يُعَد IBM Content Manager حلًا قويًا ومرنًا وكامل الخصائص لإدارة المحتوى في المؤسسات. يُتيح لك هذا الحل إدارة الحجم المتزايد من المحتوى المؤسسي الذي يتطلبه تشغيل عملك الحيوي ودعم اتخاذ القرارات. يوفر أساسًا مركزيًا وآمنًا وقابلًا للتوسع لتلبية جميع احتياجات إدارة المحتوى والعمليات الخاصة بكافة أنواع المحتوى.