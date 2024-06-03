في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع توالي ظهور لوائح تنظيمية جديدة باستمرار، كيف تضمن أنك تقود مبادرات الذكاء الاصطناعي في مؤسستك بمسؤولية؟ كما ينبغي أن نطرح على أنفسنا أسئلة أخلاقية جوهرية حول ما الذي ينبغي أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ومتى وأين وكيف يجب استخدامه.

في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، استمع إلى كريستينا مونتغومري حول كيفية استخدام ممارسات الحوكمة والخصوصية في الذكاء الاصطناعي المسؤول لإعداد مؤسستك للتعامل مع لوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكل أفضل مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.