watsonx Assistant صُمِّم IBM watsonx Assistant لإنشاء تجارب استثنائية لخدمة العملاء، إنه يمكّن جميع الأفراد في المؤسسة من بناء الوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي ونشرهم دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.

watsonx BI Assistant يجيب IBM watsonx BI Assistant عن أسئلتك التجارية في ثوانٍ معدودة، ويوجهك نحو القرارات الأكثر تأثيرًا. احصل على الرؤى المخصصة في ثوانٍ معدودة مع محلل ومستشار الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

watsonx Code Assistant صُمِّم IBM watsonx Code Assistant خاصة لحالات استخدام مستهدفة، إنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في تحسين إنتاجية المطورين وتقليل تعقيدات الترميز وتسريع عملية دمج المطورين.