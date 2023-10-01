استشارات التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية

لنواجه الأمر: التجارة معقدة. تعد منصات التجارة القوية والتجارب متعددة القنوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي محركات نمو في قلب استشارات الأعمال. توفر IBM لك خبرة استشارية متكاملة وشراكات عالمية المستوى في النظام البنائي، والتي تشمل الاستراتيجية الرقمية والتصميم والتنفيذ والتكامل والعمليات.

إننا نسخر قوة الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، وعروض التحول الأفضل في فئتها والمسرعات المبتكرة مثل IBM iX Experience Orchestrator—إطار العمل مفتوح المصدر الذي أثبت جدارته والذي يسرع من جهود عملائنا في مجال التجارة القابلة للتكوين وجهود التحديث—لضمان تحقيق إيرادات مستمرة ومستدامة. والنتيجة هي تجارب عملاء قائمة على الرؤى والنتائج التي تبني الثقة وتوسع نطاق وصولك وملاءمته بشكل مربح.