الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي بذكاء باستخدام IBM® watsonx Code Assistant for Z

يساعد الإصدار 2.8 المؤسسات على تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والذكاء في رحلة التحديث من خلال تجربة ذكاء اصطناعي وكيل، مع دمج قدرات المنتج المألوفة الآن في سير عمل موحَّد وبديهي.

تاريخ النشر 16 ديسمبر 2025
منظر من الأعلى لرجل يرتدي نظارة ويعمل على مكتب ويكتب على لوحة المفاتيح.

لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل IBM على تعزيز مجموعة أدواتها التي توفِّر التحديث والأتمتة مباشرةً لمطوري ومهندسي أنظمة الكمبيوتر المركزي. يُعَد IBM® watsonx Code Assistant for Z مساعد مطور شاملًا لتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وفقًا لدراسة حديثة من معهد IBM Institute for Business Value، من المتوقع أن ترتفع أعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يعتمد العديد منها على الذكاء الاصطناعي الوكيل، من 3% فقط في 2024 إلى 25% بحلول 2026. وهذا يمثِّل زيادة بمقدار ثمانية أضعاف، ما يشير إلى تحوُّل في كيفية قيام المؤسسات بتبسيط سير العمل لتحقيق مستويات جديدة من المرونة والكفاءة.

تجربة جديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل

يساعد سير العمل الوكيل الجديد المطورين على إنجاز المهام بسرعة، بدءًا من فهم مشهد التطبيقات وحتى تقليل التعقيد عبر إعادة هيكلة الأكواد الأحادية. على سبيل المثال، لتحديث جدول Db2، يمكن للمطور إدخال الطلب أدناه لتشغيل مهمة تحديث متعددة الخطوات: "أحتاج إلى إضافة عمود إلى جدول Motor Policy لتحديد إذا ما كانت السيارة كهربائية. هل يمكنك مساعدتي على تحديث جميع البرامج بهذا الحقل؟".

مع هذه المطالبة، تم تصميم سير العمل الوكيل ليقوم تلقائيًا بتحديد التبعيات، وإجراء تحليل التأثير، وإنشاء الكود مع التأكد من تطبيق قواعد البرمجة، ثم تجميع وبناء البرنامج للتحقق. يمكن لهذا النهج الوكيل تحسين الجودة، وزيادة الإنتاجية، وتسريع التسليم، وكل ذلك مصمم لمساعدة المطورين على تحقيق أهداف التحديث بسرعة أكبر مع تقليل المخاطر. 

لوحة معلومات تجربة الدردشة الوكيلة

مجموعة الأدوات القائمة على MCP

لتمكين ذلك، تعتمد IBM على بروتوكول سياق النموذج (MCP)، المصمم لتمكين الحلول الذكية من الاتصال بسلاسة بالأدوات والخدمات ومصادر البيانات من خلال واجهة مشتركة. أصبح Watsonx Code Assistant for Z مزوَّدًا الآن بمجموعة من الأدوات الخاصة بأنظمة الكمبيوتر المركزي والمدعومة ببروتوكول MCP لدعم مهام سير العمل الوكيلة هذه، مثل:

  • تم تصميم Z Understand Metadata Retrieval لضمان التقاط التطبيق المؤسسي بالكامل ودمجه.
  • تحليل التأثير لتحديد تبعيات التطبيقات، بالاستفادة من التحليل الثابت المقدَّم من Z Understand Metadata.
  • توليد الكود ومعايير البرمجة لإنتاج كود عالي الجودة يتوافق مع معايير البرمجة المؤسسية لأنظمة الكمبيوتر المركزي.

إنشاء الوثائق

نظرًا لأن تطبيقات IBM Z غالبًا ما تمتد عبر عقود من التطوير، فإن ذلك يترك الفِرق مع وثائق متفرقة أو قديمة أو ناقصة، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الإعداد، وتعقيد التعاون بين الفِرق، وزيادة الاعتماد على الخبراء القلائل. تتعامل ميزة إنشاء الوثائق الجديدة مع هذه التحديات من خلال الاستفادة من سير العمل الوكيل والبيانات الوصفية المتعمقة من Z Understand، وهي مصممة لمساعدة المؤسسات على إنتاج رؤى عالية الجودة وقابلة للتنقل للتطبيقات والبرامج بشكل مؤتمت وعلى نطاق واسع عبر المؤسسة بأكملها. من المزايا الرئيسية اكتشاف قواعد الأعمال، المصممة للتعامل مع برامج Z الكبيرة والمعقدة، والتي توفِّر تغطية شاملة للقواعد، وتفسيرات دقيقة متوافقة مع غرض الأعمال، وتقسيمًا واعيًا للكود يهدف إلى تقليل الأخطاء الشائعة الناتجة عن التجزئة العامة للنموذج اللغوي الكبير. 

تصبح القدرات الجديدة أكثر قوة بشكل ملحوظ عند إثرائها بمصادر بيانات العملاء، مثل قواميس البيانات ومصطلحات الأعمال، حيث تحدِّد كل مؤسسة متغيراتها بطرق ذات معنى فريد. تزوِّد هذه المصادر النموذج اللغوي الكبير (LLM) بالسياق الموثوق به، ما يساعد النظام على مواءمة المخرجات مع الدلالات الفعلية للمؤسسة، بدلًا من استنتاج أو تخمين معاني المتغيرات أو الاختصارات.

من خلال تضمين المعاني الخاصة بالعميل مباشرةً في سير عمل الذكاء الاصطناعي، يحوِّل قاموس البيانات تحليل COBOL إلى تجربة واعية بالأعمال ودقيقة وموثوق بها.

