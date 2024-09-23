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تعرّف على Watsonx

منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات المصممة للأعمال

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منتجات مجموعة watsonx
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق منها وضبطها ونشرها

ابدأ في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
جمّع بيانات عملك كلها معًا لتوسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك

إدارة بياناتك لاستخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
إدارة جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذجه ومراقبتها والتحكم فيها

التحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي لديك
البدء باستخدام تطبيق أُنشئ سابقًا لبناء مساعدي خدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي ونشرها الجديدة

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تمكّن من بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لعملك بسهولة، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول، كل ذلك من خلال منصة واحدة 

هل استراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسستك تحقق عائد استثمار؟ 

انضم إلى قادة الذكاء الاصطناعي لمناقشة توجهات الذكاء الاصطناعي والفرص والنصائح حول توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة مستدامة.

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منفتح، مستهدف، موثوق ومُمكِّن

تتضمن منصة IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات ثلاثة عناصر أساسية ومجموعة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لمساعدتك على توسيع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي وتسريعه باستخدام بياناتك الموثوق بها على مستوى عملك. وتلجأ الشركات إلى استخدام watsonx لأنها:

  • منفتح: استنادًا إلى التقنيات المفتوحة التي توفر مجموعة متنوعة من النماذج لتغطية حالات الاستخدام المؤسسي ودعم مبادرات الامتثال.
  • مُستهدف: يستهدف مجالات مؤسسية محددة مثل الموارد البشرية أو خدمة العملاء أو عمليات تقنية المعلومات لتحقيق قيمة جديدة.
  • موثوق: مصمم استنادًا إلى مبادئ الشفافية والمسؤولية والحوكمة لتتمكن من إدارة المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات والدقة.
  • مُمكِّن: تخطى كونك مستخدمًا للذكاء الاصطناعي وتحول إلى منشئ للقيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستفد مباشرة من القيمة التي تحققها نماذجك.
مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي IBM Granite

ابدأ باستخدام نماذج عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة مصممة خاصة للأعمال.
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المدونة

حصلت نماذج Granite على لقب صاحب الأداء القوي في The Forrester Wave: نماذج أساس الذكاء الاصطناعي للغة، في الربع الثاني من عام 2024

حالات الاستخدام

استكشف ما يُمكنك فعله باستخدام watsonx لنشر الذكاء الاصطناعي وتضمينه على مستوى عملك. 

تحسين إنتاجية الموظفين باستخدام نموذج التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) أنشئ مورد أسئلة وإجابات من البيانات المملوكة لشركتك لمشاركة الرؤى المؤسسية. واجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يتمتع بها استوديو watsonx.ai ونموذج التوليد المعزّز بالاسترجاع لتحليل البيانات وتنسيق المعلومات، والاستفادة من قدرات مستودع البيانات الهجين والمفتوح من watsonx.data. ابدأ استخدام watsonx.ai ابدأ استخدام watsonx.data
أنشئ المحتوى بسرعة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدم استوديو الذكاء الاصطناعي watsonx.ai لبناء نماذج لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل أفكار الحملات التسويقية والمبيعات ورسائل البريد الإلكتروني والمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الآلية والنصوص وغير ذلك الكثير. وباستخدام watsonx.governance، يُمكنك رصد نماذجك للتحقق من دقتها، وخلوها من النزعات والتحيز. ابدأ استخدام watsonx.ai ابدأ استخدام watsonx.governance
احصل على روبوتات محادثة متقدمة وتعمل بسرعة تمكّن من نشر روبوتات المحادثة بسرعة في أعمالك مع تطبيق IBM watsonx Assistant، إنه تطبيق حواري يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومدعوم بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). استفد من واجهة المستخدم سهلة الاستخدام لإنشاء وكلاء متحدثين وروبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفّر دعم الخدمة الذاتية الآلية عبر مختلف القنوات ونقاط الاتصال، ما يتيح التكامل بسلاسة مع الأدوات التي تدعم أعمالك. ابدأ استخدام watsonx Assistant
امنح المطورين فرصة البرمجة بكفاءة يُمكنك تعزيز إنتاجية المطورين باستخدام الرمز البرمجي الذي يوصي به الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مدخلات اللغة الطبيعية أو الرمز المصدر الموجود باستخدام نماذج Granite الأفضل في فئتها لدينا.  مع IBM watsonx Code Assistant، يُمكنك المساعدة في تقليل تعقيد الترميز؛ لتتيح لفِرَق التطوير التركيز على تحقيق القيمة للأعمال. ابدأ استخدام watsonx Code Assistant اعرف المزيد عن نماذج Granite
أعد ابتكار تجارب العملاء باستخدام بياناتك استخدم بيانات عملك لإنشاء تجارب عملاء محسَّنة. وتمكّن من إنشاء نماذجك الخاصة في منصة watsonx.ai وتدريبها وضبطها ونشرها، ودمجها في روبوتات المحادثة الحالية لديك؛ للمساعدة في تقديم إجابات متصلة بالسياق. مع مجموعة أدوات IBM watsonx.governance لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يُمكنك مراقبة نماذجك باستمرار لضمان الدقة والتحقق من الانحرافات والتحيز. ابدأ استخدام watsonx.ai ابدأ استخدام watsonx.governance
استكشف الرؤى والتوجهات المخفية بين بياناتك استخدم استوديو الذكاء الاصطناعي watsonx.ai لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل مجموعات كبيرة من البيانات واستخراج رؤى قيّمة من المستندات، وتعاملات العملاء، والحوادث الأمنية المخزنة في مخزن بيانات watsonx.data أو أي مكان آخر. استفد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي للنماذج المبنية في watsonx.ai لمساعدتك في الكشف عن الأنماط والخلل، وذلك كي تتمكن من إجراء تنبؤات وتوقعات دقيقة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتك. ابدأ استخدام watsonx.ai ابدأ استخدام watsonx.data
بناء حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة وتوسيع نطاقها وإدارتها

تحتوي منصة watsonx على ثلاثة عناصر، ما يتيح لك تخصيص حل الذكاء الاصطناعي الذي تريده. اختر عنصرًا أو أكثر بما يتماشى مع احتياجاتك.
™Watsonx.ai

تمكّن من تدريب نماذج التعلّم الأساسي والآلي والتحقق منها وضبطها ونشرها بسهولة.

 استكشف watsonx.ai ™Watsonx.data

تمكّن من توسيع نطاق التحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي لبياناتك، في أي مكان مع مستودع بيانات مفتوح وهجين ومحكوم.

 استكشف watsonx.data ™Watsonx.governance

يُمكنك تسريع المسؤولية والشفافية وقابلية التفسير في بياناتك وعمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.governance. 

 استكشف watsonx.governance
أطلق العنان للإنتاجية مع مساعدي الذكاء الاصطناعي

مساعدو الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات مدعومة بمنصة watsonx. ويُمكنك نشرها لأتمتة سير العمل وتنفيذ الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من الوظائف التجارية والفنية مثل خدمة العملاء والموارد البشرية وتطوير التعليمات البرمجية. 

اقرأ دليل المشتري الكامل لعام 2024: مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM
watsonx Assistant

صُمِّم IBM watsonx Assistant لإنشاء تجارب استثنائية لخدمة العملاء، إنه يمكّن جميع الأفراد في المؤسسة من بناء الوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي ونشرهم دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.
watsonx BI Assistant

يجيب IBM watsonx BI Assistant عن أسئلتك التجارية في ثوانٍ معدودة، ويوجهك نحو القرارات الأكثر تأثيرًا. احصل على الرؤى المخصصة في ثوانٍ معدودة مع محلل ومستشار الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
watsonx Code Assistant

صُمِّم IBM watsonx Code Assistant خاصة لحالات استخدام مستهدفة، إنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في تحسين إنتاجية المطورين وتقليل تعقيدات الترميز وتسريع عملية دمج المطورين.
watsonx Orchestrate

خفف أعباء العمل على فريقك باستخدام مجموعة واسعة من القدرات، واستخدم IBM watsonx Orchestrate للمساعدة في مهام إدارة المواهب الشائعة والمتكررة مثل إنشاء وصف وظيفي، أو سحب تقرير في Salesforce أو SAP SuccessFactors، والمزيد باستخدام اللغة الطبيعية.

الرؤى المتميزة
تعرّف على أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره في الأعمال شاهد الآن
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك استكشف إطار العمل لاختيار نموذج الأساس المناسب لحالة الاستخدام لديك دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

قصص العملاء والشركاء

شاهد كيف تمكّنت أكثر من 100 شركة من الابتكار باستخدام watsonx
كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة، ومدمجة مع watsonx، لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
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الحواشي

تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. انظر  التسعير  لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.