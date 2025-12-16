الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي بذكاء باستخدام IBM® watsonx Code Assistant for Z

لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل IBM على تعزيز مجموعة أدواتها التي توفِّر التحديث والأتمتة مباشرةً لمطوري ومهندسي أنظمة الكمبيوتر المركزي. يُعَد IBM® watsonx Code Assistant for Z مساعد مطور شاملًا لتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وفقًا لدراسة حديثة من معهد IBM Institute for Business Value، من المتوقع أن ترتفع أعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يعتمد العديد منها على الذكاء الاصطناعي الوكيل، من 3% فقط في 2024 إلى 25% بحلول 2026. وهذا يمثِّل زيادة بمقدار ثمانية أضعاف، ما يشير إلى تحوُّل في كيفية قيام المؤسسات بتبسيط سير العمل لتحقيق مستويات جديدة من المرونة والكفاءة.

يساعد الإصدار 2.8 المؤسسات على تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والذكاء في رحلة التحديث من خلال تجربة ذكاء اصطناعي وكيل، مع دمج قدرات المنتج المألوفة الآن في سير عمل موحَّد وبديهي.