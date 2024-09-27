إن IBM Watson Natural Language Understanding عبارة عن عرض ضمن IBM Cloud.

وللحصول على أسعار مفصلة عن Natural Language Understanding، راجع الجدول التالي. ولمزيد من المعلومات الإضافية عن نماذج التسعير الأوسع نطاقًا ونهجنا الأوسع نطاقًا، تفضل بزيارة نظرة عامة على تسعير IBM Cloud.

يُرجى زيارة حاسبة التسعير هنا، التي تعطي تقديرًا لتكاليفك بناءً على عدد النماذج المخصصة وعناصر NLU شهريًا.