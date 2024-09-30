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تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
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رسم توضيحي لـ watsonx Code Assistant for Z
تحديث التطبيقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتمكين المرونة داخل المؤسسة

IBM watsonx™ Code Assistant for Z عبارة عن منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بتكلفة أقل ومخاطر أقل مقارنة بالبدائل الحالية.

يوفر watsonx Code Assistant for Z دورة حياة متكاملة لمطور التطبيقات والتي تتضمن استكشاف وتحليل التطبيق، وإعادة هيكلة مؤتمتة للتعليمات البرمجية، وتحويل COBOL إلى Java، وتوليد الاختبارات المؤتمتة وشرح التعليمات البرمجية. يمكن للمطورين إعادة هيكلة عناصر مختارة تلقائيًا من تطبيق ما واستكمال التحديث في COBOL، أو تحويل التعليمات البرمجية بشكل انتقائي إلى لغة Java بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نموذج لغوي كبير مضبوط بدرجة عالية من أحدث ما طُرح بأسواق المجال.

يوفر watsonx Code Assistant for Z المرونة لنشر النموذج اللغوي الكبير الخاص به إما محليًا أو كخدمة.
رحلة مطور: تحديث تطبيق COBOL باستخدام watsonx Code Assistant for Z

بداية من سبر أغوار التعليمات البرمجية القديمة وصولاً إلى التعامل مع ثغرات التوثيق وقيود المهارات، يمكن أن يمثل التحديث تحديًا. انضم إلينا لترى كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة.
IDC Spotlight: مساعدو الترميز بالذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيات المعلومات

اطّلع على تحليل IDC حول سبب كون تحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات من بين أهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة حياة تطوير البرامج
المزايا زيادة إنتاجية المطوّرين

تسريع تطوير الرمز البرمجي وزيادة إنتاجية المطورين طوال دورة حياة التطبيق.

 خفض المخاطر والتكاليف

خفض التكلفة الإجمالية وتعقيدات مبادرات تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي.

 تقليل الوقت المناسب للقيمة

تقليل الوقت المناسب للقيمة لتحديث التطبيقات من خلال استخدام توصيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

 توسيع نطاق المهارات

توفير أدوات للمطورين لتوسيع نطاق مهاراتهم ودعم مبادرات التحديث. 

 الحفاظ على جودة الخدمة

الحفاظ على جودة خدمة الكمبيوتر المركزي ودعم النشر المخصص الملائم للغرض.

 الاستفادة من نموذج الأساس المنسق

احصل على إمكانية الوصول إلى نموذج لغوي كبير جاهز تم تدريبه بواسطة IBM وتم ضبطه من أجل ترجمة COBOL إلى Java.

 

السمات الرئيسية

الفهم حقق فهمًا أكبر لتطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي لديك وتصور علاقاتها وتبعياتها. ويمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لشرح الرموز البرمجية للتوثيق التلقائي لتطبيقات COBOL التي تستخدمها والمساعدة في تأهيل المبرمجين الجدد.
إعادة الهيكلة اكتشف البرامج والبيانات اللازمة لإعادة هيكلة تطبيقاتك تلقائيًا إلى خدمات أعمال أكثر انفصالاً وتميّزًا لتعزيز التحسينات وتحسين قابلية الصيانة، وإعداد تطبيقات COBOL للتحويل الاختياري إلى Java.
التحول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عمليات تحوّل تطبيقات COBOL إلى Java بمستوى عالي الجودة في دقائق وليس أشهر.
التحقق من الصحة تبسيط وتسريع اختبار رمز Java البرمجي الجديد لضمان التكافؤ الدلالي مع رمز COBOL البرمجي لتحسين الجودة وتقليل المخاطر. تعرف على المزيد

دراسة حالة

رسم توضيحي لـ watsonx.ai
دراسة حالة
تعمل شركة Westfield Insurance على زيادة إنتاجية المطورين لتسريع عملية تحديث التطبيقات

سعت Westfield إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم تطوير التطبيقات وتأهيل الموظفين الجدد.

كيفية الشراء

تواصل مع أحد خبرائنا للتعرف على المزيد عن التسعير وكيفية البدء في تحديث تطبيقات مؤسستك باستخدام IBM watsonx Code Assistant for Z.
الموارد المميزة IBM تطرح watsonx Code Assistant، والذي يوفر قدرات إنشاء رمز برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي والذي تم تصميمه خصيصًا لتحديث تطبيقات المؤسسات

اقرأ المزيد عن مدى توفر watsonx Code Assistant لكل من Red Hat Ansible Lightspeed وwatsonx Code Assistant for Z.

 IBM Z® and Cloud Modernization Center (مجتمع)

تسريع عملية التحول في بيئة IBM zSystems التي تستخدمها من خلال موارد وتوجيهات وقدرات من إعداد مجموعة من الخبراء.

 تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات بسرعة وعلى نطاق واسع

اقرأ المزيد حول كيفية تحقيق قابلية التشغيل البيني للتطبيقات والتحديث بالسرعة والوتيرة التي تناسبك من خلال IBM watsonx Code Assistant for Z.

الانتقال بتحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى المستوى التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرّف على الخطوات اللازمة لتحقيق التحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تشمل: البدء بنهج يركز على المنصة، والتحول من التعقيد إلى البساطة، وإعطاء الأولوية لقابلية التوسع والأمن.

 دليل CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرف على أهمية تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف يمكن الاستفادة منه في ممارسات الأعمال الآن وفي المستقبل.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت جاهز لتسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تعرف على ما يمكن أن يفعله watsonx Code Assistant for Z عند تحديد موعد لعرض توضيحي مباشر أو التحدث مع أحد المتخصصين في منتجاتنا. 

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حاشية قانونية

*IBM watsonx Code Assistant for Z يتضمن عنصرًا محليًا وكخدمة. عندما يتم شراء العناصر معًا، فإن watsonx Code Assistant for Z يشمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المشار إليها 