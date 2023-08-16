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رسم توضيحي لشخص بجوار فقاعات رسائل المحادثة
ما المقصود بالوكيل الافتراضي؟

يجمع الوكيل الافتراضي بين معالجة اللغة الطبيعية والبحث الذكي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) في واجهة مستخدم حوارية–عادةً ما تكون روبوت محادثة.

 

 ما تقنية الوكيل الافتراضي؟

تقنية الوكيل الافتراضي (VAT) هي مزيج من معالجة اللغة الطبيعية والبحث الذكي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) في واجهة مستخدم محادثة واحدة—عادةً ما تكون روبوت محادثة—لأتمتة الحوار مع المستخدمين النهائيين وتوفير المعلومات وتنفيذ الإجراءات بشكل مباشر لتلبية طلبات المستخدم.

تمثل حلول الوكيل الافتراضي الرائدة قفزة تطورية في فوائد روبوتات المحادثة. تسمح التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي الحواري، المطبق جنبًا إلى جنب مع Speech to Text والتعرف البصري على الأحرف (OCR) وتحليل المشاعر، للوكلاء الافتراضيين بتفسير مدخلات المستخدم المفتوحة وتحديد هدف المستخدم المحدد أو "نيته" بدقة. يمكن للوكلاء الافتراضيين في كثير من الأحيان أتمتة الإجراءات لتحقيق الهدف من دون أي تدخل بشري إضافي عند دمجهم في أنظمة الواجهة الخلفية ذات الصلة، مثل منصة CRM أو البنية الأساسية للفوترة.

في حين أن بعض تقنيات التعلم الآلي والأتمتة التي تدعم الوكلاء الافتراضيين كانت موجودة منذ سنوات، فإن تجميع تلك الأجزاء المكونة في نظام واحد مكتفٍ ذاتيًا هو الذي يدفع تعدد استخدامات ضريبة القيمة المضافة وإنتاجيتها.
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مقارنة بين الوكيل الافتراضي وروبوت المحادثة والمساعد الافتراضي

هناك بعض التداخل بين استخدامات وميزات الوكلاء الافتراضيين وروبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين، ويؤدي عدم وجود تعريفات رسمية لهذه المصطلحات وما شابهها إلى استخدامها أحيانًا بالتبادل.

على الرغم من هذا الغموض، هناك إجماع عام على الفروق التقنية التي تفصل بين كل من هذه الأدوات ذات الصلة.

روبوت المحادثة هو مصطلح شامل لبرنامج يحاكي المحادثة البشرية في الوقت الفعلي مع المستخدم. تُعرف روبوتات المحادثة التي تعمل من خلال المطالبات الصوتية بدلاً من المطالبات المكتوبة بأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR). وعادةً ما يدير روبوت المحادثة تفاعلات العملاء مع تدفق تسلسل القرارات. لا يتضمن هذا بالضرورة الذكاء الاصطناعي؛ تعتمد العديد من روبوتات المحادثة على مجموعة مبرمجة مسبقًا من المدخلات التي يمكن التعرف عليها، كل منها يؤدي إلى إجابة مقابلة مكتوبة مسبقًا. تتطلب روبوتات المحادثة البدائية، غير القادرة على تحليل المدخلات التي لا تتطابق تمامًا مع ما تمت برمجته للتعرف عليه، من المستخدم الاختيار من بين سلسلة من الخيارات البسيطة المكتوبة مسبقًا بدلاً من مدخلات المؤلف (أو التحدث) بكلماته الخاصة.

في حين أن معظم تقنيات الوكلاء الافتراضيين تتضمن روبوتات المحادثة التي تتلقى الطلبات وتستجيب لها، لا تقدم جميع روبوتات المحادثة وظيفة ضريبة القيمة المضافة الحقيقية. وتعمل العديد من روبوتات المحادثة وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية على توفير المعلومات الأساسية فقط أو جمعها، مثل نقل ساعات عمل المتجر أو تحديد مكان توجيه العميل في مركز الاتصال.

لا يشير المساعد الافتراضي في المقام الأول إلى البرامج، بل إلى إنسان يقدم المساعدة عن بُعد، أي المساعدة الافتراضية. ومن المربك إلى حد ما أن مصطلح "المساعد الافتراضي" (أو "برنامج المساعد الافتراضي") يُستخدم أحيانًا كمصطلح شامل لجميع المنتجات الافتراضية التي تقدم المساعدة، بما في ذلك خدمات مثل Siri من Apple أو Alexa من Amazon (والتي يطلق عليها أيضًا المساعدين الصوتيين أو المساعدين الرقميين).

الوكلاء الافتراضيون، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الافتراضيين الأذكياء (IVAs) أو المساعدين الافتراضيين الأذكياء (أيضًا IVAs)، هم أكثر من مجرد روبوتات محادثة متطورة للغاية. يتم تعريف الوكلاء الافتراضيين ليس فقط من خلال حلول الذكاء الاصطناعي الحواري التي يمكنها تحديد الغرض من النص أو الكلام الحر من المستخدمين، ولكن أيضًا من خلال أتمتة الخطوات لتلبية هذا الغرض - وتحسين قدرتها باستمرار على القيام بالأمرين معًا. في حين أن روبوت المحادثة يمكنه الاستجابة فقط، يمكن للوكيل الافتراضي أن يفهم ويتعلم ويفعل.

يمكن اعتبار المساعدين الصوتيين مثل Siri أو Alexa وكلاء افتراضيين بهذا التعريف، ولكن مصطلح "الوكيل الافتراضي" يشير بشكل أكثر شيوعًا إلى الاستخدام التنظيمي والتكامل المخصص مع أنظمة المؤسسة. وبعبارة أخرى، يعمل المساعدون الصوتيون عادةً كامتداد لنفسك: فهم يقومون بأتمتة الإجراءات التي قد تقوم بها، مثل إرسال رسالة نصية أو البحث عن معلومات عامة أو تشغيل أغنية. ويُعد الوكلاء الافتراضيون امتدادًا لنشاطك التجاري: حيث يقومون بأتمتة الإجراءات للعملاء أو الموظفين، مثل دفع فاتورة أو تحديث بيانات اعتماد تسجيل الدخول.
أنواع الوكلاء الافتراضيين

تمتلك الشركات التي تتطلع إلى تحسين أعمالها باستخدام تقنية الوكيل الافتراضي مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها. ويقدم كل منها درجات متفاوتة من التخصيص والتكامل، ويتطلب كل منها درجات متفاوتة من العمل والتطور للتنفيذ والصيانة. إن أفضل حل وكيل افتراضي لعملك هو دالة للاحتياجات المحددة التي ستلبيها ضريبة القيمة المضافة والموارد المتاحة للحصول عليها وإدارتها.

  • الحلول الشاملة: عروض الخدمات الشاملة المليئة بالمساعدة المهنية من مقدمي الخدمات لإدارة التنفيذ والصيانة والتكامل في التطبيقات والأنظمة وسير العمل ذات الصلة.
  • أدوات تطوير احترافية قابلة للتوسع: تُعد المنصات التي يمكن الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات الأنسب للمؤسسات التي لديها موارد تقنية مخصصة ومطورون لإدارة التطبيقات المعقدة بشكل مباشر.
  • الحلول المدمجة: القدرات التكميلية المدمجة مباشرةً في أدوات المؤسسة المملوكة لها، مثل روبوت المحادثة المدمج في برنامج مركز الاتصال.
كيفية إنشاء وكيل افتراضي

إن الفهم الشامل لرحلة العميل أمرًا ضروريًا لجعل الوكيل الافتراضي يعمل بفعالية. من خلال تحديد هدف العميل والخطوات اللازمة لتحقيقه بشكل صحيح، يمكنك تهيئة وكيلك الافتراضي ليقوم بتعيين تلك الخطوات بشكل طبيعي.
1. تحديد النطاق: ما المشاكل أو الفرص التي سيعالجها الوكيل الافتراضي؟

سيحدّ التركيز على الأهداف الخاطئة من إمكانات وكيلك الافتراضي، وكذلك الأمر بالنسبة للنطاق الواسع للغاية أو الضيق للغاية. ما المشاكل والأسئلة والمهام المتكررة التي تستهلك الكثير من عرض النطاق الترددي لدعم العملاء؟ ما احتياجات الموظفين التي لم يتم تلبيتها بشكل كافٍ؟ ما أقسام عملك التي ستستفيد أكثر من توفير التكاليف أو توفير الوقت؟ غالبًا ما يكون قسم الأسئلة الشائعة في موقعك الإلكتروني قاعدة معرفية مفيدة للبدء بها.

 تعرف على المزيد حول تحديد فرص التحسين
2. تحديد قنوات المراسلة: أين سيتحدث المستخدمون إلى وكيلك الافتراضي؟

هل يعالج الوكيل الافتراضي مشكلة شائعة في موقعك الإلكتروني أو تطبيقك؟ هل من المفترض تقليل حجم المكالمات الهاتفية في مركز الاتصال الخاص بك؟ هل يجيب عن الأسئلة التي غالبًا ما تطرح على Slack؟ يجب أن تتوافق القنوات، التي يتفاعل فيها المستخدمون النهائيون مع وكيلك الافتراضي، بشكل طبيعي مع الأهداف التي يخدمها. قد تؤثر قنوات المراسلة أيضًا في كيفية التعبير عن أهداف المستخدم، وكيف يجب أن يفسرها الذكاء الاصطناعي الحواري الخاص بوكيلك الافتراضي ويستجيب لها، والأدوات والأنظمة ذات الصلة المتاحة للتكامل.

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3. تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الحواري لتفسير الطلبات والاستجابة لها بذكاء

يجب أن يكون وكيلك الافتراضي قادرًا على تفسير استفسارات العملاء بدقة والتعرف على هدف المستخدم. يتطلب القيام بذلك من دون تقييد المستخدم بالاختيارات المستندة إلى القائمة فهم اللغة الطبيعية المتطورة: نادرًا ما يوضح المستخدمون البشريون الفعليون أهدافهم بالكلمات الدقيقة - أو حتى التهجئة الدقيقة - التي تتوقعها. ثم تستخدم روبوتات المحادثة الرائدة بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي التوليدي، المُدرب لتمثيل علامتك التجارية بشكل مناسب، للحفاظ على استمرار المحادثة.

 اطلع على المدونة: "كيف تخصص IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات"
4. تصعيد الأهداف خارج النطاق إلى وكيل مباشر

لا ينبغي - ولا يمكن - جعل وكيلك الافتراضي يتعامل مع كل طلب ممكن. من الأفضل تقديم حلول عالية الجودة لمجموعة أصغر من المشاكل بدلاً من معالجة قائمة أكبر من الأهداف بشكل غير كافٍ. عندما تكون نية المستخدم خارج النطاق، صِل المستخدم بالإنسان المناسب لتقديم المساعدة.

 تعرَف على المزيد حول التصعيدات "المخطط لها" و"الاحتياطية"
5. دمج الأنظمة اللازمة لمعالجة الأهداف ضمن النطاق

يجب ربط كل غرض في النطاق بالأدوات والعمليات اللازمة لتحقيقه. وفيما يتعلق بتحقيق طلبات المعلومات، ويعني هذا البحث الذكي المتصل بأي مصادر بيانات ذات صلة. قد تستلزم الأهداف القائمة على الإجراءات التي تتطلب أتمتة العمليات الآلية (RPA) التكامل مع أنظمة مثل منصات إدارة علاقات العملاء أو البنية التحتية للمدفوعات أو برامج الجدولة أو بوابات الخدمة الذاتية لتقنية المعلومات.

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6. التحسين المستمر لوكيلك الافتراضي

بمجرد أن يصبح وكيلك الافتراضي مباشرًا وينشأ بيانات النتائج، استمر في تنقيحه وتحسينه. يمكن أن تكون هذه التحسينات نابعة من الناحية التقنية - على سبيل المثال، من خلال التعلم الآلي الذي يطور قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الأهداف - أو نابعة من الناحية الإستراتيجية، من خلال تقييم الأهداف غير المخدومة أو التدفقات المعطلة أو الفرص المتاحة لتوسيع نطاق وكيلك الافتراضي. 

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مزايا تقنية الوكيل الافتراضي

لقد ثبت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنجاح كان له تأثير إيجابي على الشؤون المالية واللوجستية ومعنويات الموظفين في شركتك.

  • زيادة رضا العملاء: أفاد 99% من المؤسسات التي تستخدم تقنية الوكيل الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي بزيادة رضا العملاء، وذلك في استطلاع رأي شمل 1005 مشاركين في 12 قطاعًا و33 دولة أجراه معهد IBM for Business Value (IBV) بالتعاون مع مؤسسة Oxford Economics. استفادت المؤسسات المذكورة، في المتوسط، من التحسن بنسبة 8 نقاط مئوية في رضا العملاء وتحسن بنسبة 4 نقاط في NPS.
  • توفير الوقت للموظفين: من خلال تحويل المهام الأكثر تكرارًا واستهلاكًا للوقت إلى الوكلاء الافتراضيين، غالبًا ما تحسن تقنية الوكيل الافتراضي من كفاءة الوكيل البشري. وجدت دراسة IBV / Oxford المذكورة أعلاه أن تقنية الوكيل الافتراضي قللت من وقت التعامل مع الوكيل البشري بمعدل 12%.
  • خفض التكاليف: إن تقليل الوقت الذي يستغرقه الوكلاء البشريون في حل الاتصالات له ميزة إضافية تتمثل في تقليل تكلفة الخدمة. تشير دراسة حديثة أجرتها شركة Forrester Consulting إلى أن المنظمة الكبيرة1 يمكنها توفير متوسط 6.00 دولارات أمريكية لكل محادثة واردة باستخدام ™IBM watsonx Assistant وجدت الدراسة نفسها أن الوكلاء الافتراضيين الذين يوجهون المحادثات الهاتفية بشكل صحيح يوفرون 7.75 دولارات أمريكية لكل مكالمة موجهة بشكل صحيح.
  • زيادة رضا الموظفين: من المرجح أن يشعر موظفو خدمة العملاء المزودون بالأدوات والدعم المناسبين بالتقدير من جانب مؤسستهم. ومن المرجح أيضًا أن يقدموا تجربة أفضل للعملاء. كما أن تحسين الروح المعنوية للموظفين يساعد أيضًا على الاحتفاظ بهم، الأمر الذي له تأثيره المالي الخاص: فقد وجدت أبحاث Gallup (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أن تكلفة استبدال موظف فردي يمكن أن تتراوح بين 50% إلى 200% من الراتب السنوي للموظف المغادر.
حالات استخدام تقنية الوكيل الافتراضي

يوفر الوكلاء الافتراضيون مجموعة متنوعة من الفرص لتحسين تجربة العملاء، والعمليات التجارية التي تواجه السوق، والإنتاجية والتنسيق الداخليين.

  • خدمة العملاء: غالبا ما يتم توظيف الوكلاء الافتراضيين، في شكل روبوتات محادثة نصية أو أنظمة استجابة صوتية تفاعلية قائمة على المكالمات (IVR)، كممثلين آليين لخدمة العملاء عبر مجموعة متنوعة من القنوات، بدءًامن مواقع الويب المملوكة والمدارة إلى منصات الوسائط الاجتماعية إلى منصات المراسلة مثل Slack و WhatsApp.
  • التجارة الإلكترونية والمبيعات: يمكن نشر الوكلاء الافتراضيين لتعزيز مسارات المبيعات وتوليد العملاء المحتملين من خلال تأهيل العملاء المحتملين وإتمام المعاملات في بيئات البيع بالتجزئة المتنوعة.
  • إنتاجية القوى العاملة: يمكن للوكلاء الافتراضيين المساعدة في زيادة إنتاجية الموظفين من خلال أتمتة المهام والاستفسارات الروتينية، مما يوفر وقت الموظفين لمهام أكثر تعقيداً. يمكنهم أيضًا المساعدة في تبسيط التعاون وسير العمل وإدارة المشاريع من خلال أتمتة الجدولة والإدارة والتفريغ النصي للاجتماعات السريعة وتعزيز قدرات أدوات الاتصال في مكان العمل مثل Slack و Microsoft Teams.
مقاييس الأداء الرئيسي للوكلاء الافتراضيين

في حين أن التقييم الشامل الحقيقي لمدى فعالية تطبيق تقنية الوكيل الافتراضي سيعتمد على التحديات والأهداف المحددة لأعمالك، إليك ثلاثة مقاييس رئيسية لمدى تلبية تقنية الوكيل الافتراضي لتوقعات الأداء.

  • التعرّف على الهدف: ما مدى دقة الوكيل الافتراضي في تفسير هدف المستخدم؟ غالبًا ما يعبر المستخدمون عن احتياجاتهم بطرق فريدة من نوعها، بدءًا من اختيار الكلمات وحتى بناء الجملة ووصولاً إلى التهجئة. قد يسأل العميل، "كيف يمكنني تسوية رصيد حسابي؟" عندما يكون وكيلك الافتراضي مبرمجًا على "دفع فاتورتي". يُعد التعامل مع التباين الطبيعي بشكل صحيح في الطريقة التي يعبر بها المستخدمون عن أهدافهم عنصرًا حاسمًا من عناصر التنفيذ الناجح، وغالبًا ما يكون وظيفة من وظائف معالجة اللغة الطبيعية (NLP).
  • شريحة داخل النطاق: ما النسبة المئوية لطلبات المستخدمين الواردة - على افتراض أن أهدافهم قد تم تحديدها بدقة - التي تتطابق مع الأهداف المبرمجة للوكيل الافتراضي لديك؟ إذا كانت معظم الطلبات تتوافق مع ما تمت برمجة تقنية الوكيل الافتراضي للتعامل معه، تتم معايرتها جيدًا وفقًا لاحتياجات المستخدمين. إذا كانت معظم الطلبات تقع خارج النطاق، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم إستراتيجية تقنية الوكيل الافتراضي الخاصة بك. وجد استطلاع IBV / Oxford Economics أنه من بين جميع المستجيبين، كان متوسط نسبة جهات الاتصال الواردة التي تقع ضمن نطاق تقنية الوكيل الافتراضي 63%.
  • الاحتواء: كم مرة تتمكن تقنية الوكيل الافتراضي من حل حالة معينة بنجاح دون أي تصعيد أو تدخل من وكيل بشري؟ هذا مقياس دقيق: قد يتضمن المقام أو لا يتضمن طلبات ذات أهداف خارج النطاق؛ وقد يحسب البسط أو لا يحسب الحالات ذات الأهداف المتعددة التي يتم فيها احتواء بعض الأهداف وليس كلها بنجاح. وحسبت دراسة IBV/Oxford Economics، التي عرّفت الاحتواء على أنه "الجزء من إجمالي الاتصالات التي تم تدريب تقنية الوكيل الافتراضي على التعامل معها" والتي تم حلها دون تصعيد، متوسط الاحتواء من خلال المستجيبين المعنيين بنسبة 64%. فرق بنسبة 38% يفصل بين أعلى وأدنى أرقام الاحتواء المبلغ عنها.
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الحواشي

 قامت Forrester لأغراض الدراسة بتجميع تجارب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والمشاركين في الاستطلاع ودمج النتائج في مؤسسة واحدة مركبة تتمثل في شركة خدمات مالية وتأمينية تبلغ إيراداتها 7 مليارات دولار أمريكي سنويًا.