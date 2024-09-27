الصفحة الرئيسية AI and ML Watson Text to Speech IBM Watson Text to Speech
تحويل النص إلى كلام ذي صوت طبيعي بلغات وأصوات متنوعة
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ما المقصود بتقنية IBM Watson Text to Speech؟

إن IBM Watson Text to Speech عبارة عن خدمة واجهة برمجة تطبيقات سحابية تعمل على تمكينك من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات داخل تطبيق موجود أو داخل watsonx Assistant. امنح علامتك التجارية صوتًا مميزًا وحسِّن من تجربة العملاء وتفاعلهم من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الأم. يمكنك زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي القدرات المختلفة، أو توفير خيارات صوتية لتجنب تشتيت انتباههم أثناء القيادة، أو أتمتة تفاعلات خدمة العملاء للقضاء على أوقات الانتظار.

IBM Watson Text to Speech متوفرة الآن كمكتبة قائمة على الحاوية لشركاء IBM لتضمين تقنية الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم التجارية.
المزايا تحسين تجربة المستخدم

ساعد جميع العملاء على فهم رسالتك من خلال ترجمة النص المكتوب إلى صوت.

 تعزيز دقة الاتصال

حل مشكلات العملاء بشكل أسرع من خلال توفير المعلومات الأساسية بلغتهم الأم.

 حماية بياناتك

استمتع بالأمن الذي تتميز به ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي لدى IBM.

 التشغيل من أي مكان بالفعل

تم تصميمها لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي سحابة - العامة أو الخاصة أو السحابة المتعددة أو محليًا.
أهم المميزات ما الذي يميز Watson Text to Speech عن غيره؟ كل ما تحتاجه لبدء الاستخدام. تركيب الكلام في الوقت الفعلي

توفير دعم متعدد اللغات وبصوت طبيعي.

 صوت فريد لعلامتك التجارية

أنشئ صوتاً مرتبطًا بعلامة تجارية مع إصدار Premium.

 رائد في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي (ML)

الاستفادة من IBM Research في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

 أصوات عصبية ذات صوت طبيعي

يمكنك الاستفادة من شبكاتنا العصبية العميقة التي تم تدريبها على الكلام البشري لإنتاج جودة صوت ناعمة وطبيعية تلقائيًا.

 أصوات مخصصة

صمم صوتك العصبي الفريد المرتبط بالعلامة التجارية على غرار المتحدث الذي اخترته باستخدام ما لا يزيد عن ساعة واحدة من التسجيلات. إحدى ميزات إصدار Premium.

 سمات كلام يمكن التحكم فيها

يمكنك بسهولة ضبط النطق، ومستوى الصوت، ونبرة الصوت، والسرعة، والسمات الأخرى باستخدام لغة ترميز تركيب الكلام.

 نطق مخصص للكلمات

يمكنك توضيح نطق الكلمات غير المعتادة بمساعدة IPA أو IBM SPR.

 القدرة على التعبير

تحكم في نبرة الصوت من خلال اختيار أسلوب حديث معين: الأخبار الجيدة، والاعتذار، وعدم اليقين.

 تحويل الصوت

يمكنك تخصيص جودة الصوت من خلال تحديد سمات مثل القوة، ودرجة الصوت، ووتيرة التنفس، والمعدل وطابع الصوت، وغير ذلك.

حالات الاستخدام

خدمة العملاء الذاتية أجب عن استفسارات مركز الاتصالات الشائعة باستخدام مساعد افتراضي مدعوم من Watson على الهاتف.
تحليلات المكالمات يمكنك تحسين أداء مركز الاتصالات من خلال فحص سجلات المحادثات لتحديد أنماط المكالمات الناشئة وشكاوى العملاء والمشاعر والسلوك غير المتوافق وغير ذلك بسرعة ودقة.
مساعدة الوكلاء عزِّز إنتاجية الوكيل ونجاحه من خلال المساعدة في الوقت الفعلي أثناء المكالمات باستخدام البحث في المستندات والإنترانت المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بينما يتحدث الوكيل مع أحد العملاء، يستمع Watson إلى المحادثة، ويقوم بنسخ الصوت، ويبحث عن المحتوى ذي الصلة ضمن الوثائق، ثم يعيد الإجابة إلى الوكيل في غضون ثوانٍ.
عرض توضيحي تفاعلي
جرِّب الفرق استكشف القدرات القوية للذكاء الاصطناعي المتقدم والأصوات العصبية وتخصيص الصوت في العرض التوضيحي التفاعلي الذي نقدمه. انتقل إلى العرض التوضيحي المباشر
الشراكة مع IBM

سرّع نمو  عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار  مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول  تجارية  محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
استكشف طرقًا لتسريع نموك مع شركة IBM
تعرف على المزيد

بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للدمج من IBM

دراسة حالة

امرأة تستخدم هاتفًا محمولاً وتدوّن ملاحظات أمام كمبيوتر محمول
روبوت التأمين يساعد العملاء في الأزمة

CodeObjects تنجح في التخلص من أوقات الانتظار من خلال القضاء على طلبات ومعاملات حاملي وثيقة التأمين.

طرق الشراء

ابدأ مجانًا أو استكشف عرضًا توضيحيًا

Lite

مجاني

كل ما تحتاجه لبدء الاستخدام. استخدام 10000 حرف شهريًا بدون تكلفة.

 ابدأ مجانًا

القياسي

سعر منخفض يصل إلى 0,02 دولار أمريكي لكل ألف حرف

مثالي للشركات. احصل على عدد غير محدود من الأحرف، وميزات عالية القيمة ومدة تشغيل مضمونة. 

 بادر بالشراء الآن

المميزة

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. يتضمن إصدار Premium صوتًا عصبيًا مخصصًا مرتبطًا بالعلامة التجارية وضمان توفر عالٍ بنسبة 99.9% وضمان مدة تشغيل على مستوى الخدمة. 

Deploy Anywhere

(النشر في أي مكان)

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

يمكنك النشر خلف جدار الحماية أو على أي بيئة سحابية من خلال المرونة التي يوفرها IBM Cloud Pak for Data. يتضمن الإصدار Deploy Anywhere (النشر في أي مكان) عددًا غير محدود من الأحرف شهريًا، و35 صوتًا عصبيًا و16 لغة ولهجة مدعومة. 
الموارد مرجع واجهة برمجة التطبيقات (API)

الاستفادة من ميزات الأمن المحسّنة التي نقدمها لضمان عزل بياناتك وتشفيرها تشفيرًا تامًا أثناء النقل وفي حالة السكون.

 اقرأ المزيد تنزيل حزم SDK

مستودع Watson SDK في GitHub.

 انتقل إلى Github خصوصية وأمن البيانات

اطلع على الوثائق المتعلقة بميزات الأمن المحسّنة لدينا والتي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها تشفيرًا تامًا، أثناء النقل وفي حالة السكون.

 تعرف على المزيد دعم لغتك أو لهجتك

تعمل الأصوات العصبية على تحسين تجربة العملاء من خلال صوت واضح ونقي وطبيعي مدعوم من الشبكة العصبية العميقة.

 اقرأ المزيد إنشاء روبوت محادثة مع تمكين الصوت به

يمكنك استخدام خدمة تحويل النص إلى كلام لتحويل النص الوارد من watsonx Assistant إلى رد صوتي ليسمعه المستخدم عبر الهاتف.

 اقرأ المزيد خدمة تحويل الصوت إلى كلام قابلة للتخصيص على OpenShift

تعرّف على خطوات تثبيت خدمة تحويل النص إلى كلام القابلة للتخصيص في Red Hat OpenShift

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تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام تقنية التعلم الآلي القوية.

 watsonx Assistant

يمكنك حل مشكلات العملاء من المرة الأولى باستخدام أداة المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.

 Watson Speech Libraries for Embed

دمج الذكاء الاصطناعي الفعّال للغة الطبيعية في التطبيقات التجارية من خلال مكتبة حاويات مصممة لتمكين شركاء IBM بمرونة أكبر.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد قدرات Watson Text to Speech أثناء العمل.

 ابدأ تجربتك المجانية استكشف العرض التوضيحي
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