مجموعات الكلمات جيدًا.