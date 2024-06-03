في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع توالي ظهور لوائح تنظيمية جديدة باستمرار، كيف تضمن أنك تقود مبادرات الذكاء الاصطناعي في مؤسستك بمسؤولية؟ كما ينبغي أن نطرح على أنفسنا أسئلة أخلاقية جوهرية حول ما الذي ينبغي أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ومتى وأين وكيف يجب استخدامه.
في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، استمع إلى كريستينا مونتغومري حول كيفية استخدام ممارسات الحوكمة والخصوصية في الذكاء الاصطناعي المسؤول لإعداد مؤسستك للتعامل مع لوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكل أفضل مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
بناء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المسؤول يتطلب الحوكمة والقدرة على توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها.
استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على كيفية مساهمة تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي.
تقع القيم الإنسانية في صميم الذكاء الاصطناعي المسؤول. وبينما تتسابق الشركات لاكتشاف كل ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي التوليدي من إمكانات جديدة ومذهلة، يصبح من واجب الرؤساء التنفيذيين قيادة النقاش حول ما الذي ينبغي أن يفعله.
