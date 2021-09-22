ما هي إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

إدارة علاقات العملاء (CRM) هي مجموعة من التقنيات المتكاملة المستخدمة لتوثيق وتتبع وإدارة علاقات المؤسسات وتفاعلاتها مع العملاء الحاليين والمحتملين.
يدعم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عملية المبيعات ويعزز مبادرات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) . برامج إدارة علاقات العملاء تساعد الشركات على قياس والسيطرة على توليد العملاء المحتملين ومسارات المبيعات الخاصة بهم.
يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء الشركات على قياس والسيطرة على توليد العملاء المحتملين ومسارات المبيعات الخاصة بهم. يمكن استخدامه أيضًا في إدارة العملاء المتوقعين، توقعات المبيعات، وإدارة الاتصالات مع العملاء المحتملين، وكذلك لفرق المبيعات المتنقلة التي تحتاج إلى بيانات سريعة وفعالة. على سبيل المثال، داخل بيئة مركز الاتصالات، يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات تحليل تكرار وحجم ونتيجة اتصالات المتابعة مع العملاء المحتملين الجدد. يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء بمرور الوقت وتحسين تجربة العملاء. ثم يتم استخدام البيانات للبحث وتحليل علاقات العملاء وتحسين مهام سير العمل.
تتضمن حلول إدارة علاقات العملاء اليوم تقنيات متعددة مرتبطة بحجم النشر ونموذج الأعمال وأعمدة الصناعة لتحسين تجربة العملاء. يمكن أن توفر مجموعات إدارة علاقات العملاء أيضًا أدوات، مثل الدردشة عبر الإنترنت وتطبيقات مشاركة المستندات. بالإضافة إلى دعم أدوات التجارة الإلكترونية والتسويق مثل Mailchimp، توفر تطبيقات إدارة علاقات العملاء إدارة الطلبات والإيرادات ووسائل التواصل الاجتماعي والفرص.
يشير دليل إدارة علاقات العملاء الصادر عن Forrester إلى أن 61% من صناع القرار العالميين في مجال البرمجيات يقومون بتطبيق أو قاموا بتطبيق أو كانوا يوسعون تطبيق برمجيات خدمة العملاء. وفي الوقت نفسه، يعتزم 58% من صانعي القرارات في مجال البرمجيات فعل الشيء نفسه لتطبيقات أتمتة قوة المبيعات (CRM)؛ ويخطط 17% من صانعي القرارات لتبني برامج خدمة العملاء خلال العام المقبل؛ ويعتزم 18% تبني أتمتة قوة المبيعات.
عند دمجه بشكل صحيح في نظامك، يضيف برنامج إدارة علاقات العملاء الجيد قيمة إلى عملك بطريقتين مهمتين:
عند القياس الكمي للقيمة التجارية لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، يجب أن تعالج فوائده تحقيق الإيرادات وكفاءة التكلفة. لذلك، يجب أن تدعم إدارة علاقات العملاء الخاصة بك العمليات التجارية الحالية والقدرات التكنولوجية. وفقًا لشركة Forrester، تنقسم فوائد إدارة علاقات العملاء إلى ثلاث فئات:
تساعد هذه المزايا في بناء قيمة عمر العميل، مما يزيد في النهاية من الاحتفاظ بالعملاء. في الواقع، تعمل أتمتة إدارة علاقات العملاء بمفردها على زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء بنسبة تصل إلى 15% 1.
تختلف احتياجات وقدرات إدارة علاقات العملاء (CRM) لمؤسسة تعمل في مجال الأعمال التجارية (B2B) عن تلك الخاصة بمؤسسة تتعامل مع المستهلكين (B2C)، كما تختلف احتياجات وقدرات إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة عن تلك الخاصة بالشركات الكبيرة. تلبي بعض مجموعات إدارة علاقات العملاء احتياجات أصحاب الأعمال الفردية والفِرق الصغيرة (على سبيل المثال، أدوات إدارة جهات الاتصال، ومشاركة القنوات الاجتماعية، وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني). يمكن للموردين أيضًا توفير حلول إدارة علاقات العملاء الشاملة لمندوبي المبيعات ومندوبي خدمة العملاء وفرق التسويق.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنظمة إدارة علاقات العملاء ويمكن أن يساعد الفهم الأفضل لكل منها أصحاب الأعمال في تحديد الأنسب لهم.
نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي: نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي هو الأكثر شيوعًا وله أوسع مدى من حيث وظائفه. إنه يركز على تفاعلات العملاء في الواجهة الأمامية وتحسين العمليات التجارية. الغرض الرئيسي هو مساعدة الفرق على فهم عملائها على مستوى أعمق وبالتالي تحسين تجربة العملاء بحيث يمكن بناء علاقات أقوى مع العملاء.
يأخذ نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي تفاصيل العملاء ويستخدم هذه البيانات عبر مختلف الأقسام داخل المؤسسة، مثل أتمتة التسويق، وأتمتة المبيعات، وأتمتة الخدمة. بما أن نجاح نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي يعتمد على إدخال البيانات في المؤسسة، فقد تكون عملية جديرة بالاهتمام، وإن كانت تستغرق وقتًا طويلاً. فيما يلي بعض الفوائد من نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي:
نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي: الغرض الرئيسي من نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي هو مساعدة المؤسسة على فرز وإدارة كميات كبيرة من البيانات وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تجربة العملاء. غالبا ما تتضمن البيانات التي يحتفظ بها نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي اتجاهات البيانات والقنوات وتفضيلات العملاء.
من المرجح أن يكون هذا النوع من إدارة علاقات العملاء (CRM) هو الأنسب للمؤسسات متوسطة إلى كبيرة الحجم التي لديها كمية كبيرة من البيانات التي تحتاج إلى تحليلها. بينما يمكن أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء هذا منتجًا للغاية، إلا أنه قد يصبح تقنيًا إلى حد كبير، لذا سيكون توفر الموظفين المناسبين أمرًا مهمًا.
يعد SAP مثالاً على نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي. IBM Consulting تُفعّل حلول SAP CX من فئة المؤسسات باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب عملاء عالمية المستوى. فيما يلي بعض الفوائد من نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي:
نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني: كما هو مذكور في العنوان، يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني فرقًا متعددة تعمل بشكل تعاوني داخل مؤسسة لمشاركة بيانات العملاء. يُشار إليه أحيانًا باسم إدارة علاقات العملاء الاستراتيجية، ويستخدم هذا النظام نفس البيانات الأساسية عن العميل لإنشاء نهج واضح وموجز لإدارة العلاقة مع العميل. يتكون نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني عادةً من عنصرين؛ إدارة التفاعل وإدارة القنوات.
إنه الأفضل للمؤسسة التي تعمل في مواقع متعددة حتى تتمكن من التواصل ومشاركة معلومات العملاء بشكل أفضل. ومن الأمثلة على ذلك Microsoft Dynamics 365، الذي يمكنه بالتعاون مع IBM Consulting، يمكن أن يساعد العملاء على تصميم رحلتهم الآمنة والسحابية المتعددة الهجينة والاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وسحابة Microsoft. فيما يلي بعض الفوائد من نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني:
المؤسسات الأصغر حجمًا تحتاج عادةً إلى أداة واحدة فقط لإدارة علاقات العملاء (CRM)، في حين أن المؤسسات الأكبر قد تتطلب المزيد من تطبيقات إدارة علاقات العملاء وعمليات تكامل مع جهات خارجية. بغض النظر عن حجم الشركة، أصبحت منصات إدارة علاقات العملاء متعددة الاستخدامات التي توحد إدخال البيانات والعمليات التجارية والأمن داخل الأقسام المختلفة أكثر بروزًا في السوق:
أنواع أخرى من إدارة علاقات العملاء جديرة بالذكر تشمل إدارة علاقات العملاء الموجودة داخل الشركة، وإدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة، وإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص. هناك العديد من خيارات إدارة علاقات العملاء (CRM) المختلفة للاختيار من بينها، ويمكن أن تناسب أي نوع من المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى الشركات العالمية ذات المواقع المتعددة. يوجد خيار لنظام إدارة علاقات العملاء يناسب احتياجات عملك ويعزز تجربة العملاء طوال دورة حياة العميل بأكملها.
تُعدّ تحوّلات تفاعل العملاء وولائهم من بين المزايا الرئيسية لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ويجب تحقيقها على مراحل. تحدد Forrester ثلاثة مجالات مهمة للمخاطر المرتبطة بتنفيذ إدارة علاقات العملاء1:
للحفاظ على قدرتها التنافسية وتحقيق رضا العملاء، يجب على الشركات اعتماد أدوات إدارة علاقات العملاء المبتكرة من البائعين الذين يقدمون منتجات وخدمات مليئة بالميزات التي غالباً ما تكون خاصة بالصناعة وتميل إلى أحدث التقنيات، مثل إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI CRM). يستفيد برنامج إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي من قوة الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة علاقات العملاء التقليدية لتعزيز تجربة العملاء وتفاعلاتهم.
مثال على الذكاء الاصطناعي في إدارة علاقات العملاء قيد التنفيذ هو تعاون IBM و Salesforce مع فرق من المستشارين والمصممين والمهندسين الموثوق بهم لتطبيق خبرات صناعية عميقة ستغير في نهاية المطاف طريقة سير العمل. يعمل المشروع على تحسين تجربة الموظف وتحسين احتياجات العملاء بشكل أفضل.
مع توفر حلول متعددة، من المهم مراعاة ما يدفع أهداف عملك الشاملة. سواء كان الأمر يتعلق بالتقنية والبنية والوظائف وسهولة استخدام التطبيق، أو التكلفة الإجمالية والمخاطر وسرعة المشروع، أو رؤية المنتج وخدمات الشركاء التي يقدمها البائع الذي اخترته، فإن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك هو ضروري للغاية للتطور الحالي والمستقبلي لمؤسستك.
يستخدم الوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتفاعل مع أنظمة الأعمال وتزويد العملاء الجدد بحلول عالية المستوى عبر منصات المراسلة أو التطبيقات أو القنوات أو الأجهزة. يمكن لهؤلاء الوكلاء الافتراضيين توجيه وكلاء الدعم البشري إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لحل استفسارات العملاء، وبالتالي تحسين تجربة العملاء وتجربة وكلاء الدعم البشري بشكل عام. عندما يتم إقران الذكاء الاصطناعي الحواري مع قدرات تحويل الكلام إلى نص المستندة إلى التعلم الآلي (ML)، يتم تحسين معلومات الاتصال الأولى والدقة أثناء التفاعلات الصوتية.
يمكن لبعض الوكلاء الافتراضيين التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك وأنظمة رعاية العملاء، مما يساعدك على تحسين توجيه المشكلات عن طريق ربط العملاء بالوكلاء المناسبين في المرة الأولى. تتضمن بعض الأمثلة على حالات الاستخدام مساعدة الوكيل، والخدمة الذاتية للعملاء، والخدمة الذاتية للموظفين. تعتبر تجربة العملاء الآلية والرؤى في الوقت الفعلي من بيانات العملاء من بين فوائد الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء.
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