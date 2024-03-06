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أحدث تحولًا في مؤسستك التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يزيل التعقيدات، ويعزز الكفاءة ويدفع النمو
سلسلة توريد المحتوى الثوري الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التسويق
مصمم يعمل في وقت متأخر على جهاز كمبيوتر

تتعاون شركتا WPP وIBM لإحداث تغير جذري في التسويق بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. سيساعد WPP Open for B2B المدعوم من watsonx في حل التحديات مثل تحديد مجموعات الشراء المناسبة وزيادة عائد الاستثمار.

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التحول التسويقي الذكي

تساعد فِرَقنا متعددة التخصصات من الخبراء في تحويل استراتيجياتك وعملياتك التسويقية للتغلب على تحديات الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه بناء مؤسسة مرنة وقابلة للتكيف لتكون قادرة على المنافسة في المستقبل. ومن خلال العمل عبر ثلاثة أبعاد متكاملة للقيمة —البيانات والذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية وابتكار التجارب— يزوّد التحول الذكي في مجال التسويق المسوقين بالأدوات والعمليات اللازمة لتقديم تجارب مخصصة على مستوى المؤسسة.
ما الجديد؟

تعيد IBM تصور إنشاء المحتوى والتسويق الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe Firefly
تنزيل دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق
تقديم سلسلة توريد المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إحداث تحول جذري في كل جانب من جوانب التسويق، ويعتقد 94% من مديري التسويق أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحرر فِرَق التسويق من المهام الروتينية ليتمكنوا من التركيز على الأنشطة الإبداعية الأكثر أهمية. فمن خلال الاستفادة من منصة watsonx، تساعدك IBM على تحويل عملياتك التسويقية باستخدام حل شامل لإنشاء سلسلة توريد محتوى ذكية.

IBM Consulting Advantage for Marketing* هو عرض تقنيات وخدمات مجمعة تتضمن: 

  • نموذج أساس أُعدَّ مسبقًا، تم بناؤه على watsonx.ai ثم بعد ذلك يتم ضبطه وتدريبه وتزويده بإرشادات علامتك التجارية وسياساتها ومعلومات المنتج.

  • واجهة مستخدم "workbench" الخاصة بالمسوقين مبنية على منصة IBM Consulting Advantage ويتم تشغيلها بواسطة watsonx والتي توفر إمكانية الوصول إلى مجموعة مكونة مسبقًا من مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري لدعم المسوقين لديك عبر مجموعة متنوعة من الأدوار والمهام.

  • التكامل السلس باستخدام أدوات إدارة العمل والمنصات التسويقية الخاصة بموردي البرامج المستقلين(ISV).

    *سيكون الحل جاهزًا للطرح العام في الربع الرابع من عام 2024
المزايا نهج يتمركز حول الإنسان

يبدأ خبراؤنا بإعداد تجارب مثالية لعملائك وموظفيك، ثم يصممون ويقدمون الحلول الأفضل في فئتها والقائمة على البيانات والتي توفر تجارب مخصصة وتطلق العنان للإبداع التسويقي.

 خبراء موثوق بهم في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

ساعدت خبراتنا التسويقية المتعمقة المقترنة بأكثر من 21,000 من ممارسي الذكاء الاصطناعي المهرة على تطوير أكثر من 2,000 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي للعملاء في عام 2023.

 شراكات النظام البنائي العالمي

إن شراكاتنا العالمية المتميزة مع المنصات الرائدة في التسويق وتصميم تجارب العملاء مثل Adobe وSalesforce وSAP وغيرها، تمكِّننا من تصميم الحل المناسب، على المنصات المناسبة، لتلبية احتياجاتك التسويقية الفريدة.

 
القدرات عمليات التسويق

تمكّن من تحسين مجموعتك التقنية التسويقية وتبسيط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع استراتيجية لإدارة عمل المؤسسة وعمليات سير العمل الذكي الذي يكتشف الكفاءات ويتيح طرقًا جديدة للعمل.

 

 تعرف على المزيد حول إدارة عمل المؤسسات معلومات العملاء واستراتيجية البيانات

استفد من الذكاء الاصطناعي ومنصة watsonx للمساعدة في الإدارة الشاملة لبيانات التسويق، بدءًا من إعداد استراتيجيات البيانات والنمذجة، وحتى الحوكمة، والتكامل مع منصات إدارة بيانات العملاء لتمكين تصميم تجارب شديدة التخصيص.

 

 استكشف منصة watsonx ابتكار التجارب

تمكّن من تقديم تجربة لا تُنسى لموظفيك وعملائك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب عملاء فريدة ومبتكرة تدفع النمو وتعزز الميزة التنافسية.

 

 اقرأ كيف جذبت شركة IBM انتباه المشجعين في بطولة Masters التسويق بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعاونت IBM وWPP لإحداث تغيير جذري في التسويق بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يتم دعم WPP Open for B2B بواسطة IBM watsonx وتساعد في حل التحديات مثل تنظيم مشاركة العملاء وزيادة عائد الاستثمار.

 

 اقرأ البيان الصحفي
الشراكات الاستراتيجية توفير تجارب مخصصة على نطاق واسع باستخدام Adobe

تتعاون IBM وAdobe لتوحيد الاستراتيجية والبيانات والتقنيات والتصميم لإعادة ابتكار الأعمال رقميًا. تجعل حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر سلسلة توريد المحتوى العمليات التقليدية أكثر كفاءة وتتيح للمسوقين والفِرَق في جميع أنحاء المؤسسة التركيز على أنشطة أكثر قيمة واستراتيجية.

 اكتشف خدمات Adobe الاستشارية كيف تقوم IBM وAdobe بإعداد تجارب مخصصة على نطاق واسع تمكّن من إحداث تأثير باستخدام Salesforce

تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال العمل بناءً على معلومات في الوقت الفعلي مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تساعدك IBM وسحابة تسويق Salesforce على نشر رؤى إدارة علاقات العملاء في جميع أنحاء المؤسسة وكسب تحويل العملاء والولاء والثقة.

 استكشف خدمات Salesforce الاستشارية احصل على تقرير حالة Salesforce لعام 2024 ربط حلول تجارب العملاء مع SAP

تقوم IBM Consulting بتفعيل حلول تجارب العملاء على مستوى المؤسسات من SAP باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتصميم تجارب عملاء عالمية المستوى تزيد من ولاء العملاء وتدفع الأعمال.

 استكشف خدمات SAP الاستشارية
لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة فحسب. بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية. كيرستن كوريو المدير التجاري رابطة التنس الأمريكية
دراسات حالة
تفوّق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التجربة الرقمية بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي

باستخدام نماذج البيانات ونماذج الأساس المصممة على منصة watsonx، أنشأت IBM نموذج تعليقات الذكاء الاصطناعي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة والذي أنشأ عشرات الخيارات المختلفة قبل اختيار أفضل جملة لوصف الحدث. وطوال فترة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023، تم عرض أبرز المباريات التي تم استخدام تعليقات الذكاء الاصطناعي فيها أكثر من مليوني مرّة.
IBM تُحسّن أداء الأشخاص والعمليات والمنصات باستخدام Adobe Experience Cloud

قامت IBM بتحويل مؤسسة التسويق الخاصة بها من خلال التبسيط الجذري لمجموعتها التسويقية التقنية باستخدام Adobe Experience Cloud. وأصبحت IBM الآن شركة قائمة على البيانات وتتبع نهج العميل أولًا، حيث قامت بدمج 40 منصة لإدارة الأصول الرقمية في منصة واحدة وإدخال صفحات الويب إلى السوق بشكل أسرع بنسبة 75%.
تعمل MOL Group على تعزيز نمو الإيرادات من خلال منصة التسويق الرقمي الجديدة

تعمل شركة النفط والغاز MOL Group على إعادة ابتكار تجارب محطة الخدمات ودفع النمو من خلال تعزيز مشاركة العملاء القائمة على البيانات —بدعم من Salesforce Marketing Cloud— ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 30%، وزيادة رضا العملاء بنسبة 20%.
حلول ذات صلة  تصميم التجارب، والمنتجات، والخدمات

IBM iX  هي شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting وهي تساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على تصميم تجارب ومنتجات وخدمات تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.

 تعرف على المزيد  الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتجارب العملاء

تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.

 تعرف على المزيد  الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول المبيعات

دعونا نبتكر منصة إطلاق جديدة لتعزيز نمو الإيرادات وتحفيز المبيعات القائمة على التجارب التي تعزز الولاء.

 تعرف على المزيد  الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول خدمات العملاء

دعونا نبتكر تجارب عملاء ذكية تعمل على تحفيز النمو وبناء الثقة.

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تمكّن من تحويل تجربة التجارة متعددة القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لجعل التجارة أكثر فعالية وذكاءً.

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تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
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