يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك باستخدام IBM watsonx.ai، هو استوديو الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات الذي يمنح منشئي الذكاء الاصطناعي مجموعة شاملة من أدوات المطوّرين المصممة لدعم دورة حياة تطوير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).
سواء أكنت تتعامل مع حالات استخدام معقدة ومتخصصة أم كنت تبحث عن نشر سريع لبناء خدمات وكلاء، فإن watsonx.ai يوفر المرونة والتحكم الذي يحتاجه المطورون لديك لتحقيق النجاح.
يُعدُّ وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحقيق مكاسب إنتاجية لا مثيل لها للمؤسسات من خلال أداء المهام المعقدة بشكل مستقل في المجالات القريبة من جوهر العمل. إلا إن اللبنات الأساسية للوكلاء تتطلب استخدام استراتيجية الذكاء الاصطناعي والنماذج الصحيحة، وأساس بيانات قوي يعطي الأولوية لحوكمة الذكاء الاصطناعي الشاملة. يتمثل هدفنا في IBM في تقديم خدمة مفيدة وموثوقة وآمنة وقابلة للتوسع في سير عمل الوكلاء في المؤسسة.
انطلاقًا من إدراك وجود احتياجات وقدرات تقنية مختلفة للمؤسسات المختلفة، من الضروري اتباع نهج مرن لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكن تمكين التنسيق السلس بين عدة وكلاء بفضل الاستفادة من تكامل watsonx.ai الأصلي مع IBM watsonx Orchestrate، ما يجمع بين الوكلاء المخصصين والوكلاء المصممين مسبقًا وأطر العمل التابعة لجهات خارجية في تجربة موحدة واحدة.
التكيّف مع احتياجاتك الخاصة من خلال خيارات مخصصة أو ذات رمز منخفض.
تصميم قائم على مراعاة الأمن وقابلية التوسع والامتثال.
انتقل من المفهوم إلى الإنتاج في أيام وليس أشهر.
إنشاء خدمات وكلاء مخصصة وذات رموز برمجية احترافية ونشرها ومراقبتها في المنصة التي تختارها
يمكنك دمج الوكلاء مع مكتبتنا التي تضم مجموعة كبيرة من الأدوات الجاهزة للمؤسسات (من المقرر إصدارها).
يمكنك تعزيز إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك بمنحهم القدرة على البحث في الويب في الوقت الفعلي.
فهرسة مستندات مؤسستك واسترجاعها بكفاءة.
يمكنك تعزيز قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك بالقدرة على تنفيذ التعليمات البرمجية لـ Python في الوقت الفعلي.
وصول سلس إلى قواعد البيانات ومستودعات البيانات في مؤسستك.
يمكنك إنشاء أداتك الخاصة لدمج watsonx.ai مع الخدمات الخارجية.
التمكن من التطوير السريع لوكيل الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة مرئية
يمكنك استخدام نماذج موثوقة وذات أداء مرتفع وتكلفة منخفضة ومُحسّنة لتعزيز مهام سير عمل الوكيل.
يمكنك تعزيز خدمات الوكيل باستخدام مكتبتنا التي تحتوي على نماذج IBM Granite ونماذج تابعة لجهات خارجية مناسبة لمهام سير عمل الوكلاء أو إحضار نموذج الأساس المخصص الذي تعتمد عليه إلى المنصة.
اختر النموذج المناسب، من نماذج تتراوح بين أقل من مليار معلّمة إلى 34 مليار معلّمة، مفتوحة المصدر في Apache 2.0.
لا تضحِّ بالأداء مقابل التكلفة. يتفوق Granite في الأداء على النماذج المماثلة عل مستوى مجموعة متنوعة من المهام الخاصة بالمؤسسات.
بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام مجموعة شاملة من قدرات الكشف عن المخاطر والأضرار والشفافية وحماية الملكية الفكرية.
تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص.