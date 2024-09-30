من خلال الشراكة مع The Harris Poll لإجراء استطلاع لعدد 2000 مؤسسة من جميع أنحاء العالم، عرفت IBM ما الذي يميز رواد الذكاء الاصطناعي (أفضل 15% من هؤلاء القادة الذين شملهم الاستطلاع) عن متدربي الذكاء الاصطناعي (85% الآخرين)، وكيف يتغلب القادة على التحديات والمخاوف التي تواجههم لتحقيق قيمة حقيقية.

يبحث القادة عن أوجه الشبه بين الفرص والحاجة والقدرات الداخلية لإعداد خارطة طريق موجهة نحو العمل، وتعزيز المواءمة على مستوى المؤسسة من خلال التواصل الواضح والموثوق، وفهم أن الأساس القوي للبيانات يوفر المرونة لتخصيص الذكاء الاصطناعي.