لقد كان هناك تحول سريع نحو الاستخدام الشامل للذكاء الاصطناعي. استخدمت الإصدارات المبكرة للتجارة الإلكترونية الذكاء الاصطناعي التقليدي إلى حدٍ كبير لإنشاء حملات تسويقية ديناميكية (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، أو تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت، أو فرز طلبات العملاء. واليوم، تشجع القدرات المتقدمة للتكنولوجيا على تبنيها على نطاق واسع. حيث يمكن دمج الذكاء الاصطناعي في كل نقطة تفاعل عبر رحلة التجارة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن معهد IBM Institute for Business Value، يقوم نصف الرؤساء التنفيذيين بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنتجات والخدمات. وفي الوقت نفسه، يستخدم 43% منهم التكنولوجيا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ولكن العملاء ليسوا على دراية تامة بالأمر بعد. وقد نما الإلمام بالذكاء الاصطناعي مع انتشار ChatGPT والمساعدات الافتراضية مثل Alexa من Amazon. ولكن مع تبني الشركات في جميع أنحاء العالم للتكنولوجيا بسرعة لزيادة العمليات بدءًا من التسويق إلى إدارة الطلبات، هناك بعض المخاطر. إن الإخفاقات البارزة والدعاوى القضائية الباهظة الثمن تهدد بتكدير الرأي العام وإعاقة الوعد بتكنولوجيا التجارة التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

إن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على مشهد وسائل التواصل الاجتماعي يثير أحيانًا انطباعًا سيئًا (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com). يصل رفض العلامات التجارية أو تجار التجزئة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلى نسبة 38٪ بين الأجيال الأكبر سنًا، مما يتطلب من الشركات العمل بجدية أكبر لكسب ثقتهم.

توصل تقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value إلى أن هناك مجالًا هائلاً لتحسين تجربة العملاء. وصف 14٪ فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع أنفسهم بأنهم "راضون" عن تجربتهم في شراء السلع عبر الإنترنت. وجد ثلث المستهلكين أن تجاربهم المبكرة مع دعم العملاء وروبوتات المحادثة التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) مخيبة للآمال للغاية لدرجة أنهم لم يرغبوا في التعامل مع هذه التقنية مرة أخرى. ولا تقتصر مركزية هذه التجارب على مزودي خدمات الأعمال إلى المستهلكين (B2C) فحسب. يقول أكثر من 90% من المشترين بصفتهم ممثلين للأعمال أن تجربة العملاء التي تقدمها الشركة مهمة بنفس قدر أهمية ما تبيعه (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).

إن التنفيذات السيئة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التقليدية أو التوليدية في التجارة - مثل نشر نماذج التعلم العميق المدربة على بيانات غير كافية أو غير مناسبة - تؤدي إلى تجارب سيئة تؤدي إلى تنفير المستهلكين والشركات على حد سواء.

لتجنب ذلك، من الضروري للشركات أن تقوم بالتخطيط بعناية وتصميم مبادرات الأتمتة الذكية التي تعطي الأولوية لاحتياجات وتفضيلات عملائها، سواء كانوا مستهلكين أو مشترين بين الشركات. وعند القيام بذلك، يمكن للعلامات التجارية توفير تجارب شراء مخصصة ذات صلة بما يبحث عنه العميل، مع سلاسة في التعامل وسهولة في الشراء، ما يعزز ولاء العملاء وثقتهم.

تستكشف هذه المقالة أربع حالات استخدام تحويلية للذكاء الاصطناعي في التجارة التي تعمل بالفعل على تحسين رحلة العميل، خاصة في أعمال التجارة الإلكترونية ومكونات منصة التجارة الإلكترونية في تجربة القنوات المتعددة الشاملة. كما تناقش كيف يمكن للشركات ذات التفكير المستقبلي أن تدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي بفعالية للدخول في عصر جديد من تجارب التجارة الذكية لكل من المستهلكين والعلامات التجارية. لكن لا توجد أي من حالات الاستخدام هذه في فراغ. مع تطور مستقبل التجارة، تتفاعل كل حالة من حالات الاستخدام بشكل شامل لتحويل رحلة العميل من البداية إلى النهاية – للعملاء والموظفين والشركاء.