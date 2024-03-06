تساعد فِرَقنا متعددة التخصصات من الخبراء في تحويل استراتيجياتك وعملياتك التسويقية للتغلب على تحديات الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه بناء مؤسسة مرنة وقابلة للتكيف لتكون قادرة على المنافسة في المستقبل. ومن خلال العمل عبر ثلاثة أبعاد متكاملة للقيمة —البيانات والذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية وابتكار التجارب— يزوّد التحول الذكي في مجال التسويق المسوقين بالأدوات والعمليات اللازمة لتقديم تجارب مخصصة على مستوى المؤسسة.
تعيد IBM تصور إنشاء المحتوى والتسويق الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe Firefly
يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إحداث تحول جذري في كل جانب من جوانب التسويق، ويعتقد 94% من مديري التسويق أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحرر فِرَق التسويق من المهام الروتينية ليتمكنوا من التركيز على الأنشطة الإبداعية الأكثر أهمية. فمن خلال الاستفادة من منصة watsonx، تساعدك IBM على تحويل عملياتك التسويقية باستخدام حل شامل لإنشاء سلسلة توريد محتوى ذكية.
IBM Consulting Advantage for Marketing* هو عرض تقنيات وخدمات مجمعة تتضمن:
نموذج أساس أُعدَّ مسبقًا، تم بناؤه على watsonx.ai ثم بعد ذلك يتم ضبطه وتدريبه وتزويده بإرشادات علامتك التجارية وسياساتها ومعلومات المنتج.
واجهة مستخدم "workbench" الخاصة بالمسوقين مبنية على منصة IBM Consulting Advantage ويتم تشغيلها بواسطة watsonx والتي توفر إمكانية الوصول إلى مجموعة مكونة مسبقًا من مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري لدعم المسوقين لديك عبر مجموعة متنوعة من الأدوار والمهام.
التكامل السلس باستخدام أدوات إدارة العمل والمنصات التسويقية الخاصة بموردي البرامج المستقلين(ISV).
*سيكون الحل جاهزًا للطرح العام في الربع الرابع من عام 2024
يبدأ خبراؤنا بإعداد تجارب مثالية لعملائك وموظفيك، ثم يصممون ويقدمون الحلول الأفضل في فئتها والقائمة على البيانات والتي توفر تجارب مخصصة وتطلق العنان للإبداع التسويقي.
ساعدت خبراتنا التسويقية المتعمقة المقترنة بأكثر من 21,000 من ممارسي الذكاء الاصطناعي المهرة على تطوير أكثر من 2,000 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي للعملاء في عام 2023.
إن شراكاتنا العالمية المتميزة مع المنصات الرائدة في التسويق وتصميم تجارب العملاء مثل Adobe وSalesforce وSAP وغيرها، تمكِّننا من تصميم الحل المناسب، على المنصات المناسبة، لتلبية احتياجاتك التسويقية الفريدة.
تمكّن من تحسين مجموعتك التقنية التسويقية وتبسيط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع استراتيجية لإدارة عمل المؤسسة وعمليات سير العمل الذكي الذي يكتشف الكفاءات ويتيح طرقًا جديدة للعمل.
استفد من الذكاء الاصطناعي ومنصة watsonx للمساعدة في الإدارة الشاملة لبيانات التسويق، بدءًا من إعداد استراتيجيات البيانات والنمذجة، وحتى الحوكمة، والتكامل مع منصات إدارة بيانات العملاء لتمكين تصميم تجارب شديدة التخصيص.
تمكّن من تقديم تجربة لا تُنسى لموظفيك وعملائك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب عملاء فريدة ومبتكرة تدفع النمو وتعزز الميزة التنافسية.
تعاونت IBM وWPP لإحداث تغيير جذري في التسويق بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يتم دعم WPP Open for B2B بواسطة IBM watsonx وتساعد في حل التحديات مثل تنظيم مشاركة العملاء وزيادة عائد الاستثمار.
تتعاون IBM وAdobe لتوحيد الاستراتيجية والبيانات والتقنيات والتصميم لإعادة ابتكار الأعمال رقميًا. تجعل حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر سلسلة توريد المحتوى العمليات التقليدية أكثر كفاءة وتتيح للمسوقين والفِرَق في جميع أنحاء المؤسسة التركيز على أنشطة أكثر قيمة واستراتيجية.
تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال العمل بناءً على معلومات في الوقت الفعلي مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تساعدك IBM وسحابة تسويق Salesforce على نشر رؤى إدارة علاقات العملاء في جميع أنحاء المؤسسة وكسب تحويل العملاء والولاء والثقة.
تقوم IBM Consulting بتفعيل حلول تجارب العملاء على مستوى المؤسسات من SAP باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتصميم تجارب عملاء عالمية المستوى تزيد من ولاء العملاء وتدفع الأعمال.
باستخدام نماذج البيانات ونماذج الأساس المصممة على منصة watsonx، أنشأت IBM نموذج تعليقات الذكاء الاصطناعي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة والذي أنشأ عشرات الخيارات المختلفة قبل اختيار أفضل جملة لوصف الحدث. وطوال فترة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023، تم عرض أبرز المباريات التي تم استخدام تعليقات الذكاء الاصطناعي فيها أكثر من مليوني مرّة.
قامت IBM بتحويل مؤسسة التسويق الخاصة بها من خلال التبسيط الجذري لمجموعتها التسويقية التقنية باستخدام Adobe Experience Cloud. وأصبحت IBM الآن شركة قائمة على البيانات وتتبع نهج العميل أولًا، حيث قامت بدمج 40 منصة لإدارة الأصول الرقمية في منصة واحدة وإدخال صفحات الويب إلى السوق بشكل أسرع بنسبة 75%.
تعمل شركة النفط والغاز MOL Group على إعادة ابتكار تجارب محطة الخدمات ودفع النمو من خلال تعزيز مشاركة العملاء القائمة على البيانات —بدعم من Salesforce Marketing Cloud— ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 30%، وزيادة رضا العملاء بنسبة 20%.
IBM iX هي شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting وهي تساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على تصميم تجارب ومنتجات وخدمات تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.
تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.
دعونا نبتكر منصة إطلاق جديدة لتعزيز نمو الإيرادات وتحفيز المبيعات القائمة على التجارب التي تعزز الولاء.
دعونا نبتكر تجارب عملاء ذكية تعمل على تحفيز النمو وبناء الثقة.
تمكّن من تحويل تجربة التجارة متعددة القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لجعل التجارة أكثر فعالية وذكاءً.
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