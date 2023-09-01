ما هي هلاوس الذكاء الاصطناعي؟

تشير الهلوسة في الذكاء الاصطناعي إلى ظاهرة تحدث عندما يدرك النموذج اللغوي الكبير (LLM)-غالبًا ما يكون روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أو أداة رؤية الكمبيوتر —أنماطًا أو كائنات غير موجودة أو غير مرئية للمراقبين البشريين، ويقوم بإنشاء مخرجات غير منطقية أو غير صحيحة تمامًا.
بشكل عام، عندما يقدم المستخدم طلبًا لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه يرغب في مخرجات تتناسب مع الطلب (أي إجابة صحيحة على سؤاله). ومع ذلك، في بعض الأحيان تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بإنتاج مخرجات لا تستند إلى بيانات التدريب، أو يتم تفسيرها بشكل غير صحيح من قبل المحول، أو لا تتبع أي نمط يمكن التعرف عليه. بمعنى آخر، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي "يهلوس" في الرد.
وقد يبدو المصطلح متناقضًا، نظرًا لأن الهلوسة ترتبط عادةً بالعقل البشري أو الحيوانات، وليس بالآلات. ولكن من الناحية المجازية، تصف الهلوسة هذه المخرجات وصفًا دقيقًا، خاصةً في حالة التعرف على الصور والأنماط (حيث قد تبدو المخرجات غير واقعية بالكامل).
تشبه هلوسة الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يرى بها البشر أحيانًا أشكالًا في السحب أو الوجوه على القمر. في حالة الذكاء الاصطناعي، تحدث هذه التفسيرات الخاطئة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك فرط التخصيص، والتحيز في بيانات التدريب أو عدم دقتها والتعقيد العالي للنموذج.
يمكن أن يمثل منع المشكلات باستخدام التقنيات التوليدية مفتوحة المصدر تحديًا. بعض الأمثلة البارزة على هلوسة الذكاء الاصطناعي تشمل ما يلي:
ادعاء خاطئ من روبوت المحادثة Bard من جوجل بأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التقط أول صور لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية..1
اعتراف روبوت المحادثة Sydney من مايكروسوفت بأنه عشق المستخدمين وتجسس على موظفي Bing.2
على الرغم من أن العديد من هذه المشكلات قد تمت معالجتها وحلها منذ ذلك الحين، إلا أنه من السهل أن نرى كيف يمكن أن يؤدي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى في أحسن الظروف إلى عواقب غير متوقعة وغير مرغوب فيها.
يمكن أن يكون لهلوسة الذكاء الاصطناعي عواقب وخيمة على التطبيقات الواقعية. على سبيل المثال، قد يخطئ نموذج الذكاء الاصطناعي في تشخيص ورم جلدي حميد على أنه خبيث، مما يؤدي إلى تدخلات طبية غير ضرورية. كما يمكن أن تسهم هلوسة الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة. إذا استجابت روبوتات الأخبار التي تعاني من الهلوسة على استفسارات حول حالة طارئة بمعلومات لم يتم التحقق منها، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار سريع للأكاذيب، مما يعرقل جهود التخفيف من الأضرار. أحد المصادر الرئيسية للهلوسة في خوارزميات التعلم الآلي هو التحيز في المدخلات. إذا تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات تضم بيانات متحيزة أو غير ممثلة بشكل كافٍ، فقد يهلوس أنماطًا أو ميزات تعكس هذه التحيزات.
يمكن أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي أيضًا عرضة للهجمات العدائية، حيث يقوم المخترقون بتعديل طفيف في البيانات المدخلة للتلاعب بمخرجات النموذج. في مهام التعرف على الصور، على سبيل المثال، قد يتضمن الهجوم العدائي إضافة كمية صغيرة من التشويش المصمم خصيصًا إلى صورة، ما يتسبب في إساءة تصنيف الذكاء الاصطناعي لها. يمكن أن يشكل هذا خطرًا أمنيًا كبيرًا، خاصة في المجالات الحساسة مثل الأمن الإلكتروني وتقنيات المركبات الذاتية القيادة. يعمل الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي باستمرار على تطوير وسائل حماية ضد الهجمات العدائية لحماية أدوات الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه التقنيات التدريب العدائي—حيث يتم تدريب النموذج على مزيج من الأمثلة العادية والعدائية—لتعزيز الأمان. ولكن في الوقت ذاته، تظل اليقظة في مرحلتي التدريب والتأكد من الحقائق أمرًا بالغ الأهمية.
أفضل طريقة للتخفيف من تأثير الهلوسة الذكاء الاصطناعي هي منعها قبل حدوثها. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على عمل نماذج الذكاء الاصطناعي لديك على النحو الأمثل:
تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيانات الإدخال لإكمال المهام، وبالتالي فإن جودة مجموعات بيانات التدريب وأهميتها ستحدد سلوك النموذج وجودة مخرجاته. لمنع الهلوسة، تأكد من أن نموذج الذكاء الاصطناعي مدرب على بيانات متنوعة ومتوازنة ومنظمة تنظيما جيدا. سيساعد هذا النموذج الخاص بك على تقليل التحيز في المخرجات وتحسين فهم مهامه وتقديم مخرجات أكثر فعالية.
توضيح كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أي قيود على استخدامه سيساعد في تقليل الهلوسات. يجب على فريقك أو منظمتك تحديد مسؤوليات وقيود النظام، مما يساعده على إتمام المهام بشكل أكثر فعالية وتقليل النتائج غير ذات الصلة أو الهلوسات.
توفر قوالب البيانات للفرق تنسيقًا محددًا مسبقًا، مما يزيد من احتمالية أن يولد نموذج الذكاء الاصطناعي مخرجات تتوافق مع الإرشادات المحددة. يضمن الاعتماد على قوالب البيانات اتساق المخرجات ويقلل من احتمالية تقديم نتائج خاطئة.
تهلوس نماذج الذكاء الاصطناعي غالبًا لأنها تفتقر إلى القيود التي تحد من النتائج المحتملة. لتجنب هذه المشكلة وتحسين اتساق النتائج ودقتها، ضع قيودًا للنماذج باستخدام أدوات التصفية أو عتبات احتمالية واضحة.
اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي بدقة قبل استخدامه وتقييمه باستمرار ضروري لمنع الهلوسة. تحسن هذه العمليات الأداء العام للنظام وتمكن المستخدمين من تعديل النموذج أو إعادة تدريبه مع تغير البيانات.
إن التأكد من تحقق البشر من صحة مخرجات الذكاء الاصطناعي هو الخطوة الأخيرة لمنع الهلوسة. يضمن الإشراف البشري أنه في حالة حدوث هلوسة، يكون هناك شخص متاح لتصفية النتائج وتصحيحها. كما يمكن للمراجع البشري تقديم خبرة متخصصة تتيح له تقييم محتوى الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والملاءمة.
على الرغم من أن هلوسة الذكاء الاصطناعي تعد في معظم الحالات نتيجة غير مرغوب فيها، إلا أنها توفر مجموعة من حالات الاستخدام المثيرة التي يمكن أن تساعد المنظمات على استغلال إمكاناتها الإبداعية بطرق إيجابية. تشمل الأمثلة ما يلي:
تقدم الهلوسة الذكاء الاصطناعي نهجًا جديدًا للإبداع الفني، حيث توفر للفنانين والمصممين وغيرهم من المبدعين أداة لتوليد صور بصرية مذهلة وخيالية. بفضل قدرات هلوسة الذكاء الاصطناعي، يمكن للفنانين إنتاج صور سريالية تشبه الحلم تسهم في توليد أشكال وأساليب فنية جديدة.
تساعد هلوسة الذكاء الاصطناعي في تسهيل عرض مصور للبيانات من خلال الكشف عن روابط جديدة وتقديم وجهات نظر بديلة حول المعلومات المعقدة. يعتبر هذا الأمر ذا قيمة خاصة في مجالات مثل التمويل، حيث يساعد تصور الاتجاهات السوقية والبيانات المالية المعقدة في اتخاذ قرارات أكثر تفصيلًا وتحليل المخاطر.
تعزز هلوسة الذكاء الاصطناعي أيضاً التجارب الغامرة في الألعاب والواقع الافتراضي. باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للهلوسة وتوليد بيئات افتراضية مبتكرة، يمكن لمطوري الألعاب ومصممي الواقع الافتراضي تخيل عوالم جديدة ترتقي بتجربة المستخدم إلى مستويات جديدة. كما يمكن أن تضيف الهلوسة عنصر المفاجأة، وعدم القدرة على التنبؤ، والابتكار في تجارب الألعاب.
تعرّف على كيفية تأثير قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي على الأعمال التجارية، وكيفية الاستعداد، وكيف يمكنك التخفيف من المخاطر، وكيفية تحقيق التوازن بين اللوائح التنظيمية والابتكار.
تعرّف على التحديات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والحاجة إلى حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي وخطوات بناء إطار عمل موثوق وشفاف وقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي.
اقرأ عن تعزيز الممارسات الأخلاقية والمتوافقة مع مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
اكتسب فهمًا أعمق لكيفية ضمان الإنصاف، وإدارة الانجراف، والحفاظ على الجودة، وتعزيز قابلية التفسير باستخدام watsonx.governance™.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
يمكنك إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان ونشرها على السحابة أو بشكل محلي باستخدام IBM watsonx.governance.
تمكَّن من الاستعداد لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ووضع نهج حوكمة مسؤول للذكاء الاصطناعي بمساعدة IBM Consulting.
تبسيط كيفية إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي من خلال منصة GRC موحدة.
1 What Makes A.I. Chatbots Go Wrong?, The New York Times, 29 March 2023.
2 ChatGTP and the Generative AI Hallucinations, Medium, 15 March 2023.
3 Why Meta’s latest large language model survived only three days online, MIT Technology Review, 18 November 2022.