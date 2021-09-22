ما هي إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

تختلف احتياجات وقدرات إدارة علاقات العملاء (CRM) لمؤسسة تعمل في مجال الأعمال التجارية (B2B) عن تلك الخاصة بمؤسسة تتعامل مع المستهلكين (B2C)، كما تختلف احتياجات وقدرات إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة عن تلك الخاصة بالشركات الكبيرة. تلبي بعض مجموعات إدارة علاقات العملاء احتياجات أصحاب الأعمال الفردية والفِرق الصغيرة (على سبيل المثال، أدوات إدارة جهات الاتصال، ومشاركة القنوات الاجتماعية، وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني). يمكن للموردين أيضًا توفير حلول إدارة علاقات العملاء الشاملة لمندوبي المبيعات ومندوبي خدمة العملاء وفرق التسويق.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنظمة إدارة علاقات العملاء ويمكن أن يساعد الفهم الأفضل لكل منها أصحاب الأعمال في تحديد الأنسب لهم.

نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي: نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي هو الأكثر شيوعًا وله أوسع مدى من حيث وظائفه. إنه يركز على تفاعلات العملاء في الواجهة الأمامية وتحسين العمليات التجارية. الغرض الرئيسي هو مساعدة الفرق على فهم عملائها على مستوى أعمق وبالتالي تحسين تجربة العملاء بحيث يمكن بناء علاقات أقوى مع العملاء.

يأخذ نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي تفاصيل العملاء ويستخدم هذه البيانات عبر مختلف الأقسام داخل المؤسسة، مثل أتمتة التسويق، وأتمتة المبيعات، وأتمتة الخدمة. بما أن نجاح نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي يعتمد على إدخال البيانات في المؤسسة، فقد تكون عملية جديرة بالاهتمام، وإن كانت تستغرق وقتًا طويلاً. فيما يلي بعض الفوائد من نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي:

عمليات المبيعات: يساعد نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي الشركات على أتمتة دورة المبيعات بأكملها ويساعدها على تتبع النقاط المهمة، مثل التفاعل مع العملاء وتوقعات المبيعات.

يساعد نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي الشركات على أتمتة دورة المبيعات بأكملها ويساعدها على تتبع النقاط المهمة، مثل التفاعل مع العملاء وتوقعات المبيعات. خدمة العملاء: من خلال منح حق الوصول إلى معلومات العملاء لجميع الموظفين في المؤسسة، يمكّن نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي الشركات من تحسين تفاعلات العملاء في جميع أنحاء العمل.

من خلال منح حق الوصول إلى معلومات العملاء لجميع الموظفين في المؤسسة، يمكّن نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي الشركات من تحسين تفاعلات العملاء في جميع أنحاء العمل. التسويق: من خلال نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي يمكن للمؤسسة أتمتة مهام التسويق وإنشاء حملات ترويجية مصممة خصيصًا يمكنها تسريع النمو. تساعد المعلومات الخاصة بالعميل التي يوفرها نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي على تخصيص الحملات التسويقية وتصميمها على النحو الذي تراه مناسبًا.

نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي: الغرض الرئيسي من نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي هو مساعدة المؤسسة على فرز وإدارة كميات كبيرة من البيانات وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تجربة العملاء. غالبا ما تتضمن البيانات التي يحتفظ بها نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي اتجاهات البيانات والقنوات وتفضيلات العملاء.

من المرجح أن يكون هذا النوع من إدارة علاقات العملاء (CRM) هو الأنسب للمؤسسات متوسطة إلى كبيرة الحجم التي لديها كمية كبيرة من البيانات التي تحتاج إلى تحليلها. بينما يمكن أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء هذا منتجًا للغاية، إلا أنه قد يصبح تقنيًا إلى حد كبير، لذا سيكون توفر الموظفين المناسبين أمرًا مهمًا.

يعد SAP مثالاً على نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي. IBM Consulting تُفعّل حلول SAP CX من فئة المؤسسات باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب عملاء عالمية المستوى. فيما يلي بعض الفوائد من نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي:

استخراج البيانات: عادةً ما تستخدم انظمة إدارة علاقات العملاء التحليلية تقنيات استخراج البيانات لرسم خرائط الاتجاهات وإعطاء رؤى واضحة وأكثر تعمقًا في رحلة العميل. هناك عدة طرق لاستخراج البيانات، بما في ذلك الارتباط والتصنيف ومراقبة الكائنات.

عادةً ما تستخدم انظمة إدارة علاقات العملاء التحليلية تقنيات استخراج البيانات لرسم خرائط الاتجاهات وإعطاء رؤى واضحة وأكثر تعمقًا في رحلة العميل. هناك عدة طرق لاستخراج البيانات، بما في ذلك الارتباط والتصنيف ومراقبة الكائنات. فرص المبيعات: من خلال تحليل بيانات العملاء، يمكن للمؤسسة معرفة تفضيلات العملاء واتجاهاتهم. يمكن بعد ذلك نقل هذه المعلومات إلى تقنيات التسويق والمبيعات المخصصة. يمنح نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي المؤسسة فرصة لمراقبة نشاط المبيعات والحملات التسويقية باستمرار.

من خلال تحليل بيانات العملاء، يمكن للمؤسسة معرفة تفضيلات العملاء واتجاهاتهم. يمكن بعد ذلك نقل هذه المعلومات إلى تقنيات التسويق والمبيعات المخصصة. يمنح نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي المؤسسة فرصة لمراقبة نشاط المبيعات والحملات التسويقية باستمرار. التنبؤ بالاتجاهات: يوفر نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي للمؤسسة البيانات التي تحتاجها للتعمق في اتجاهات المبيعات التاريخية لمقارنتها بظروف السوق الحالية. تساعد مقارنة المعلومات هذه في مراقبة سلوك الشراء وتوقعات الاتجاهات، مثل سرعة تطور الاتجاه.

نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني: كما هو مذكور في العنوان، يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني فرقًا متعددة تعمل بشكل تعاوني داخل مؤسسة لمشاركة بيانات العملاء. يُشار إليه أحيانًا باسم إدارة علاقات العملاء الاستراتيجية، ويستخدم هذا النظام نفس البيانات الأساسية عن العميل لإنشاء نهج واضح وموجز لإدارة العلاقة مع العميل. يتكون نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني عادةً من عنصرين؛ إدارة التفاعل وإدارة القنوات.

إنه الأفضل للمؤسسة التي تعمل في مواقع متعددة حتى تتمكن من التواصل ومشاركة معلومات العملاء بشكل أفضل. ومن الأمثلة على ذلك Microsoft Dynamics 365، الذي يمكنه بالتعاون مع IBM Consulting، يمكن أن يساعد العملاء على تصميم رحلتهم الآمنة والسحابية المتعددة الهجينة والاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وسحابة Microsoft. فيما يلي بعض الفوائد من نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني:

البيانات المتكاملة: تكمن روعة نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني في أنه يربط عملائك من خلال منصات مختلفة. ومن خلال دمج البيانات، يساعد ذلك على تبسيط التفاعلات وربط أنشطة مركز الاتصالات مع الأقسام الأخرى داخل الشركة.

تكمن روعة نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني في أنه يربط عملائك من خلال منصات مختلفة. ومن خلال دمج البيانات، يساعد ذلك على تبسيط التفاعلات وربط أنشطة مركز الاتصالات مع الأقسام الأخرى داخل الشركة. الاحتفاظ بالعملاء: من خلال هذا البرنامج يمكن للمؤسسة بناء ملف تعريف للعميل خاص بالمستهلك. تستطيع المؤسسة المُزَوَّدةً بالبيانات الصحيحة والمعلومات الحديثة، الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتعزيز تفاعلهم.

من خلال هذا البرنامج يمكن للمؤسسة بناء ملف تعريف للعميل خاص بالمستهلك. تستطيع المؤسسة المُزَوَّدةً بالبيانات الصحيحة والمعلومات الحديثة، الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتعزيز تفاعلهم. تبسيط إجراءات العمل: بفضل وجود بيانات تفاعل العملاء في مكان واحد، يمكن للموظفين في مختلف الأقسام داخل المؤسسة قضاء وقت أقل في البحث عن المعلومات ووقت أطول في عرض ملفات الحالات الفردية. بدلاً من الاضطرار إلى تعقب شخص واحد قد يملك أو لا يملك المعلومة التي تحتاجها، يسمح نظام إدارة علاقات العملاء التعاوني بتوفر البيانات في الوقت الفعلي لجميع الأشخاص في المؤسسة.

المؤسسات الأصغر حجمًا تحتاج عادةً إلى أداة واحدة فقط لإدارة علاقات العملاء (CRM)، في حين أن المؤسسات الأكبر قد تتطلب المزيد من تطبيقات إدارة علاقات العملاء وعمليات تكامل مع جهات خارجية. بغض النظر عن حجم الشركة، أصبحت منصات إدارة علاقات العملاء متعددة الاستخدامات التي توحد إدخال البيانات والعمليات التجارية والأمن داخل الأقسام المختلفة أكثر بروزًا في السوق:

التسويق: رسائل وتوزيع متعدد القنوات.





رسائل وتوزيع متعدد القنوات. B2B/B2C: أتمتة دورة التجارة الإلكترونية والمبيعات.





أتمتة دورة التجارة الإلكترونية والمبيعات. الدعم: مشاركة العملاء ورضاهم.

أنواع أخرى من إدارة علاقات العملاء جديرة بالذكر تشمل إدارة علاقات العملاء الموجودة داخل الشركة، وإدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة، وإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص. هناك العديد من خيارات إدارة علاقات العملاء (CRM) المختلفة للاختيار من بينها، ويمكن أن تناسب أي نوع من المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى الشركات العالمية ذات المواقع المتعددة. يوجد خيار لنظام إدارة علاقات العملاء يناسب احتياجات عملك ويعزز تجربة العملاء طوال دورة حياة العميل بأكملها.