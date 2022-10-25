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معالجة اللغة الطبيعية
معالجة اللغة الطبيعية (NLP) هي أحد مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر التي تركز على تجزئة البيانات – أي تحليل اللغة البشرية إلى وحداتها الأساسية. من خلال الجمع بين اللغويات الحاسوبية وتقنيات التعلم الآلي الإحصائي ونماذج التعلم العميق، تُمكّن معالجة اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر من معالجة اللغة البشرية على شكل نصوص أو بيانات صوتية. يساعد كل من التقطيع اللغوي (Lemmatization) ووسم أجزاء الكلام (PoS Tagging) على تحقيق فهم عميق للغة، بما يشمل السياق، ونية المتحدث أو الكاتب، والمشاعر المرتبطة بالنص.
watsonx يجعل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المعقدة في متناول الموظفين غير المتخصصين في علوم البيانات. تم تصميم محفظتنا من منتجات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المستخدمين غير التقنيين، مما يساعد مؤسستك على تبسيط العمليات التشغيلية، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتسهيل العمليات التجارية الحيوية بكل سهولة.
استوديو الذكاء الاصطناعي الجديد كليًا من فئة المؤسسات مصمم لمساعدة مطوري الذكاء الاصطناعي على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
حققت شركة نفط وغاز وفورات في الوقت بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك باستخدام البحث بالذكاء الاصطناعي واسترجاع المقاطع لجعل المعرفة أكثر سهولة.
استخدمت مؤسسة تأمين نماذج اللغة الطبيعية لتقليل تحليل البيانات النصية بنسبة 90٪.
زادت شركات محاماة من إنتاجيتها بمقدار 4 أضعاف وحققت إيرادات أكثر بنسبة 30%.
سرّع نمو عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
دمج الذكاء الاصطناعي الفعّال للغة الطبيعية في التطبيقات التجارية من خلال مكتبة حاويات مصممة لتمكين شركاء IBM بمرونة أكبر.
استفد من قدرات مجموعة أدوات معالجة اللغة الطبيعية هذه لتحليل النصوص في البيانات الضخمة، بصيغ تشمل HTML، وصفحات الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها الكثير.
تطبيق معالجة اللغة الطبيعية لاكتشاف الرؤى والإجابات بسرعة أكبر، وتحسين سير العمل التشغيلي.
قم بتطوير تطبيقاتك بسرعة أكبر وبمرونة أعلى باستخدام مكتبات الذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات المبنية على الحاويات لأتمتة تحويل الكلام إلى نص (Speech to Text) وتحويل النص إلى كلام (Text to Speech).
استخدم الخدمات المتوفرة على IBM Cloud لتحويل الكلام إلى نص عبر تقنية التعرف على الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية النسخ بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.
استخدم الخدمات المتوفرة على IBM Cloud لتحويل النصوص المكتوبة إلى صوت طبيعي بعدة لغات وأصوات، سواء داخل تطبيق قائم أو ضمن Watson Assistant.
تقديم رعاية عملاء متسقة وذكية عبر جميع القنوات ونقاط الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.
تعمق في مفاهيم معالجة اللغة الطبيعية.
شاهد فيديو مدته 3 دقائق حول كيفية استخدام أحد موظفي الحكومة لتقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحسين استراتيجية الاستجابة لإعصار محلي.
احصل على رؤى معمقة حول مشهد الذكاء الاصطناعي الحواري، واكتشف لماذا صنّفت Gartner® شركة IBM ضمن قادة المجال.
تعرّف على التوسّع الأخير في برامج الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من IBM مع إصدار مكتبات Watson NLP وWatson Speech. يمكن لشركاء نظام IBM البنائي وعملائها والمطورين تطوير حلولهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
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1 Preserving institutional wisdom, ibm.com, 2021.
2 Junko Kato, ibm.com, 2021.
3 Karla Capela Morais, ibm.com, 2021.