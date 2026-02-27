ينتقل وكلاء الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ. وعبر مختلف الصناعات، تكتشف الفرق أن العامل الحاسم الحقيقي لا يتمثل فقط في ما يستطيع الوكلاء القيام به، بل أيضًا في مدى سرعة بنائهم، ومدى موثوقية أدائهم بعد نشرهم.
واليوم، أصبح من الممكن الوصول إلى تصميم وكيل من خلال استخدام الموجِّهات. إذ يمكنك تحميل المتطلبات، وإنشاء مهام سير العمل، وتحويل المعرفة المتوارثة داخل الفرق إلى أتمتة في غضون ساعات بدلًا من شهور. ولم يكن إعداد النماذج الأولية أسهل مما هو عليه اليوم.
لكن ما ينجح في عرض توضيحي كثيرًا ما يفشل في بيئة الإنتاج. وفي بيئة الإنتاج، يتحول التباين إلى مصدر للمخاطر. ويؤدي التوسع إلى زيادة التعقيد. كما تتطلب الاستقلالية قدرًا واضحًا من المساءلة. وفور أن يتعامل الوكيل مع أنظمة حية، أو بيانات حساسة، أو مهام سير عمل خاضعة للتنظيم، تتغير المعايير المطلوبة. فالسرعة وحدها لا تجعل النظام المؤسسي قابلًا للتطبيق.
في العالم الحقيقي، تمثل المرونة من دون موثوقية مخاطرة. كما أن الموثوقية من دون مرونة تعني الجمود. ومستقبل الأتمتة لا يقوم على المفاضلة بين الوكلاء والقواعد. بل يقوم على توازن مدروس بين النهج القائم على الوكلاء والنهج الحتمي، بما يضمن القابلية للتكيف، ويخضع للحوكمة من أجل بناء الثقة، ويُقيَّم على أساس الدليل.
وقد تطورت الأتمتة المؤسسية على مراحل متعاقبة. ففي البداية، ظهرت الأنظمة الحتمية، مثل البرامج النصية، وروبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA)، ومحركات مهام سير العمل. وهي أنظمة يمكن التنبؤ بها، وقابلة للتكرار، وتعمل وفق السياسات. فهي تعمل وفق مسارات محددة مسبقًا، وتطبّق قواعد الأعمال بدقة.
لكن الأنظمة الحتمية لها حدودها. فهي هشة بحكم تصميمها. فعلى سبيل المثال، يتعطل روبوت أتمتة العمليات الآلية (RPA) الذي يعتمد على تخطيط شاشة محدد عند تغيّر واجهة المستخدم (UI). كما أن مهمة سير العمل التي تتلقى مدخلات غير متوقعة قد تتوقف. وإذا لم يُحدَّد شرط ما بصورة صريحة، فلن يتمكن النظام ببساطة من المتابعة. وتعمل الأتمتة الحتمية بأفضل صورة في البيئات المنظمة والمستقرة. غير أنها تواجه صعوبة في التعامل مع الغموض، والحالات الطرفية، والتغيير.
ثم جاء الذكاء الاصطناعي التنبؤي، وهو نماذج مُدرَّبة على بيانات مُهيكلة لتصنيف النتائج والتنبؤ بها. أما الآن، فنحن ندخل عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء: أنظمة تستدل، وتخطط، وتستخدم الأدوات، وتتكيّف ديناميكيًا مع المهام الغامضة.
وتقدّم الأنظمة القائمة على الوكلاء عنصرًا جديدًا، يتمثل في القدرة على تفسير المقصود، وتركيب السياق، وتحديد أفضل الإجراءات التالية، والتفاعل مع أدوات متعددة بصورة مستقلة. كما يمكنها التعامل مع الحالات الحدّية والمدخلات المتغيرة بطرق لا تستطيع مهام سير العمل الثابتة مجاراتها. لكن هذه القدرة تصاحبها درجة من التباين. فالأنظمة الحتمية تنتج المخرجات نفسها عند تلقي المدخلات نفسها. أما الأنظمة القائمة على الوكلاء فتعمل بصورة احتمالية، وقد تتكيّف أثناء سير العملية. وهذه المرونة هي بالضبط ما يمنحها قوتها، وهي أيضًا ما يدفع المؤسسات إلى التعامل معها بحذر.
وقد أصبح بناء وكيل أسهل من أي وقت مضى.
فالأدوات منخفضة التعليمات البرمجية، والنماذج اللغوية الكبيرة، والتطوير القائم على الموجِّهات، تتيح للفرق إنشاء نماذج أولية عملية بسرعة. تمتلك العديد من المؤسسات الآن نماذج إثبات مفهوم ناجحة تعمل في بيئات معزولة.
لكن الجزء الأصعب يتمثل في الانتقال من النموذج الأولي إلى بيئة الإنتاج.
يجب أن تتسم أنظمة الإنتاج بما يلي:
- الموثوقية تحت الضغط
- قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي
- الحوكمة عبر الفرق
- الأمان عبر حدود الهوية
- الامتثال للسياسات واللوائح التنظيمية
- القابلية للقياس في مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال (KPIs)
في النموذج الأولي، قد تكون أوجه عدم الاتساق الطفيفة مقبولة. أما في بيئة الإنتاج، فإنها تُعد حوادث تشغيلية. وفي مرحلة التجريب، يعمل الوكلاء في بيئات معزولة. أما في مرحلة التنفيذ، فإنهم يتكاملون مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، ومنصات الموارد البشرية، والضوابط المالية، وقنوات العملاء. ويفرض توسيع نطاق الوكلاء ضغوطًا جديدة، منها التنسيق عبر الأنظمة، والاتساق عبر النماذج، وقابلية التتبع عبر القرارات. ولا تتعلق الفجوة بين التجريب والتنفيذ بالذكاء ذاته. بل تتعلق بالانضباط التشغيلي.
وتروّج سردية شائعة لفكرة أن المؤسسات مضطرة إلى الاختيار بين تحديث كل شيء وتحويله إلى وكلاء مستقلين، أو البقاء أسيرة مهام سير عمل جامدة.
وهذا طرح زائف يقوم على ثنائية غير صحيحة. فليس من الضروري أن تتحول كل عملية إلى عملية قائمة بالكامل على الوكلاء. إذ إن الموافقات التنظيمية، وضوابط الميزانية، والتحقق من الهوية، وتنفيذ المدفوعات، وفحوصات الامتثال، صُممت عمدًا لتكون صارمة، وذلك لأسباب وجيهة. وفي الوقت نفسه، تستفيد المهام الغامضة، مثل اختيار الموردين، وصياغة العقود، والتحقيق في حالات عدم تطابق الفواتير، من الاستدلال القائم على الوكلاء. ولا تعمل المؤسسات الأكثر نجاحًا على استبدال الأنظمة الحتمية. بل تعمل على تنسيقها إلى جانب الذكاء القائم على الوكلاء.
ولنأخذ عملية مشتريات على سبيل المثال. فقد تشمل الخطوات الحتمية التحقق من الميزانية، وتوجيه طلبات الموافقة، وإصدار أوامر الشراء، ومطابقة الفواتير.
أما الخطوات القائمة على الوكلاء، فقد تشمل التوصية بالمورِّدين، وصياغة العقود، والتحقيق في المشكلات.
فالأنظمة الحتمية تشكّل الأساس الذي تستند إليه العملية.
في حين تعمل الأنظمة القائمة على الوكلاء على تعزيزها. ويسرّع هذا النهج الهجين الوصول إلى القيمة، لأنه يتيح للمؤسسات التحديث بصورة تدريجية مع حماية استثماراتها الحالية. كما يضمن أن تعمل الاستقلالية ضمن حدود واضحة، بدلًا من أن تحل محلها.
ولم يعد بناء وكيل هو الجزء الأصعب. أما ما يأتي بعد ذلك، فهو الجزء الأصعب.
ويجب على المؤسسات أن تتبنى عقلية قائمة على دورة الحياة عبر ثلاثة أبعاد:
1. قابلية الملاحظة: ماذا فعل الوكيل؟
ينبغي رصد آثار الاستدلال، واستدعاءات الأدوات، وخطوات الاسترجاع، وتدفقات التنسيق. تُعَد الرؤية في وقت التشغيل - وليس فقط مدة التشغيل - أمرًا ضروريًا.
2. التقييم: هل نفّذ ذلك على نحوٍ جيد؟
ويشمل ذلك قياس معدلات نجاح المهمة، والالتزام، والسلامة، والاحتواء. كما ينبغي إجراء عمليات محاكاة متعددة الأدوار. واختبار الحالات الحدّية تحت الضغط. والتحقق من صحة الضوابط الوقائية بصورة مستقلة عن منطق الوكيل.
3. التحسين: كيف يمكنه أداء ذلك على نحو أفضل؟
وازِن باستمرار بين الدقة، وزمن الاستجابة، والتكلفة، والثقة. اكتشف الانحرافات. وامنع التراجعات. وحسّن الأداء في ضوء مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة.
ويشكّل التقييم والتحسين حلقتين: حلقة تجريب أثناء مرحلة البناء، وحلقة تحسين وقت التشغيل بعد النشر. ومن خلال هذه العملية تنتقل المؤسسات من مرحلة "إنه يعمل في عرض توضيحي" إلى مرحلة "إنه يعمل في العالم الحقيقي".
وفي المجالات عالية المخاطر، يجب أن تكون الاستقلالية انتقائية. يمكن للأنظمة القائمة على الوكلاء نسخ المحادثات، وإنشاء الملخصات، والتوصية بأفضل الإجراءات التالية. لكن وكلاء المساعدة يقدّمون التوصيات فقط. أما القرار النهائي فيبقى للبشر.
يسهم هذا الفصل بين الاستقلالية والمساءلة في بناء الثقة وتسريع النتائج في الوقت نفسه. كما يضمن أن تظل القرارات الحساسة محكومة بالسياسات وبالتقدير البشري، لا بالاحتمالات وحدها. وليست مهام سير العمل الهجينة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي مجرد حلول انتقالية وسطية. بل هي مبادئ تصميم راسخة.
والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء ليس مجرد ميزة. بل هو طبقة معمارية. وهو يشمل أنماط التفاعل، وذكاء التنسيق، وتكامل مهام سير العمل الحتمية، وإدارة الثقة والهوية، وقابلية الملاحظة، والنشر الهجين. ويجب تضمين المرونة في التصميم منذ البداية. كما يجب إثبات الموثوقية بصورة مستمرة.
فالنماذج الأولية تُظهر الإمكانات. أما البنية فتمكّن من التوسع.
ولن يتحدد الجيل القادم من الأتمتة المؤسسية من خلال وكلاء مستقلين بالكامل يعملون بشكل منفصل.
بل سيتحدد من خلال أنظمة تتسم بما يلي:
• مرنة بحكم التصميم
• موثوقة بالدليل •
هجينة بحكم البنية •
تتمحور حول الإنسان •
• قابلة للتطوير التدريجي
ولم يعد السؤال هو ما إذا كان بالإمكان بناء الوكلاء بسرعة. بل ما إذا كان يمكن الوثوق بهم على نطاق واسع. فالمسألة ليست مفاضلة بين الوكلاء والقواعد. بل هي مرونة متوازنة مع الدليل. وهكذا ينتقل وكلاء الذكاء الاصطناعي من عروض توضيحية مبهرة إلى تأثير ملموس على أرض الواقع.
انضم إلى الندوة عبر الإنترنت
تعرّف على المزيد