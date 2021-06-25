يُعَد IBM Content Manager حلًا قويًا ومرنًا وكامل الخصائص لإدارة المحتوى في المؤسسات. يُتيح لك هذا الحل إدارة الحجم المتزايد من المحتوى المؤسسي الذي يتطلبه تشغيل عملك الحيوي ودعم اتخاذ القرارات. يوفر أساسًا مركزيًا وآمنًا وقابلًا للتوسع لتلبية جميع احتياجات إدارة المحتوى والعمليات الخاصة بكافة أنواع المحتوى.
يتضمن IBM Content Navigator دون أي تكلفة إضافية للوصول إلى المعلومات عبر الويب والأجهزة المحمولة في أي وقت ومن أي مكان.
يُتيح تبسيط إصدار المستندات من خلال نظام سهل لتسجيل الدخول والخروج. ويوفر نتائج سريعة وملائمة.
يساعد على تبسيط عمليات الأعمال وتحسين الكفاءة. ويندمج مع IBM Case Manager لتوفير حلول فعَّالة للمشكلات.
يُتيح إدارة المستندات التعاونية، ما يمكِّن الفرق من المشاركة والتعاون.
استخدِم إصدار IBM Content Manager Enterprise Edition لتسريع عمليات الأعمال وبناء إطار عمل مرن لإدارة المحتوى المؤسسي، وهو مصمم هندسيًا لتلبية احتياجات المؤسسة.
تم تصميم IBM Content Manager for z/OS خصيصًا لتلبية متطلبات التطبيقات المؤسسية ذات الحجم الكبير والأداء العالي.
يمكنك التعاون على السحابة، وإدارة السجلات، وتقليل المخاطر، والتقاط المستندات وتحسين إنتاجية الموظفين مع قدرات الوسائط الاجتماعية.
تمكَّن من تعتيم المعلومات الحساسة لتأمين مستنداتك بشكل دائم.
توفير حل آمن لإدارة المحتوى المؤسسي مع مصادقة المستخدم المُدارة مركزيًا وتحكم مرن في الوصول لإدارة تفويض العمليات.
ترحيل المحتوى إلى تخزين أقل تكلفة بعد فترة زمنية معينة أو ترحيل المحتوى عندما ينخفض التخزين المتاح عن حدود معينة.
بناء إطار عمل لإشعارات الأحداث يُحفِّز اتخاذ إجراء في التطبيقات المؤسسية الأخرى استجابةً للأحداث في IBM Content Manager.
تكوين سياسات الاحتفاظ للتحكم في دورة حياة المستندات. حذف المستندات تلقائيًا أو يدويًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.