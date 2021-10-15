ما روبوت المحادثة؟

روبوت المحادثة هو برنامج حاسوبي يحاكي المحادثة البشرية مع مستخدم نهائي. ليست كل روبوتات المحادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI)، لكن روبوتات المحادثة الحديثة تستخدم بشكل متزايد تقنيات الذكاء الاصطناعي الحوارية مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم أسئلة المستخدم وأتمتة الردود عليها.
سيوفر الجيل القادم من روبوتات المحادثة المدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وظائف أكثر تطورًا من خلال فهمها للغة المشتركة والاستفسارات المعقدة، وقدرتها على التكيف مع أسلوب المستخدم في المحادثة واستخدام العواطف عند الإجابة عن أسئلة المستخدمين. يمكن أن يستطلع قادة الأعمال هذا المستقبل بوضوح: حيث يقول 85% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتفاعل مباشرة مع العملاء في غضون العامين المقبلين، كما ورد في دراسة دليل المديرين التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أجرتها شركة IBM. يمكن أن تُمكّن حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات الشركات من أتمتة الخدمة الذاتية وتسريع عملية تطوير تجارب مستخدمين استثنائية.
لم تعد روبوتات المحادثة الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة (FAQs) بحاجة إلى برمجة مسبقة تزودها بالإجابات عن أسئلة محددة: فقد أصبح من الأسهل والأسرع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع قاعدة بيانات المؤسسة لإنشاء إجابات تلقائية استجابةً لمجموعة أوسع من الأسئلة.
في حين أن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري يمكن أن تستقبل أسئلة المستخدمين أو تعليقاتهم وتُنشئ ردًا شبيهًا برد الإنسان، يمكن أن تتفوق عليها روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من حيث إنشاء محتوى جديد كمخرجات. يمكن أن يشمل هذا المحتوى الجديد نصوص وصور وصوت عالي الجودة تدرب عليها على أساس نماذج لغوية كبيرة عالية الجودة. يمكن لواجهات روبوت المحادثة المزودة بالذكاء الاصطناعي التوليدي التعرف على المحتوى وتلخيصه وترجمته والتنبؤ به وإنشائه استجابةً لاستعلام المستخدم دون الحاجة إلى تفاعل بشري.
تتحسن روبوتات الدردشة من فئة المؤسسات وذاتية التعلم المدعومة بالذكا ء الاصطناعي التوليدي والمصممة باستخدام منتج الذكاء الاصطناعي الحواري باستمرار وتلقائيًا. وهي تستخدم خوارزميات تتعلم تلقائيًا من التفاعلات السابقة أفضل السبل للرد على الأسئلة وتحسين توجيه مسار المحادثة.
يمكن أن تُسهل روبوتات المحادثة على المستخدمين العثور على المعلومات من خلال الرد الفوري على الأسئلة والطلبات—من خلال الإدخال النصي أو الصوتي أو كليهما—من دون الحاجة إلى تدخل بشري أو بحث يدوي.
لقد أصبحت تقنية روبوتات المحادثة منتشرة في الوقت الحالي، وهي موجودة في كل مكان، بدءًا من مكبرات الصوت الذكية في المنزل وتطبيقات المراسلة التي يستخدمها المستهلكون مثل الرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وFacebook Messenger، وصولاً إلى تطبيقات المراسلة في مكان العمل بما في ذلك Slack. لا تقتصر إمكانات أحدث تطورات روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يُشار إليها غالبًا باسم "المساعدين الافتراضين الأذكياء" أو "الوكلاء الافتراضيين"، على فهم الاسترسال في المحادثة من خلال استخدام نماذج لغوية متطورة فحسب، بل تعمل أيضًا على أتمتة المهام ذات الصلة. إلى جانب المساعدين الافتراضيين الأذكياء المشهورين المستخدمين من المستهلكين - مثل Siri المقدمة من شركة Apple، وAmazon Alexa، وGemini المقدم من شركة Google، وChatGPT المقدم من شركة OpenAI - يتزايد استخدام الوكلاء الافتراضيين أيضًا في المؤسسات لمساعدة العملاء والموظفين.
ومن أجل تعزيز إمكانات التطبيقات المستخدمة بالفعل، يمكن دمج روبوتات المحادثة المحسنة في البرنامج الذي تستخدمه المؤسسة بالفعل. على سبيل المثال، يمكن إضافة روبوت المحادثة إلى Microsoft Teams لإنشاء مركز إنتاجي وتخصيصه حيث يجمع بين المحتوى والأدوات والأعضاء للدردشة والاجتماع والتعاون.
لتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتوفرة بالمؤسسة، يمكن دمج روبوتات المحادثة على مستوى المؤسسات في الأنظمة الأساسية وتنظيم سير العمل داخل نظام إدارة علاقات العملاء وخارجه. يمكن أن تتخذ روبوتات المحادثة إجراءات روتينية في الوقت الفعلي مثل تغيير كلمة المرور، وصولاً إلى إنشاء سير عمل معقد متعدد الخطوات يشمل تطبيقات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد التحليلات الحوارية على تحليل المعارف واستخلاصها من المحادثات باللغة الطبيعية، والتي تُجرى عادةً بين العملاء الذين يتعاملون مع الشركات من خلال روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين.
يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة فائقة الإمكانات من شأنها تطوير إستراتيجيات تسويق حواري. تتوفر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكنها اكتشاف معارف بشأن تفاعل العملاء وأنماط الشراء الخاصة بهم لإجراء محادثات أكثر إقناعًا، وتقديم تجارب رقمية أكثر اتساقًا وتخصيصًا عبر قنوات الويب والمراسلة الخاصة بك.
كانت روبوتات المحادثة القديمة في الأساس برامج تفاعلية للرد على الأسئلة الشائعة، والتي اعتمدت على مجموعة محدودة من الأسئلة الشائعة مع إجابات مكتوبة مسبقًا. ولعدم تمكنها من تفسير اللغة الطبيعية، كانت تتطلب هذه الأسئلة الشائعة عادةً من المستخدمين الاختيار من بين كلمات وعبارات بسيطة لمواصلة المحادثة. لا تتمكن روبوتات المحادثة التقليدية البدائية هذه من معالجة الأسئلة المعقدة، ولا حتى الإجابة عن الأسئلة البسيطة التي لم يتوقعها المطورون.
وبمرور الوقت، أصبح بإمكان خوارزميات روبوتات المحادثة إجراء برمجة أكثر تعقيدًا قائمة على القواعد وكذلك معالجة اللغة الطبيعية، ما يسمح للعملاء بالتعبير عن استفساراتهم بطريقة حوارية. وقد أدى هذا إلى ظهور نوع جديد من روبوتات المحادثة، يفهم السياق ويدعم التعلم الآلي من أجل التحسين المتواصل لإمكانات معالجة الاستعلامات والتنبؤ بها بشكل صحيح من خلال التعرض للغة البشرية بشكل متزايد.
تعتمد روبوتات المحادثة الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي على فهم اللغة الطبيعية (NLU) لتمييز معنى مدخلات المستخدم المفتوحة، والتغلب على أي شيء بدءًا من الأخطاء الإملائية وحتى مشاكل الترجمة. ثم تُحدد أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من هذا المعنى "المقصد" المحدد الذي يريد المستخدم أن يتصرف روبوت المحادثة بناءً عليه، وتستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري لصياغة رد مناسب. تستفيد تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه من كل من التعلم الآلي والتعلم العميق—وهي عناصر مختلفة من الذكاء الاصطناعي، ذات أوجه اختلاف دقيقة— لتطوير قاعدة بيانات دقيقة بشكل متزايد من الأسئلة والإجابات المستمدة من تفاعلات المستخدم. وقد أدى هذا التطور، الذي يعتمد على التطورات الأخيرة في النماذج اللغوية الكبرى (LLMs)، إلى زيادة رضا العملاء وتعزيز مرونة تطبيقات روبوت المحادثة.
يمكن أن يختلف الوقت المستغرق لتطوير روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بناءً على التقنيات وأدوات التطوير المستخدمة، ومدى تعقيد روبوت المحادثة، والمزايا المطلوبة، ومدى توافر البيانات - وما إذا كان ينبغي دمجه في أنظمة أو قواعد بيانات أو منصات أخرى. باستخدام منصة سهلة الاستخدام ومنعدمة الرموز / ذات الرموز المنخفضة، يمكن تطوير روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
غالبًا ما تُستخدم مصطلحات روبوت المحادثة وروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والوكيل الافتراضي بشكل متبادل، ما قد يسبب بعض اللبس. وفي حين أن التقنيات التي تشير إليها تلك المصطلحات مرتبطة بشكل وثيق، إلا إن أوجه الاختلاف الدقيقة بينها تؤدي إلى اختلافات مهمة في إمكانات كل منها.
روبوت المحادثة هو المصطلح الأكثر شمولاً وعمومية. فأي برنامج يحاكي المحادثة البشرية، سواء كان مدعومًا بنظام التنقل بالقائمة التقليدي على غرار شجرة القرارات أو الذكاء الاصطناعي الحواري، يُعد روبوت محادثة. يمكن العثور على روبوتات المحادثة عبر أي قناة تواصل تقريبًا، بدءًا من قوائم الهاتف إلى وسائل التواصل الاجتماعي وحتى تطبيقات ومواقع ويب محددة.
روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي روبوتات محادثة تستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من التعلم الآلي - الذي يتكون من الخوارزميات والمزايا ومجموعات البيانات - الذي يعمل على تحسين الاستجابات بمرور الوقت، ووصولاً إلى معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية (NLU) التي تفسر استفسارات المستخدم بدقة وتطابقها مع مقاصد محددة. تعمل إمكانات التعلم العميق على تمكين روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى تصبح أكثر دقة بمرور الوقت، وهذا بدوره يُمكّن البشر من التفاعل مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر طبيعية وسلاسة من دون أن يساء فهمهم.
الوكلاء الافتراضيون هم تطور إضافي لبرنامج روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي لا يستخدم فقط الذكاء الاصطناعي الحواري لإجراء الحوار والتعلم العميق للتحسين الذاتي بمرور الوقت، ولكن غالبًا ما يقرن تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه بأتمتة العمليات الآلية (RPA) في واجهة واحدة للعمل مباشرةً بناءً على مقصد المستخدم من دون المزيد من التدخل البشري.
ولتوضيح أوجه الاختلاف، تخيل أن المستخدم لديه فضول لمعرفة حالة الطقس غدًا. باستخدام روبوت المحادثة التقليدي، يمكن أن يكتب المستخدم عبارة محددة "أخبرني بتوقعات الطقس." فيرد روبوت المحادثة قائلاً إنها ستمطر. أما مع روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيمكن أن يسأل المستخدم قائلاً: "كيف سيكون طقس الغد؟ فيُفسر روبوت المحادثة السؤال بشكل صحيح، ويقول إنها ستمطر. أما مع الوكيل الافتراضي، فيمكن أن يسأل المستخدم قائلاً: "كيف سيكون طقس الغد؟"—ولا يتنبأ الوكيل الافتراضي بهطول المطر في الغد فحسب، بل يقترح أيضًا ضبط المنبه في وقت مبكر تحسبًا للتأخير في ساعة الذروة الصباحية بسبب المطر.
يستخدم المستهلكون روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العديد من أنواع المهام، بدءًا من التفاعل مع تطبيقات الأجهزة المحمولة وحتى استخدام الأجهزة المصممة لهذا الغرض مثل منظمات الحرارة الذكية وأجهزة المطبخ الذكية. تتنوع استخدامات الشركات كذلك: يستخدم المسوّقون روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص تجارب العملاء وتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية؛ وتستخدمها فرق تقنية المعلومات والموارد البشرية لتفعيل الخدمة الذاتية للموظفين؛ وتعتمد مراكز الاتصال على روبوتات المحادثة لتبسيط الاتصالات الواردة وتوجيه العملاء إلى الموارد.
يمكن أن تسترجع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري المحادثات مع المستخدمين وتدمج هذا السياق في تفاعلاتهم. وعند الجمع بينها وبين إمكانات الأتمتة بما في ذلك أتمتة العمليات الآلية (RPA)، يمكن أن يُنجز المستخدمون المهام المعقدة من خلال تجربة روبوت المحادثة. وإذا كان المستخدم غير راضٍ ويحتاج إلى التحدث إلى شخص حقيقي، فيمكن تحويله بسلاسة. وبمجرد التحويل، يمكن أن يستعرض وكيل الدعم المباشر سجل المحادثة مع روبوت المحادثة كاملاً.
ويمكن أن تتنوع واجهات المحادثة أيضًا. روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُستخدَم بشكل شائع في تطبيقات المراسلة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات المراسلة المستقلة، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة، وحتى في المكالمات الهاتفية (حيث تُعرف أيضًا باسم الاستجابة الصوتية التفاعلية أو IVR).
تشمل حالات الاستخدام النموذجية ما يلي:
تقديم مساعدة فورية ودائمة لخدمة العملاء أو حل مشاكل الموارد البشرية.
تقديم توصيات مخصصة في مجال التجارة الإلكترونية.
الترويج للمنتجات والخدمات من خلال تسويق روبوت المحادثة.
تحديد الحقول في النماذج والتطبيقات المالية.
جدولة المواعيد وحجزها في مراكز الرعاية الصحية.
تفعيل تذكيرات آلية للمهام المحددة بوقت أو موقع.
وتوفر بدورها إمكانات روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي من شأنها معالجة اللغة البشرية الطبيعية بدقة وأتمتة الخدمات المخصصة مزايا واضحة للشركات والعملاء على حد سواء.
قبل ظهور روبوتات المحادثة، كانت أي أسئلة أو استفسارات أو شكاوى من العملاء—كبيرة كانت أو صغيرة—تتطلب استجابة بشرية. ومن الطبيعي أن تنشأ بعض مشكلات العملاء الملحة أو العاجلة في بعض الأحيان خارج ساعات العمل، أو في عطلة نهاية الأسبوع، أو خلال العطلات الرسمية. لكن توفير الموظفين في أقسام خدمة العملاء لتلبية الطلبات غير المتوقعة، سواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا، يُعد هدفًا مكلفًا وصعبًا.
اليوم، تستطيع روبوتات المحادثة إدارة تفاعلات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع تحسين جودة الاستجابات وخفض التكاليف بشكل مستمر. تقوم روبوتات المحادثة بأتمتة عمليات سير العمل وتحرير الموظفين من المهام المتكررة. يمكن لروبوت المحادثة أيضًا تخليص خدمة دعم العملاء من أوقات الانتظار الطويلة عبر الهاتف، أو حتى من أوقات انتظار أطول لرسائل البريد الإلكتروني والدردشة والدعم عبر الويب، لأنها ستكون متاحة على الفور لأي عدد من المستخدمين في وقت واحد. ستكون هذه تجربة رائعة للمستخدم، ومن المرجح أن يظهر العملاء الراضون عن الخدمة الولاء للعلامة التجارية.
يُعد توفير موظفين في مركز دعم العملاء ليلاً ونهارًا أمرًا مكلفًا. وبالمثل، فإن الوقت المستغرق في الرد على الاستفسارات المتكررة (والتدريب المطلوب لجعل هذه الردود متسقة بشكل موحد) يُعد أمرًا مكلفًا أيضًا. تُتيح العديد من المؤسسات حول العالم إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ هذه الوظائف، ولكن فعل ذلك يلزم تكلفة كبيرة ويقلل من التحكم في تفاعلات العملاء مع العلامة التجارية.
ومع ذلك، يمكن أن يرد روبوت المحادثة على الأسئلة على مدار الساعة في اليوم، وطوال أيام الأسبوع. ويمكنه توفير خط دعم أول جديد، أو تقديم دعم إضافي خلال فترات الذروة، أو الرد على الأسئلة المتكررة المملة حتى يتمكن الوكلاء البشريون من التركيز على المشكلات الأكثر تعقيدًا. يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة على تقليل عدد المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساعدة بشرية، ما يساعد الشركات على زيادة عدد الموظفين بكفاءة أكبر لتلبية الطلب المتزايد أو الطلبات خارج ساعات العمل.
يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة على جذب عملاء محتملين وزيادة المبيعات وتحسين معدلات التحول. على سبيل المثال، قد يكون لدى العميل الذي يتصفح موقعًا إلكترونيًا بحثًا عن منتج أو خدمة استفسارات حول مزايا أو سمات أو باقات مختلفة. يمكن أن يقدم روبوت المحادثة هذه الإجابات في الحال، ما يساعد على دفع العميل نحو الشراء. بالنسبة إلى عمليات الشراء الأكثر تعقيدًا التي تستخدم مسار مبيعات متعدد الخطوات، يمكن أن يطرح روبوت المحادثة أسئلة حول تأهيل العملاء المحتملين وحتى توصيل العميل مباشرةً بوكيل مبيعات مدرب.
يمكن أن تتحول أي ميزة من مزايا روبوت المحادثة إلى عيب في حال استخدام المنصة أو البرمجة أو البيانات الخاطئة. يمكن أن توفر روبوتات المحادثة التقليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خدمة عملاء سريعة، ولكن بها أوجه قصور أيضًا. يعتمد الكثير من الأشخاص على الأنظمة القائمة على القواعد التي تعمل على أتمتة المهام وتقدم ردودًا محددة مسبقًا على استفسارات العملاء.
يمكن أن تجلب روبوتات المحادثة الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي مخاطر أمنية، إلى جانب مخاطر تسرب البيانات، والمخاوف المتعلقة بأن تكون السرية والمسؤولية دون المستوى المطلوب، وتعقيدات الملكية الفكرية، والترخيص غير الكامل لبيانات المصدر، والخصوصية غير المضمونة، والامتثال للقوانين الدولية. في حال نقص بيانات الإدخال المناسبة، يوجد خطر دائم وهو "ظهور نتائج خاطئة"، وتقديم إجابات غير دقيقة أو غير ذات صلة تتطلب من العميل الانتقال بالمحادثة إلى قناة أخرى.
يُشكل الأمان وتسرب البيانات خطرًا في حال إدخال معلومات حساسة خاصة بطرف خارجي أو معلومات داخلية خاصة بالشركة في روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي—لتصبح جزءًا من نموذج بيانات روبوت المحادثة ويمكن مشاركتها مع الآخرين الذين يطرحون أسئلة ذات صلة. قد يؤدي ذلك إلى تسرب البيانات وانتهاك السياسات الأمنية للمؤسسة.
يمكن أن يكون لاختيار منتج روبوت المحادثة المناسب مردود كبير على كل من الشركات والمستخدمين. حيث يستفيد المستخدمون من الدعم الفوري والدائم بينما يمكن أن تُلبي الشركات التوقعات بشكل أفضل من دون الحاجة إلى عمليات تأهيل الموظفين المكلفة.
على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم شركة تجارة إلكترونية روبوت المحادثة لتزويد العملاء الذين يتصفحون الموقع بمعلومات أكثر تفصيلاً عن المنتجات التي يستعرضونها. وقد يطلب قسم الموارد البشرية في إحدى المؤسسات من أحد المطورين تطوير روبوت محادثة يمكنه منح الموظفين وصولاً متكاملاً إلى جميع مزايا الخدمة الذاتية لديهم. وقد يرغب مهندسو البرمجيات في دمج روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في منتجاتهم المعقدة.
مهما كانت حالتك أو مشروعك، إليك خمسًا من أفضل الممارسات والنصائح التي تساعدك على اختيار منتج روبوت المحادثة.
تعرف على كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على تبني تقنية الوكيل الافتراضي (VAT) بشكل كبير.
تعلّم كيف يمكن لمساعد IBM® watsonx Assistant™ خفض التكاليف وزيادة الإيرادات وتحرير الموارد الثمينة للأعمال ذات القيمة الأعلى.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على بناء وتوفير حلول تجارية مبتكرة جديدة.
تعمّق في العناصر الثلاثة الهامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري. استكشف كيف يمكنك تسريع التواصل مع العملاء وتعزيز الإنتاجية وتحسين الإيرادات باستخدام IBM Watsonx Assistant.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.