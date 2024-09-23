ابدأ في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
إدارة بياناتك لاستخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
التحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي لديك
جرّب watsonx
تتضمن منصة IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات ثلاثة عناصر أساسية ومجموعة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لمساعدتك على توسيع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي وتسريعه باستخدام بياناتك الموثوق بها على مستوى عملك. وتلجأ الشركات إلى استخدام watsonx لأنها:
ابدأ باستخدام نماذج عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة مصممة خاصة للأعمال.
احجز اجتماعًا مع متخصصي منتجات watsonx.ai
حصلت نماذج Granite على لقب صاحب الأداء القوي في The Forrester Wave: نماذج أساس الذكاء الاصطناعي للغة، في الربع الثاني من عام 2024
استكشف ما يُمكنك فعله باستخدام watsonx لنشر الذكاء الاصطناعي وتضمينه على مستوى عملك.
تحتوي منصة watsonx على ثلاثة عناصر، ما يتيح لك تخصيص حل الذكاء الاصطناعي الذي تريده. اختر عنصرًا أو أكثر بما يتماشى مع احتياجاتك.
تمكّن من تدريب نماذج التعلّم الأساسي والآلي والتحقق منها وضبطها ونشرها بسهولة.
تمكّن من توسيع نطاق التحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي لبياناتك، في أي مكان مع مستودع بيانات مفتوح وهجين ومحكوم.
يُمكنك تسريع المسؤولية والشفافية وقابلية التفسير في بياناتك وعمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.governance.
مساعدو الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات مدعومة بمنصة watsonx. ويُمكنك نشرها لأتمتة سير العمل وتنفيذ الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من الوظائف التجارية والفنية مثل خدمة العملاء والموارد البشرية وتطوير التعليمات البرمجية.
اقرأ دليل المشتري الكامل لعام 2024: مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM
صُمِّم IBM watsonx Assistant لإنشاء تجارب استثنائية لخدمة العملاء، إنه يمكّن جميع الأفراد في المؤسسة من بناء الوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي ونشرهم دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.
يجيب IBM watsonx BI Assistant عن أسئلتك التجارية في ثوانٍ معدودة، ويوجهك نحو القرارات الأكثر تأثيرًا. احصل على الرؤى المخصصة في ثوانٍ معدودة مع محلل ومستشار الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
صُمِّم IBM watsonx Code Assistant خاصة لحالات استخدام مستهدفة، إنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في تحسين إنتاجية المطورين وتقليل تعقيدات الترميز وتسريع عملية دمج المطورين.
خفف أعباء العمل على فريقك باستخدام مجموعة واسعة من القدرات، واستخدم IBM watsonx Orchestrate للمساعدة في مهام إدارة المواهب الشائعة والمتكررة مثل إنشاء وصف وظيفي، أو سحب تقرير في Salesforce أو SAP SuccessFactors، والمزيد باستخدام اللغة الطبيعية.
ابدأ بالاطلاع على عرض تجريبي مباشر أو اطلب الحصول على إصدار تجريبي مجاني لتتعرّف على كيفية تشغيل watsonx.
تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. انظر التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.