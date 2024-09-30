الصفحة الرئيسية فكر بودكاست AI in Action بودكاست AI in Action
اطّلع على تقرير AI in Action، حيث يمكنك الحصول على تقييم واضح لقادة الذكاء الاصطناعي اليوم إلى جانب تعليق الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي حول كيفية حصول متدربي الذكاء الاصطناعي على مناصبهم.
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الرؤى الأساسية

من خلال الشراكة مع The Harris Poll لإجراء استطلاع لعدد 2000 مؤسسة من جميع أنحاء العالم، عرفت IBM ما الذي يميز رواد الذكاء الاصطناعي (أفضل 15% من هؤلاء القادة الذين شملهم الاستطلاع) عن متدربي الذكاء الاصطناعي (85% الآخرين)، وكيف يتغلب القادة على التحديات والمخاوف التي تواجههم لتحقيق قيمة حقيقية.

يبحث القادة عن أوجه الشبه بين الفرص والحاجة والقدرات الداخلية لإعداد خارطة طريق موجهة نحو العمل، وتعزيز المواءمة على مستوى المؤسسة من خلال التواصل الواضح والموثوق، وفهم أن الأساس القوي للبيانات يوفر المرونة لتخصيص الذكاء الاصطناعي.

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من القادة أفادوا أن الذكاء الاصطناعي قد أدى بالفعل إلى تحسن يزيد عن 25% في نمو الإيرادات.

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حالات استخدام مفضلة للقادة: تجربة العملاء، وعمليات تشغيل تكنولوجيا المعلومات، والمساعدون الافتراضيون، والأمن الإلكتروني.
عادةً ما تعتمد الشركات المتعلمة على سيناريوهات محددة مسبقًا باستخدام تقنيات جاهزة. لكن الشركة الرائدة تطور ابتكارات مخصصة تناسبها. Dr. Stephan Bloehdorn الشريك التنفيذي وقائد الممارسة الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة - IBM Consulting DACH
خارطة طريق الذكاء الاصطناعي

تكشف بيانات الاستطلاع أن القادة ينشئون خارطة طريق قائمة على أربعة أبعاد للذكاء الاصطناعي: الإستراتيجية، ومجموعات الأدوات، وإدارة البيانات، والتطبيقات.

تتطلب الإستراتيجية رؤية واستثمارًا؛ ويجب أن تكون مجموعة الأدوات مدعومة بموظفين تقنيين وبنية تحتية مرنة؛ ويجب أن ترتكز إدارة البيانات على إمكانية الوصول والحوكمة؛ ويجب أن تكون التطبيقات قادرة على معالجة مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام المستهدفة بموثوقية.

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معدل
من القادة يتبعون خارطة طريق للذكاء الاصطناعي بدلاً من اتباع نهج يعتمد على الفرص المتاحة بدرجة أكبر.

%72
من القادة يقولون إن الإدارة العليا لديهم تتماشى تمامًا مع قيادة تقنية المعلومات حول ما يجب القيام به لتحقيق النضج في مجال الذكاء الاصطناعي.
المزيد من النتائج

تكشف نتائج الاستطلاع بشكل شامل أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على العوامل البشرية. فوجود التقنية أمر لا غنى عنه، ولكن القيادة الحكيمة والحاسمة التي تعزز قيم التجربة والمرونة والمثابرة لا تقل أهمية.

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موارد الذكاء الاصطناعي للأعمال الوصول إلى سلسلة ومقاطع فيديو IBM تعرّف على موضوعات التقنية واتجاهاتها توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للأعمال اكتشف watsonx تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي
احصل على تقرير الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع كاملاً

اقرأ التقرير كاملاً للحصول على المزيد من الرؤى والدروس المستفادة لكي تصبح - وتظل - قائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

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