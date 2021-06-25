IBM Content Manager
تعزيز الأعمال الرقمية باستخدام حل إدارة المحتوى المؤسسي هذا
ما الجديد؟
شخص يستخدم كمبيوتر محمول

إعادة تعريف إدارة المحتوى المؤسسي

يُعَد IBM Content Manager حلًا قويًا ومرنًا وكامل الخصائص لإدارة المحتوى في المؤسسات. يُتيح لك هذا الحل إدارة الحجم المتزايد من المحتوى المؤسسي الذي يتطلبه تشغيل عملك الحيوي ودعم اتخاذ القرارات. يوفر أساسًا مركزيًا وآمنًا وقابلًا للتوسع لتلبية جميع احتياجات إدارة المحتوى والعمليات الخاصة بكافة أنواع المحتوى.
تسليم البيانات على الفور

يتضمن IBM Content Navigator دون أي تكلفة إضافية للوصول إلى المعلومات عبر الويب والأجهزة المحمولة في أي وقت ومن أي مكان.
تحسين إصدار المستندات

يُتيح تبسيط إصدار المستندات من خلال نظام سهل لتسجيل الدخول والخروج. ويوفر نتائج سريعة وملائمة.
تحسين سير عمل مدير المستندات الإلكتروني (ECM)

يساعد على تبسيط عمليات الأعمال وتحسين الكفاءة. ويندمج مع IBM Case Manager لتوفير حلول فعَّالة للمشكلات.
تعزيز التعاون

يُتيح إدارة المستندات التعاونية، ما يمكِّن الفرق من المشاركة والتعاون.

السمات الرئيسية

إصدار مؤسسي قابل للتوسع

استخدِم إصدار IBM Content Manager Enterprise Edition لتسريع عمليات الأعمال وبناء إطار عمل مرن لإدارة المحتوى المؤسسي، وهو مصمم هندسيًا لتلبية احتياجات المؤسسة.

 دعم إدارة المحتوى المؤسسي (ECM) لنظام IBM z/OS

تم تصميم IBM Content Manager for z/OS خصيصًا لتلبية متطلبات التطبيقات المؤسسية ذات الحجم الكبير والأداء العالي.

 قدرات إدارة المحتوى المؤسسي الحديثة

يمكنك التعاون على السحابة، وإدارة السجلات، وتقليل المخاطر، والتقاط المستندات وتحسين إنتاجية الموظفين مع قدرات الوسائط الاجتماعية.

 حماية البيانات الحساسة

تمكَّن من تعتيم المعلومات الحساسة لتأمين مستنداتك بشكل دائم.

 قدرات أمن إدارة المحتوى المؤسسي

توفير حل آمن لإدارة المحتوى المؤسسي مع مصادقة المستخدم المُدارة مركزيًا وتحكم مرن في الوصول لإدارة تفويض العمليات.

 التخزين القائم على السياسات

ترحيل المحتوى إلى تخزين أقل تكلفة بعد فترة زمنية معينة أو ترحيل المحتوى عندما ينخفض التخزين المتاح عن حدود معينة.

 تكامل التطبيقات

بناء إطار عمل لإشعارات الأحداث يُحفِّز اتخاذ إجراء في التطبيقات المؤسسية الأخرى استجابةً للأحداث في IBM Content Manager.

 إدارة دورة حياة المحتوى

تكوين سياسات الاحتفاظ للتحكم في دورة حياة المستندات. حذف المستندات تلقائيًا أو يدويًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
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