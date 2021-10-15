ما روبوت المحادثة؟

سيوفر الجيل القادم من روبوتات المحادثة المدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وظائف أكثر تطورًا من خلال فهمها للغة المشتركة والاستفسارات المعقدة، وقدرتها على التكيف مع أسلوب المستخدم في المحادثة واستخدام العواطف عند الإجابة عن أسئلة المستخدمين. يمكن أن يستطلع قادة الأعمال هذا المستقبل بوضوح: حيث يقول 85% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتفاعل مباشرة مع العملاء في غضون العامين المقبلين، كما ورد في دراسة دليل المديرين التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أجرتها شركة IBM. يمكن أن تُمكّن حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات الشركات من أتمتة الخدمة الذاتية وتسريع عملية تطوير تجارب مستخدمين استثنائية.

لم تعد روبوتات المحادثة الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة (FAQs) بحاجة إلى برمجة مسبقة تزودها بالإجابات عن أسئلة محددة: فقد أصبح من الأسهل والأسرع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع قاعدة بيانات المؤسسة لإنشاء إجابات تلقائية استجابةً لمجموعة أوسع من الأسئلة.

في حين أن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري يمكن أن تستقبل أسئلة المستخدمين أو تعليقاتهم وتُنشئ ردًا شبيهًا برد الإنسان، يمكن أن تتفوق عليها روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من حيث إنشاء محتوى جديد كمخرجات. يمكن أن يشمل هذا المحتوى الجديد نصوص وصور وصوت عالي الجودة تدرب عليها على أساس نماذج لغوية كبيرة عالية الجودة. يمكن لواجهات روبوت المحادثة المزودة بالذكاء الاصطناعي التوليدي التعرف على المحتوى وتلخيصه وترجمته والتنبؤ به وإنشائه استجابةً لاستعلام المستخدم دون الحاجة إلى تفاعل بشري.

تتحسن روبوتات الدردشة من فئة المؤسسات وذاتية التعلم المدعومة بالذكا ء الاصطناعي التوليدي والمصممة باستخدام منتج الذكاء الاصطناعي الحواري باستمرار وتلقائيًا. وهي تستخدم خوارزميات تتعلم تلقائيًا من التفاعلات السابقة أفضل السبل للرد على الأسئلة وتحسين توجيه مسار المحادثة.