إن IBM Watson Text to Speech عبارة عن خدمة واجهة برمجة تطبيقات سحابية تعمل على تمكينك من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات داخل تطبيق موجود أو داخل watsonx Assistant. امنح علامتك التجارية صوتًا مميزًا وحسِّن من تجربة العملاء وتفاعلهم من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الأم. يمكنك زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي القدرات المختلفة، أو توفير خيارات صوتية لتجنب تشتيت انتباههم أثناء القيادة، أو أتمتة تفاعلات خدمة العملاء للقضاء على أوقات الانتظار.
IBM Watson Text to Speech متوفرة الآن كمكتبة قائمة على الحاوية لشركاء IBM لتضمين تقنية الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم التجارية.
ساعد جميع العملاء على فهم رسالتك من خلال ترجمة النص المكتوب إلى صوت.
حل مشكلات العملاء بشكل أسرع من خلال توفير المعلومات الأساسية بلغتهم الأم.
استمتع بالأمن الذي تتميز به ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي لدى IBM.
تم تصميمها لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي سحابة - العامة أو الخاصة أو السحابة المتعددة أو محليًا.
توفير دعم متعدد اللغات وبصوت طبيعي.
أنشئ صوتاً مرتبطًا بعلامة تجارية مع إصدار Premium.
الاستفادة من IBM Research في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
يمكنك الاستفادة من شبكاتنا العصبية العميقة التي تم تدريبها على الكلام البشري لإنتاج جودة صوت ناعمة وطبيعية تلقائيًا.
صمم صوتك العصبي الفريد المرتبط بالعلامة التجارية على غرار المتحدث الذي اخترته باستخدام ما لا يزيد عن ساعة واحدة من التسجيلات. إحدى ميزات إصدار Premium.
يمكنك بسهولة ضبط النطق، ومستوى الصوت، ونبرة الصوت، والسرعة، والسمات الأخرى باستخدام لغة ترميز تركيب الكلام.
يمكنك توضيح نطق الكلمات غير المعتادة بمساعدة IPA أو IBM SPR.
تحكم في نبرة الصوت من خلال اختيار أسلوب حديث معين: الأخبار الجيدة، والاعتذار، وعدم اليقين.
يمكنك تخصيص جودة الصوت من خلال تحديد سمات مثل القوة، ودرجة الصوت، ووتيرة التنفس، والمعدل وطابع الصوت، وغير ذلك.
سرّع نمو عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للدمج من IBM
ابدأ مجانًا أو استكشف عرضًا توضيحيًا
Lite
مجاني
كل ما تحتاجه لبدء الاستخدام. استخدام 10000 حرف شهريًا بدون تكلفة.
القياسي
سعر منخفض يصل إلى 0,02 دولار أمريكي لكل ألف حرف
مثالي للشركات. احصل على عدد غير محدود من الأحرف، وميزات عالية القيمة ومدة تشغيل مضمونة.
المميزة
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يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. يتضمن إصدار Premium صوتًا عصبيًا مخصصًا مرتبطًا بالعلامة التجارية وضمان توفر عالٍ بنسبة 99.9% وضمان مدة تشغيل على مستوى الخدمة.
Deploy Anywhere
(النشر في أي مكان)
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يمكنك النشر خلف جدار الحماية أو على أي بيئة سحابية من خلال المرونة التي يوفرها IBM Cloud Pak for Data. يتضمن الإصدار Deploy Anywhere (النشر في أي مكان) عددًا غير محدود من الأحرف شهريًا، و35 صوتًا عصبيًا و16 لغة ولهجة مدعومة.
الاستفادة من ميزات الأمن المحسّنة التي نقدمها لضمان عزل بياناتك وتشفيرها تشفيرًا تامًا أثناء النقل وفي حالة السكون.
مستودع Watson SDK في GitHub.
اطلع على الوثائق المتعلقة بميزات الأمن المحسّنة لدينا والتي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها تشفيرًا تامًا، أثناء النقل وفي حالة السكون.
تعمل الأصوات العصبية على تحسين تجربة العملاء من خلال صوت واضح ونقي وطبيعي مدعوم من الشبكة العصبية العميقة.
يمكنك استخدام خدمة تحويل النص إلى كلام لتحويل النص الوارد من watsonx Assistant إلى رد صوتي ليسمعه المستخدم عبر الهاتف.
تعرّف على خطوات تثبيت خدمة تحويل النص إلى كلام القابلة للتخصيص في Red Hat OpenShift
تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام تقنية التعلم الآلي القوية.
يمكنك حل مشكلات العملاء من المرة الأولى باستخدام أداة المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.
دمج الذكاء الاصطناعي الفعّال للغة الطبيعية في التطبيقات التجارية من خلال مكتبة حاويات مصممة لتمكين شركاء IBM بمرونة أكبر.