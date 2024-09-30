IBM watsonx™ Code Assistant for Z عبارة عن منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بتكلفة أقل ومخاطر أقل مقارنة بالبدائل الحالية.

يوفر watsonx Code Assistant for Z دورة حياة متكاملة لمطور التطبيقات والتي تتضمن استكشاف وتحليل التطبيق، وإعادة هيكلة مؤتمتة للتعليمات البرمجية، وتحويل COBOL إلى Java، وتوليد الاختبارات المؤتمتة وشرح التعليمات البرمجية. يمكن للمطورين إعادة هيكلة عناصر مختارة تلقائيًا من تطبيق ما واستكمال التحديث في COBOL، أو تحويل التعليمات البرمجية بشكل انتقائي إلى لغة Java بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نموذج لغوي كبير مضبوط بدرجة عالية من أحدث ما طُرح بأسواق المجال.

يوفر watsonx Code Assistant for Z المرونة لنشر النموذج اللغوي الكبير الخاص به إما محليًا أو كخدمة.