من خلال الشراكة مع The Harris Poll لإجراء استطلاع لعدد 2000 مؤسسة من جميع أنحاء العالم، عرفت IBM ما الذي يميز رواد الذكاء الاصطناعي (أفضل 15% من هؤلاء القادة الذين شملهم الاستطلاع) عن متدربي الذكاء الاصطناعي (85% الآخرين)، وكيف يتغلب القادة على التحديات والمخاوف التي تواجههم لتحقيق قيمة حقيقية.
يبحث القادة عن أوجه الشبه بين الفرص والحاجة والقدرات الداخلية لإعداد خارطة طريق موجهة نحو العمل، وتعزيز المواءمة على مستوى المؤسسة من خلال التواصل الواضح والموثوق، وفهم أن الأساس القوي للبيانات يوفر المرونة لتخصيص الذكاء الاصطناعي.
من القادة أفادوا أن الذكاء الاصطناعي قد أدى بالفعل إلى تحسن يزيد عن 25% في نمو الإيرادات.
حالات استخدام مفضلة للقادة: تجربة العملاء، وعمليات تشغيل تكنولوجيا المعلومات، والمساعدون الافتراضيون، والأمن الإلكتروني.
تكشف بيانات الاستطلاع أن القادة ينشئون خارطة طريق قائمة على أربعة أبعاد للذكاء الاصطناعي: الإستراتيجية، ومجموعات الأدوات، وإدارة البيانات، والتطبيقات.
تتطلب الإستراتيجية رؤية واستثمارًا؛ ويجب أن تكون مجموعة الأدوات مدعومة بموظفين تقنيين وبنية تحتية مرنة؛ ويجب أن ترتكز إدارة البيانات على إمكانية الوصول والحوكمة؛ ويجب أن تكون التطبيقات قادرة على معالجة مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام المستهدفة بموثوقية.
تكشف نتائج الاستطلاع بشكل شامل أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على العوامل البشرية. فوجود التقنية أمر لا غنى عنه، ولكن القيادة الحكيمة والحاسمة التي تعزز قيم التجربة والمرونة والمثابرة لا تقل أهمية.
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