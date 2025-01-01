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وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM

 تعزيز الإنتاجية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي
أتمتة عمليات سير العمل المعقدة لديك باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي
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وكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

يمثِّل الذكاء الاصطناعي الفاعل للمؤسسات تحولًا جوهريًا. عزِّز الإنتاجية الفعلية لمؤسستك عبر ذكاء اصطناعي يتكامل بعمق لأتمتة مهام سير العمل المعقدة.
الفوائد
تبسيط بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة

تمكَّن من أتمتة عمليات سير العمل عبر جميع تطبيقات وأنظمة مؤسستك من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصة التنسيق الخاصة بنا.
زيادة الكفاءة من خلال الوكلاء الجاهزين والمخصصين

ابدأ بسرعة أكبر بنسبة 70% مع الوكلاء الجاهزين للأعمال، وأنشئ وكلاء مخصصين عبر استوديو بلا تعليمات برمجية.
التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية

تمكَّن من التكامل بسلاسة مع أنظمة الأعمال الحالية وأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا من Salesforce وMicrosoft وWorkday.

استكشف حلولنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

حقِّق إنتاجية غير مسبوقة مع مجموعة من أكثر الحلول تكاملًا في القطاع لمساعدة الأعمال على بناء وتخصيص وإدارة وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي. 
IBM watsonx™ Orchestrate

يمكنك إنشاء وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم لأتمتة عملك وتسريع وتيرته.
خدمات استشارات الذكاء الاصطناعي

حوِّل عمليات أعمالك الشاملة إلى تطبيقات ذكية مدعومة بالوكلاء، وحقِّق عائد استثمار أعلى بمساعدة خبراء الذكاء الاصطناعي ونظامنا المفتوح من الشركاء.
IBM® watsonx.ai™

تمكَّن من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة وتشغيلها وإدارتها بشكل أسرع وأسهل باستخدام استوديو متكامل وتعاوني وشامل وآمن على مستوى المؤسسات للمطورين.
IBM watsonx™ Code Assistant

تمكَّن من تسريع إنتاجية المطورين وتقليل وقت الوصول إلى السوق من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة حياة تطبيقاتك.
قصص العملاء IBM AskHR

تمكَّنت IBM من توفير 12,000 ساعة من جمع البيانات وإدخالها خلال ربع سنة واحد فقط.

 اقرأ قصة IBM Dun and Bradstreet

يقدِّم كلٌّ من D&B Ask Procurement وIBM watsonx تقييمات شاملة لمخاطر الموردين باستخدام البيانات الموثوق بها والذكاء الاصطناعي.

 اقرأ قصة D&B Avid Solutions

قلَّلت Avid Solutions أخطاء إدارة المشاريع بنسبة 10%.

 اقرأ قصة Avid Solution
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية تعزيز الإنتاجية باستخدام watsonx Orchestrate.

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