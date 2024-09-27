يستخدم IBM Watson Natural Language Understanding التعلم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات النصية غير المؤسسة. تعمّق في بياناتك باستخدام تحليلات النصوص لاستخراج الفئات، والتصنيف، والكيانات، والكلمات المفتاحية، والمشاعر، والعاطفة، والعلاقات، وتركيب الجمل.
يُعدّ Natural Language Understanding أفضل خدمة تحليلات نصية يُمكن دمجها في مسار البيانات الحالي الذي يدعم 13 لغة حسب الميزة. تتم استضافة NLU في دالاس وواشنطن العاصمة وفرانكفورت وسيدني.
تُشكّل قدرات NLU المماثلة جزءًا من مكتبة IBM Watson NLLP Library for Embed، وهي مكتبة مدمجة في حاويات لشركاء IBM لدمجها في تطبيقاتهم التجارية.
6.13 ملايين دولار أمريكي من الفوائد على مدار ثلاث سنوات¹
عائد استثمار(ROI) بنسبة 383% على مدار ثلاث سنوات²
تخفيض الوقت المستغرق في مهام جمع المعلومات بنسبة 50%³
زيادة سنوية بنسبة 5% في الإيرادات³
درّب Watson على فهم لغة عملك واستخراج رؤى مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.
أظهِر الرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لتزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجون إليها لسحب البيانات الوصفية والأنماط من مجموعات هائلة من البيانات.
انشر Watson Natural Language Understanding خلف جدار حمايتك أو في أي منصة سحابية.
اكتشف الأشخاص، والأماكن، والأحداث، والأنواع الأخرى من الكيانات المذكورة في محتواك باستخدام قدراتنا المبتكرة.
صنِّف بياناتك بدقة باستخدام تسلسل هرمي للتصنيف من خمسة مستويات.
صنَّف النص باستخدام تسميات مخصصة لأتمتة مهام سير العمل واستخراج الرؤى وتحسين البحث والاكتشاف.
حدد المفاهيم عالية المستوى التي لا تتم الإشارة إليها بالضرورة مباشرة في محتواك.
استخرج العواطف (الفرح، والغضب، والحزن، والخوف، والمشاعر الأخرى) التي تنقلها عبارات مستهدفة محددة أو المستند ككل.
حلّل المشاعر (إيجابية، أو سلبية، أو محايدة) تجاه عبارات مستهدفة محددة وتجاه المستند ككل.
افهم العلاقة بين كيانين داخل محتواك وحدد نوع العلاقة.
استخرج المعلومات بسرعة من مستند مثل الكاتب والعنوان والصور وتواريخ النشر.
حلّل الجمل إلى صيغة الفاعل-الفعل-المفعول به وحدد الكيانات والكلمات الرئيسية التي تُعدّ فاعلًا أو مفعولًا به.
إن IBM Watson Natural Language Understanding عبارة عن عرض ضمن IBM Cloud.
وللحصول على أسعار مفصلة عن Natural Language Understanding، راجع الجدول التالي. ولمزيد من المعلومات الإضافية عن نماذج التسعير الأوسع نطاقًا ونهجنا الأوسع نطاقًا، تفضل بزيارة نظرة عامة على تسعير IBM Cloud.
يُرجى زيارة حاسبة التسعير هنا، التي تعطي تقديرًا لتكاليفك بناءً على عدد النماذج المخصصة وعناصر NLU شهريًا.
خطة Lite هي خطة دائمة لـ 30,000 عنصر من عناصر NLU ونموذج مخصص واحد لكل شهر تقويمي. وبمجرد وصولك إلى حد الـ 30,000 عنصر من عناصر NLU في شهر تقويمي، سيجري تعليق مثيل NLU وإعادة تفعيله في اليوم الأول من الشهر التقويمي التالي. نوصي بخطة Lite لإثبات صحة المفاهيم (POC) والخطة القياسية (standard) لأغراض الإنتاج ذات الاستخدام الأعلى.
تدعم الخطة القياسية (Standard Plan) أكثر من 5 ملايين عنصر/شهر بسعر يبدأ من 0.003 دولار أمريكي لكل عنصر. ويتضمن الإصدار القياسي عددًا غير محدود من نماذج الكيانات والعلاقات المخصصة التي جرى تدريبها باستخدام WKS مقابل 800 دولار أمريكي ونماذج تصنيف مخصصة مقابل 25 دولارًا أمريكيًا.
سرّع نمو عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للدمج من IBM
تتعاون شركتا IBM وIntel منذ فترة طويلة في مجال البيانات ومنتجات الذكاء الاصطناعي. وحديثًا، تعاونت شركة IBM Research مع شركة Intel لتحسين أداء مكتبة Watson NLP لـ Embed وWatson NLU مع Intel oneDNN وTensorflow. وقد أظهر الحل المتكامل، المدعوم من OneAPI، مزايا تصل إلى 35% في إنتاجية الأداء 4 لمهام NLP وNLU الرئيسية.
تستخدم IBM Watson NLP Library for Embed المدعومة بمعالجات Intel والمحسّنة باستخدام أدوات برمجيات Intel، تقنيات التعلّم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات غير المؤسسة.
يمكن لدمج OneAPI من Intel وNLP Library من IBM Watson تسريع أداء مهام البرمجة NLP المختلفة، مثل تحليل المشاعر، ونمذجة المواضيع، والتعرّف على الكيانات المُسماة، واستخراج الكلمات الرئيسية، وتصنيف النصوص، وتصنيف الكيانات، وتضمين الكلمات.
نظرة عامة سريعة عن تكامل IBM Watson NLU والمسرّعات في البنية التحتية المستندة إلى Intel Xeon باستخدام روابط لمصادر مختلفة.
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تلبية طلبات العملاء على مستوى القنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. يُمكنك توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية. أفضل ما في الأمر: السماح لفرقك بالتركيز في الأعمال ذات القيمة الأعلى - كل ذلك مع تقليل التكاليف.
4"تحسين أداء Watson NLP في منتجات IBM من خلال تحسينات Intel،" (مذكرة فنية بحثية من IBM: أكتوبر 2022).