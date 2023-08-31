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تمكّن من تحويل أعمالك وإطلاق العنان للابتكار مع IBM و Salesforce
تقرير حالة Salesforce،‏ للعامين 2023 و2024 تحديث خدمتك مع الذكاء الاصطناعي التوليدي
رسم توضيحي يمثل كتلاً رمادية من المجموعات المركزية والخطية
نحن لا نحقق قيمة للأعمال فحسب، بل نصنع التقدم

اليوم، يعتمد نجاح الأعمال على البقاء في صدارة ديناميكيات السوق، والتمتع بالمرونة الكافية لتحمل ظروف الاقتصاد الكلي والوفاء بتقديم تجارب عالية الجودة لعملائك وشركائك وموظفيك. يكمن الاختلاف في القدرة على الوفاء بهذا الوعد في إمكانات IBM و Salesforce. 
 
تُعدّ شركة IBM أكثر من مجرد شريك لتنفيذ حلول Salesforce. معًا، نعمل معك للمشاركة في إنشاء حلول Salesforce وإعادة تصورها وهندستها عبر أعمالك كجزء من تحولك الرقمي. تقدم ريادة IBM في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، مقترنة بخبرتنا في الصناعة ونهج التصميم الذي يركز على العملاء، خارطة طريق توفر تجارب مذهلة عبر الصناعات.

نحن نسعى إلى تعزيز قدراتك لمتابعة فرص النمو وتحقيق عائد على الاستثمارات وأهداف العمل والوصول إلى جوهر قيمة المستوى التالي من Salesforce. 

اكتشف كيف تساعد IBM و Salesforce الشركات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة

شاهد محادثة IBM + Salesforce في المنتدى الاقتصادي العالمي
حالة Salesforce لعامي 2023 و2024

تُحدث 50% من أفضل حسابات Salesforce ثورة في خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. اكتشف كيفية القيام بذلك، واطلع كذلك على 5 رؤى تساعد أصحاب الأداء الأفضل على تحقيق قيمة أكبر مقارنة بالمنافسين.

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التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع IBM و Salesforce

تطبِّق فِرَقنا المكونة من المستشارين والمصممين والمهندسين الموثوقين خبرات صناعية عميقة لتغيير طريقة إنجاز العمل. ستؤدي رحلتك مع IBM و Salesforce إلى تعزيز التجارب الآلية الخاصة بالصناعة وتمنحك فهمًا أعمق وأكثر شفافية لأعمالك لحل التحديات المعقدة في عصرنا الحالي.

 تحول الخدمة

تقديم تجارب خدمة استثنائية عبر رحلة العميل والتحول من مزود خدمة تفاعلي إلى مستشار موثوق مع نماذج أعمال قائمة على النتائج. تساعدك خدمات IBM و Salesforce على تمكين الموظفين وإسعاد العملاء وفتح مصادر إيرادات جديدة.

 تعرف على المزيد تعرّف على وجهة نظرنا تحول المبيعات

تساعدك خدمات استشارات Salesforce من IBM على تحسين عمليات المبيعات والإيرادات عبر النطاق الكامل لعمليات تحويل العملاء المتوقعين إلى إيرادات نقدية، بدءًا من إنشاء قنوات إيرادات جديدة ونماذج مبيعات قابلة للتوسع وحتى تحسين العمليات وتمكين الموظفين باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وأفضل المنصات.

 تعرف على المزيد اقرأ كيف تغزو نماذج الاشتراك السوق تحول التسويق

تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال العمل بناءً على المعارف في الوقت الفعلي مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تساعدك IBM وسحابة تسويق Salesforce Marketing Cloud على نشر رؤى إدارة علاقات العملاء (CRM) في جميع أنحاء المؤسسة وكسب العملاء والولاء والثقة.

 تعرف على المزيد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق تحول التجارة

أصبحت التجارب الفعالة للتجارة متعددة القنوات الآن محركًا مهمًا لنمو الشركات. تساعدك خدماتنا الاحترافية على الاستفادة من إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي والخبرة المتعمقة في الصناعة لتعزيز تجارب العملاء القائمة على المعرفة والنتائج والتي تبني الثقة وتوسع نطاق وصولك ومكانتك بشكل مربح.

 

 تعرف على المزيد تعرف على كيفية إنشاء واجهات متاجر مرنة وقابلة للتكيف من خلال التجارة القابلة للتكوين 
اكتشف كيف نقوم بذلك IBM Consulting Advantage  

تعرف على كيفية قيام منصة IBM Consulting Advantage الجديدة لخدمات الذكاء الاصطناعي ومكتبة من المساعدين بتمكين الاستشاريين من تقديم الاتساق والتكرار والسرعة لعملائنا.

 تعرف على المزيد تحسين الكفاءة التشغيلية

باستخدام التفكير التصميمي، إننا نتعرف بسرعة على فرص الإنتاجية التشغيلية والنمو عبر الأفراد وسير العمل والتقنية، ثم نعيد تصميم أعمالك باستخدام Salesforce، تجربة واحدة في كل مرّة.

 تعلم كيفية التصميم للمستقبل التنسيق والتكامل مع MuleSoft

تمكّن من تطوير سجل عملاء موحد باستخدام إمكانات تكامل MuleSoft التي تربط الموظفين ببيانات العملاء عبر العمليات والأنظمة التجارية في المكاتب الأمامية والخلفية.

 IBM Z Digital Integration Hub + MuleSoft
شارك في الإنشاء مع ™IBM Garage
ابتكِر الحلول وأنشئها واختبرها وكررها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
الجوائز

تعد IBM شريكًا رائدًا لشركة Salesforce وحازت بكل فخر على العشرات من الجوائز العالمية والإقليمية وجوائز العملاء.

  • شريك النظام البنائي المتصل المتميز لعام 2023 من Salesforce:‏UKI

  • شريك MuleSoft المميز لعام 2023: الأمريكتين
  • جائزة شريك العام في Salesforce لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023: اليابان، الخدمات المالية
  • جائزة الابتكار لشركاء Salesforce لعام 2022: ابتكارات Slack
  • جائزة Slack Spotlight لعام 2022: التميز في المقر الرقمي
  • أفضل شريك Salesforce لعام 2022 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: UKI
  • جائزة شريك Tableau لعام 2022: البيانات لخدمة الصالح العام
دراسات حالة
شركة IBM في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024

تعاونت IBM Consulting و The Recording Academy لإنشاء تجربة حفل توزيع جوائز جرامي فريدة لأعضائها باستخدام إمكانات Salesforce.
تحول شركة IBM

إذا كنت تريد إجراء تغيير جذري سريعًا، فاقرأ كيف استفدنا من خدمات Salesforce و Slack من أجل التحول الخاص بنا لإنشاء تجربة عملاء شاملة.
تعمل MOL Group على تعزيز النمو من خلال منصة تسويق رقمي

تعيد شركة النفط والغاز الأوروبية MOL Group تشكيل تجربة محطة الخدمة ودفع النمو من خلال مشاركة العملاء القائمة على البيانات.
أيرلندا تسرِّع برنامج الاستجابة على المستوى الوطني خلال أسابيع

تبني شركة Health Service Executive بوابة للخدمة الذاتية ومنصة خدمة لفريق يعمل عن بُعد لتحقيق الاستجابة السريعة.
تجربة عملاء مُعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تنتقل شركة Camping World إلى استخدام حل يتمحور حول الإنسان لتوسيع نطاق العمليات وتقديم خدمة أفضل للعملاء ومساعدة الموظفين.
إنشاء قنوات خدمة رقمية موثوقة ويمكن الوصول إليها

تعمل شركة CaixaBank على تحديث تجربة مركز الاتصالات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات IBM Watson للمحادثة الموجهة للعملاء من خلال عمليات القنوات المتعددة.

®Insight

تغلَّب على الفوضى والمعلومات الزائدة من خلال الحصول على الرؤى لأحدث أخبار الأعمال والتقنيات. تعرّف على آراء القادة ذوي الدور البارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.

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تعمل Salesforce و IBM على إحداث ثورة في تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي استمع إلى الحلقة
المزود الرائد لخدمات التقنيات السحابية للصناعات من Salesforce

تتطور توقعات المؤسسات لتوليد عائد أسرع على استثمارات Salesforce. اقرأ التقرير لمعرفة كيفية تعامل IBM مع احتياجات الأعمال هذه وسبب تصنيفها كشركة رائدة.

الغاية التي تتمحور حول العميل

بدأ عصر التحول إلى الطاقة النظيفة. في هذا الكتاب الإلكتروني الذي أعدته IBM و Salesforce، سيتعرف القراء على الجوانب الثلاثة لتحديث برنامج الطاقة النظيفة التي يمكن أن تتبناها مرافق الخدمات لتحقيق أهدافها.

تكامل سُحُب Salesforce عبر مؤسستك

اكتشف سبب تحقيق الشركات التي تربط سُحُب Salesforce لقيمة كبيرة ومتوسط إيرادات أعلى بنسبة 40% لكل ترخيص.

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