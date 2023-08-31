اليوم، يعتمد نجاح الأعمال على البقاء في صدارة ديناميكيات السوق، والتمتع بالمرونة الكافية لتحمل ظروف الاقتصاد الكلي والوفاء بتقديم تجارب عالية الجودة لعملائك وشركائك وموظفيك. يكمن الاختلاف في القدرة على الوفاء بهذا الوعد في إمكانات IBM و Salesforce.
تُعدّ شركة IBM أكثر من مجرد شريك لتنفيذ حلول Salesforce. معًا، نعمل معك للمشاركة في إنشاء حلول Salesforce وإعادة تصورها وهندستها عبر أعمالك كجزء من تحولك الرقمي. تقدم ريادة IBM في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، مقترنة بخبرتنا في الصناعة ونهج التصميم الذي يركز على العملاء، خارطة طريق توفر تجارب مذهلة عبر الصناعات.
نحن نسعى إلى تعزيز قدراتك لمتابعة فرص النمو وتحقيق عائد على الاستثمارات وأهداف العمل والوصول إلى جوهر قيمة المستوى التالي من Salesforce.
اكتشف كيف تساعد IBM و Salesforce الشركات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة
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تُحدث 50% من أفضل حسابات Salesforce ثورة في خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. اكتشف كيفية القيام بذلك، واطلع كذلك على 5 رؤى تساعد أصحاب الأداء الأفضل على تحقيق قيمة أكبر مقارنة بالمنافسين.
تطبِّق فِرَقنا المكونة من المستشارين والمصممين والمهندسين الموثوقين خبرات صناعية عميقة لتغيير طريقة إنجاز العمل. ستؤدي رحلتك مع IBM و Salesforce إلى تعزيز التجارب الآلية الخاصة بالصناعة وتمنحك فهمًا أعمق وأكثر شفافية لأعمالك لحل التحديات المعقدة في عصرنا الحالي.
تقديم تجارب خدمة استثنائية عبر رحلة العميل والتحول من مزود خدمة تفاعلي إلى مستشار موثوق مع نماذج أعمال قائمة على النتائج. تساعدك خدمات IBM و Salesforce على تمكين الموظفين وإسعاد العملاء وفتح مصادر إيرادات جديدة.
تساعدك خدمات استشارات Salesforce من IBM على تحسين عمليات المبيعات والإيرادات عبر النطاق الكامل لعمليات تحويل العملاء المتوقعين إلى إيرادات نقدية، بدءًا من إنشاء قنوات إيرادات جديدة ونماذج مبيعات قابلة للتوسع وحتى تحسين العمليات وتمكين الموظفين باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وأفضل المنصات.
تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال العمل بناءً على المعارف في الوقت الفعلي مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تساعدك IBM وسحابة تسويق Salesforce Marketing Cloud على نشر رؤى إدارة علاقات العملاء (CRM) في جميع أنحاء المؤسسة وكسب العملاء والولاء والثقة.
أصبحت التجارب الفعالة للتجارة متعددة القنوات الآن محركًا مهمًا لنمو الشركات. تساعدك خدماتنا الاحترافية على الاستفادة من إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي والخبرة المتعمقة في الصناعة لتعزيز تجارب العملاء القائمة على المعرفة والنتائج والتي تبني الثقة وتوسع نطاق وصولك ومكانتك بشكل مربح.
تعرف على كيفية قيام منصة IBM Consulting Advantage الجديدة لخدمات الذكاء الاصطناعي ومكتبة من المساعدين بتمكين الاستشاريين من تقديم الاتساق والتكرار والسرعة لعملائنا.
باستخدام التفكير التصميمي، إننا نتعرف بسرعة على فرص الإنتاجية التشغيلية والنمو عبر الأفراد وسير العمل والتقنية، ثم نعيد تصميم أعمالك باستخدام Salesforce، تجربة واحدة في كل مرّة.
تمكّن من تطوير سجل عملاء موحد باستخدام إمكانات تكامل MuleSoft التي تربط الموظفين ببيانات العملاء عبر العمليات والأنظمة التجارية في المكاتب الأمامية والخلفية.
تعد IBM شريكًا رائدًا لشركة Salesforce وحازت بكل فخر على العشرات من الجوائز العالمية والإقليمية وجوائز العملاء.
شريك النظام البنائي المتصل المتميز لعام 2023 من Salesforce:UKI
تعاونت IBM Consulting و The Recording Academy لإنشاء تجربة حفل توزيع جوائز جرامي فريدة لأعضائها باستخدام إمكانات Salesforce.
إذا كنت تريد إجراء تغيير جذري سريعًا، فاقرأ كيف استفدنا من خدمات Salesforce و Slack من أجل التحول الخاص بنا لإنشاء تجربة عملاء شاملة.
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