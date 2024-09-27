الصفحة الرئيسية AI and ML Watson Natural Language Understanding IBM Watson Natural Language Understanding
خدمة الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية للتحليلات النصية المتقدمة
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حقق أقصى استفادة من بياناتك النصية

يستخدم IBM Watson Natural Language Understanding التعلم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات النصية غير المؤسسة. تعمّق في بياناتك باستخدام تحليلات النصوص لاستخراج الفئات، والتصنيف، والكيانات، والكلمات المفتاحية، والمشاعر، والعاطفة، والعلاقات، وتركيب الجمل.

يُعدّ Natural Language Understanding أفضل خدمة تحليلات نصية يُمكن دمجها في مسار البيانات الحالي الذي  يدعم 13 لغة حسب الميزة. تتم استضافة NLU في دالاس وواشنطن العاصمة وفرانكفورت وسيدني.

  • انشر Watson Natural Language Understanding خلف جدار حمايتك أو في أي منصة سحابية.
  • درّب Watson على فهم لغة عملك واستخراج رؤى مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.
  • أظهِر الرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لتزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجون إليها لسحب البيانات الوصفية والأنماط من مجموعات هائلة من البيانات.  
استكشف طرقًا لتسريع نموك مع شركة IBM

تُشكّل قدرات NLU المماثلة جزءًا من مكتبة IBM Watson NLLP Library for Embed، وهي مكتبة مدمجة في حاويات لشركاء IBM لدمجها في تطبيقاتهم التجارية.
المزايا 6.13 وفورات في التكاليف 

6.13 ملايين دولار أمريكي من الفوائد على مدار ثلاث سنوات¹

 %383 عائد الاستثمار (ROI)

عائد استثمار(ROI) بنسبة 383% على مدار ثلاث سنوات²

 %50 توفير الوقت

تخفيض الوقت المستغرق في مهام جمع المعلومات بنسبة 50%³

 %5 الإيرادات

زيادة سنوية بنسبة 5% في الإيرادات³
المزايا تعرّف على المزيد أدناه عن كيفية استخراج Watson Natural Language Understanding البيانات الوصفية من النص مثل الكيانات، والكلمات المفتاحية، والفئات، والمشاعر، والعاطفة، والعلاقات، وبناء الجمل وغير ذلك الكثير. تخصيص المجال

درّب Watson على فهم لغة عملك واستخراج رؤى مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.

 تعرف على المزيد تحليلات النصوص

أظهِر الرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لتزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجون إليها لسحب البيانات الوصفية والأنماط من مجموعات هائلة من البيانات.

 تعرف على المزيد النشر في أي مكان

انشر Watson Natural Language Understanding خلف جدار حمايتك أو في أي منصة سحابية.

 تعرف على المزيد الكيانات

اكتشف الأشخاص، والأماكن، والأحداث، والأنواع الأخرى من الكيانات المذكورة في محتواك باستخدام قدراتنا المبتكرة.

 تعرف على المزيد الفئات (التجريبية)

صنِّف بياناتك بدقة باستخدام تسلسل هرمي للتصنيف من خمسة مستويات.

 تعرف على المزيد التصنيفات

صنَّف النص باستخدام تسميات مخصصة لأتمتة مهام سير العمل واستخراج الرؤى وتحسين البحث والاكتشاف.

 تعرف على المزيد المفاهيم

حدد المفاهيم عالية المستوى التي لا تتم الإشارة إليها بالضرورة مباشرة في محتواك.

 تعرف على المزيد العواطف

استخرج العواطف (الفرح، والغضب، والحزن، والخوف، والمشاعر الأخرى) التي تنقلها عبارات مستهدفة محددة أو المستند ككل.

 تعرف على المزيد المشاعر (التجريبية)

حلّل المشاعر (إيجابية، أو سلبية، أو محايدة) تجاه عبارات مستهدفة محددة وتجاه المستند ككل.

 تعرف على المزيد العلاقات

افهم العلاقة بين كيانين داخل محتواك وحدد نوع العلاقة.

 تعرف على المزيد البيانات الوصفية 

استخرج المعلومات بسرعة من مستند مثل الكاتب والعنوان والصور وتواريخ النشر.

 تعرف على المزيد الأدوار الدلالية

حلّل الجمل إلى صيغة الفاعل-الفعل-المفعول به وحدد الكيانات والكلمات الرئيسية التي تُعدّ فاعلًا أو مفعولًا به.

 تعرف على المزيد

دراسات حالة

مختبر Mushi Lab أنشأ مختبر Mushi Lab منصة Clearscope لتحليل المحتوى عالي الأداء وتحديد التوصيات القابلة للتنفيذ، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 15% على أساس شهري. تعرف على المزيد
Global Regulation أنشأت شركة Global-Regulation محرك بحث شامل عن القانون العالمي، يعمل في فهرسة ومعالجة وترجمة ما يقرب من 2 مليون قانون من 100 بلد. تعرف على المزيد
طريقة عمل تسعير NLU

إن IBM Watson Natural Language Understanding عبارة عن عرض ضمن IBM Cloud.
وللحصول على أسعار مفصلة عن Natural Language Understanding، راجع الجدول التالي. ولمزيد من المعلومات الإضافية عن نماذج التسعير الأوسع نطاقًا ونهجنا الأوسع نطاقًا، تفضل بزيارة  نظرة عامة على تسعير IBM Cloud.

يُرجى زيارة حاسبة التسعير  هنا، التي تعطي تقديرًا لتكاليفك بناءً على عدد النماذج المخصصة وعناصر NLU شهريًا.
Lite

خطة Lite هي خطة دائمة لـ 30,000 عنصر من عناصر NLU ونموذج مخصص واحد لكل شهر تقويمي. وبمجرد وصولك إلى حد الـ 30,000 عنصر من عناصر NLU في شهر تقويمي، سيجري تعليق مثيل NLU وإعادة تفعيله في اليوم الأول من الشهر التقويمي التالي. نوصي بخطة Lite لإثبات صحة المفاهيم (POC) والخطة القياسية (standard) لأغراض الإنتاج ذات الاستخدام الأعلى.

البدء القياسي

تدعم الخطة القياسية (Standard Plan) أكثر من 5 ملايين عنصر/شهر بسعر يبدأ من 0.003 دولار أمريكي لكل عنصر. ويتضمن الإصدار القياسي عددًا غير محدود من نماذج الكيانات والعلاقات المخصصة التي جرى تدريبها باستخدام WKS مقابل 800 دولار أمريكي ونماذج تصنيف مخصصة مقابل 25 دولارًا أمريكيًا.

البدء
الشراكة مع IBM

سرّع نمو  عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار  مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول  تجارية  محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
استكشف طرقًا لتسريع نموك مع شركة IBM
تعرف على المزيد

بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للدمج من IBM
تم تحسينه باستخدام Intel

تتعاون شركتا IBM وIntel منذ فترة طويلة في مجال البيانات ومنتجات الذكاء الاصطناعي. وحديثًا، تعاونت شركة IBM Research مع شركة Intel لتحسين أداء مكتبة Watson NLP لـ Embed وWatson NLU مع Intel oneDNN وTensorflow. وقد أظهر الحل المتكامل، المدعوم من OneAPI، مزايا تصل إلى 35% في إنتاجية الأداء 4 لمهام NLP وNLU الرئيسية.

 برنامج IBM Watson Natural Language Understanding المدعوم بمعالجات Intel

تستخدم IBM Watson NLP Library for Embed المدعومة بمعالجات Intel والمحسّنة باستخدام أدوات برمجيات Intel، تقنيات التعلّم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات غير المؤسسة.

 اقرأ ملخص الحل أدوات Intel OneAPI التي تعمل على تسريع IBM Watson Natural Language Processing Library

يمكن لدمج OneAPI من Intel وNLP Library من IBM Watson تسريع أداء مهام البرمجة NLP المختلفة، مثل تحليل المشاعر، ونمذجة المواضيع، والتعرّف على الكيانات المُسماة، واستخراج الكلمات الرئيسية، وتصنيف النصوص، وتصنيف الكيانات، وتضمين الكلمات.

 اقرأ مدونة IBM Research تُوضح تفاصيل IBM Watson NLU ومسرّعات البيانات على بنية تحتية قائمة على Intel Xeon

نظرة عامة سريعة عن تكامل IBM Watson NLU والمسرّعات في البنية التحتية المستندة إلى Intel Xeon باستخدام روابط لمصادر مختلفة.

 اقرأ النظرة العامة
الموارد
العرض التوضيحي لـ NLU

تفاعل مع شكل توضيحي مباشر لـ Watson NLU.

الوثائق

ابحث عن وثائق لـ IBM Watson Natural Language Understanding.

مرجع واجهة برمجة التطبيقات (API)

استكشف وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Watson NLU.

 حزم SDK

استكشف مجموعة من حزم SDK التي تعمل مع واجهات برمجة تطبيقات Watson REST.

استكشف محفظة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين​

اطّلع على محفظة IBM للذكاء الاصطناعي القابل للتضمين الخاصة بمورّدي البرامج المستقلين لمعرفة المزيد عن اختيار عامل الشكل المناسب للذكاء الاصطناعي لحلّك التجاري.

 البدء في استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

تعرّف على كيفية البدء في استخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية.

طريقة البدء باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

تعمّق في كيفية عمل تقنية معالجة اللغة الطبيعية.

طريقة الحصول على فوائد بقيمة 6.13 ملايين دولار أمريكي

استكشف نتائج دراسة مستقلة توضح المزايا التي حصل عليها عملاء Watson.

كيفية نشر النماذج المخصصة

تعرّف على كيفية إعداد نماذج مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.

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 Watson Discovery

تطبيق معالجة اللغة الطبيعية لاكتشاف الرؤى والإجابات بسرعة أكبر، وتحسين سير العمل التشغيلي.

 watsonx Assistant

تلبية طلبات العملاء على مستوى القنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. يُمكنك توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية. أفضل ما في الأمر: السماح لفرقك بالتركيز في الأعمال ذات القيمة الأعلى - كل ذلك مع تقليل التكاليف.
اتخِذ الخطوة التالية

انطلق الآن مع IBM Watson Natural Language Understanding واختبر تشغيل خدمة الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية على سحابة IBM Cloud.

 ابدأ مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق المجتمع الشراكة مع IBM
الحواشي

4"تحسين أداء Watson NLP في منتجات IBM من خلال تحسينات Intel،" (مذكرة فنية بحثية من IBM: أكتوبر 2022).