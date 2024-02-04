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حوكمة الذكاء الاصطناعي
ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيقدم أداءً وقيمة للأعمال، ولكن التكنولوجيا واللوائح تتطور بسرعة.
من دون السياسات والمبادئ التوجيهية والممارسات الصحيحة المحيطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتعرض المؤسسات لمشكلات أخلاقية وعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات والضرر بالسمعة والخسارة المالية. يُعد وضع الإدارة الصحيحة للبيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا منذ البداية. وترى IBM Consulting أن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي تحدٍ يشمل المجتمع والتكنولوجيا، وتتطلب حوكمة تنظيمية وعمليات وتعليمًا على مستوى المؤسسة وأدوات تقنية تساعد على تمكينها.
تتمتع IBM بقوة لا مثيل لها في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي – فهي من صميم ثقافتنا وقيمنا. وتتمتع IBM Consulting بالخبرة في الصناعة والمجال للعمل مع العملاء لإنشاء حواجز الحماية الصحيحة وضمان بناء الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول على مستوى المؤسسة. نحن نعمل مع العملاء لإنشاء إستراتيجية مسؤولة وشفافة للذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة تنظيمية إلى جانب منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة.
سيؤدي تركيز قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي على الثقة والأمان والشفافية إلى مستويات جديدة من الرقابة البشرية والامتثال التنظيمي للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. كما أن القانون له نطاق خارج الحدود الإقليمية، ما يعني أن مطوري الذكاء الاصطناعي وناشريه في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا مستعدين للالتزام بمتطلباته. يمكن لـ IBM Consulting مساعدتك على التنقل في مشهد عالمي متزايد التعقيد من اللوائح التنظيمية للاستفادة بنجاح من الوعود التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونقوم بذلك من خلال مساعدتك على إرساء الثقافة التنظيمية وهيكل الحوكمة المناسبين، فضلاً عن مساعدتك في الأدوات وأطر هندسة الذكاء الاصطناعي المطلوبة لضمان أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تتصرف بطرق تعكس مقصدك.
تجمع خدماتنا الاستشارية للذكاء الاصطناعي بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمجالات التي نقدمها، إلى جانب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والنهج القائم على الخبرة الذي يعزز فريقك ولا يحل محله، ما يرفع من مستوى مهاراتهم وقيمة عملهم.
مواءمة الإستراتيجية مع نتائج الأعمال المقصودة والتكنولوجيا. ترميز السياسات في قواعد عمل وآليات إعداد التقارير الشفافة لإنشاء الوضوح المنشود.
إنشاء مجالس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومراكز التميز والتدريب التكراري وإستراتيجيات الاتصالات لتفعيل مبادئ Northstar. إنشاء هيكل للمساءلة. ضمان التنوع في اختيار النماذج والتدريب والنشر والمراقبة.
تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج وتوسيع نطاقها عبر منصات وتطبيقات المؤسسات لتحقيق النتائج. حواجز حماية الأدوات للمساعدة على ضمان قابلية الشرح والإنصاف والشفافية في جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة من watsonx.governance.
إنشاء إطار عمل لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال للقوانين الحالية والقادمة. تقديم إرشادات حول تهديدات الأمن الإلكتروني الناشئة والضمانات ضدها.
تمكين جمع البيانات وإعداد التقارير الشفافة لإتاحة المعلومات المطلوبة لجميع الأطراف المعنية.
تُعد إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن الإلكتروني لبنيتنا الأساسية الحساسة هائلة. ويمكننا معًا ضمان نشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.
اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.
باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.
تساعد IBM على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوسيع نطاقه ونشر عمليات سير العمل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية على Google Cloud. كما تتعاون شركة IBM مع العملاء لتحويل خدمة العملاء باستخدام منصة Contact Center AI Platform من Google.
توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.
ومن خلال التعاون معًا، نقدم للعملاء المشتركين حلولاً إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Oracle Cloud لتحسين الإنتاجية واستخلاص المزيد من القيمة من تطبيقات وتقنيات Oracle Cloud.
انطلاقًا من هذه الشراكة، يأتي الأمن في قلب عمليات التحول الرقمي. تتعاون كل من شركتي IBM وPalo Alto Networks لتقديم عروض أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تقدم IBM خدمات الاستشارات الأمنية عبر منصات شركة Palo Alto Networks الأمنية.
تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.
أطلق العنان للابتكار مع Salesforce ادمج Salesforce Einstein وIBM Watson بسلاسة لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي متكاملة على مستوى أعمالك.
تمتلك IBM Consulting ممارسين ماهرين في مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من watsonx المصممة من أجل مضاعفة تأثير الذكاء الاصطناعي في أعمالك.
يشغل مانيش منصب شريك أول وهو قائد عالمي في مجال ممارسات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على تحويل أعمالها والحصول على القيمة الهائلة من الاضطراب الذي يسببه الذكاء الاصطناعي.
يعمل فيدرا قائدًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting، وعضوًا في مجلس القيادة في أكاديمية IBM للتقنية، وهو زميل في RSA، ومتحدث عام غزير الإنتاج، وهو مؤلف كتاب "AI for the Rest of Us".
نائب الرئيس الأول ومدير البحوث. يقود Dr. Gil خارطة طريق التكنولوجيا والمجتمع التقني في IBM، ويوجه إستراتيجيات الابتكار في مجالات تشمل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة الكمّية والعلوم الاستكشافية.
نحن نعمل عبر تقنية IBM watsonx الخاصة بنا والنظام البنائي المفتوح للشركاء لتقديم أي نموذج ذكاء اصطناعي على أي سحابة مسترشدين بالأخلاقيات والثقة.
وضع إستراتيجية وبناء ملكية البيانات المثالية الخاصة بك، بغض النظر عن الاستثمارات التكنولوجية.
تقديم عمليات متصلة وذكية وشاملة ومتكاملة، مدعومة بالتقنيات المتسارعة وجديرة بالثقة.
ابدأ بالاطلاع على ملخص بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمنصة watsonx. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx تعزيز استثماراتك وتطورك في مجال الذكاء الاصطناعي.
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