يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك باستخدام IBM watsonx.ai، هو استوديو الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات الذي يمنح منشئي الذكاء الاصطناعي مجموعة شاملة من أدوات المطوّرين المصممة لدعم دورة حياة تطوير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

سواء أكنت تتعامل مع حالات استخدام معقدة ومتخصصة أم كنت تبحث عن نشر سريع لبناء خدمات وكلاء، فإن watsonx.ai يوفر المرونة والتحكم الذي يحتاجه المطورون لديك لتحقيق النجاح.

يُعدُّ وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحقيق مكاسب إنتاجية لا مثيل لها للمؤسسات من خلال أداء المهام المعقدة بشكل مستقل في المجالات القريبة من جوهر العمل. إلا إن اللبنات الأساسية للوكلاء تتطلب استخدام استراتيجية الذكاء الاصطناعي والنماذج الصحيحة، وأساس بيانات قوي يعطي الأولوية لحوكمة الذكاء الاصطناعي الشاملة. يتمثل هدفنا في IBM في تقديم خدمة مفيدة وموثوقة وآمنة وقابلة للتوسع في سير عمل الوكلاء في المؤسسة.

انطلاقًا من إدراك وجود احتياجات وقدرات تقنية مختلفة للمؤسسات المختلفة، من الضروري اتباع نهج مرن لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكن تمكين التنسيق السلس بين عدة وكلاء بفضل الاستفادة من تكامل watsonx.ai الأصلي مع IBM watsonx Orchestrate، ما يجمع بين الوكلاء المخصصين والوكلاء المصممين مسبقًا وأطر العمل التابعة لجهات خارجية في تجربة موحدة واحدة.