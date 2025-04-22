تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025 الذكاء الاصطناعي يشكِّل خطرًا أمنيًا. هل أنت محمي؟

رسم توضيحي لرجل يقف في صالة الألعاب الرياضية وهو يثني العضلة ذات الرأسين
شعار Gartner

تم اختيار IBM كرائدة في علم البيانات والتعلم الآلي

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلم الآلي.

استكشف حلولنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

مع شركة IBM، يمكنك توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك بالكامل، ما يوفر ميزة تقنية حقيقية لأعمالك.

إننا نعمل مع نظام بنائي من أفضل الشركاء مثل AWS وMicrosoft وSAP لتقديم أفضل حلول الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات أعمالك. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.
نموذج ثلاثي الأبعاد لكرة كروية معقّدة وشفافة جزئيًا، تُظهر جسيمات ضوئية
watsonx

اكتشف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تُسهم في تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية، ما يؤدي إلى تعزيز الأتمتة والإنتاجية. اعثر على أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء وتوسيع وحوكمة حلولك المخصصة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

مساعدو ووكلاء الذكاء الاصطناعي

أنشئ مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط العمليات المعقدة، وتسريع عملك.

واجهة مستخدم هجينة لنماذج granite
نماذج الذكاء الاصطناعي

تمكَّن من بناء الحلول مع ™IBM® Granite، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، والمصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك.

زملاء يعملون معًا تحت شعار "I Love AI"
الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي

غيِّر أسلوب عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعاون مع خبراء ومهندسي الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم عمليات سير العمل بشكل شامل، مع تطبيق المهارات والمسرِّعات -التي أثبتت فعاليتها- لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

امرأة تستخدم هاتفًا ذكيًا أمام رسم بياني مجرد لدوائر زرقاء متقاطعة
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تسريع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات مؤسستك باستخدام حل هجين مصمم لتحقيق قابلية التوسع والتحسين لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

رجل يستخدم كمبيوتر محمولًا في غرفة مظلمة، وتظهر خلفه رسوم بيانية.
بدء الإعداد باستخدام الذكاء الاصطناعي

تمكَّن من التطوير بذكاء، والنشر بسرعة، واحتفظ بالتحكم الكامل باستخدام مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي متكاملة تنقِل تطبيقاتك من النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج.

رسم توضيحي لطبقات البيانات المختلفة

قم بتخصيص تطور أعمالك واستفد من قوة الذكاء الاصطناعي على السحابة الهجينة

اكتسِب معارف قيّمة من خبرائنا في مجال الذكاء الاصطناعي حول كيفية تصميم البنية التحتية السحابية الهجينة للذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن المستوى الذي وصلت إليه في رحلتك مع الذكاء الاصطناعي.

الاستفادة من قيمة الذكاء الاصطناعي اليوم

اكتشف كيف يتمكن عملاء IBM من حل المشكلات لتحقيق نتائج فعلية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لدينا. استكشف دراسات الحالة.
%150 نسبة زيادة رضا العملاء في NatWest قراءة قصة العميل %99 نسبة التحسن في وقت الاستجابة للاختبارات في Vodafone تعرف على كيفية عملها %80 نسبة زيادة كفاءة نظام التذاكر في حفل جوائز Grammys جرب بنفسك أكبر من 40% نسبة الانخفاض في تكاليف التشغيل المرتبطة بالسحابة في شركة Water Corporation. تعمق أكثر

تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح

سيشهد عملك أكبر فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتقالاً إلى معالجة اللغة الطبيعية وصولاً إلى خوارزميات التعلم الآلي المطبقة على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيحة. يمكنك بناء ميزة تنافسية في مجالات مثل خدمة العملاء وسلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات عبر المجالات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية.
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

حقق الكفاءة وامنح وكلاء خدمة العملاء لديك دفعة قوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات

تحديث التطبيقات الحالية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.

الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

إعادة تصور الموارد البشرية مع استخدام الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي فيها لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

صمِّم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا على نطاق واسع مع IBM وAdobe.

الذكاء الاصطناعي في مجال الشؤون المالية

عزِّز الأداء المالي وقيمة الأعمال باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة.

الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات تقنية المعلومات

عزِّز الأداء وحسِّن من فعالية التكاليف عبر العمليات التقنية باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

اكتشف أحدث الأخبار

شعار الذكاء الاصطناعي المتحرك
تقرير AI in Action لعام 2024
تعرَّف على كيفية تحقيق قادة الذكاء الاصطناعي لعائد استثمار في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للمتعلمين في هذا المجال اللحاق بهم.
رسم تجريدي لمخ الإنسان وتكامل الذكاء الاصطناعي
مقارنة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي
تعرَّف على الأسباب التي تميِّز وكيل الذكاء الاصطناعي عن مساعد الذكاء الاصطناعي أو المساعدين الرقميين وروبوتات المحادثة.
قاعة ذات إضاءة زرقاء ويظهر شعار IBM ورَجُل عابر يظهر بشكل مشوش
بودكاست AI in Action
استمع إلى حوارات مضيف البرنامج Albert Lawrence مع قادة الأعمال والتقنيين المبدعين في IBM الذين يمكنهم مساعدتك على بدء مبادرات الذكاء الاصطناعي.
رسم توضيحي تجريدي لشخص مصنوع من نقاط زرقاء يرتدي قبعة هيئة التدريس
أكاديمية الذكاء الاصطناعي
احصل على رؤى من أبرز المفكِّرين في IBM حول موضوعات متنوعة تشمل تحسين عمليات الأعمال والأتمتة عالية الأداء.

تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي

تلتزم شركة IBM بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الثقة والشفافية. 
مجموعة من الأشخاص المتنوعين يجلسون في غرفة ويشاركون في نقاش، مع لوحة عرض صفراء خلفهم.
تعرَّف على كيفية مساهمة IBM في تقدم الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام نهج متعدد التخصصات والأبعاد.
رسم توضيحي بأسلوب خطي يعتمد على العرض لتمثيل watsonx.data
تعرَّف على كيفية تصميم IBM Research لنماذج أساس جديدة وقوية وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي باستخدام نهج مفتوح المصدر.

ابقَ على اطلاع بأحدث أخبار الذكاء الاصطناعي

مدونة | Granite 3.2: قدرات جديدة في التفكير متعدد الأنماط.

تقدِّم نماذج Granite الأحدث قدرات استدلال جديدة، ونموذجًا مدعومًا بالرؤية، وزيادة في الكفاءة - ما يحقق نتائج تنافسية بتكلفة أقل.

 بودكاست | حقائق DeepSeek مقابل الضجيج، واستخلاص النماذج، والمنافسة مفتوحة المصدر.

في الحلقة 40 من Mixture of Experts، يناقش الفريق المفاهيم الخطأ حول DeepSeek R1، ويشرح تقنيات تنقية النماذج، ويحلل مشهد المنافسة في مجال المصادر المفتوحة.

 النشرة الإخبارية AI Think | احصل على رؤى الذكاء الاصطناعي مباشرةً

احصل على مجموعة مختارة من موضوعات الذكاء الاصطناعي، والتوجهات، والأبحاث، والتي سيتم إرسالها مباشرةً إلى بريدك الإلكتروني.

مقال | نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek يُظهر قوة النماذج الصغيرة

يُعَد DeepSeek-R1 مساعدًا رقميًا يتميز بكفاءة OpenAI’s o1 نفسها في بعض معايير الذكاء الاصطناعي للمهام المتعلقة بالرياضيات والترميز، وتم تدريبه باستخدام عدد أقل بكثير من الرقاقات، وتكلفة استخدامه أقل بنحو 96% تقريبًا، وفقًا للشركة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بالاطلاع على ملخص لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي. اكتشف المجالات التي يمكن أن يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر تأثير وتعرَّف على كيفية تعزيز استثماراتك التقنية مع IBM.

