اليوم، يعتمد نجاح الأعمال على البقاء في صدارة ديناميكيات السوق، والتمتع بالمرونة الكافية لتحمل ظروف الاقتصاد الكلي والوفاء بتقديم تجارب عالية الجودة لعملائك وشركائك وموظفيك. يكمن الاختلاف في القدرة على الوفاء بهذا الوعد في إمكانات IBM و Salesforce.



تُعدّ شركة IBM أكثر من مجرد شريك لتنفيذ حلول Salesforce. معًا، نعمل معك للمشاركة في إنشاء حلول Salesforce وإعادة تصورها وهندستها عبر أعمالك كجزء من تحولك الرقمي. تقدم ريادة IBM في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، مقترنة بخبرتنا في الصناعة ونهج التصميم الذي يركز على العملاء، خارطة طريق توفر تجارب مذهلة عبر الصناعات.

نحن نسعى إلى تعزيز قدراتك لمتابعة فرص النمو وتحقيق عائد على الاستثمارات وأهداف العمل والوصول إلى جوهر قيمة المستوى التالي من Salesforce.