بالنسبة للشركات، ولا سيما التي تعمل في المجالات الخاضعة للوائح التنظيمية التي تدير متطلبات الامتثال وعمليات ضمان الجودة (QA) المتعددة، يُمثِّل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي (AI) تحديًا وفرصة في آن واحد.
يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في مؤسستك من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي لا تقتصر على مجرد تخفيف المخاطر والتحيز أو اكتشاف الانحراف وتحسين الدقة. تُعد الحوكمة الجيدة عاملاً مساعداً لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وهي ضرورية لبقاء الشركات الرائدة.
اكتشف كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في زيادة ثقة موظفيك في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاعتماد عليه وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين ثقة العملاء.
استكشف كيف يساعد مكتب IBM للخصوصية والتقنية المسؤولة في تبسيط وأتمتة مهام الخصوصية والامتثال العالمية للذكاء الاصطناعي المتعلقة بنماذج التعلم الآلي (ML) التي تديرها IBM.
يمكنك دمج الحوكمة في حلولك الحالية لتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكنك بناء نهج مؤسسي شامل يشمل موظفيك وعملياتك وتقنياتك لتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي.
يمكنك تحقيق قيمة طويلة الأجل من الذكاء الاصطناعي من خلال التوجيهات المستندة إلى خبرتنا في إنشاء مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة، وتحالف الذكاء الاصطناعي.
تشير حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الحواجز التي تساعد على ضمان أن تظل أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وأخلاقية. فهي تحدد الأطر العملية والقواعد والمعايير التي توجه أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره وتطبيقه للمساعدة على ضمان السلامة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
الأخلاق هي مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تساعدنا على التمييز بين الصواب والخطأ. يعد مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مجالاً متعدد التخصصات، يدرس كيفية تحسين التأثير النافع للذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره ونتائجه السلبية.
استمع إلى كريستينا مونتغومري وهي تتناول كيفية استخدام ممارسات الحوكمة والخصوصية في الذكاء الاصطناعي المسؤول لإعداد مؤسستك للتعامل مع لوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكل أفضل مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.