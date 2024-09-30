IBM watsonx™ Code Assistant for Z عبارة عن منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بتكلفة أقل ومخاطر أقل مقارنة بالبدائل الحالية.
يوفر watsonx Code Assistant for Z دورة حياة متكاملة لمطور التطبيقات والتي تتضمن استكشاف وتحليل التطبيق، وإعادة هيكلة مؤتمتة للتعليمات البرمجية، وتحويل COBOL إلى Java، وتوليد الاختبارات المؤتمتة وشرح التعليمات البرمجية. يمكن للمطورين إعادة هيكلة عناصر مختارة تلقائيًا من تطبيق ما واستكمال التحديث في COBOL، أو تحويل التعليمات البرمجية بشكل انتقائي إلى لغة Java بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نموذج لغوي كبير مضبوط بدرجة عالية من أحدث ما طُرح بأسواق المجال.
يوفر watsonx Code Assistant for Z المرونة لنشر النموذج اللغوي الكبير الخاص به إما محليًا أو كخدمة.
بداية من سبر أغوار التعليمات البرمجية القديمة وصولاً إلى التعامل مع ثغرات التوثيق وقيود المهارات، يمكن أن يمثل التحديث تحديًا. انضم إلينا لترى كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة.
اطّلع على تحليل IDC حول سبب كون تحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات من بين أهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة حياة تطوير البرامج
تسريع تطوير الرمز البرمجي وزيادة إنتاجية المطورين طوال دورة حياة التطبيق.
خفض التكلفة الإجمالية وتعقيدات مبادرات تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي.
تقليل الوقت المناسب للقيمة لتحديث التطبيقات من خلال استخدام توصيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
توفير أدوات للمطورين لتوسيع نطاق مهاراتهم ودعم مبادرات التحديث.
الحفاظ على جودة خدمة الكمبيوتر المركزي ودعم النشر المخصص الملائم للغرض.
احصل على إمكانية الوصول إلى نموذج لغوي كبير جاهز تم تدريبه بواسطة IBM وتم ضبطه من أجل ترجمة COBOL إلى Java.
تواصل مع أحد خبرائنا للتعرف على المزيد عن التسعير وكيفية البدء في تحديث تطبيقات مؤسستك باستخدام IBM watsonx Code Assistant for Z.
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هل أنت جاهز لتسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تعرف على ما يمكن أن يفعله watsonx Code Assistant for Z عند تحديد موعد لعرض توضيحي مباشر أو التحدث مع أحد المتخصصين في منتجاتنا.
*IBM watsonx Code Assistant for Z يتضمن عنصرًا محليًا وكخدمة. عندما يتم شراء العناصر معًا، فإن watsonx Code Assistant for Z يشمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المشار إليها