تساعد فِرَقنا متعددة التخصصات من الخبراء في تحويل استراتيجياتك وعملياتك التسويقية للتغلب على تحديات الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه بناء مؤسسة مرنة وقابلة للتكيف لتكون قادرة على المنافسة في المستقبل. ومن خلال العمل عبر ثلاثة أبعاد متكاملة للقيمة —البيانات والذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية وابتكار التجارب— يزوّد التحول الذكي في مجال التسويق المسوقين بالأدوات والعمليات اللازمة لتقديم تجارب مخصصة على مستوى المؤسسة.