كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح

في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع توالي ظهور لوائح تنظيمية جديدة باستمرار، كيف تضمن أنك تقود مبادرات الذكاء الاصطناعي في مؤسستك بمسؤولية؟ كما ينبغي أن نطرح على أنفسنا أسئلة أخلاقية جوهرية حول ما الذي ينبغي أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ومتى وأين وكيف يجب استخدامه.

في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، استمع إلى كريستينا مونتغومري حول كيفية استخدام ممارسات الحوكمة والخصوصية في الذكاء الاصطناعي المسؤول لإعداد مؤسستك للتعامل مع لوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكل أفضل مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
ما الذي ستتعلمه
  • لماذا تجعل الحوكمة الذكاء الاصطناعي أمرًا عمليًا على مستوى المؤسسة
  • ما الذي يمكن أن تفعله مؤسستك لتنفيذ حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • كيف يمكنك مساعدة مؤسستك على الحفاظ على امتثالها للقوانين واللوائح المتغيرة
تنظيم استخدام التقنية وليس التقنية نفسها
Christina Montgomery نائب الرئيس وكبير مسؤولي الخصوصية والثقة السابق IBM

حوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

بناء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المسؤول يتطلب الحوكمة والقدرة على توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها.

