إن IBM Watson Text to Speech عبارة عن خدمة واجهة برمجة تطبيقات سحابية تعمل على تمكينك من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات داخل تطبيق موجود أو داخل watsonx Assistant. امنح علامتك التجارية صوتًا مميزًا وحسِّن من تجربة العملاء وتفاعلهم من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الأم. يمكنك زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي القدرات المختلفة، أو توفير خيارات صوتية لتجنب تشتيت انتباههم أثناء القيادة، أو أتمتة تفاعلات خدمة العملاء للقضاء على أوقات الانتظار.